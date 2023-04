Résultats de l’exercice 2022

English French

Un exercice de transition marqué par un retour à une croissance à deux chiffres au 4ème trimestre

Croissance très soutenue des activités au Benelux et dans les autres pays, avec renforcement des structures opérationnelles et d’encadrement

Transition opérationnelle en France, avec maintien d’une structure capable de capter rapidement des opportunités dans un marché en consolidation

Chiffres d’affaires de l’exercice en progression : 904,6 millions d’euros

EBITDA ajusté : 46,7 millions d’euros

Une structure bilancielle solide pour accompagner une nouvelle phase de croissance

Trésorerie nette de dettes bancaires : 54,0 millions d’euros

Free cash-flow : 37,2 millions d’euros

De solides perspectives confirmées pour le long terme

Des leviers de croissance structurellement porteurs : la transformation numérique et la transition énergétique

Poursuite d’une croissance très soutenue au Benelux et dans les autres pays où de nouveaux marchés sont en train de s’ouvrir

Objectif de chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros pour 2023

Solutions30 SE publie ce jour ses résultats consolidés certifiés sans réserve pour l’exercice 2022 clos le 31 décembre 2022, préparés conformément aux normes IFRS.

Les états financiers consolidés du Groupe Solutions30 pour l’exercice 2022, tels qu’approuvés par le Directoire, ont été examinés par le Conseil de Surveillance le 20 avril 2023.

Le rapport annuel au 31 décembre 2022 a été mis à la disposition du public et déposé au format ESEF (European Single Electronic Format) auprès de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) et de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Il intègre le rapport financier et le rapport sur le gouvernement d'entreprise et le contrôle interne.

Tous ces documents peuvent être consultés sur le site internet de la société à l’adresse www.solutions30.com, dans la rubrique « Rapports financiers ».

Gianbeppi Fortis, Président du Directoire de Solutions30 a déclaré :

« L’exercice 2022 est porteur de signaux positifs pour l’avenir, même si l’activité a été très perturbée en France, où notre organisation a dû s’adapter à la décroissance de certaines activités mures et à la progression d’activités nouvelles. Les activités au Benelux et dans les Autres Pays ont démontré leur capacité à prendre le relais d’une croissance très dynamique dans le secteur des télécoms et le Groupe a continué de renforcer ses positions dans le domaine de la transition énergétique.

Solutions30 vient de traverser une période charnière de son histoire qui lui a permis d’améliorer son modèle pour progresser en capitalisant sur de nouveaux process, une gouvernance renforcée et de nouveaux engagements en matière de responsabilité sociétale.

Le Groupe ambitionne désormais de franchir le cap symbolique du milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2023, tout en continuant à établir des positions de premier plan dans plusieurs marchés en Europe.

De nouvelles opportunités apparaissent chaque jour sur des marchés portés par les deux mégatendances qui façonnent le monde de demain, la transformation numérique et la transition énergétique. Nous sommes idéalement positionnés pour les saisir. »

Chiffres clés – données consolidées

Marqué par une conjoncture incertaine post-covid, des pénuries persistantes sur les chaînes d’approvisionnement, la guerre en Ukraine et une inflation élevée, l’exercice 2022 a été plus difficile qu’anticipé initialement et la transition opérationnelle qui était attendue en France s’est faite dans un environnement très perturbé et a été plus brutale que prévu.

En millions d’euros 31/12/2022 31/12/2021 Chiffre d'affaires 904,6 874,0 Marge opérationnelle (EBITDA Ajusté) 46,7 82,4 En % de chiffre d'affaires 5,2% 9,4% EBIT Ajusté(1) -0,3 40,8 En % de chiffre d'affaires - 4,7% Résultat opérationnel (EBIT) -26,5 12,9 En % de chiffre d'affaires -2,9% 1,5% Résultat net de l'ensemble consolidé -49,1 22,5 En % de chiffre d'affaires -5,4% 2,6% Résultat net part du Groupe -50,1 21,5 En % de chiffre d'affaires -5,5% 2,5% Free cash-flow(1) 37,2 32,4 Données de structure financière 31/12/2022 31/12/2021 Capitaux propres 145,3 191,6 Dette nette 38,9 33,1 Dette bancaire nette(1) -54,0 -52,3

Chiffre d’affaires consolidé

Pour l’ensemble de l’exercice 2022, le chiffre d’affaires consolidé de Solutions30 s’élève à 904,6 millions d’euros, en progression de +3,5% par rapport à 2021 (+1,4% en organique). Après un chiffre d’affaires quasi stable sur les 9 premiers mois (-2,4% en organique), le Groupe a renoué avec une croissance à deux chiffres au 4ème trimestre, en hausse de 12,4% (+10,9% en organique).

L’exercice est marqué par deux dynamiques opposées entre d’un côté la France qui connaît une phase de transition avec l’arrivée à maturité de certaines activités historiques et le démarrage d’activités nouvelles, et d’un autre côté, tous les autres pays qui abordent une période de croissance très soutenue.

Analyse par zone géographique

Les données chiffrées par zone géographique sont détaillées ci-dessous :

31/12/2022 31/12/2021 Variation France Chiffre d'affaires 425,9 507,3 -16,0% EBITDA 20,8 66,4 -68,7% Marge EBITDA % 4,9% 13,1% Benelux Chiffre d'affaires 221,9 160,4 +38,3% EBITDA 28,4 22,9 +24,0% Marge EBITDA % 12,8% 14,3% Autres pays Chiffre d'affaires 256,8 206,3 +24,5% EBITDA 7,1 2,2 +227,7% Marge EBITDA % 2,8% 1,1%

En France, le chiffre d’affaires s’est établi à 425,9 millions d’euros en retrait de 16%, après 6 années de croissance très forte et un chiffre d’affaires qui est passé de 88 millions d’euros en 2015 à 507 millions d’euros en 2021 (soit une croissance annuelle moyenne de +34%). Ce repli d’activité s’explique par :

L’arrivée à maturité des marchés de déploiement et de construction du réseau FTTH, et surtout le retour à la normale du marché des raccordements d’abonnés après le pic d’activité exceptionnellement élevé, intervenu pendant la crise sanitaire. Désormais, le nombre d’abonnés à la fibre continue d’augmenter mais sur des niveaux plus modérés. La fin programmée des déploiements de compteurs intelligents qui n’a pas pu être compensée par la montée en puissance des activités liées à la transition énergétique compte tenu des pénuries de composants qui retardent le décollage de ces marchés.

Cette conjoncture a en outre poussé les acteurs du secteur, clients comme prestataires et sous-traitants, à s’adapter à marche forcée et ajuster leurs modes de coopération. Les conditions opérationnelles d’exécution des contrats, en particulier de l’un des plus gros contrats du Groupe en France, se sont significativement durcies ces derniers mois dans le secteur des télécommunications, avec une redistribution géographique des parts de marché et des répercussions sur l’ensemble de la filière.

Dans cet environnement, Solutions30 a souhaité capitaliser sur sa structure financière solide et son positionnement concurrentiel de référence pour se maintenir en capacité de saisir les opportunités qui peuvent naître d’un marché difficile, quitte à pénaliser ponctuellement sa rentabilité. La marge d’EBITDA ressort ainsi très en dessous de son niveau normatif, situé autour de 15%, mais cette stratégie a permis au Groupe, en toute fin d’exercice, de pallier la défaillance d’un acteur important du secteur et de capter un important marché dans le sud-est de la France. Ce contrat contribue positivement au chiffre d’affaires et à la marge depuis le début d’exercice 2023.

Au Benelux, le chiffre d’affaires atteint 221,9 millions d’euros, en croissance purement organique de 38%, témoignant de l’excellente dynamique des marchés belge et néerlandais. Cette performance s’appuie sur les montées en charge des contrats signés dans le déploiement de la fibre optique et sur la poursuite des installations de compteurs intelligents en Flandre.

Ces montées en charge très rapides nécessitent d’une part le recrutement et la formation des techniciens et d’autre part le renfort des structures d’encadrement, mais le Groupe maintient sur ce territoire une marge d’EBITDA élevée à 12,8% du chiffre d’affaires. Cette rentabilité à deux chiffres traduit le modèle économique historique du Groupe qui, à partir d’une taille critique de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires sur une zone géographique, permet de capitaliser sur l’augmentation des volumes d’interventions standardisées et la densité du maillage géographique.

Dans les autres pays, le Groupe enregistre un chiffre d’affaires de 256,8 millions d’euros sur l’exercice, soit une croissance de 24,5% (15,5 % en organique) par rapport à la même période de 2021. L’activité est portée par la bonne dynamique observée en Italie (déploiement du réseau FTTH de TIM), en Pologne (conquête de parts de marché dans le secteur des télécoms) et au Royaume-Uni (intégration des activités de Mono dans le secteur télécom). La révision des conditions tarifaires sur certains contrats et la maîtrise des charges opérationnelles permettent d’améliorer la marge d’EBITDA qui atteint 2,8% dans ces pays qui n’ont pas encore atteint la taille critique.

Résultats consolidés

Pour l’ensemble du Groupe, l’EBITDA ajusté s’établit à 46,7 millions d'euros à fin décembre 2022, contre 82,4 millions d'euros un an plus tôt. Comme détaillé ci-dessus, la bonne performance des activités hors France, qui constituent le pilier de la croissance future, est masquée par la contre-performance des activités françaises.

L’EBITDA ajusté intègre :

20,9 millions d’euros liés aux opérations de transformation rendues nécessaires par (i) la redistribution géographique d’une partie des activités dans le secteur des télécommunications en France, et (ii) la défaillance d’un concurrent dans le sud-est du pays ;

10,1 millions d’euros liés à l’adaptation de la structure opérationnelle en suite de l’arrêt des déploiements de compteurs intelligents.

Retraité de ces éléments, l’EBITDA ajusté s’établirait à 77,7 millions d’euros, représentant 8,6% du chiffre d’affaires.

Les coûts opérationnels augmentent de 9,0% par rapport à 2021 et représentent 85,6% du chiffre d’affaires, contre 81,3% un an plus tôt, tandis que les coûts de structure augmentent de 2,9% et représentent 9,2% du chiffre d’affaires, contre 9,3% un an plus tôt.

Après comptabilisation des dépréciations et provisions opérationnelles pour un montant de 18,9 millions d'euros, et après amortissement du droit d’utilisation des actifs loués (IFRS16) pour un montant de 28,1 millions d'euros, l’EBIT ajusté s’établit à -0,3 millions d'euros.

L’exercice 2022 intègre 13,6 millions d’euros de charges opérationnelles non courantes qui se composent principalement de charges de restructuration (7,9 millions d’euros), de dépenses exceptionnelles engagées par le Groupe en réaction à la violente campagne de dénigrement menée à son encontre en 2020-21 (2,4 millions d’euros) et de la charge relative au plan d’intéressement long terme aujourd’hui sans valeur (1,9 millions d’euros).

Les amortissements des relations clientèles s’élèvent à 14,4 millions d'euros en 2022, contre 14,7 millions d'euros un an plus tôt.

Le résultat financier est négatif à hauteur de 17,1 millions d'euros, contre un produit de 4,2 millions d’euros pour l’exercice 2021. Il intègre 11,0 millions d’euros d’élément non-cash relatif à l’ajustement de la valeur des compléments de prix (earn-out) principalement liées au rachat des minoritaires des filiales du Groupe en Allemagne. Cette revalorisation du complément de prix est due au potentiel du marché allemand et aux nouveaux contrats attendus sur ce territoire. Les charges d’intérêt restent quant à elles stables à 2,7 millions d’euros contre 2,8 millions d’euros un an plus tôt.

Après comptabilisation d’une charge d’impôt de 5,6 millions d'euros, contre un produit de 5,4 millions d'euros un an plus tôt, le résultat net part du Groupe fait ressortir une perte de -50,1 millions d'euros, contre un bénéfice de 21,5 millions d'euros en 2021.

Structure financière

Au 31 décembre 2022, les capitaux propres du Groupe s’élèvent à 145,3 millions d'euros contre 191,6 millions d'euros au 31 décembre 2021. La trésorerie brute du Groupe atteint 124,4 millions d'euros, contre 129,8 millions d’euros à fin décembre 2021. La dette bancaire brute est de 70,4 millions d'euros par rapport à 77,5 millions d’euros au 31 décembre 2021. Le Groupe affiche donc une trésorerie nette de dette bancaire de 54,0 millions d'euros à fin décembre 2022, contre 52,3 millions d'euros à fin décembre 2021.

Après prise en compte de 67,4 millions d'euros de dette locative (IFRS16) et de 25,5 millions d'euros de dette financière potentielle liée aux compléments de prix et options de vente, le Groupe affiche une dette nette totale de 38,9 millions d'euros, contre 33,1 millions d’euros un an plus tôt. Le Groupe conserve une structure financière très solide, avec un ratio dette nette/EBITDA de 0,83 et un ratio d’endettement net sur fonds propres de 26,7 %.

L’encours des créances cédées dans le cadre du programme d’affacturage sans recours du Groupe s’élève à 77,3 millions d'euros au 31 décembre 2022 contre 92 millions d'euros au 31 décembre 2021. La baisse des créances mobilisées reflète les montées en charge des nouveaux contrats pour lesquels le programme d’affacturage est en cours de mise en place. L’affacturage permet de financer le besoin en fonds de roulement provenant des activités récurrentes qui ont atteint leur rythme de croisière, pour un coût inférieur à 1% du montant des créances cédées. Ce programme, associé à une structure financière solide, permet à Solutions30 de disposer des moyens nécessaires au financement de sa stratégie de croissance ambitieuse.

La capacité d'autofinancement s’est établie à 31,1 millions d'euros, contre 70,2 millions d’euros en 2021. Le besoin en fonds de roulement diminue de 40 millions d’euros et demeure négatif à -64,7 millions d’euros. Il intègre des avances négociées avec plusieurs clients du Groupe pour participer à l’effort nécessaire au lancement de nouveaux contrats significatifs, en particulier dans le déploiement de la fibre. Selon leur forme, ces avances sont comptabilisées en augmentation du poste « fournisseurs et autres créditeurs » ou en diminution du poste « clients et comptes rattachés ». C’est ce qui explique la baisse du BFR malgré les montées en charge opérées.

Le flux de trésorerie généré par l’activité en 2022, qui intègre également les effets des avances, ressort à 58,2 millions d’euros, contre 47,5 millions d’euros un an plus tôt. Le montant des investissements nets atteint 21,0 millions d'euros, soit 2,3 % du chiffre d’affaires contre 1,7 % un an plus tôt. Ils sont sur des niveaux normatifs, généralement entre 1,5 et 4% du chiffre d’affaires, et sont essentiellement liés aux systèmes d’information du Groupe et aux équipements techniques. Le Groupe s’appuie sur une plateforme informatique propriétaire pour piloter ses opérations, organiser, optimiser et planifier les interventions ainsi que la logistique associée, et pour gérer le support en back-office. Cette plateforme, stratégique pour le Groupe, capte l’essentiel des investissements.

Cela conduit globalement à un free cash-flow de 37,2 millions d’euros, en hausse de près de 5 millions d’euros par rapport à 2021.

Responsabilité Sociétale de l’Entreprise

Depuis 2019, Solutions30 a structuré ses engagements en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises autour des objectifs de Développement Durable.

En 2022, le Groupe a intensifié son action en matière de gouvernance avec la mise en œuvre de plusieurs mesures permettant de mieux piloter sa progression sur les objectifs à atteindre :

Le renforcement des compétences et attributions du Comité Stratégie attaché au Conseil de Surveillance, désormais Comité Stratégie et ESG pour que les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) infusent véritablement dans toutes les dimensions et les décisions de l’entreprise.

Le renforcement de l’équipe ESG avec l'arrivée de deux personnes-clés : un manager RSE et un analyste ;

La remise à plat et un travail sur la lisibilité de la stratégie, des objectifs et indicateurs de performance ESG via un plan d’actions dédié ;

L’amélioration de la mesure de ses émissions CO2 via le projet ‘bilan carbone’ ;

La sensibilisation des équipes par des actions de communication et de promotion interne dédiées ;

Le déploiement des politiques, procédures et codes de conduite, et sensibilisation des équipes aux dispositifs éthique et compliance du Groupe ;

La mise en place d’une plateforme de dénonciation.

Solutions30, acteur d’accompagnement des talents aux métiers de demain

Acteur important de l’emploi dans les territoires, en France et en Europe, Solutions 30 déploie depuis plusieurs années une politique de recrutement, de formation et de professionnalisation destinée à l’accompagnement de jeunes, dans leur premier emploi et parfois en échec de formation et de personnes en reconversion professionnelle pour les positionner sur les métiers d’avenir du numérique et de l’énergie.

En 2022, 924 jeunes de moins de 30 ans ont ainsi été recrutés soit près de 40% des embauches sur l’année, pour représenter 21% des effectifs totaux. Plus de 180 000 heures de formation, soit 25h par employé, ont été dispensées en 2022 sur des métiers techniques porteurs ou sur des modules de formation au savoir-être et à l’esprit de service.

Perspectives

La bonne dynamique de fin d’année 2022 pose les bases d’un retour durable à la croissance sur des marchés qui restent structurellement porteurs. Malgré l’environnement actuel marqué par l’inflation et la hausse des taux d’intérêt, le Groupe confirme attendre une croissance à deux chiffres en 2023, ce qui lui permettra de franchir la barre du milliard d’euros de chiffre d’affaires, avec une amélioration progressive de ses marges tout au long de l’exercice.

Solutions30 aborde cette nouvelle phase avec confiance et a relancé un processus de planification stratégique à moyen terme, pour anticiper les évolutions des marchés dans lesquels il opère. Le but est de bien apprécier la durée des cycles technologiques sous-jacents de ses activités et d’implémenter les transitions opérationnelles nécessaires en amont.

Dans les années qui viennent, et face à des marchés qui s’ouvrent dans de nombreux pays européens, en particulier les déploiements FTTH au Royaume-Uni, en Allemagne et en Pologne, qui s’ajoutent à la Belgique, aux Pays-Bas et à l’Italie, le Groupe continuera de donner la priorité à la croissance afin d’atteindre la taille critique dans toutes les zones géographiques où il est présent. Une structure financière solide et les financements en place, associés à un contrôle attentif de ses coûts et une gestion rigoureuse de sa trésorerie, dotent le Groupe des moyens de financer ses ambitions.

Solutions30 fêtera ses 20 ans en octobre 2023, fort de solides leviers de croissance et d’un modèle efficace qui lui permettront de renforcer son positionnement au cœur de la transformation numérique et de la transition énergétique. Le Groupe vise désormais un chiffre d’affaires de l’ordre de 2,5 milliards d’euros à moyen terme.

Glossaire

La croissance organique intègre la croissance organique réalisée par les sociétés acquises après leur rachat, car Solutions30 estime qu’elle n’aurait pas pu être réalisée par ces sociétés si elles étaient restées indépendantes. En 2022, la croissance organique du Groupe intègre uniquement la croissance interne des filiales historiques.

EBITDA ajusté correspond à la « marge opérationnelle » telle qu’elle apparaît dans les états financiers du Groupe.

Free cash-flow correspond au flux net de trésorerie généré par l’activité dont sont déduits les acquisitions d’immobilisations incorporelles et corporelles nettes des cessions

Calcul du cash-flow disponible (free cash-flow)

En milliers d’euros 31.12.2022 31.12.2021 Flux net de trésorerie généré par l’activité 58 183 47 544 Acquisition d’immobilisations -21 146 -15 722 Cession d’immobilisations, nettes d’impôt 170 614 Free cash-flow 37 207 32 436

Trésorerie nette de dette bancaire correspond à la « Trésorerie et équivalents de trésorerie » telle qu’elle apparaît dans les états financiers du Groupe de laquelle est déduit les « Emprunts auprès des établissements de crédit, part à long terme » et les « Emprunts auprès des établissements de crédit, part court terme, lignes de crédit et concours Bancaires » telle qu’ils apparaissent à la note 10.2 des états financiers annuels du Groupe.

EBIT Ajusté correspond au résultat opérationnel telle qu’il apparaît dans les états financiers du Groupe dont sont ajouté les « Amortissements des relations clientèles », les « Résultat sur cession de participations », les « Autres charges opérationnelles non courantes » et dont sont déduits les « Autres produits opérationnels non courants ».





Réconciliation entre le résultat Opérationnel et l’EBIT ajusté

En milliers d’euros 31.12.2022 31.12.2021 Résultat opérationnel -26 470 12 880 Amortissements des relations clientèles 14 425 14 705 Autres produits opérationnels non courants -1 851 -10 Autres charges opérationnelles non courantes 13 613 13 255 EBIT ajusté -283 40 830 % du chiffre d’affaires - % 4,7 %

Opérations non récurrentes sont les charges présentant les caractéristiques d’être significatifs de par leur montant, inhabituels de par leur nature et peu fréquents.

Dette nette correspond à « Endettement, part à long terme », « Endettement, part à court terme » et aux « Dettes liées aux contrats de location » long et court terme telle qu’ils apparaissent dans les états financiers du Groupe desquels sont déduits la « Trésorerie et équivalents de trésorerie » telle qu’elle apparaît dans les états financiers du Groupe.

Ratio dette nette/EBITDA correspond à la « dette nette » divisée par l’« EBITDA » annualisé.

Ratio d’endettement net sur fonds propres correspond à la « dette nette » divisée par les « fonds propres ».

Dette nette

En milliers d’euros 31.12.2022 31.12.2021 Dettes bancaires 70 368 77 534 Dettes liées aux contrats de location 67 370 66 587 Dettes futures sur compléments de prix et options de vente 25 516 18 785 Trésorerie et équivalents de trésorerie (124 387) (129 839) Dette nette 38 868 33 067 EBITDA 46 742 82 372 Ratio de dette nette 0,83 0,40 Fonds Propres 145 345 191 554 % de dette nette 26,7 % 17,3 %

Dette bancaire nette correspond aux « Emprunts auprès des établissements de crédit, part à long terme » et « Emprunts auprès des établissements de crédit, part court terme, lignes de crédit et concours Bancaires » telle qu’ils apparaissent à la note 10.2 des états financiers annuels du Groupe dont sont déduits la « Trésorerie et équivalents de trésorerie » telle qu’elle apparaît dans les états financiers du Groupe.

Dette bancaire nette

En milliers d’euros 31.12.2022 31.12.2021 Emprunts auprès des établissements de crédit, part à long terme 56 769 50 512 Emprunts auprès des établissements de crédit, part court terme et lignes de crédit 13 599 27 022 Trésorerie et équivalents de trésorerie (124 387) (129 839) Dette bancaire nette (54 019) (52 305)

Dette bancaire brute correspond aux « Emprunts auprès des établissements de crédit, part à long terme » et « Emprunts auprès des établissements de crédit, part court terme, lignes de crédit et concours Bancaires » telle qu’ils apparaissent à la note 10.2 des états financiers annuels.

Marge opérationnelle correspond à la « marge opérationnelle » telle qu’elle apparaît dans les états financiers du Groupe.

Besoin en fonds de roulement correspond à l’« actifs courants » telle qu’il apparaît dans les états financiers du Groupe (hors « Trésorerie et équivalents de trésorerie » et « Instruments dérivés actif courants») moins les « passifs courants » (hors « Endettement, part à court terme », « Provisions courantes » et « Dettes liées aux contrats de location ».

Besoin en fonds de roulement (“BFR”):

En milliers d’euros 31.12.2022 31.12.2021 Stocks et travaux en cours 25 427 20 339 Clients et comptes rattachés 192 966 185 111 Actifs sur contrats courants 970 858 Autres créances 58 465 63 644 Charges constatées d'avance 1 466 873 Fournisseurs (210 846) (149 613) Dettes fiscales et sociales (112 287) (129 804) Autres passifs courants (13 384) (10 705) Produits constatés d'avance (7 480) (5 698) BFR (64 703) (24 995) Variation du BFR (39 707) 14 654 Eléments non monétaires 12 581 7 978 Variation du BFR retraitée des éléments non monétaires. (27 126) 22 631

Investissements nets correspondent à la somme des lignes « Acquisition d'immobilisations courantes », « Acquisition d'actifs financiers non courants » et « Cession d'immobilisations, nettes d'impôt » telle qu’elles apparaissent dans le tableau consolidé des flux de trésorerie.

Investissements nets :

En milliers d’euros 31.12.2022 31.12.2021 Acquisition d’immobilisations courantes (21 595) (15 267) Acquisition d’actifs financiers non courants 449 -455 Cession d’immobilisations, nettes d’impôt 170 614 Investissements opérationnels (20 976) (15 108)

Les coûts opérationnels correspondent aux coûts engagés pour la conduite des activités opérationnelles du Groupe, inclus dans la « marge opérationnelle » (Excluant les coûts de structure).

Les coûts de structure correspondent aux coûts engagés par les fonctions sièges du Groupe au sein des différents pays, inclus dans la « marge opérationnelle » (Excluant les Coûts opérationnels).

