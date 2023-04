Bekaert - Update over het Inkoop van Eigen Aandelen Programma en de Liquiditeitsovereenkomst

English Dutch French

Update over het Inkoop van Eigen Aandelen Programma en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 20 april 2023 tot 26 april 2023

Inkoop van Eigen Aandelen Programma

Op 1 maart 2023 kondigde Bekaert een verderzetting aan van het programma om eigen aandelen in te kopen (het "Programma") voor een bijkomend bedrag tot € 120 miljoen en de onmiddellijke start van de vijfde tranche van het Programma voor een bedrag tot € 30 miljoen. Alle aandelen die zijn aangekocht in het kader van het Programma zullen worden vernietigd. Het doel van het Programma is het verminderen van het geplaatste aandelenkapitaal van de vennootschap.



Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 20 april 2023 tot 26 april 2023, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 54 151 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van de vierde tranche van het Programma gedurende de periode van 20 april 2023 tot 26 april 2023:

Inkoop van aandelen Datum Markt Aantal ingekochte aandelen Gemiddelde

prijs (€) Hoogste

prijs (€) Laagste

prijs (€) Bedrag (€) 20 april 2023 Euronext Brussels 6 240 42,61 43,00 42,28 265 886 MTF CBOE 4 038 42,59 42,96 42,32 171 978 MTF Turquoise 833 42,49 42,92 42,32 35 394 MTF Aquis 863 42,65 42,94 42,38 36 807 21 april 2023 Euronext Brussels 6 018 41,72 42,46 41,36 251 071 MTF CBOE 4 217 41,74 42,42 41,28 176 018 MTF Turquoise 802 41,40 42,28 41,32 33 203 MTF Aquis 1 354 41,73 42,34 41,34 56 502 24 april 2023 Euronext Brussels 6 700 41,67 41,88 41,42 279 189 MTF CBOE 4 746 41,66 41,88 41,46 197 718 MTF Turquoise 798 41,65 41,88 41,46 33 237 MTF Aquis 1 552 41,66 41,88 41,46 64 656 25 april 2023 Euronext Brussels 2 241 41,36 41,62 41,10 92 688 MTF CBOE 1 683 41,36 41,62 41,12 69 609 MTF Turquoise 792 41,55 41,64 41,14 32 908 MTF Aquis 1 501 41,51 41,62 41,12 62 307 26 april 2023 Euronext Brussels 4 642 41,53 41,70 41,12 192 782 MTF CBOE 3 422 41,53 41,70 41,12 142 116 MTF Turquoise 582 41,53 41,70 41,14 24 170 MTF Aquis 1 127 41,54 41,68 41,14 46 816 Totaal 54 151 41,83 43,00 41,10 2 265 055

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 2 s eptember 2022 , maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 7 600 aandelen heeft aangekocht in de periode van 20 april 2023 tot 26 april 2023 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 3 900 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 20 april 2023 tot 26 april 2023:

Aankoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 20 april 2023 1 200 42,60 42,80 42,40 51 120 21 april 2023 2 400 41,97 42,50 41,30 100 728 24 april 2023 1 200 41,50 41,60 41,40 49 800 25 april 2023 1 592 41,25 41,40 41,20 65 670 26 april 2023 1 208 41,27 41,40 41,20 49 854 Totaal 7 600 317 172





Verkoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 20 april 2023 0 0,00 0,00 0,00 0 21 april 2023 0 0,00 0,00 0,00 0 24 april 2023 0 0,00 0,00 0,00 0 25 april 2023 1 700 41,55 41,70 41,40 70 635 26 april 2023 2 200 41,51 41,64 41,40 91 322 Totaal 3 900 161 957

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 37 292 aandelen.

Op 26 april 2023 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 986 118 eigen aandelen aan, of 5,24% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations -pagina's van onze website.

