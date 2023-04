eGain pubblica “Knowledge Management For Dummies, eGain Special Edition” con John Wiley & Sons

French German Italian Spanish Dutch

SUNNYVALE, California, April 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ: EGAN), la piattaforma di conoscenza leader per il coinvolgimento dei clienti, ha annunciato in data odierna l'uscita di “Knowledge Management For Dummies, eGain Special Edition”, pubblicato da John Wiley & Sons. Disponibile sia in formato e-book che cartaceo, questo libro, primo e unico nel suo genere, demistifica la gestione della conoscenza (KM) in azienda e fornisce suggerimenti e best practice per il successo. Include inoltre casi di studio provenienti dal mondo reale che illustrano la creazione di valore su larga scala alimentata dalla conoscenza.



Secondo Gartner, la KM è la tecnologia numero 1 in grado di migliorare contemporaneamente l'esperienza del cliente (CX), l'esperienza del dipendente (EX) e le prestazioni operative. Tuttavia, il termine ha significati diversi per persone diverse, e questo a volte ne limita il potenziale ai fini del valore aziendale. Questo libro chiarisce che cosa sia veramente la KM e come si sia evoluta con l'avanzare di tecnologie come l'intelligenza artificiale (AI) e l'apprendimento automatico (ML). Sebbene il libro sia incentrato sul caso d'uso dell'assistenza clienti e della CX, la KM può essere sfruttata anche in altre funzioni aziendali.

Tra i contenuti del libro si segnalano:

Definizione della conoscenza moderna

Creazione del business case

Esplorazione dei casi d'uso

Avere successo grazie alla KM

Selezione del partner giusto dal punto di vista tecnologico e delle soluzioni



“Visto il successo dei nostri clienti, non siamo sorpresi dalla valutazione del potere della KM da parte degli analisti del settore”, ha dichiarato Ashu Roy, CEO di eGain. “Questa pubblicazione va oltre la teoria e illustra come ottenere questo successo con una ricetta collaudata basata sulla tecnologia e le best practice”.

Knowledge Management For Dummies, eGain Special Edition, versione e-book: https://www.egain.com/knowledge-management-for-dummies/

