Fondsbørsmeddelelse nr. 191/2023

01.05.2023

Rapportering af ledende medarbejderes og disse nærtståendes transaktioner

Prime Office A/S har i henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19 modtaget nedenstående indberetninger fra ledende medarbejder og dennes nærtstående om transaktion med aktier Prime Office A/S.

Selskabets adm. direktør Mogens V. Møller har via sit selskab – Birketinget A/S – købt 40.000 stk. aktier i Prime Office A/S til kurs 240 svarende til 9.600.000 DKK.

Birketinget A/S ejer herefter 1.033.764 stk. aktier i Prime Office A/S svarende til 27,25% af de udstedte aktier.

Kontaktoplysninger:

Mogens V. Møller

Telefon 87 33 89 89

Om Prime Office A/S

Prime Office A/S er et børsnoteret selskab, der giver investorer mulighed for at investere i danske og i tyske ejendomme. Prime Office A/S har sammensat en portefølje, der består af tre segmenter bolig-kontor og erhvervsejendomme med hovedvægt i Tyskland og i Danmark.

