GURU Organic Energy devient le partenaire officiel de boissons énergisantes de la Ligue élite canadienne de basketball

Le basketball est le sport le plus regardé, pratiqué ou suivi par le public cible de GURU, le premier sport d’équipe de participation au Canada, et le deuxième sport qui connaît la croissance la plus rapide au monde avec plus de 2,4 milliards de partisans.

L'audience de la LECB augmente rapidement, atteignant 4,2 millions de téléspectateurs et une portée médiatique de plus de 95 millions en 2022, en plus d’avoir récemment conclu un partenariat pluriannuel avec la chaîne TSN en tant que diffuseur officiel.

La commandite portera sur l'ensemble de la saison 2023 de la LECB, de mai à août, y compris la fin de semaine du championnat de la LECB, où GURU sera le partenaire exclusif en matière de boissons énergisantes.



MONTRÉAL, 03 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU) (« GURU » ou la « Société »), la première marque de boissons énergisantes biologiques au Canada, est heureuse d'annoncer qu'elle deviendra le partenaire officiel de boissons énergisantes de la Ligue élite canadienne de basketball (LECB) et de la fin de semaine du championnat de la LECB pour la saison 2023. La commandite de GURU comprend un plan média complet qui inclut la présence de la marque dans les arénas, la publicité de la marque dans les médias, la radio et la télévision, ainsi que des occasions d'activation divertissantes dans les arénas de la LECB à Vancouver, Edmonton, Calgary, Saskatoon, Winnipeg, Niagara, Brampton, Ottawa et Montréal. GURU deviendra également le partenaire officiel de la fin du pointage cible de la LECB. La LECB est la seule ligue de la FIBA à utiliser cette règle au niveau mondial, garantissant que chaque match se termine avec l'excitation d'un panier réussi.

« Nous sommes ravis d'avoir conclu ce partenariat exclusif avec la LECB, qui représente une excellente occasion de mettre en valeur la marque GURU partout au Canada, par le biais du sport le plus pratiqué ou regardé par nos principaux consommateurs cibles, » a déclaré Carl Goyette, président et chef de la direction de GURU. « Notre expérience l'an dernier en tant que commanditaire de la fin de semaine du championnat de la LECB 2022 a été tellement positive que nous ne pouvions pas laisser passer l'occasion de nous associer à la LECB pour la saison entière. Outre les raisons stratégiques évidentes de cette commandite, la LECB partage nos valeurs d'engagement communautaire, de diversité, de bien-être et de respect de l'environnement, rendant ce partenariat idéal à tous points de vue. »

« En tant que marques fièrement canadiennes partageant des valeurs similaires en matière de santé, de mode de vie, de communauté et d'inclusion, nous sommes ravis d’amener GURU dans tous nos marchés à l'échelle du Canada durant la présente saison de la LECB, » a déclaré Mike Morreale, commissaire et cofondateur de la LECB. « Ce qui a commencé comme un partenariat fructueux durant la fin de semaine du championnat 2022 est maintenant devenu une célébration à longueur d'année de tout ce que le basketball apporte à nos communautés à travers le pays. »

« Nous avons hâte d'entamer une nouvelle saison excitante avec la LECB le 24 mai à Ottawa et de transmettre notre Bonne Énergie à un nombre croissant de Canadiens qui se soucient de puiser leur énergie à partir de produits sains, regorgeant d'ingrédients naturels, énergisants et fonctionnels, » a ajouté M. Goyette.

À propos de la LECB

Ligue créée par des Canadiens pour des Canadiens avec comme mission de développer des joueurs, des entraîneurs, des dirigeants sportifs et des arbitres canadiens, la LECB compte le pourcentage le plus élevé de joueurs canadiens de toutes les ligues professionnelles du pays, 71 % des joueurs des formations de 2022 étant des Canadiens. Les joueurs viennent de la NBA, de la NBA G League, des meilleures ligues internationales, du programme de l'équipe nationale canadienne et des meilleurs programmes de la NCAA et de U SPORTS. Neuf joueurs sont passés de la LECB à la NBA après une saison de la LECB et 28 joueurs de la LECB ont participé à des camps d'entraînement de la NBA G League en octobre dernier. La saison 2023 de la LECB débutera le 24 mai alors que les Honey Badgers de Brampton rendront visite aux BlackJacks d'Ottawa, match qui sera télédiffusé à l'échelle nationale sur TSN. De plus amples informations sur la LECB sont disponibles sur CEBL.ca et via @cebleague sur Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn, Facebook et YouTube.

À propos des produits GURU

Toutes les boissons énergisantes GURU sont conçues à base de plantes, riches en caféine naturelle, sans édulcorants, sans colorants ni arômes artificiels et sans agents de conservation. En outre, toutes les boissons sont biologiques, végétaliennes et sans gluten – et leur goût est tout simplement incroyable.

À propos de GURU

GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU) est une entreprise dynamique à croissance rapide qui fut la première compagnie au monde à lancer en 1999, la toute première boisson énergisante naturelle conçue à partir de plantes. La Société commercialise des boissons énergisantes biologiques au Canada et aux États-Unis par l’intermédiaire d’un réseau de distribution estimé à plus de 25 000 points de vente et par l’entremise de guruenergy.com et d’Amazon. GURU a su bâtir une marque inspirante avec une liste d’ingrédients naturels et biologiques. Ses boissons offrent aux consommateurs une bonne énergie qui ne vient jamais au détriment de leur santé. La Société s’est engagée à réaliser sa mission visant à faire le ménage de l’industrie des boissons énergisantes au Canada et aux États-Unis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.guruenergy.com ou suivez-nous @guruenergie sur Instagram et @guruenergy sur Facebook.

