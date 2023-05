OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

9 May 2023

LEI: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the Company)

Transaction in Own Shares

The Company announces that on 5 May 2023 it had purchased a total of 111,160 of its ordinary shares of £0.01 each on the London Stock Exchange through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 111,160 Highest price paid (per ordinary share) £4.9120 Lowest price paid (per ordinary share) £4.8380 Volume weighted average price paid (per ordinary share) £4.8772

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 16 March 2023.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 426,001,523 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 426,001,523.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Enquiries:

OSB GROUP PLC

Nickesha Graham-Burrell

Group Head of Company Secretariat t: 01634 835 796

Investor relations

Email: osbrelations@osb.co.uk t: 01634 838 973

Brunswick

Robin Wrench/Simone Selzer t: 020 7404 5959

Notes to Editors



About OSB GROUP PLC

OSB began trading as a bank on 1 February 2011 and was admitted to the main market of the London Stock Exchange in June 2014 (OSB.L). OSB joined the FTSE 250 index in June 2015. On 4 October 2019, OSB acquired Charter Court Financial Services Group plc and its subsidiary businesses. On 30 November 2020, OSB GROUP PLC became the listed entity and holding company for the OSB Group. OSB is a specialist lending and retail savings Group authorised by the Prudential Regulation Authority, part of the Bank of England, and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. The Group reports under two segments, OneSavings Bank and Charter Court Financial Services.

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT+1 Currency GBp

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 16:26:04 GBp 364 487.80 XLON xea9so7fTrF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 16:26:04 GBp 86 487.80 XLON xea9so7fTrH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 16:26:02 GBp 457 488.00 XLON xea9so7fTtv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 16:26:02 GBp 1,416 488.40 XLON xea9so7fTtz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 16:26:02 GBp 700 488.40 XLON xea9so7fTt$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 16:26:02 GBp 214 488.40 XLON xea9so7fTt1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 16:23:05 GBp 43 488.40 XLON xea9so7fRiW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 16:23:05 GBp 119 488.40 XLON xea9so7fRjS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 16:23:05 GBp 233 488.40 XLON xea9so7fRjU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 16:19:18 GBp 197 487.40 XLON xea9so7fPGX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 16:19:17 GBp 79 487.40 XLON xea9so7fPGa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 16:18:59 GBp 261 487.60 XLON xea9so7f6bL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 16:18:56 GBp 434 487.80 XLON xea9so7f6dE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 16:18:56 GBp 108 488.00 XLON xea9so7f6dS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 16:18:56 GBp 418 488.00 XLON xea9so7f6dU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 16:18:53 GBp 480 488.20 XLON xea9so7f6Zz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 16:18:53 GBp 85 488.40 XLON xea9so7f6ZC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 16:18:53 GBp 700 488.40 XLON xea9so7f6ZE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 16:18:53 GBp 312 488.40 XLON xea9so7f6ZG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 16:18:40 GBp 186 488.60 XLON xea9so7f6rl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 16:18:40 GBp 138 488.60 XLON xea9so7f6ru OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 16:18:40 GBp 1,328 488.60 XLON xea9so7f6rw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 16:18:39 GBp 29 488.60 XLON xea9so7f6r0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 16:18:39 GBp 9 488.60 XLON xea9so7f6r2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 16:10:57 GBp 92 488.20 XLON xea9so7f3cd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 16:10:55 GBp 175 488.40 XLON xea9so7f3Wh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 16:10:55 GBp 73 488.40 XLON xea9so7f3Wj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 16:10:55 GBp 834 488.80 XLON xea9so7f3WK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 16:10:55 GBp 255 488.80 XLON xea9so7f3WM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 16:10:55 GBp 153 488.80 XLON xea9so7f3WO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 16:10:55 GBp 99 488.40 XLON xea9so7f3W1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 16:10:55 GBp 720 488.40 XLON xea9so7f3W3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 16:03:31 GBp 315 488.40 XLON xea9so7fEK4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 16:03:30 GBp 511 488.60 XLON xea9so7fENE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 16:03:04 GBp 918 488.80 XLON xea9so7fFbK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 16:02:30 GBp 1,446 489.00 XLON xea9so7fFqk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 15:58:52 GBp 665 488.60 XLON xea9so7fCQX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 15:58:52 GBp 962 488.60 XLON xea9so7fCQn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 15:58:52 GBp 479 488.60 XLON xea9so7fCQp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 15:58:52 GBp 186 488.60 XLON xea9so7fCQr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 15:53:29 GBp 2 487.60 XLON xea9so7fBpB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 15:53:28 GBp 321 487.80 XLON xea9so7fBoc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 15:53:28 GBp 49 487.80 XLON xea9so7fBom OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 15:53:28 GBp 1,030 487.80 XLON xea9so7fBor OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 15:53:28 GBp 269 487.80 XLON xea9so7fBo0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 15:40:58 GBp 429 488.00 XLON xea9so7gqTv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 15:40:58 GBp 480 488.20 XLON xea9so7gqT4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 15:40:58 GBp 562 488.20 XLON xea9so7gqT6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 15:40:57 GBp 1,363 488.40 XLON xea9so7gqSE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 15:40:57 GBp 340 488.40 XLON xea9so7gqSG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 15:40:56 GBp 817 488.40 XLON xea9so7gqVf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 15:40:56 GBp 335 488.20 XLON xea9so7gqV8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 15:40:56 GBp 309 488.20 XLON xea9so7gqVA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 15:31:24 GBp 250 486.80 XLON xea9so7gn1d OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 15:31:24 GBp 417 487.00 XLON xea9so7gn1h OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 15:31:24 GBp 461 487.20 XLON xea9so7gn1o OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 15:31:22 GBp 580 487.40 XLON xea9so7gn0X OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 15:27:50 GBp 432 487.20 XLON xea9so7g@P3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 15:27:15 GBp 248 487.40 XLON xea9so7g$km OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 15:27:05 GBp 380 487.60 XLON xea9so7g$gt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 15:27:02 GBp 601 487.80 XLON xea9so7g$q5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 15:27:02 GBp 219 487.80 XLON xea9so7g$qL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 15:27:02 GBp 165 487.80 XLON xea9so7g$qP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 15:27:02 GBp 550 488.00 XLON xea9so7g$qT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 15:20:26 GBp 209 487.40 XLON xea9so7gwma OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 15:20:23 GBp 302 487.60 XLON xea9so7gwpA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 15:18:59 GBp 223 487.80 XLON xea9so7gxWR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 15:18:59 GBp 352 488.00 XLON xea9so7gxZX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 15:18:59 GBp 852 488.20 XLON xea9so7gxZg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 15:15:44 GBp 746 487.80 XLON xea9so7guzg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 15:15:29 GBp 252 488.00 XLON xea9so7gu5x OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 15:15:29 GBp 140 488.00 XLON xea9so7gu5z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 15:14:17 GBp 150 488.00 XLON xea9so7guRO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 15:14:17 GBp 200 488.00 XLON xea9so7guRQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 15:13:05 GBp 131 488.00 XLON xea9so7gvuQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 15:13:05 GBp 252 488.00 XLON xea9so7gvuS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 15:12:03 GBp 329 488.00 XLON xea9so7gvGF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 15:12:03 GBp 248 488.00 XLON xea9so7gvGQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 15:12:03 GBp 850 487.80 XLON xea9so7gvGS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 15:12:03 GBp 538 487.60 XLON xea9so7gvJY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 15:02:00 GBp 398 486.80 XLON xea9so7gY7U OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 15:01:56 GBp 34 487.00 XLON xea9so7gY0S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 15:01:56 GBp 529 487.00 XLON xea9so7gY3W OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 15:01:15 GBp 420 487.20 XLON xea9so7gYIl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 14:59:06 GBp 464 487.40 XLON xea9so7gZHp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 14:58:02 GBp 382 486.40 XLON xea9so7gWoP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 14:58:02 GBp 563 486.60 XLON xea9so7gWzd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 14:58:02 GBp 190 486.60 XLON xea9so7gWzi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 14:58:02 GBp 71 486.60 XLON xea9so7gWzW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 14:54:10 GBp 204 487.00 XLON xea9so7gkah OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 14:54:10 GBp 339 487.20 XLON xea9so7gkap OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 14:54:10 GBp 773 487.40 XLON xea9so7gkat OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 14:49:50 GBp 374 487.40 XLON xea9so7glKI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 14:49:50 GBp 537 487.60 XLON xea9so7glKM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 14:47:33 GBp 170 487.40 XLON xea9so7giRY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 14:47:33 GBp 263 487.40 XLON xea9so7giRz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 14:47:33 GBp 46 487.40 XLON xea9so7giRx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 14:47:33 GBp 331 487.60 XLON xea9so7giRA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 14:47:33 GBp 51 487.60 XLON xea9so7giRH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 14:47:32 GBp 1,036 488.00 XLON xea9so7giQd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 14:47:32 GBp 350 488.00 XLON xea9so7giQf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 14:47:32 GBp 448 488.00 XLON xea9so7giQu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 14:47:32 GBp 548 487.80 XLON xea9so7giQ$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 14:41:19 GBp 319 486.60 XLON xea9so7geg9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 14:41:19 GBp 451 486.80 XLON xea9so7gegD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 14:39:14 GBp 344 485.60 XLON xea9so7gfk$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 14:39:14 GBp 261 485.60 XLON xea9so7gfk1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 14:39:14 GBp 600 485.60 XLON xea9so7gfk3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 14:39:14 GBp 344 485.60 XLON xea9so7gfk5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 14:39:14 GBp 453 485.40 XLON xea9so7gfkA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 14:36:09 GBp 255 484.80 XLON xea9so7gM7@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 14:36:09 GBp 68 484.80 XLON xea9so7gM7y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 14:35:48 GBp 462 485.00 XLON xea9so7gM9t OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 14:33:40 GBp 324 484.20 XLON xea9so7gNIM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 14:33:29 GBp 299 484.40 XLON xea9so7gNQa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 14:33:29 GBp 466 484.40 XLON xea9so7gNQi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 14:33:29 GBp 496 484.60 XLON xea9so7gNQE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 14:31:46 GBp 482 484.60 XLON xea9so7gKQT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 14:31:46 GBp 443 484.60 XLON xea9so7gKQV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 14:31:45 GBp 436 484.60 XLON xea9so7gLbt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 14:31:45 GBp 700 484.60 XLON xea9so7gLbv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 14:31:45 GBp 198 484.40 XLON xea9so7gLb3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 14:31:45 GBp 143 484.40 XLON xea9so7gLb5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 14:31:45 GBp 489 484.60 XLON xea9so7gLb9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 14:30:03 GBp 354 484.00 XLON xea9so7gIbq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 14:30:03 GBp 110 484.00 XLON xea9so7gIbu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 14:23:35 GBp 444 483.80 XLON xea9so7gG2C OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 14:23:35 GBp 318 483.80 XLON xea9so7gGDX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 14:23:35 GBp 291 483.80 XLON xea9so7gGDZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 14:18:48 GBp 186 484.60 XLON xea9so7gU8Q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 14:14:04 GBp 332 485.00 XLON xea9so7gS6m OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 14:14:01 GBp 486 485.20 XLON xea9so7gS0o OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 14:13:55 GBp 1,014 485.80 XLON xea9so7gSCg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 14:13:55 GBp 11 485.80 XLON xea9so7gSCi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 14:07:03 GBp 352 484.80 XLON xea9so7gQF6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 14:06:53 GBp 650 485.00 XLON xea9so7gQBc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 14:05:47 GBp 150 484.80 XLON xea9so7gRaE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 14:05:44 GBp 300 485.00 XLON xea9so7gRcx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 14:05:10 GBp 90 485.00 XLON xea9so7gRgV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 14:05:09 GBp 181 485.00 XLON xea9so7gRrk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 14:05:09 GBp 85 485.00 XLON xea9so7gRr$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 14:05:09 GBp 6 485.00 XLON xea9so7gRrB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 14:05:09 GBp 155 485.00 XLON xea9so7gRrG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 14:05:09 GBp 96 485.00 XLON xea9so7gRrO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 14:03:57 GBp 455 485.20 XLON xea9so7gRFI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 14:00:25 GBp 246 485.20 XLON xea9so7gOFL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 13:56:10 GBp 6 486.40 XLON xea9so7g6Z7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 13:56:10 GBp 477 486.40 XLON xea9so7g6Z9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 13:56:10 GBp 691 486.60 XLON xea9so7g6ZB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 13:54:17 GBp 321 487.20 XLON xea9so7g6Fd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 13:54:17 GBp 60 487.20 XLON xea9so7g6Ff OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 13:49:55 GBp 765 487.20 XLON xea9so7g7JI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 13:49:55 GBp 357 486.60 XLON xea9so7g7JP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 13:44:12 GBp 272 487.00 XLON xea9so7g5To OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 13:44:12 GBp 104 487.20 XLON xea9so7g5Ts OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 13:44:12 GBp 287 487.20 XLON xea9so7g5Tu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 13:42:42 GBp 184 487.20 XLON xea9so7g2e9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 13:42:41 GBp 221 487.20 XLON xea9so7g2ha OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 13:42:41 GBp 112 487.20 XLON xea9so7g2hc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 13:42:32 GBp 254 487.60 XLON xea9so7g2qp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 13:42:32 GBp 374 487.80 XLON xea9so7g2qr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 13:41:54 GBp 968 488.20 XLON xea9so7g2ui OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 13:41:54 GBp 76 488.20 XLON xea9so7g2uk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 13:41:54 GBp 268 488.00 XLON xea9so7g2uy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 13:41:54 GBp 600 488.40 XLON xea9so7g2uA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 13:41:54 GBp 597 488.40 XLON xea9so7g2uM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 13:41:54 GBp 387 488.20 XLON xea9so7g2xb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 13:36:03 GBp 248 487.40 XLON xea9so7g0gk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 13:36:02 GBp 240 487.40 XLON xea9so7g0g9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 13:36:02 GBp 399 487.60 XLON xea9so7g0gP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 13:29:50 GBp 268 487.20 XLON xea9so7gEBa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 13:29:50 GBp 351 487.40 XLON xea9so7gEBl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 13:29:50 GBp 242 487.20 XLON xea9so7gEBx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 13:29:50 GBp 199 487.40 XLON xea9so7gEBz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 13:29:50 GBp 150 487.40 XLON xea9so7gEB$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 13:29:50 GBp 350 487.40 XLON xea9so7gELa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 13:29:50 GBp 244 487.20 XLON xea9so7gELY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 13:19:47 GBp 274 486.80 XLON xea9so7gDiU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 13:19:47 GBp 43 486.80 XLON xea9so7gDla OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 13:14:44 GBp 188 487.00 XLON xea9so7gAfW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 13:14:44 GBp 45 487.20 XLON xea9so7gAfg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 13:14:44 GBp 143 487.20 XLON xea9so7gAfi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 13:13:05 GBp 205 487.40 XLON xea9so7gA6x OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 13:13:05 GBp 34 487.40 XLON xea9so7gA6z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 13:11:06 GBp 296 487.40 XLON xea9so7gBjV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 13:11:05 GBp 622 487.80 XLON xea9so7gBig OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 13:11:05 GBp 428 487.60 XLON xea9so7gBiu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 13:04:03 GBp 4 487.80 XLON xea9so7g8Ua OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 13:04:03 GBp 408 487.80 XLON xea9so7g8Uc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 13:04:03 GBp 74 487.80 XLON xea9so7g8Ue OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 13:03:50 GBp 147 488.20 XLON xea9so7g9bs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 13:03:50 GBp 318 488.20 XLON xea9so7g9bu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 12:59:02 GBp 580 487.80 XLON xea9so7hs$t OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 12:49:02 GBp 610 487.00 XLON xea9so7hroe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 12:49:02 GBp 344 487.00 XLON xea9so7hrog OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 12:49:02 GBp 550 487.00 XLON xea9so7hroi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 12:49:02 GBp 50 486.60 XLON xea9so7hrov OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 12:49:02 GBp 341 486.60 XLON xea9so7hrox OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 12:49:02 GBp 561 486.80 XLON xea9so7hro1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 12:46:09 GBp 95 487.00 XLON xea9so7hoYE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 12:46:09 GBp 467 487.00 XLON xea9so7hoYG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 12:45:57 GBp 612 487.20 XLON xea9so7hof9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 12:36:13 GBp 236 487.20 XLON xea9so7hmNz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 12:36:13 GBp 351 487.00 XLON xea9so7hmNE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 12:36:13 GBp 181 487.20 XLON xea9so7hmNK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 12:36:13 GBp 319 487.20 XLON xea9so7hmNM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 12:33:54 GBp 432 486.80 XLON xea9so7hnvM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 12:33:27 GBp 291 487.00 XLON xea9so7hn6u OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 12:33:27 GBp 57 487.00 XLON xea9so7hn6y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 12:33:27 GBp 499 487.20 XLON xea9so7hn60 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 12:25:14 GBp 8 487.00 XLON xea9so7hykC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 12:25:14 GBp 207 487.00 XLON xea9so7hykE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 12:23:44 GBp 300 487.00 XLON xea9so7hywd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 12:23:00 GBp 177 487.00 XLON xea9so7hy94 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 12:23:00 GBp 60 486.80 XLON xea9so7hy96 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 12:21:59 GBp 302 486.80 XLON xea9so7hzaC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 12:18:51 GBp 104 486.80 XLON xea9so7hzSQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 12:18:51 GBp 850 486.80 XLON xea9so7hzSS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 12:18:51 GBp 29 486.80 XLON xea9so7hzVa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 12:18:51 GBp 178 486.80 XLON xea9so7hzVc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 12:18:51 GBp 171 486.80 XLON xea9so7hzVe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 12:18:51 GBp 406 486.60 XLON xea9so7hzVo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 12:18:51 GBp 567 486.80 XLON xea9so7hzVs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 12:14:01 GBp 495 486.40 XLON xea9so7hxXD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 12:06:00 GBp 3 484.80 XLON xea9so7huOU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 12:06:00 GBp 365 484.80 XLON xea9so7huRd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 12:04:42 GBp 290 484.80 XLON xea9so7hvz2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 12:01:04 GBp 312 485.00 XLON xea9so7hc6a OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 11:59:59 GBp 446 485.20 XLON xea9so7hcSo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 11:51:17 GBp 283 485.40 XLON xea9so7hbqk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 11:51:17 GBp 407 485.60 XLON xea9so7hbqq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 11:44:11 GBp 54 485.80 XLON xea9so7hYPH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 11:44:11 GBp 214 485.80 XLON xea9so7hYPL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 11:44:11 GBp 387 486.00 XLON xea9so7hYPQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 11:36:29 GBp 447 487.00 XLON xea9so7hW7A OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 11:35:56 GBp 453 487.00 XLON xea9so7hWF8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 11:30:02 GBp 360 488.60 XLON xea9so7hXIY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 11:30:02 GBp 250 488.40 XLON xea9so7hXJU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 11:23:32 GBp 102 488.60 XLON xea9so7hlyh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 11:23:32 GBp 350 488.60 XLON xea9so7hlyj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 11:19:24 GBp 229 488.60 XLON xea9so7hine OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 11:19:22 GBp 329 488.80 XLON xea9so7hin5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 11:17:26 GBp 248 488.80 XLON xea9so7hiM2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 11:17:15 GBp 174 489.20 XLON xea9so7hiGI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 11:17:15 GBp 140 489.20 XLON xea9so7hiGK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 11:17:15 GBp 600 489.20 XLON xea9so7hiGM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 11:12:15 GBp 216 488.20 XLON xea9so7hgXL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 11:10:27 GBp 299 488.40 XLON xea9so7hg7v OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 11:10:26 GBp 429 488.60 XLON xea9so7hg7F OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 11:03:45 GBp 145 488.60 XLON xea9so7hex6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 11:03:45 GBp 103 488.60 XLON xea9so7hex8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 11:03:45 GBp 268 488.60 XLON xea9so7hexG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 11:03:45 GBp 153 488.60 XLON xea9so7hexI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 10:57:00 GBp 300 488.80 XLON xea9so7hMQy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 10:56:59 GBp 434 489.00 XLON xea9so7hMQK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 10:56:59 GBp 310 489.20 XLON xea9so7hNbb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 10:55:54 GBp 248 489.20 XLON xea9so7hNMT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 10:55:43 GBp 248 489.40 XLON xea9so7hNRY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 10:55:43 GBp 260 489.40 XLON xea9so7hNRj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 10:52:31 GBp 260 489.40 XLON xea9so7hI7k OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 10:44:24 GBp 248 488.80 XLON xea9so7hUwx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 10:44:09 GBp 286 488.80 XLON xea9so7hU67 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 10:44:09 GBp 72 489.00 XLON xea9so7hU6G OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 10:44:09 GBp 188 489.00 XLON xea9so7hU6I OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 10:40:52 GBp 64 489.00 XLON xea9so7hVEL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 10:40:51 GBp 259 489.40 XLON xea9so7hV9l OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 10:40:43 GBp 248 489.60 XLON xea9so7hVAk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 10:30:00 GBp 304 489.60 XLON xea9so7hRw6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 10:28:00 GBp 236 489.40 XLON xea9so7hOd9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 10:28:00 GBp 339 489.60 XLON xea9so7hOdD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 10:24:15 GBp 395 489.00 XLON xea9so7hPg9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 10:15:52 GBp 428 489.20 XLON xea9so7h7MJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 10:15:52 GBp 428 489.00 XLON xea9so7h7MR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 10:13:47 GBp 346 489.60 XLON xea9so7h4Fr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 10:03:05 GBp 375 489.40 XLON xea9so7h0sg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 10:03:04 GBp 282 489.60 XLON xea9so7h0sT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 10:03:04 GBp 248 489.80 XLON xea9so7h0sV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 09:59:21 GBp 689 490.20 XLON xea9so7h1FM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 09:59:21 GBp 105 490.20 XLON xea9so7h1FS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 09:59:21 GBp 143 490.20 XLON xea9so7h1FU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 09:59:21 GBp 248 490.40 XLON xea9so7h1Ef OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 09:47:19 GBp 194 489.40 XLON xea9so7hDTt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 09:47:17 GBp 248 489.60 XLON xea9so7hDVL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 09:47:17 GBp 76 490.00 XLON xea9so7hDUe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 09:47:17 GBp 521 490.00 XLON xea9so7hDUg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 09:38:08 GBp 252 488.60 XLON xea9so7h8A0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 09:38:08 GBp 297 488.80 XLON xea9so7h8LT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 09:34:33 GBp 285 489.00 XLON xea9so7h9Ph OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 09:34:33 GBp 191 489.20 XLON xea9so7h9Pl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 09:34:33 GBp 219 489.20 XLON xea9so7h9Pn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 09:30:20 GBp 63 488.60 XLON xea9so7atrw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 09:30:20 GBp 152 488.60 XLON xea9so7atry OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 09:29:52 GBp 153 488.80 XLON xea9so7atue OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 09:29:52 GBp 95 488.80 XLON xea9so7atug OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 09:26:20 GBp 248 488.20 XLON xea9so7aqwU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 09:24:06 GBp 477 487.80 XLON xea9so7art8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 09:19:38 GBp 173 487.60 XLON xea9so7ao1N OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 09:18:27 GBp 57 488.40 XLON xea9so7aoO6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 09:18:27 GBp 131 488.40 XLON xea9so7aoO8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 09:14:53 GBp 207 488.60 XLON xea9so7amaL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 09:12:19 GBp 222 489.00 XLON xea9so7amJV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 09:09:03 GBp 251 489.80 XLON xea9so7a@XD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 09:09:03 GBp 81 489.80 XLON xea9so7a@XF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 09:04:28 GBp 249 489.60 XLON xea9so7a$gE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 09:04:28 GBp 357 489.80 XLON xea9so7a$gU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 09:04:26 GBp 291 490.40 XLON xea9so7a$q3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 08:57:19 GBp 3 490.00 XLON xea9so7awjM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 08:57:19 GBp 168 490.00 XLON xea9so7awjO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 08:57:19 GBp 333 490.00 XLON xea9so7awjQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 08:57:19 GBp 399 489.60 XLON xea9so7awiZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 08:49:12 GBp 248 489.80 XLON xea9so7ausn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 08:46:52 GBp 260 490.40 XLON xea9so7auIw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 08:46:46 GBp 280 490.60 XLON xea9so7auT1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 08:44:14 GBp 233 490.60 XLON xea9so7avxg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 08:42:01 GBp 187 489.80 XLON xea9so7acXD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 08:42:01 GBp 88 490.00 XLON xea9so7acXJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 08:42:01 GBp 186 490.00 XLON xea9so7acXN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 08:40:33 GBp 60 490.00 XLON xea9so7acIb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 08:38:16 GBp 195 491.00 XLON xea9so7adSH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 08:36:53 GBp 281 490.80 XLON xea9so7aanu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 08:36:47 GBp 258 490.80 XLON xea9so7aaoz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 08:36:47 GBp 249 491.00 XLON xea9so7aaoE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 08:34:22 GBp 186 491.20 XLON xea9so7abi$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 08:34:22 GBp 389 490.80 XLON xea9so7abi4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 08:32:24 GBp 286 491.00 XLON xea9so7abAe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 08:28:57 GBp 248 489.60 XLON xea9so7aY9J OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 08:25:58 GBp 267 490.20 XLON xea9so7aZxk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 08:25:58 GBp 384 490.40 XLON xea9so7aZxq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 08:23:06 GBp 376 490.40 XLON xea9so7aWlb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 08:23:06 GBp 232 490.40 XLON xea9so7aWlZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 08:23:06 GBp 612 490.40 XLON xea9so7aWli OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 08:23:06 GBp 248 490.40 XLON xea9so7aWlt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 08:23:06 GBp 248 490.60 XLON xea9so7aWl9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 08:21:50 GBp 248 490.40 XLON xea9so7aWvl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 08:21:49 GBp 248 490.40 XLON xea9so7aWu8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 08:21:48 GBp 379 490.60 XLON xea9so7aWuR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 08:21:48 GBp 380 490.60 XLON xea9so7aWxf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 08:21:48 GBp 380 490.80 XLON xea9so7aWxi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 08:05:11 GBp 187 485.20 XLON xea9so7ajiQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 08:05:11 GBp 259 485.20 XLON xea9so7ajiS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 08:03:13 GBp 35 486.20 XLON xea9so7ajAr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 08:03:13 GBp 502 486.40 XLON xea9so7ajAt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-May-2023 08:03:13 GBp 842 486.60 XLON xea9so7ajAv

END