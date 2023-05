OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

17 May 2023

LEI: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the Company)

Transaction in Own Shares

The Company announces that on 16 May 2023 it had purchased a total of 30,000 of its ordinary shares of £0.01 each on the London Stock Exchange through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 30,000 Highest price paid (per ordinary share) £5.0700 Lowest price paid (per ordinary share) £5.0200 Volume weighted average price paid (per ordinary share) £5.0543

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 16 March 2023.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 425,489,053 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 425,489,053.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Enquiries:

OSB GROUP PLC

Nickesha Graham-Burrell

Group Head of Company Secretariat t: 01634 835 796

Investor relations

Email: osbrelations@osb.co.uk t: 01634 838 973

Brunswick

Robin Wrench/Simone Selzer t: 020 7404 5959

Notes to Editors



About OSB GROUP PLC

OSB began trading as a bank on 1 February 2011 and was admitted to the main market of the London Stock Exchange in June 2014 (OSB.L). OSB joined the FTSE 250 index in June 2015. On 4 October 2019, OSB acquired Charter Court Financial Services Group plc and its subsidiary businesses. On 30 November 2020, OSB GROUP PLC became the listed entity and holding company for the OSB Group. OSB is a specialist lending and retail savings Group authorised by the Prudential Regulation Authority, part of the Bank of England, and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. The Group reports under two segments, OneSavings Bank and Charter Court Financial Services.

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT+1 Currency GBp

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 16:21:24 GBp 17 502.00 XLON xHa9tPZdHRc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 16:21:24 GBp 154 502.00 XLON xHa9tPZdHR2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 16:21:24 GBp 86 502.00 XLON xHa9tPZdHR4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 16:12:16 GBp 326 502.00 XLON xHa9tPZdQ2J OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 15:34:05 GBp 214 502.50 XLON xHa9tPZWsr0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 15:22:07 GBp 201 502.00 XLON xHa9tPZWy@7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 15:02:38 GBp 210 502.00 XLON xHa9tPZWYOR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 14:47:17 GBp 249 503.00 XLON xHa9tPZWhsX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 14:47:17 GBp 35 503.00 XLON xHa9tPZWhtV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 14:45:27 GBp 297 503.50 XLON xHa9tPZWeoj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 14:08:26 GBp 258 503.00 XLON xHa9tPZWPjC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 14:08:24 GBp 247 503.50 XLON xHa9tPZWPix OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 14:08:24 GBp 348 503.50 XLON xHa9tPZWPi1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 14:08:24 GBp 275 503.50 XLON xHa9tPZWPi6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 14:01:20 GBp 376 503.00 XLON xHa9tPZW6Iq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 13:59:14 GBp 536 503.00 XLON xHa9tPZW7xd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 13:59:14 GBp 296 503.50 XLON xHa9tPZW7xn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 13:57:14 GBp 277 503.50 XLON xHa9tPZW7O5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 13:54:50 GBp 351 503.50 XLON xHa9tPZW4$8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 13:52:26 GBp 511 503.50 XLON xHa9tPZW4TF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 13:52:26 GBp 159 503.50 XLON xHa9tPZW4TN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 13:52:26 GBp 274 503.50 XLON xHa9tPZW4TP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 13:52:26 GBp 696 503.50 XLON xHa9tPZW4Sc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 13:52:26 GBp 114 503.50 XLON xHa9tPZW4SY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 13:52:03 GBp 4 503.50 XLON xHa9tPZW5bx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 13:52:03 GBp 329 503.50 XLON xHa9tPZW5bz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 13:52:03 GBp 312 502.50 XLON xHa9tPZW5b0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 13:52:03 GBp 542 503.00 XLON xHa9tPZW5b2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 13:48:25 GBp 361 504.00 XLON xHa9tPZW2X9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 13:48:24 GBp 600 504.00 XLON xHa9tPZW2XK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 12:55:03 GBp 535 506.00 XLON xHa9tPZXsHF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 12:55:03 GBp 1,223 506.50 XLON xHa9tPZXsHK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 12:55:03 GBp 938 507.00 XLON xHa9tPZXsHR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 12:55:03 GBp 359 507.00 XLON xHa9tPZXsHT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 12:55:03 GBp 8 507.00 XLON xHa9tPZXsHV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 12:55:03 GBp 324 507.00 XLON xHa9tPZXsGX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 12:55:03 GBp 424 507.00 XLON xHa9tPZXsGc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 12:35:37 GBp 351 507.00 XLON xHa9tPZXmnO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 12:18:02 GBp 229 507.00 XLON xHa9tPZXyJa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 11:43:10 GBp 301 506.50 XLON xHa9tPZXYuY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 11:43:09 GBp 290 506.50 XLON xHa9tPZXYuf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 11:02:10 GBp 264 507.00 XLON xHa9tPZXfNu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 11:02:10 GBp 72 507.00 XLON xHa9tPZXfNw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 11:02:10 GBp 353 507.00 XLON xHa9tPZXfNy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 11:02:09 GBp 1,529 507.00 XLON xHa9tPZXfN5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 11:02:09 GBp 72 507.00 XLON xHa9tPZXfN7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 10:41:07 GBp 217 506.50 XLON xHa9tPZXHm8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 10:41:07 GBp 312 507.00 XLON xHa9tPZXHmA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 10:21:48 GBp 294 506.50 XLON xHa9tPZXQv9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 10:07:55 GBp 36 507.00 XLON xHa9tPZXPSY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 10:07:55 GBp 261 507.00 XLON xHa9tPZXPSa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 10:07:55 GBp 191 507.00 XLON xHa9tPZXPSc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 10:07:55 GBp 700 507.00 XLON xHa9tPZXPSe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 10:07:55 GBp 501 507.00 XLON xHa9tPZXPSk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 10:07:55 GBp 253 507.00 XLON xHa9tPZXPSs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 10:00:00 GBp 51 506.50 XLON xHa9tPZX7Qq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 09:59:59 GBp 36 506.50 XLON xHa9tPZX7Qz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 09:59:57 GBp 80 506.50 XLON xHa9tPZX7Q@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 09:59:56 GBp 38 506.50 XLON xHa9tPZX7Q4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 09:59:55 GBp 228 506.50 XLON xHa9tPZX7QU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 09:32:49 GBp 393 505.00 XLON xHa9tPZXEuu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 09:31:38 GBp 75 505.00 XLON xHa9tPZXE2e OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 09:26:03 GBp 973 504.50 XLON xHa9tPZXFnD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 09:26:02 GBp 980 504.50 XLON xHa9tPZXFnO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 09:26:02 GBp 253 504.50 XLON xHa9tPZXFmZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 09:26:02 GBp 253 505.50 XLON xHa9tPZXFmf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 09:08:41 GBp 253 505.50 XLON xHa9tPZXDPY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 08:58:40 GBp 394 505.50 XLON xHa9tPZXBn$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 08:55:53 GBp 354 506.00 XLON xHa9tPZXB2l OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 08:55:30 GBp 325 506.50 XLON xHa9tPZXBF0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 08:55:30 GBp 70 506.50 XLON xHa9tPZXBF2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 08:54:09 GBp 253 507.00 XLON xHa9tPZXBJV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 08:54:09 GBp 125 507.00 XLON xHa9tPZXBIa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 08:54:09 GBp 128 507.00 XLON xHa9tPZXBIc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 08:54:08 GBp 253 507.00 XLON xHa9tPZXBI@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 08:37:28 GBp 140 506.50 XLON xHa9tPZYswd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 08:37:28 GBp 278 506.50 XLON xHa9tPZYswf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 08:37:28 GBp 346 506.50 XLON xHa9tPZYswh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 08:37:28 GBp 253 506.50 XLON xHa9tPZYswk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 08:29:31 GBp 286 506.50 XLON xHa9tPZYtGv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 08:29:31 GBp 354 506.50 XLON xHa9tPZYtGw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 08:26:34 GBp 145 506.50 XLON xHa9tPZYq$9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 08:26:34 GBp 132 506.50 XLON xHa9tPZYq$B OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 08:24:36 GBp 197 506.50 XLON xHa9tPZYqBc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 08:24:19 GBp 1,997 506.50 XLON xHa9tPZYqLt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 08:24:19 GBp 359 506.50 XLON xHa9tPZYqLv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 08:24:19 GBp 800 506.50 XLON xHa9tPZYqLx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 08:24:19 GBp 253 506.00 XLON xHa9tPZYqL9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-May-2023 08:05:25 GBp 253 503.00 XLON xHa9tPZYn2h

END