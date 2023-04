Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2023

English Danish

Bestyrelsen for Tivoli A/S har den 27. april 2023 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar - 31. marts 2023.



Resultatet for perioden 1. januar - 31. marts 2023 er i hovedtræk:

En nettoomsætning på 61,8 mio. kr. mod 52,2 mio. kr. sidste år (+18%).

Et resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) på -96,7 mio. kr. mod -67,3 mio. kr. sidste år.

Et resultat før skat på -126,1 mio. kr. mod -97,3 mio. kr. sidste år.

Et besøgstal på 47.000 mod 38.000 sidste år (+19%).



”Årets sæson åbnede d. 31. marts med en flot og velbesøgt åbning, der stod i den traditionsrige påskes tegn. Tivoli præsterer per første kvartal 2023 et resultat svarende til det forventede, og nu glæder vi os til at tage hul på sommeren, hvor vi igen i år er klar til at byde på store Tivoli-oplevelser, spektakulære events og et rigt gastro- og kulturudbud”, udtaler adm. direktør, Susanne Mørch Koch



Forventninger til 2023 (uændrede)

2023 er året hvor Tivoli fylder 180 år og samtidigt året, hvor den nye strategi “Dyrk Haven. Styrket kerne. Bæredygtig forretning” implementeres og skal danne det stærke grundlag for de kommende år.

Tivoli forventer fortsat en omsætning i niveauet 1.100 mio. kr. for 2023. Dette er på niveau med 2022. Årets resultat før skat forventes fortsat i niveauet 50-70 mio. kr. Forventningerne til et lavere resultat end i 2022 skyldes dels usikkerhed omkring forbrugeradfærden, grundet de makroøkonomiske udfordringer, dels at vi foretager bevidste investeringer i Tivolis forretning for at udvikle og ruste Tivoli til de kommende år.

