OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

12 May 2023

LEI: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the Company)

Transaction in Own Shares

The Company announces that on 11 May 2023 it had purchased a total of 161,284 of its ordinary shares of £0.01 each on the London Stock Exchange through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 161,284 Highest price paid (per ordinary share) £4.9420 Lowest price paid (per ordinary share) £4.8300 Volume weighted average price paid (per ordinary share) £4.8883

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 16 March 2023.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 425,670,134 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 425,670,134.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Enquiries:

OSB GROUP PLC

Nickesha Graham-Burrell

Group Head of Company Secretariat t: 01634 835 796

Investor relations

Email: osbrelations@osb.co.uk t: 01634 838 973

Brunswick

Robin Wrench/Simone Selzer t: 020 7404 5959

Notes to Editors



About OSB GROUP PLC

OSB began trading as a bank on 1 February 2011 and was admitted to the main market of the London Stock Exchange in June 2014 (OSB.L). OSB joined the FTSE 250 index in June 2015. On 4 October 2019, OSB acquired Charter Court Financial Services Group plc and its subsidiary businesses. On 30 November 2020, OSB GROUP PLC became the listed entity and holding company for the OSB Group. OSB is a specialist lending and retail savings Group authorised by the Prudential Regulation Authority, part of the Bank of England, and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. The Group reports under two segments, OneSavings Bank and Charter Court Financial Services.

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT+1 Currency GBp

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 16:23:11 GBp 1,593 494.00 XLON xea9s92C6fx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 16:23:11 GBp 53 494.00 XLON xea9s92C6fz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 16:21:37 GBp 364 494.00 XLON xea9s92C7p7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 16:21:37 GBp 286 494.00 XLON xea9s92C7oq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 16:21:37 GBp 193 494.20 XLON xea9s92C7ov OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 16:21:37 GBp 387 494.20 XLON xea9s92C7o3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 16:21:36 GBp 186 494.20 XLON xea9s92C7oJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 16:21:36 GBp 600 494.20 XLON xea9s92C7oT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 16:21:36 GBp 782 494.20 XLON xea9s92C7oV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 16:21:36 GBp 152 494.20 XLON xea9s92C7zX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 16:17:26 GBp 1,088 494.00 XLON xea9s92C2Jv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 16:17:26 GBp 547 494.00 XLON xea9s92C2JB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 16:17:26 GBp 509 494.00 XLON xea9s92C2JD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 16:14:58 GBp 296 494.00 XLON xea9s92C00x OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 16:14:58 GBp 61 494.00 XLON xea9s92C00y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 16:12:07 GBp 186 493.80 XLON xea9s92CE9Z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 16:12:07 GBp 824 493.60 XLON xea9s92CE9f OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 16:12:07 GBp 101 493.60 XLON xea9s92CE9h OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 16:09:51 GBp 578 493.80 XLON xea9s92CC0y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 16:09:02 GBp 885 492.80 XLON xea9s92CDiq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 16:07:35 GBp 168 493.00 XLON xea9s92CAeo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 16:07:35 GBp 134 493.00 XLON xea9s92CAeq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 16:07:35 GBp 216 492.80 XLON xea9s92CAe1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 16:07:35 GBp 700 492.80 XLON xea9s92CAe3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 16:07:35 GBp 397 492.80 XLON xea9s92CAe5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 16:07:35 GBp 374 492.80 XLON xea9s92CAe7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 16:01:01 GBp 19 492.40 XLON xea9s92Dtrb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 16:01:01 GBp 6 492.40 XLON xea9s92DtrZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:55:59 GBp 224 492.00 XLON xea9s92Dppw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:55:23 GBp 183 492.00 XLON xea9s92DpH6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:55:23 GBp 30 492.00 XLON xea9s92DpH8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:55:18 GBp 283 492.00 XLON xea9s92DpJr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:55:18 GBp 760 492.00 XLON xea9s92DpJt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:55:18 GBp 281 492.00 XLON xea9s92DpJv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:55:18 GBp 525 492.00 XLON xea9s92DpJ$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:55:18 GBp 1 492.00 XLON xea9s92DpJ1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:55:18 GBp 5 491.80 XLON xea9s92DpJ4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:51:03 GBp 275 491.40 XLON xea9s92D$Au OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:51:03 GBp 622 491.00 XLON xea9s92D$Lv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:45:07 GBp 1,037 490.00 XLON xea9s92Dvfz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:44:57 GBp 234 490.40 XLON xea9s92Dvy0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:43:57 GBp 440 490.00 XLON xea9s92DctT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:43:57 GBp 30 490.00 XLON xea9s92DcsZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:43:57 GBp 184 490.00 XLON xea9s92Dcsb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:43:57 GBp 441 490.00 XLON xea9s92Dcsd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:43:57 GBp 210 490.00 XLON xea9s92Dcsp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:43:57 GBp 441 490.00 XLON xea9s92Dcsr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:43:57 GBp 123 490.00 XLON xea9s92Dcs3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:43:57 GBp 207 490.00 XLON xea9s92Dcs5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:43:57 GBp 234 490.00 XLON xea9s92DcsF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:43:57 GBp 441 490.00 XLON xea9s92DcsT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:43:57 GBp 205 490.00 XLON xea9s92DcsR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:43:57 GBp 199 490.00 XLON xea9s92Dcna OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:43:57 GBp 441 490.00 XLON xea9s92Dcnc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:43:57 GBp 194 490.00 XLON xea9s92Dcnr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:43:57 GBp 441 490.00 XLON xea9s92Dcnt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:43:57 GBp 409 490.00 XLON xea9s92Dcny OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:43:57 GBp 441 490.00 XLON xea9s92Dcn@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:31:48 GBp 80 489.80 XLON xea9s92Dj@Q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:31:48 GBp 135 489.80 XLON xea9s92Dj@S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:31:15 GBp 1,223 489.40 XLON xea9s92DgYR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:25:01 GBp 397 489.00 XLON xea9s92DK2Y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:25:01 GBp 282 489.00 XLON xea9s92DK2a OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:25:01 GBp 281 489.00 XLON xea9s92DK2c OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:25:01 GBp 319 489.00 XLON xea9s92DK2l OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:19:44 GBp 339 488.40 XLON xea9s92DUrF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:18:38 GBp 305 488.60 XLON xea9s92DVcH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:18:38 GBp 645 488.80 XLON xea9s92DVcN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:15:58 GBp 203 489.00 XLON xea9s92DTQb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:15:44 GBp 306 489.20 XLON xea9s92DQg7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:15:44 GBp 901 489.20 XLON xea9s92DQgD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:15:38 GBp 152 489.60 XLON xea9s92DQpt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:15:38 GBp 100 489.60 XLON xea9s92DQpv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:15:11 GBp 153 489.60 XLON xea9s92DQJ$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:15:11 GBp 37 489.60 XLON xea9s92DQJ1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:15:11 GBp 186 489.60 XLON xea9s92DQJ8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:14:39 GBp 186 489.60 XLON xea9s92DRoC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:14:39 GBp 431 489.60 XLON xea9s92DRoM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:14:38 GBp 6 489.60 XLON xea9s92DRzJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:09:44 GBp 218 488.60 XLON xea9s92D7Qv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:09:28 GBp 545 489.00 XLON xea9s92D4gU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:06:52 GBp 51 489.80 XLON xea9s92D2xL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:06:52 GBp 344 489.80 XLON xea9s92D2xN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:06:52 GBp 535 489.80 XLON xea9s92D2wZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:06:12 GBp 393 490.00 XLON xea9s92D3XB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:06:04 GBp 212 490.00 XLON xea9s92D3ev OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:05:02 GBp 356 490.00 XLON xea9s92D0g$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:05:02 GBp 608 490.00 XLON xea9s92D0gz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:03:56 GBp 396 490.20 XLON xea9s92D1nT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:03:56 GBp 903 490.40 XLON xea9s92D1nV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:02:39 GBp 17 490.60 XLON xea9s92DEuS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:02:32 GBp 200 491.00 XLON xea9s92DE2T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:02:32 GBp 68 491.00 XLON xea9s92DE2V OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:02:11 GBp 274 491.00 XLON xea9s92DEVI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:01:50 GBp 244 491.00 XLON xea9s92DFrH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:01:29 GBp 176 491.00 XLON xea9s92DF66 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:01:29 GBp 281 491.00 XLON xea9s92DF68 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:01:29 GBp 186 491.00 XLON xea9s92DF6U OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:01:23 GBp 690 491.00 XLON xea9s92DF8d OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:00:41 GBp 850 490.60 XLON xea9s92DC6b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:00:41 GBp 2,099 490.60 XLON xea9s92DC6X OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:00:41 GBp 788 490.60 XLON xea9s92DC6Z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 15:00:41 GBp 3 490.40 XLON xea9s92DC6h OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:57:23 GBp 668 490.20 XLON xea9s92DB9m OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:50:02 GBp 206 488.60 XLON xea9s92Eo$7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:50:02 GBp 345 488.80 XLON xea9s92Eo$9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:49:11 GBp 263 489.00 XLON xea9s92Epiv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:49:11 GBp 1 489.00 XLON xea9s92Epix OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:49:11 GBp 201 489.00 XLON xea9s92Epi@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:49:09 GBp 216 489.20 XLON xea9s92Eplp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:49:08 GBp 119 489.20 XLON xea9s92EpfS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:49:07 GBp 269 489.40 XLON xea9s92Epes OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:49:07 GBp 256 489.40 XLON xea9s92Epeu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:49:07 GBp 701 489.40 XLON xea9s92Epg$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:49:07 GBp 794 489.40 XLON xea9s92Epg1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:48:06 GBp 210 489.00 XLON xea9s92Emf$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:48:05 GBp 934 489.40 XLON xea9s92EmeR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:48:05 GBp 1,009 489.40 XLON xea9s92Emhb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:48:05 GBp 303 489.40 XLON xea9s92Emhd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:48:05 GBp 890 489.40 XLON xea9s92Emhf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:48:05 GBp 5 489.40 XLON xea9s92Emhv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:48:05 GBp 289 489.40 XLON xea9s92Emhx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:48:05 GBp 321 489.40 XLON xea9s92Emhz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:43:09 GBp 519 488.60 XLON xea9s92EydR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:43:09 GBp 2,271 488.40 XLON xea9s92Eycc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:43:09 GBp 121 488.40 XLON xea9s92Eyce OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:43:09 GBp 208 488.40 XLON xea9s92Eycg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:43:09 GBp 539 488.60 XLON xea9s92Eyck OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:43:09 GBp 1,016 488.40 XLON xea9s92Eyc$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:41:24 GBp 5 488.20 XLON xea9s92EzqR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:37:45 GBp 404 487.40 XLON xea9s92ExVD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:37:45 GBp 225 487.60 XLON xea9s92ExVF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:37:45 GBp 700 487.60 XLON xea9s92ExVH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:37:03 GBp 4 488.00 XLON xea9s92Eu@A OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:37:03 GBp 444 488.00 XLON xea9s92Eu@C OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:36:18 GBp 505 487.40 XLON xea9s92EuRI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:34:43 GBp 25 487.00 XLON xea9s92EcYZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:34:43 GBp 850 487.00 XLON xea9s92EcYb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:34:43 GBp 186 487.00 XLON xea9s92EcYh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:32:32 GBp 1,146 486.20 XLON xea9s92EdUm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:32:26 GBp 581 486.80 XLON xea9s92EdQB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:32:26 GBp 255 486.80 XLON xea9s92EdQD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:32:26 GBp 142 486.80 XLON xea9s92EdQF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:32:26 GBp 190 486.80 XLON xea9s92EdQH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:32:05 GBp 299 486.80 XLON xea9s92Eatc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:31:44 GBp 287 486.80 XLON xea9s92EaEG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:31:30 GBp 298 486.80 XLON xea9s92EaUy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:31:30 GBp 165 486.80 XLON xea9s92EaUD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:31:30 GBp 133 486.80 XLON xea9s92EaUF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:31:29 GBp 167 486.80 XLON xea9s92EaPn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:31:29 GBp 356 486.80 XLON xea9s92EaPp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:31:29 GBp 8 486.80 XLON xea9s92EaPr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:31:29 GBp 296 486.80 XLON xea9s92EaP$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:31:29 GBp 287 486.80 XLON xea9s92EaP9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:30:38 GBp 289 486.80 XLON xea9s92EbKl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:30:37 GBp 37 486.80 XLON xea9s92EbK0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:30:37 GBp 197 486.80 XLON xea9s92EbK2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:30:37 GBp 391 487.00 XLON xea9s92EbNl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:30:37 GBp 141 487.20 XLON xea9s92EbNn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:30:37 GBp 191 487.20 XLON xea9s92EbNp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:30:36 GBp 199 487.20 XLON xea9s92EbMp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:30:29 GBp 893 487.20 XLON xea9s92EbPb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:25:18 GBp 83 487.40 XLON xea9s92EXpo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:25:18 GBp 198 487.40 XLON xea9s92EXpq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:25:12 GBp 186 487.40 XLON xea9s92EXyQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:25:12 GBp 578 487.40 XLON xea9s92EX$W OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:25:12 GBp 398 487.40 XLON xea9s92EX$c OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:25:12 GBp 1 487.40 XLON xea9s92EX$e OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:25:12 GBp 253 487.40 XLON xea9s92EX$g OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:25:12 GBp 166 487.40 XLON xea9s92EX$i OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:13:04 GBp 436 486.60 XLON xea9s92EhGo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:13:04 GBp 40 486.80 XLON xea9s92EhGv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:13:04 GBp 209 486.80 XLON xea9s92EhGx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:11:47 GBp 405 487.00 XLON xea9s92EeoC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:11:47 GBp 501 487.20 XLON xea9s92EeoN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:11:47 GBp 1,250 487.20 XLON xea9s92EeoT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:08:04 GBp 204 487.20 XLON xea9s92EM4d OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:08:04 GBp 668 487.60 XLON xea9s92EM4s OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:08:04 GBp 850 487.60 XLON xea9s92EM4u OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:08:04 GBp 860 487.40 XLON xea9s92EM4$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 14:00:26 GBp 811 487.60 XLON xea9s92EId4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 13:58:04 GBp 332 487.20 XLON xea9s92EJrN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 13:58:04 GBp 492 487.40 XLON xea9s92EJrP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 13:58:04 GBp 266 487.40 XLON xea9s92EJrR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 13:57:07 GBp 296 487.00 XLON xea9s92EJBy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 13:54:28 GBp 638 487.20 XLON xea9s92EGRe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 13:52:04 GBp 404 487.40 XLON xea9s92EUaX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 13:50:04 GBp 227 488.40 XLON xea9s92EVd$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 13:50:04 GBp 190 488.40 XLON xea9s92EVd1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 13:50:04 GBp 289 488.20 XLON xea9s92EVdz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 13:47:35 GBp 73 488.40 XLON xea9s92ESbG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 13:47:33 GBp 456 488.60 XLON xea9s92ESad OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 13:47:33 GBp 653 488.80 XLON xea9s92ESaf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 13:45:22 GBp 101 488.40 XLON xea9s92ESO7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 13:45:22 GBp 220 488.40 XLON xea9s92ESO9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 13:45:22 GBp 330 488.40 XLON xea9s92ESOB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 13:45:04 GBp 290 489.00 XLON xea9s92ETib OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 13:45:04 GBp 567 489.00 XLON xea9s92ETid OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 13:45:04 GBp 553 489.00 XLON xea9s92ETiZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 13:45:04 GBp 594 489.00 XLON xea9s92ETij OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 13:45:02 GBp 197 489.00 XLON xea9s92ETkx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 13:45:02 GBp 259 489.00 XLON xea9s92ETkz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 13:45:02 GBp 478 488.60 XLON xea9s92ETk2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 13:45:02 GBp 4 488.80 XLON xea9s92ETk4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 13:39:02 GBp 189 488.00 XLON xea9s92ER9K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 13:39:02 GBp 281 488.00 XLON xea9s92ER9M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 13:39:02 GBp 671 488.20 XLON xea9s92ER9O OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 13:35:13 GBp 661 487.60 XLON xea9s92EPeD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 13:33:28 GBp 1,285 487.80 XLON xea9s92E6h$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 13:33:13 GBp 190 487.40 XLON xea9s92E6pc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 13:33:13 GBp 251 487.40 XLON xea9s92E6pe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 13:33:13 GBp 631 487.60 XLON xea9s92E6pg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 13:24:02 GBp 366 486.20 XLON xea9s92E2MZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 13:24:00 GBp 524 486.40 XLON xea9s92E2Ho OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 13:23:58 GBp 228 486.40 XLON xea9s92E2JF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 13:23:58 GBp 687 486.40 XLON xea9s92E2JH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 13:23:26 GBp 277 487.00 XLON xea9s92E3dk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 13:22:09 GBp 175 487.00 XLON xea9s92E325 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 13:22:09 GBp 263 486.80 XLON xea9s92E327 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 13:20:31 GBp 166 486.80 XLON xea9s92E0oe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 13:20:31 GBp 166 486.80 XLON xea9s92E0og OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 13:20:31 GBp 154 486.80 XLON xea9s92E0o9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 13:20:31 GBp 370 486.60 XLON xea9s92E0oB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 13:18:32 GBp 186 486.60 XLON xea9s92E1nC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 13:18:32 GBp 148 486.60 XLON xea9s92E1nK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 13:18:32 GBp 38 486.60 XLON xea9s92E1nM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 13:16:11 GBp 315 485.60 XLON xea9s92EEKM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 13:15:13 GBp 114 485.60 XLON xea9s92EFfa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 13:15:13 GBp 103 485.60 XLON xea9s92EFfc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 13:15:13 GBp 11 485.60 XLON xea9s92EFfe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 13:15:13 GBp 61 485.60 XLON xea9s92EFfg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 13:14:44 GBp 211 485.60 XLON xea9s92EFmk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 13:13:46 GBp 242 485.80 XLON xea9s92EFFe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 13:13:46 GBp 152 485.80 XLON xea9s92EFFc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 13:10:00 GBp 384 485.80 XLON xea9s92ECSF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 13:10:00 GBp 850 485.80 XLON xea9s92ECSH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 13:05:14 GBp 695 484.60 XLON xea9s92EA5I OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 13:04:35 GBp 59 485.20 XLON xea9s92EAL$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 13:04:35 GBp 362 485.20 XLON xea9s92EAL1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 12:58:20 GBp 297 484.40 XLON xea9s92E9ex OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 12:57:41 GBp 160 484.60 XLON xea9s92E9uO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 12:57:41 GBp 481 484.60 XLON xea9s92E9uQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 12:57:04 GBp 208 484.80 XLON xea9s92E9Ni OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 12:57:04 GBp 389 484.80 XLON xea9s92E9Nk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 12:57:04 GBp 348 485.20 XLON xea9s92E9NO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 12:57:04 GBp 850 485.20 XLON xea9s92E9NQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 12:57:04 GBp 12 485.00 XLON xea9s92E9NS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 12:57:04 GBp 180 485.00 XLON xea9s92E9Mb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 12:57:04 GBp 487 485.00 XLON xea9s92E9MZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 12:50:31 GBp 664 485.20 XLON xea9s92Frvt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 12:47:37 GBp 33 484.80 XLON xea9s92Fpf$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 12:47:37 GBp 94 485.00 XLON xea9s92Fpfx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 12:47:37 GBp 210 484.80 XLON xea9s92Fpfz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 12:47:11 GBp 186 484.60 XLON xea9s92Fp5f OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 12:46:13 GBp 186 484.60 XLON xea9s92FmZU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 12:45:36 GBp 186 484.60 XLON xea9s92Fmuh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 12:45:35 GBp 1,472 484.60 XLON xea9s92Fmxx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 12:45:35 GBp 700 484.60 XLON xea9s92Fmxz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 12:45:26 GBp 17 484.60 XLON xea9s92FmDD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 12:45:26 GBp 42 484.60 XLON xea9s92FmCr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 12:45:26 GBp 42 484.60 XLON xea9s92FmCJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 12:45:26 GBp 42 484.60 XLON xea9s92FmCP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 12:45:26 GBp 6 484.60 XLON xea9s92FmCV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 12:45:25 GBp 279 484.60 XLON xea9s92FmEy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 12:45:24 GBp 115 484.60 XLON xea9s92Fm96 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 12:45:24 GBp 671 484.60 XLON xea9s92Fm9D OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 12:41:30 GBp 567 484.60 XLON xea9s92F$hJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 12:23:21 GBp 169 483.00 XLON xea9s92FZYE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 12:23:21 GBp 605 483.00 XLON xea9s92FZYG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 12:22:50 GBp 693 483.20 XLON xea9s92FZ6m OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 12:16:31 GBp 222 484.60 XLON xea9s92FkMk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 12:16:31 GBp 355 484.60 XLON xea9s92FkMm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 12:16:30 GBp 221 484.60 XLON xea9s92FkH@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 12:16:30 GBp 356 484.60 XLON xea9s92FkH0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 12:12:40 GBp 249 484.60 XLON xea9s92Fi3t OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 12:12:06 GBp 452 484.60 XLON xea9s92FiJS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 12:11:36 GBp 285 485.00 XLON xea9s92FjWV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 12:11:34 GBp 97 485.00 XLON xea9s92Fjj1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 12:11:34 GBp 249 485.20 XLON xea9s92Fjj2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 12:11:19 GBp 249 485.20 XLON xea9s92Fjtv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 12:11:19 GBp 269 485.20 XLON xea9s92Fjt3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 12:11:19 GBp 547 485.60 XLON xea9s92Fjt5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 12:11:19 GBp 38 485.40 XLON xea9s92Fjt7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 12:11:19 GBp 390 485.40 XLON xea9s92FjtA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 12:11:19 GBp 387 485.40 XLON xea9s92FjtH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 12:09:27 GBp 78 485.60 XLON xea9s92Fge8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 12:09:27 GBp 174 485.60 XLON xea9s92FgeA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 12:06:41 GBp 381 485.60 XLON xea9s92FhoN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 11:59:43 GBp 553 485.20 XLON xea9s92FMQi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 11:59:43 GBp 347 485.40 XLON xea9s92FMQm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 11:59:43 GBp 572 485.40 XLON xea9s92FMQo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 11:59:43 GBp 347 486.00 XLON xea9s92FMQw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 11:59:43 GBp 444 485.80 XLON xea9s92FMQy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 11:59:43 GBp 301 485.60 XLON xea9s92FMQ3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 11:59:43 GBp 484 485.80 XLON xea9s92FMQ5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 11:45:57 GBp 309 486.00 XLON xea9s92FHMz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 11:45:56 GBp 183 486.00 XLON xea9s92FHM3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 11:45:56 GBp 3 486.00 XLON xea9s92FHM4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 11:45:22 GBp 23 486.00 XLON xea9s92FHQ5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 11:43:40 GBp 238 486.00 XLON xea9s92FUCT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 11:42:32 GBp 68 486.00 XLON xea9s92FVgo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 11:42:32 GBp 156 486.00 XLON xea9s92FVgq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 11:40:28 GBp 255 485.80 XLON xea9s92FSdz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 11:34:44 GBp 460 485.80 XLON xea9s92FQvP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 11:34:44 GBp 461 485.80 XLON xea9s92FQua OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 11:33:23 GBp 779 486.00 XLON xea9s92FRaS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 11:28:14 GBp 204 486.00 XLON xea9s92FPas OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 11:28:14 GBp 552 486.00 XLON xea9s92FPaz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 11:28:12 GBp 339 486.40 XLON xea9s92FPcJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 11:28:12 GBp 34 486.40 XLON xea9s92FPcL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 11:28:12 GBp 421 486.40 XLON xea9s92FPXf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 11:19:32 GBp 99 486.40 XLON xea9s92F43m OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 11:19:32 GBp 850 486.40 XLON xea9s92F43o OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 11:19:32 GBp 51 486.00 XLON xea9s92F43v OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 11:19:32 GBp 269 486.00 XLON xea9s92F43x OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 11:10:28 GBp 240 486.40 XLON xea9s92F0qD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 11:10:28 GBp 216 486.60 XLON xea9s92F0qH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 11:10:28 GBp 129 486.60 XLON xea9s92F0qJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 11:09:38 GBp 740 487.00 XLON xea9s92F0Df OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 11:09:38 GBp 26 487.00 XLON xea9s92F0Dr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 11:09:38 GBp 1,400 487.00 XLON xea9s92F0Dt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 11:09:38 GBp 64 487.00 XLON xea9s92F0D@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 11:09:38 GBp 484 487.00 XLON xea9s92F0D0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 11:09:38 GBp 93 487.00 XLON xea9s92F0Ca OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 11:09:38 GBp 61 487.00 XLON xea9s92F0Cc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 11:09:38 GBp 238 487.00 XLON xea9s92F0Ce OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 11:09:38 GBp 142 487.00 XLON xea9s92F0Cg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 11:09:38 GBp 479 487.00 XLON xea9s92F0Ci OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 10:52:54 GBp 58 489.60 XLON xea9s92FBHJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 10:52:50 GBp 111 489.60 XLON xea9s92FBTW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 10:52:50 GBp 8 489.60 XLON xea9s92FBTY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 10:52:50 GBp 250 489.60 XLON xea9s92FBTo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 10:52:50 GBp 700 489.60 XLON xea9s92FBTq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 10:48:13 GBp 251 489.40 XLON xea9s92F9Mr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 10:48:13 GBp 294 489.40 XLON xea9s92F9M$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 10:42:16 GBp 350 490.00 XLON xea9s928tOg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 10:40:18 GBp 347 490.00 XLON xea9s928q80 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 10:40:18 GBp 17 490.00 XLON xea9s928q82 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 10:38:20 GBp 45 490.00 XLON xea9s928rmL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 10:38:20 GBp 90 490.00 XLON xea9s928rmN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 10:38:20 GBp 222 490.00 XLON xea9s928rmP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 10:35:23 GBp 86 490.00 XLON xea9s928o1I OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 10:35:23 GBp 484 490.00 XLON xea9s928o1K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 10:31:22 GBp 344 489.80 XLON xea9s928m7y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 10:30:35 GBp 382 489.80 XLON xea9s928mVW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 10:30:34 GBp 186 490.00 XLON xea9s928mUJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 10:30:33 GBp 1,106 490.00 XLON xea9s928mUQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 10:30:33 GBp 484 490.00 XLON xea9s928mUS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 10:19:42 GBp 27 489.80 XLON xea9s928yOG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 10:19:42 GBp 169 489.60 XLON xea9s928yOI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 10:19:42 GBp 478 489.40 XLON xea9s928yOM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 10:15:13 GBp 439 489.80 XLON xea9s928wu$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 10:15:13 GBp 146 489.80 XLON xea9s928wuz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 10:13:45 GBp 232 490.20 XLON xea9s928wUi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 10:11:47 GBp 27 490.20 XLON xea9s928x2c OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 10:11:47 GBp 484 490.20 XLON xea9s928x2g OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 10:09:49 GBp 402 490.20 XLON xea9s928usZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 10:07:51 GBp 386 490.20 XLON xea9s928uIR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 10:07:11 GBp 218 490.20 XLON xea9s928vcj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 10:07:11 GBp 23 490.20 XLON xea9s928vck OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 10:04:54 GBp 446 490.20 XLON xea9s928vPX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 10:02:56 GBp 324 490.20 XLON xea9s928cFE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 10:02:56 GBp 186 490.20 XLON xea9s928cFT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 09:59:14 GBp 600 490.00 XLON xea9s928dUX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 09:58:54 GBp 114 490.20 XLON xea9s928ad9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 09:58:54 GBp 133 490.20 XLON xea9s928adB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 09:52:40 GBp 52 489.60 XLON xea9s928Yow OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 09:52:40 GBp 277 489.60 XLON xea9s928Yoy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 09:52:40 GBp 52 489.60 XLON xea9s928Yo@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 09:52:40 GBp 141 489.80 XLON xea9s928Yo0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 09:52:40 GBp 356 489.80 XLON xea9s928Yo2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 09:52:40 GBp 12 490.00 XLON xea9s928YoE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 09:52:07 GBp 193 490.20 XLON xea9s928Y0O OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 09:52:07 GBp 83 490.20 XLON xea9s928Y0T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 09:50:09 GBp 401 490.20 XLON xea9s928ZrF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 09:48:28 GBp 281 490.20 XLON xea9s928ZVe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 09:47:12 GBp 277 490.20 XLON xea9s928Wop OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 09:45:17 GBp 331 490.20 XLON xea9s928XWC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 09:45:17 GBp 464 490.20 XLON xea9s928XWM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 09:45:17 GBp 392 490.20 XLON xea9s928XZc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 09:44:58 GBp 249 490.20 XLON xea9s928XrO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 09:44:47 GBp 375 490.20 XLON xea9s928Xp4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 09:38:21 GBp 4 490.40 XLON xea9s928lVH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 09:36:32 GBp 499 490.40 XLON xea9s928jbx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 09:36:32 GBp 499 490.40 XLON xea9s928jb5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 09:36:32 GBp 282 490.40 XLON xea9s928jb7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 09:36:32 GBp 263 490.40 XLON xea9s928jb9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 09:36:32 GBp 360 490.40 XLON xea9s928jad OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 09:36:32 GBp 16 490.40 XLON xea9s928jaf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 09:36:32 GBp 372 490.40 XLON xea9s928jaw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 09:25:34 GBp 338 490.40 XLON xea9s928eRt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 09:25:34 GBp 184 490.40 XLON xea9s928eRv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 09:23:36 GBp 384 490.40 XLON xea9s928f2Z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 09:22:28 GBp 583 490.40 XLON xea9s928Md2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 09:19:58 GBp 749 490.40 XLON xea9s928MRO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 09:19:58 GBp 530 490.40 XLON xea9s928MQh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 09:19:58 GBp 700 490.40 XLON xea9s928MQj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 09:19:58 GBp 333 490.40 XLON xea9s928MQl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 09:19:58 GBp 204 490.40 XLON xea9s928MQt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 09:19:58 GBp 176 490.40 XLON xea9s928MQv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 09:14:27 GBp 421 490.60 XLON xea9s928LuY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 09:07:52 GBp 98 490.60 XLON xea9s928JVY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 09:07:52 GBp 80 490.60 XLON xea9s928JVa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 09:04:55 GBp 469 490.60 XLON xea9s928GVs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 09:04:55 GBp 387 490.60 XLON xea9s928GVu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 09:03:20 GBp 83 490.60 XLON xea9s928Hxo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 09:03:20 GBp 277 490.60 XLON xea9s928Hxq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 09:03:20 GBp 19 490.40 XLON xea9s928Hxs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 09:03:20 GBp 231 490.40 XLON xea9s928Hxu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 09:03:20 GBp 144 490.40 XLON xea9s928Hx@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 09:03:20 GBp 273 490.20 XLON xea9s928Hx0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 09:03:20 GBp 128 490.40 XLON xea9s928HwX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 09:03:20 GBp 289 490.40 XLON xea9s928HxV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 08:56:03 GBp 349 490.40 XLON xea9s928SbF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 08:55:05 GBp 787 491.20 XLON xea9s928SeT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 08:49:20 GBp 249 491.20 XLON xea9s928QZl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 08:49:20 GBp 41 491.40 XLON xea9s928QZr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 08:49:20 GBp 220 491.40 XLON xea9s928QZt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 08:49:20 GBp 377 491.60 XLON xea9s928QZv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 08:49:11 GBp 25 492.20 XLON xea9s928QlR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 08:49:11 GBp 300 492.20 XLON xea9s928QlT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 08:49:11 GBp 26 492.20 XLON xea9s928QlV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 08:46:50 GBp 653 492.20 XLON xea9s928QUS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 08:46:50 GBp 40 492.20 XLON xea9s928QUU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 08:46:41 GBp 915 492.20 XLON xea9s928Rad OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 08:46:41 GBp 89 492.20 XLON xea9s928Raf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 08:46:41 GBp 323 492.20 XLON xea9s928Rai OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 08:46:33 GBp 272 492.80 XLON xea9s928RWp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 08:40:35 GBp 468 492.20 XLON xea9s9286nZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 08:40:35 GBp 69 492.20 XLON xea9s9286nb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 08:40:35 GBp 269 492.20 XLON xea9s9286ns OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 08:37:16 GBp 207 492.40 XLON xea9s9284kT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 08:37:16 GBp 96 492.40 XLON xea9s9284kV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 08:36:21 GBp 186 490.60 XLON xea9s9284By OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 08:36:21 GBp 68 490.60 XLON xea9s9284BD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 08:36:21 GBp 156 490.60 XLON xea9s9284BP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 08:36:21 GBp 1,185 490.60 XLON xea9s9284BR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 08:31:55 GBp 2,227 489.60 XLON xea9s928368 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 08:31:55 GBp 800 489.60 XLON xea9s92836A OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 08:31:55 GBp 2,100 489.60 XLON xea9s92836C OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 08:31:55 GBp 3,500 489.60 XLON xea9s92836E OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 08:31:55 GBp 2,100 489.60 XLON xea9s92836G OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 08:31:55 GBp 1,011 489.60 XLON xea9s92836I OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 08:30:26 GBp 320 489.60 XLON xea9s9280DN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 08:30:25 GBp 316 489.80 XLON xea9s9280CT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2023 08:23:00 GBp 304 490.60 XLON xea9s928D3E

END