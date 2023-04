Michelin: Ventes consolidées en hausse de 7,4 % au premier trimestre 2023, bénéficiant du positionnement premium du Groupe. Guidance 2023 confirmée

English French

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN

Information financière au 31 mars 2023

Ventes consolidées en hausse de 7,4 % au premier trimestre 2023, bénéficiant du positionnement premium du Groupe. Guidance 2023 confirmée.

Au premier trimestre 2023, les marchés sell-in d’Europe et Amérique du Nord ont été caractérisés par une réduction des stocks dans un contexte d’amélioration des chaînes d’approvisionnement, par opposition au premier trimestre 2022 marqué par la reconstitution des stocks :

Les marchés Tourisme camionnette se sont contractés de 3 %, sous l’effet de la demande de Remplacement en Europe et en Amérique du Nord. Les marchés Première monte ont cru légèrement tout en restant bien inférieurs aux niveaux de 2019.

Les marchés Poids lourd hors Chine ont reculé de 2 %, la vigueur des ventes Première monte étant plus que compensée par le ralentissement de la demande au Remplacement, en particulier en Europe et en Amérique du Nord.

Les marchés de Spécialités sont demeurés robustes, notamment dans les segments Mines et Avion – les segments Construction et Deux-roues ont été moins dynamiques.

Les marchés hors pneus ont poursuivi leur développement dans des segments tels que le secteur industriel général, le secteur minier, l’énergie et les services aux flottes.

Les ventes trimestrielles consolidées ont augmenté de 7,4 % pour atteindre 7,0 milliards €, bénéficiant du positionnement premium du Groupe. Cette croissance reflète l’impact net :

d’une baisse de 6,6 % des volumes qui découle principalement d’une diminution de la demande sell-in sur les marchés Tourisme camionnette et Poids lourd, 25% de cette diminution étant liée à l’Europe de l’Est;

d’un effet prix-mix positif de 12,3 % reflétant la qualité et la performance des produits du Groupe. La croissance dans les segments à forte valeur et le dynamisme des ventes au secteur minier ont largement compensé l’effet défavorable du mix Première monte/Remplacement ;

d’une croissance de 15% des activités hors pneu, tant pour les Matériaux de Haute Technologie que pour les Services aux Flottes ;

d’un effet de change favorable de 0,8 %, reflétant principalement l’évolution du taux euro-dollar.

Guidance annuelle

Le Groupe confirme son scénario prévisionnel, sur des marchés situés dans la partie basse des fourchettes initiales. Les volumes annuels de ventes restent anticipés dans la fourchette [-4 % - 0 %].

La guidance 2023 est confirmée : un résultat opérationnel des secteurs supérieur à 3,2 milliards € à taux de change constant, et un cash-flow libre avant acquisitions supérieur à 1,6 milliard €.

Évolution des ventes au 31 mars 2023





Ventes

(en millions €) T1

2023 T1

2022 % Variation

(à parités courantes) SR1 – Automobile* 3 457 3 254 +6,2% SR2 – Transport routier* 1 696 1 674 +1,3% SR3 – Activités de spécialités* 1 808 1 553 +16,4% Total Groupe 6 961 6 481 +7,4%

* et distribution associée

Évolution des marchés de pneumatiques

Tourisme camionnette

Premier trimestre

2023/2022

(en nombre de pneus) Europe* AmÉrique du Nord

& centrale Chine Total Monde



Première monte







Remplacement



+ 14 %







- 9 %



+ 8 %







- 7 %



- 14 %







+ 3 %







+ 1 %







- 4 %

* Y compris Turquie et Europe orientale

La demande mondiale de pneumatiques Tourisme camionnette, Première monte et Remplacement, est en retrait de 3 % à fin mars 2023, avec une diminution de 4 % en Remplacement et une légère croissance de 1 % en Première monte.

PremiÈre monte

En Première monte, la légère hausse de la demande mondiale (+ 1 %) s’inscrit sur des bases de comparaison favorables, soutenue par la décongestion progressive des chaînes d’approvisionnement en semi-conducteurs et autres pièces détachées. Celles-ci restent néanmoins en tension et des à-coups de production sont encore observés chez les constructeurs automobiles.

En Europe, le marché ressort en forte progression d’une année sur l’autre, avec une hausse de 14 % sur le premier trimestre. Cette amélioration s’établit toutefois sur une base de comparaison très favorable, avec un premier trimestre 2022 fortement pénalisé par les crises d’approvisionnement des constructeurs automobiles et le début du conflit en Ukraine.

En Amérique du Nord et centrale, le marché progresse de 8 % dans un contexte de stocks de véhicules neufs toujours bas et de difficultés d’approvisionnement des constructeurs automobiles qui s’atténuent progressivement.

En Chine, le marché affiche une baisse de 14 % au premier trimestre qui s’explique par un niveau élevé de stock de véhicules neufs à fin 2022, et la réduction début 2023 des subventions relatives à l’achat de véhicules neufs.

Remplacement

En Remplacement, le retrait de 4% de la demande mondiale à fin mars 2023 s’inscrit sur des bases de comparaison globalement défavorables, avec un marché 2022 qui avait été soutenu par la reconstitution des stocks dans l’ensemble de la distribution dans un contexte de forte inflation marqué par des hausses de prix régulières.

En Europe, le marché affiche une baisse de 9 % à fin mars, avec un premier trimestre 2022 particulièrement soutenu. Les mesures de déstockage mises en œuvre par les distributeurs au cours du premier trimestre ont pesé sur la demande sell-in, la demande sell-out ayant fait preuve de davantage de résilience.

En Amérique du Nord et centrale, le marché recule de 7 % sur les trois premiers mois de l’année, sur des bases de comparaison défavorables également. De la même façon qu’en Europe, les mesures de déstockage prises par les distributeurs ont pesé sur la demande sell-in au premier 2023, notamment à la suite des forts volumes de pneus importés d’Asie au deuxième semestre 2022.

En Chine, la demande à fin mars est en hausse de 3 % par rapport à son niveau de 2022, traduisant le redémarrage de la mobilité au cours du premier trimestre après un nouvel épisode de Covid-19 en fin d’année dernière.

Poids lourd (radial & bias)

Premier trimestre

2023/2022

(en nombre de pneus) Europe* AmÉrique du Nord

& centrale AmÉrique du Sud



Total Monde

(Hors Chine)



Première monte







Remplacement



+ 1O %







- 14 %



+ 9 %







- 4 %



- 18 %







+ 1 %

%



+ 6 %







- 4 %

* Y compris Turquie et Europe orientale

Le marché mondial (hors Chine) des pneumatiques pour Poids lourd affiche un retrait de 2 % à fin mars.

En Chine, où la présence du Groupe est peu significative, les marchés affichent une croissance de 7 % au premier trimestre.

PremiÈre monte

En Première monte, le marché mondial (hors Chine) est en croissance de 6 % à fin mars 2023.

Les marchés d’Europe (+ 10 %) et d’Amérique du Nord et centrale (+ 9 %) restent très bien orientés, les carnets de commande des constructeurs étant remplis jusqu’au deuxième semestre de 2023. En Amérique du Nord la demande est renforcée par des achats de véhicules en anticipation de l’entrée en vigueur en 2024 d’une nouvelle norme relative aux émissions.

En Amérique du Sud, la demande s’inscrit en retrait de 18% par rapport au premier trimestre 2022. Cette évolution défavorable fait suite à l'entrée en vigueur d'une nouvelle norme sur les émissions au 1er janvier 2023 qui avait conduit les flottes à anticiper leurs achats de véhicules neufs en 2022.

Remplacement

En Remplacement, le marché mondial (hors Chine) s’inscrit en retrait de 4 % à fin mars 2023, sur des bases de comparaison particulièrement élevées au premier trimestre 2022.

En Europe, la diminution de la demande apparaît comme particulièrement marquée, avec un retrait de 14 % par rapport à l’année précédente. Au-delà d’une base de comparaison très élevée, l’amélioration des supply chains mondiales permettent aux flottes et aux distributeurs de réduire un niveau de stock encore élevé à fin mars.

En Amérique du Nord et centrale, la demande diminue de 4 % au premier trimestre, avec une intensification de la baisse en mars (- 10 %). Comme en Europe, cette évolution s’inscrit sur des bases de comparaison très élevées, avec une amélioration des chaînes d’approvisionnement permettant de réduire le niveau des stocks.

En Amérique du Sud, la demande est globalement stable (+ 1 %) et se maintient à des niveaux élevés au premier trimestre.

Activités de spécialités

Agricole et Construction : les marchés agricoles restent globalement bien orientés, soutenus par la Première monte avec des cours des matières premières toujours élevés. Le marché de la construction est en revanche pénalisé par le ralentissement de l’activité résidentielle impactée par la hausse des taux d’intérêt, le segment infrastructure restant bien orienté.

Mines : le besoin d’équipement en pneus reste élevé, avec une extraction de minerais en croissance et des stocks toujours en cours de reconstitution.

Deux-roues : la demande ralentit sur des bases de comparaison élevées, notamment sous l’effet d’un fort niveau de stocks, en particulier sur le segment des pneus pour vélos.

Avion : sur des bases de comparaison encore favorables, le marché des pneumatiques pour avions est en croissance, soutenu notamment par un retour du trafic à des niveaux pré-covid sur les vols commerciaux intérieurs en Chine.

Bandes transporteuses : le marché reste dynamique, aussi bien sur le segment minier tiré par la demande de commodités, que sur le segment industriel soutenu par des investissements élevés.

Polymères de spécialité : la demande globale se stabilise dans un contexte de ralentissement de la croissance économique mondiale.

Ventes

Variation PREMIER TRIMESTRE 2023 / PREMIER TRIMESTRE 2022

en millions € T1 2023 Ventes 6 961 Variation totale + 480 + 7,4 % Volumes pneus* - 429 - 6,6 % Prix-mix pneus + 797 + 12,3 % Activités hors pneus + 46 + 0,7 % Variation des taux de change + 54 + 0,8 % Ecart de périmètre + 12 + 0,2 %

* en tonnes

Sur les trois premiers mois de l’année 2023, les ventes s’établissent à 6 961 millions €, en augmentation de 7,4 % par rapport au premier trimestre de 2022, sous l’effet des facteurs suivants :

Un e baisse des volume s de 6,6 % ( soit - 4 29 millions € ) , sur des bases de comparaison particulièrement défavorables en raison de la forte dynamique de reconstitution des stocks observée au premier trimestre 2022. Cette baisse est également alimentée par la réduction des stocks dans la Distribution. Le Groupe poursuit sa stratégie de privilégier l’approche valeur en ciblant les segments les plus rémunérateurs. L’arrêt des activités en Russie au 15 mars 2022 explique environ 25% de l’effet volume global sur le trimestre.





, sur des bases de comparaison particulièrement défavorables en raison de la forte dynamique de reconstitution des stocks observée au premier trimestre 2022. Cette baisse est également alimentée par la réduction des stocks dans la Distribution. Le Groupe poursuit sa stratégie de privilégier l’approche valeur en ciblant les segments les plus rémunérateurs. L’arrêt des activités en Russie au 15 mars 2022 explique environ 25% de l’effet volume global sur le trimestre. Un effet prix-mix de + 1 2 ,3 % , soit + 797 m illions € , combinant deux effets :



effet prix de + 11,2 % , résultant de l’effet plein des hausses de prix successives passées dans le courant de l’année 2022 – y compris l’ajustement des prix sur les activités indexées – ainsi qu’au 1 er janvier 2023 afin de couvrir les facteurs d’inflation.



effet mix de + 1,1 % , traduisant la croissance continue de la part de pneumatiques 18 pouces et plus dans les ventes du secteur Automobile, ainsi que l’orientation positive des ventes de l’activité Mines; ces effets favorables sont en partie atténués par l’évolution défavorable du mix entre les activités de Première monte et Remplacement au sein des segments Automobile, Transport routier et Beyond road.





, combinant deux effets : Une croissance de 15 % des A ctivités hors pneus , reflétant le dynamisme des activités de Fenner et de gestion de flottes ; ces activités contribuent à hauteur de + 0,7 % à la croissance des ventes du Groupe.





, reflétant le dynamisme des activités de Fenner et de gestion de flottes ; ces activités contribuent à hauteur de + 0,7 % à la croissance des ventes du Groupe. Un impact favorable des parités monétaires à hauteur de + 54 millions €, soit + 0,8 %, notamment dû à l’appréciation du dollar américain par rapport à l’euro.





Un effet périmètre favorable de + 0,2 % liée principalement à l’acquisition de la société australienne CPS (Conveyor Products & Solutions) par Fenner en mai 2022.





Ventes par secteur opÉrationnel

Automobile1

Les ventes à fin mars 2023 s’élèvent à 3 457 millions €, en augmentation de 6,2 %.

Dans des marchés en repli de 3 %, le Groupe affiche des volumes en baisse de 6,7 % sur la période.

En Première monte, les volumes vendus sont globalement stables : la reprise de l’activité particulièrement en Europe – bien que restant entravée par des tensions d’approvisionnement de composants - compense le ralentissement de la Chine lié à la baisse des subventions gouvernementales et des stocks élevés chez les constructeurs.

En Remplacement, les volumes vendus sont en retrait, particulièrement en Europe, dans un contexte de déstockage dans la Distribution qui pénalise les ventes sell-in. L’arrêt des activités en Russie explique plus du tiers de la baisse des volumes, l’exposition du Groupe à la Russie étant supérieure sur le secteur Automobile.

Les ventes du secteur bénéficient d’un effet prix très favorable, tiré à la fois par les hausses de prix passées tout au long de l’année 2022 et en janvier 2023 en Remplacement pour compenser les facteurs d’inflation ainsi que l’effet positif au 1er juillet 2022 puis au 1er janvier 2023 des clauses d’indexation de prix en Première monte.

Le mix positif est soutenu par la croissance continue de la part des pneumatiques 18 pouces et plus dans les ventes du secteur et un mix géographique favorable. La stabilité relative des ventes en Première monte par rapport à des ventes Remplacement en baisse atténue ces effets favorables.

Les ventes du secteur sont impactées favorablement par les parités monétaires.

Transport routier1

À fin mars, les ventes s’établissent à 1 696 millions €, en hausse de 1,3 %.

Dans des marchés hors Chine en baisse de 2 %, le Groupe affiche des volumes en retrait de 8,9% reflétant une baisse des ventes sell-in liée à la normalisation des supply chains, et la poursuite du déploiement de la stratégie du Groupe consistant à cibler les segments de marché les plus créateurs de valeur au sein du secteur. L’activité Première monte reste bien orientée sur le trimestre, à la faveur de l’entrée en vigueur de nouvelles normes environnementales, par exemple en Amérique du Nord au 1er janvier 2024.

Les ventes bénéficient d’un effet prix favorable résultant des hausses passées pour compenser les facteurs d’inflation et de l’activation des clauses d’indexation.

Le mix est pénalisé par la bonne tenue des ventes en Première monte par rapport à celles du Remplacement.

De façon notable, les activités de gestion de flottes croissent d’environ 15%, traduisant l'intérêt croissant des flottes pour des solutions leur permettant de mieux combiner sécurité, productivité et optimisation de la consommation de carburant.

Les ventes du secteur sont impactées favorablement par les parités monétaires.

Activités de spécialités2

Les ventes s’élèvent à 1 808 millions €, en hausse de 16,4 %.

Le secteur affiche des volumes en retrait de 3,7 % sur le trimestre traduisant le dynamisme des activités Mines et Avion et un ralentissement des activités Beyond Road et Deux-roues.

Le secteur enregistre un effet prix très positif reflétant notamment l’ajustement au 1er juillet 2022 des clauses d’indexation, en particulier sur le segment Minier.

Beyond Road : dans ce segment très concurrentiel, et sur des bases de comparaison défavorables, les ventes en Première monte restent bien orientées, tandis que le Remplacement est en retrait, particulièrement le secteur de la Construction pénalisé par la hausse des taux d’intérêt et le ralentissement de la construction résidentielle.

dans ce segment très concurrentiel, et sur des bases de comparaison défavorables, les ventes en Première monte restent bien orientées, tandis que le Remplacement est en retrait, particulièrement le secteur de la Construction pénalisé par la hausse des taux d’intérêt et le ralentissement de la construction résidentielle. Pneus m iniers : sur des marchés dynamiques et dans un contexte de normalisation des chaînes logistiques, les volumes vendus sont en croissance significative sur le trimestre et les ventes bénéficient des ajustements de prix indexés mis en œuvre au 1 er juillet 2022.

: sur des marchés dynamiques et dans un contexte de normalisation des chaînes logistiques, les volumes vendus sont en croissance significative sur le trimestre et les ventes bénéficient des ajustements de prix indexés mis en œuvre au 1 juillet 2022. Deux-roues : l’activité est en recul par rapport au premier trimestre de 2022, pénalisée par des bases de comparaison défavorables - notamment en raison du succès du pneu moto MICHELIN Road 6 lancé au premier trimestre de 2022 -, et un ralentissement du développement de la mobilité deux-roues suite à deux années dynamisées par les effets de la crise sanitaire sur les choix de mobilité.

: l’activité est en recul par rapport au premier trimestre de 2022, pénalisée par des bases de comparaison défavorables - notamment en raison du succès du pneu moto MICHELIN Road 6 lancé au premier trimestre de 2022 -, et un ralentissement du développement de la mobilité deux-roues suite à deux années dynamisées par les effets de la crise sanitaire sur les choix de mobilité. Avion : les ventes restent bien orientées dans un contexte de reprise de l’activité qui se poursuit, particulièrement sur le segment de l’aviation commerciale qui tend à retrouver progressivement son niveau de 2019.

: les ventes restent bien orientées dans un contexte de reprise de l’activité qui se poursuit, particulièrement sur le segment de l’aviation commerciale qui tend à retrouver progressivement son niveau de 2019. Fenner : les activités de bandes transporteuses sont en croissance soutenue ainsi que les activités de polymères de précision et de joints techniques. Les ventes bénéficient également d’un effet prix favorable.





La forte croissance du segment Minier relativement aux autres activités contribue ainsi à un effet mix positif au sein du secteur.

Les ventes sont impactées favorablement par les parités monétaires.

Performance extra-financière

Michelin figure dans les principaux indices d’Investissement Socialement Responsable (ISR) de référence. Évalué depuis 2003 pour ses performances environnementales, sociétales et en matière de gouvernance par des agences de notations extra-financières, le Groupe est aujourd’hui largement reconnu pour son engagement et ses performances.

Agences de notation Sustainalytics MSCI CDP Moody’s ESG ISS OEKOM Ecovadis Scores* Low Risk

12,5 AAA A-

Climate

change A-

Water

security 73/100 B-

Prime 77/100

Platinum

*Tous les détails relatifs à la position et distribution des scores sont disponibles sur le site www.michelin.com

Information sur les notations extra-financières ayant évolué depuis la dernière publication trimestrielle :

• Sustainalytics : Le profil Low risk du Groupe Michelin est maintenu grâce à sa solide performance en matière de gouvernance d'entreprise, avec une note de 12,5 pts (vs 12,2 précédemment).

Faits marquants

5-8 janvier 2023 [au-delà du Pneu] – Symbio, la co-entreprise de Faurecia & Michelin dévoile sa nouvelle génération de technologie de piles à hydrogène au Consumer Electronics Show 2023 de Las Vegas. Ces piles à combustible hydrogène sont conçues pour répondre aux besoins de toutes les applications d’une mobilité décarbonée, et répondre ainsi aux défis environnementaux les plus urgents.

10 janvier 2023 – [Pneu] MICHELIN UPTIS, le prototype de pneu-roue increvable sans air comprimé, équipera près de 50 véhicules de livraison DHL à Singapour d’ici fin 2023. Sur la base de recherches internes, Michelin prévoit que la technologie sans air UPTIS pourrait éviter la mise au rebut prématurée de jusqu’à 200 millions de pneus par an dans le monde. Cette innovation majeure démontre la capacité de Michelin à innover en faveur d’une mobilité plus sûre et plus respectueuse de l’environnement

2 février 2023 – [Au-delà du Pneu] CDI Energy Products, qui fait partie de la ligne business High-Tech Materials et leader dans la fabrication de produits polymères à haute performance, annonce l’acquisition d’EGC Enterprises, important producteur de produits d’étanchéité à base de graphite implanté en Ohio et Caroline du Nord. Cette acquisition reflète le déploiement dynamique de la stratégie de croissance du groupe Beyond tires.

15 février 2023 [Pneu] - Michelin lance MICHELIN EVOBIB, premier pneu agricole spécialement conçu pour les tracteurs équipés d’un système de télégonflage afin d’obtenir d’excellentes performances sur la route et dans les champs grâce à une sculpture adaptative. Plus grande longévité, meilleur respect des sols, économies de carburant : MICHELIN EVOBIB est une nouvelle illustration de la capacité d’innovation du Groupe et de son engagement en faveur de l’environnement.

22 février 2023 [People, Planet] – Michelin officialise son engagement auprès des petits producteurs de caoutchouc naturel au Sri Lanka dans le cadre du projet River, projet public-privé de trois ans, co-financé avec le Ministère français de l’Économie et des Finances. Il vise à améliorer les compétences de 6 000 agriculteurs à travers un modèle de formation innovant, avec un impact positif sur environ 30 000 personnes.

1er mars 2023 [Pneu] - Le Groupe lance son nouveau pneu vélo MICHELIN Power Adventure, conçu pour les cyclistes qui évoluent à 80 % de leur temps sur la route et 20 % sur les chemins grâce à une bande de roulement hybride. MICHELIN Power Adventure se distingue par sa durabilité grâce à une couche protectrice supplémentaire sur tout le pneu, issue d’une technologie innovante « BEAD 2 BEAD » (de tringle à tringle).

6 mars 2023 [Groupe] Guide MICHELIN 2023 – Depuis Strasbourg (France), Michelin a dévoilé la sélection des restaurants du Guide MICHELIN France 2023. Pour la 4ème année consécutive, l’Etoile Verte MICHELIN promeut les efforts de tables pionnières, inspirantes et pleinement engagées en faveur d’une gastronomie plus durable. Cette distinction s’inscrit pleinement dans l’approche Tout durable du Groupe.

13 mars 2023 [Groupe] – La Journée Investisseurs « Michelin in Motion 2030 – Strategy progress update » a été l’occasion pour les dirigeants du Groupe de réaffirmer la pertinence de la stratégie du Groupe qui vise à créer plus de valeur et à accroître sa résilience en croissant dans le pneu, dans les services & solutions à destination des flottes et dans les matériaux de haute-technologie. Les Gérants ont rappelé que l’objectif d’une rentabilité des capitaux employés supérieure à 10,5% intégrait l’effet des acquisitions à venir.

15 mars 2023 [Planet] – Pour la troisième année consécutive, Michelin a été reconnu par l’organisation internationale CDP, comme « Supplier Engagement Leader » pour ses actions prises en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique au sein de sa chaîne d’approvisionnement.

Ce résultat vient récompenser l’engagement de longue date du Groupe et le travail réalisé par toutes ses équipes, aux côtés de ses fournisseurs et de ses partenaires.

22 mars 2023 [Pneu] – Michelin remporte deux distinctions au Tire Technology Expo 2023, qui confirment le leadership du Groupe en matière d’innovation : le prestigieux prix de Manufacturier de l’année – pour la 6ème fois-, et le prix de la Réalisation environnementale de l’année pour ses deux premiers pneus homologués route incorporant respectivement 45% et 58% de matériaux durables, l’un destiné aux automobiles et l’autre aux autobus.

28 mars 2023 [People & Planet] – Avec un score au-dessus de 80 %, Michelin se classe à la première place des entreprises du secteur du pneumatique évaluées par la plateforme de notation extra-financière ZSL SPOTT spécialisée dans les commodités agricoles. Ce classement témoigne de la transparence environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) du Groupe, et de son action pour faire progresser la durabilité de l’ensemble de la chaîne de valeur du caoutchouc naturel.

29 mars 2023 [Au-delà du pneu] – Michelin soutient la co-entreprise créée par Scandinavian Enviro Systems et Antin Infrastructure Partners, visant à devenir le premier groupe de recyclage de pneumatiques à l’échelle industrielle au monde. Michelin prévoit de s’associer à cette co-entreprise au fur et à mesure de la construction des usines. Il s’agit d’une nouvelle preuve de la capacité de Michelin à atteindre ses ambitions stratégiques à horizon 2050, en réduisant l’impact environnemental global de ses pneumatiques par le biais de partenariats innovants.

31 mars 2023 [People] – Le site Michelin du comté de Pictou au Canada a reçu le 2022 Canada’s Safest Employer Excellence Award dans l’industrie. Cette catégorie vise à reconnaître un manufacturier qui présente un bilan exemplaire en matière de santé et de sécurité.

C’est la sixième année consécutive que l’usine du comté de Pictou reçoit ce prix.

7 avril 2023 [Groupe] – le Groupe publie son Document d’enregistrement universel 2022 auprès de l’AMF, complété le 11 avril par la mise à disposition sur son site internet d’un fichier Excel regroupant l'ensemble de ses indicateurs ESG.

1er trimestre 2023 [Au-delà du pneu] - L’installation de la voile gonflable Wisamo de Michelin sur le navire roulier MN Pelican de la Compagnie Maritime Nantaise se finalise. Le bateau va commencer ses rotations entre Bilbao (Espagne) et Poole (UK) de façon à tester l’endurance et l’usage de l’aile gonflable. Ces retours d'expériences alimenteront le développement en cours de l'aile de format XL.

1er trimestre 2023 [People] - Le programme Michelin One Care, en cours de déploiement, concrétise la volonté du Groupe d’accompagner tous ses employés dans le monde, dans des moments importants de leur vie, à travers un ensemble minimum d’avantages sociaux. Au Sri Lanka où il n’existe pas de protection sociale publique, Michelin est l'une des premières entreprises dans ce pays à avoir mis en place un tel dispositif pour ses employés

1er trimestre 2023 [Pneu] - Mercedes-AMG a lancé son premier SUV 100% électrique, le Mercedes AMG EQE, équipé en première monte de pneumatiques Michelin. Comme l’indique le CP de Mercedes-AMG, "Parmi d'autres fournisseurs, il convient de mentionner le pneu MICHELIN Pilot Sport EV MO1, spécialement conçu pour les véhicules Performance à propulsion électrique. Disponible dans les dimensions 21 ou 22 pouces, il se caractérise par une faible résistance au roulement et un très haut niveau d'adhérence sur route sèche et mouillée."

1er trimestre 2023 [Pneu] - Ferrari commercialise son Ferrari Purosangue, premier modèle de la marque à quatre portes et quatre places. La marque au Cheval Cabré a fait confiance à Michelin, tant pour les pneumatiques d’origine que pour les pneus hiver homologués de son « pur-sang ».

