HF Company : Résultats annuels 2022, Croissance du CA 28.5 %, Résultat net part du groupe de 532 k€

Résultats annuels 2022

Croissance du CA 28.5 %

Résultat net part du groupe de 532 k€

k€* 2022 2021

Retraité*



2021

Publié Chiffre d’affaires 6 432 5 004 24 101 EBE 223 -1 387 -1 379 Résultat d’exploitation -618 -2 439 -2 569 Dépréciation des écarts d’acquisition 0 0 0 Résultat d’exploitation après dépréciation des écarts d’acquisition -618 -2 439 -2 569 Résultat financier -823 31 13 Résultat exceptionnel 1 550 2 477 2 587 Résultat net part du Groupe 532 862 695

* Comptes consolidés du 31 décembre 2022 (à périmètre constant – 2021 retraités des activités cédées et abandonnées)

Résultats 2022

Le chiffre d'affaires du Groupe HF Company s’est établi à 6 432 k€, contre 5 004 k€ en 2021 soit une progression de 28.5 %.

Le chiffre d’affaires du LAN progresse de 87 %, Cette croissance est harmonieusement répartie entre :

le démarrage d’un contrat quinquennal de tests de qualification de compteur gaz avec un acteur domestique majeur . .

l’ activité de certification de modem fibre a qui a doublé en volume cette année.

et le CPL G3 en progression constante depuis 2 ans





LEA Networks enregistre également une activité en croissance, principalement portée par le marché nord-américain, avec la fourniture de produits de protection, de produits de filtrage et d’alimentation pour l’accès réseaux. Ces solutions d’alimentation (Powering) font l’objet d’un vif intérêt sur le marché Européen.

L’Excédent Brut d’Exploitation progresse de 1 610 K€ et ressort à 223 k€ en 2022, contre -1 387 k€ versus 2021.

Le résultat d’exploitation progresse de 1 951 K€ à - 618 k€.

Le résultat financier ressort à - 823 k€, comprenant une provision comptable de 625 k€ sur les seules moins-values latentes pour une moins-value nette de 182 k€ sur le portefeuille HF Company à fin 2022.

Le résultat net part du Groupe est positif à 532 k€, bénéficiant d’un profit exceptionnel de 1.6 M€ lié à la cession de l’ensemble immobilier de Vector Industrie détenu par HF Company.

Une situation bilancielle solide



Au 31 décembre 2022, le bilan du Groupe HF Company fait ressortir une trésorerie nette de 21.5 M€, soit 70 % du total du bilan. Les capitaux propres s’élèvent à 28.5 M€.

Dividende 2023 au titre de l’exercice 2022

Le versement d’un dividende de 0.50€ par action sera proposé lors de l’assemblée générale du 14 juin 2023 au titre de l’exercice 2022.

Perspectives 2023

Le Groupe HF Company anticipe une poursuite de la croissance du pôle Broadband.

Prochain rendez-vous :

Résultats semestriels 2023 le 30 octobre 2023

Contacts



HF Company Tél : 02 47 34 38 38 Email : comfi@hfcompany.com





ISIN: FR0000038531 ALHF – Reuters: HFCO.LN Bloomberg: HFCO NM

À propos d’HF Company : HF Company est un intégrateur de solutions et services technologiques dans l’univers digital et réseaux. . HF Company est coté sur Euronext Growth, labellisé entreprise innovante par Bpifrance (n°3723929/1) et éligible au PEA PME selon les critères définis par le décret du 4 mars 2014.





