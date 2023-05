Sidetrade est à nouveau Leader dans le Magic Quadrant™ de Gartner®

French English

Pour la deuxième année consécutive, Sidetrade , plateforme d'intelligence artificielle dédiée à la sécurisation et la génération du cashflow des entreprises, a été reconnu Leader dans le Magic Quadrant 2023 sur les applications intégrées Invoice-to-Cash1 de Gartner, entreprise américaine spécialisée en technologies avancées.

Selon Gartner (source : Magic Quadrant Research Methodology | Gartner ), « les leaders exécutent bien leur vision actuelle et sont bien positionnés pour demain ».

Rob Harvey, Directeur Produit de Sidetrade, a déclaré :

« L'intelligence artificielle et les données sont au cœur de l’entreprise augmentée. Chez Sidetrade, nous sommes engagés à rationaliser la gestion du cashflow avec une approche centrée sur le client grâce à l'analyse prédictive. Aimie, notre assistante virtuelle basée sur l'intelligence artificielle, analyse les comportements de paiement des acheteurs afin de fournir des informations et des recommandations en temps réel, éliminant ainsi la part d’incertitude dans la prise de décision et améliorant la performance.

Figurer parmi les Leaders du Magic Quadrant de Gartner pour la deuxième année consécutive est une belle récompense et montre que nous sommes sur la bonne voie ! Nous restons focalisés sur notre mission : aider les entreprises à créer de la valeur à partir de leurs relations clients ainsi qu’à sécuriser leur croissance, grâce à nos solutions innovantes. »

Du point de vue de Sidetrade, sa position de Leader dans le Magic Quadrant 2023 de Gartner reconnaît son engagement continu pour croître sur le marché mondial, en mettant l'accent sur son expansion en Amérique du Nord.

Olivier Novasque, Président-Directeur Général et Fondateur de Sidetrade, a indiqué :

« Chez Sidetrade, nous nous appliquons à innover et à créer une intelligence collaborative et générative sur l’Order-to-Cash. Depuis notre création, nous n'avons eu de cesse d'innover. Nous avons été parmi les premiers acteurs à adopter le modèle SaaS et avons créé une base de données unique dans notre domaine.

Nos clients ont joué un rôle essentiel dans cette aventure, et nous sommes ravis d’être, à nouveau, Leader dans le Magic Quadrant de Gartner. Je tiens à remercier chaleureusement nos clients pour leur confiance dans notre technologie avancée, et tous les Sidetraders pour leur engagement. Sans eux, rien de tout cela n'aurait été possible. Après une croissance impressionnante en 2022, l'année 2023 s'annonce tout aussi prometteuse. »

Une copie de ce rapport Magic Quadrant de Gartner est disponible (en anglais) via le lien : ici , www.sidetrade.fr/news/sidetrade-magic-quadrant-gartner-2023/ . Sidetrade a reçu plusieurs distinctions de l'industrie, y compris lors de l’édition 2022 du Magic Quadrant de Gartner pour les applications intégrées Invoice-to-Cash.

[1]Source Gartner, “Magic Quadrant for Integrated Invoice-to-Cash Applications”, Tamara Shipley, Nisha Bhandare, and Valeria Di Maso, 2 May 2023.

Avis de non-responsabilité de Gartner

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de sélectionner uniquement les fournisseurs ayant les meilleures évaluations ou autres désignations. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

GARTNER et MAGIC QUADRANT sont des marques déposées de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde entier et sont utilisées ici avec autorisation. Tous droits réservés.





Relations investisseurs & Relations médias

Christelle Dhrif +33 6 10 46 72 00 cdhrif@sidetrade.com

A propos de Sidetrade ( www.sidetrade.com )

Sidetrade (Euronext Growth : offre une plateforme SaaS spécialisée dans la génération et la sécurisation du cashflow. « Aimie », son intelligence artificielle, analyse quotidiennement plus de 4 600 Mrd$ de transactions inter-entreprises présentes dans le cloud de Sidetrade afin de prédire les comportements de paiement de près de 21 millions de sociétés dans le monde et le risque d’attrition client. Aimie recommande les meilleures stratégies de relance, automatise des actions sur le cycle Order-to-Cash, et dématérialise les transactions avec les clients, ce qui améliore la productivité, la performance, et in fine le BFR.

Sidetrade sert des entreprises dans plus de 85 pays, parmi lesquelles Tech Data, KPMG, Nespresso, Expedia, Securitas, Randstad, Engie, Veolia, Biffa, Saint Gobain, Air Liquide, Inmarsat, Insight Enpertrises.

Sidetrade est membre du Pacte Mondial des Nations Unies et adhère à ses principes d’entreprise responsable.

Pour plus d’information, visitez www.sidetrade.com et suivez-nous sur Twitter @Sidetrade.

En cas de discordance entre la version française et la version anglaise de ce communiqué, seule la version anglaise est à prendre en compte.







Pièce jointe