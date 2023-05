Finnish English

KH Group Oyj

Pörssitiedote 10.5.2023 klo 15.50

KH Group Oyj - Johdon liiketoimet



Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Juha Karttunen

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: KH Group Oyj

LEI: 743700F6CLX8JMYDEP21

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 31336/5/4

Liiketoimen päivämäärä: 2023-05-10

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009008924

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 784 Yksikköhinta: 1.072 EUR

(2): Volyymi: 1194 Yksikköhinta: 1.07 EUR

(3): Volyymi: 1207 Yksikköhinta: 1.07 EUR

(4): Volyymi: 93 Yksikköhinta: 1.078 EUR

(5): Volyymi: 5000 Yksikköhinta: 1.082 EUR

(6): Volyymi: 1200 Yksikköhinta: 1.084 EUR

(7): Volyymi: 110 Yksikköhinta: 1.09 EUR

(8): Volyymi: 2000 Yksikköhinta: 1.092 EUR

(9): Volyymi: 3000 Yksikköhinta: 1.094 EUR

(10): Volyymi: 1500 Yksikköhinta: 1.096 EUR

(11): Volyymi: 535 Yksikköhinta: 1.098 EUR

(12): Volyymi: 5000 Yksikköhinta: 1.098 EUR

(13): Volyymi: 509 Yksikköhinta: 1.1 EUR

(14): Volyymi: 506 Yksikköhinta: 1.1 EUR

(15): Volyymi: 7362 Yksikköhinta: 1.1 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (15):

Volyymi: 30000 Keskihinta: 1.09142 EUR

KH GROUP OYJ

LISÄTIETOJA:

toimitusjohtaja Ville Nikulainen, puh. 0400 459 343

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.khgroup.com

Sievi Capital on nyt monialakonserni KH Group. Keskipitkän aikavälin tavoitteemme on muuttua KH-Koneet Groupin liiketoiminnan ympärille rakentuvaksi teolliseksi konserniksi. KH Groupin osake on listattu Helsingin pörssiin.