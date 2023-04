HOPSCOTCH GROUPE : Mise à disposition du document d’enregistrement universel exercice 2022 et des documents préparatoires à l’AG

Communiqué de presse

Paris, le 27 avril 2023

HOPSCOTCH GROUPE

Communiqué de mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel relatif à l’exercice 2022 et des documents préparatoires à l’Assemblée.

Hopscotch Groupe annonce que son document d’enregistrement universel (URD) relatif à l'exercice 2022 a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 27 avril 2023.

Il est disponible sur le site de l’AMF (www.amf-france.org). Il est également disponible en téléchargement sur le site d’Hopscotch Groupe www.hopscotchgroupe.com et tenu à disposition à son siège social.

Le Document d’enregistrement universel (URD) 2022 intégrant le rapport financier annuel 2022 a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 27 avril 2023.

Il est également tenu à disposition au siège social de la société : 23-25, rue Notre-Dame des Victoires 75002 Paris.

Les documents suivants sont intégrés dans le document d’enregistrement universel 2022 :

Le rapport sur le gouvernement d’entreprise ;

Le descriptif du programme de rachat d’actions ;

Le rapport financier annuel relatif à l’exercice 2022 ;

Le rapport de gestion.

Dans le cadre de leur mission de certification des comptes consolidés de la société Hopscotch Groupe S.A. relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2022, les Commissaires aux Comptes ont émis leur rapport sans réserve.

Enfin, les documents préparatoires à l’Assemblée énoncés par l’article R. 22-10-23 du Code de commerce seront mis en ligne sur le site internet de la société.

Ils seront également tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l’Assemblée. Ainsi, conformément aux dispositions réglementaires applicables :

tout actionnaire nominatif peut, jusqu’au cinquième jour inclusivement avant l’Assemblée, demander à Hopscotch Groupe de lui envoyer les documents visés aux articles R.225-81 et R.225-83 du code de commerce, le cas échéant à sa demande expresse par voie électronique. Pour les titulaires d’actions au porteur, l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d’une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité ;





tout actionnaire peut prendre connaissance des documents visés aux articles L. 225-115 et R.225-83 du code de commerce au siège d’Hopscotch Groupe.





________

Contact actionnaires

Pierre-Franck MOLEY - Directeur Général - Tél. 01 41 34 20 56 - pfmoley@hopscotchgroupe.com



Contact presse

Anne Vernois – Senior Advisor – Tél. 06 20 60 20 83 – avernois-projets@hopscotchgroupe.com

________

A propos de HOPSCOTCH

HOPSCOTCH est un groupe de communication international créé en France, dirigé par ses fondateurs et ses managers, tous guidés par une vision d’entrepreneurs portée par la complémentarité des expertises. Le credo d’HOPSCOTCH ? Les « Global PR » qui s’articulent autour d’un mix inédit entre influence, digital, événementiel, relations publics et marketing services.

HOPSCOTCH réunit, au sein de son Hub parisien, à Lyon, à Lille, à Marseille et à l’international plus de 800 collaborateurs experts dans tous les métiers de la communication : influence, événement, activation, digitalisation, communication interne, affaires publiques, marketing services…

Convaincu que la valeur d’une entreprise ou organisation réside dans le soin apporté à son capital relationnel, HOPSCOTCH structure ses expertises autour de sa marque propre « Hopscotch » (Event / PR / Travel / Décideurs / Congrès / Luxe / Sport), et d’agences spécialisées : AD crew, Alizeum, heaven, Sagarmatha, Human to Human, Le Public Système PR, Le Public Système Cinéma et Hopscotch Sopexa, Sport&Co et Uniteam.

HOPSCOTCH dispose aujourd’hui d’un réseau international intégré, avec 36 bureaux répartis sur 5 continents, permettant une capacité d’intervention dans plus de 60 pays.

Coté sur Euronext Growth Paris (Code ISIN : ALHOP FR 00000 6527 8), le groupe représente un volume d’affaires de 246,9 millions € et 86,1 millions € de marge brute en 2022.

Pour nous suivre : www.hopscotchgroupe.com et sur LinkedIn / Twitter / Instagram @HOPSCOTCHgroupe

