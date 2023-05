Nõukogu esimehe valimine

English Estonian

17.05.2023 toimunud Coop Pank AS-i nõukogu koosolekul nimetati alates 17.05.2023 ettevõtte uueks nõukogu esimeheks Rainer Rohtla.



Vastvalitud nõukogu esimehe sõnul näeb ta kodumaisel Coop Pangal järjest suuremat rolli Eesti ettevõtete ja inimeste majandusliku heaolu kasvus nii suuremates linnades kui ka neist kaugemal. „Viimased aastad on tõestanud kodumaiste pankade olulisust Eesti majanduse, ettevõtete ja inimeste jaoks. Coop Pangal on vaid üks koduturg, milleks on meie kõigi ühine Eesti ja tal saab minna täpselt nii hästi, kui läheb kohalikel ettevõtetel ja inimestel. Viimased aastad on olnud edukad pea kõigile Eesti inimestele ja ettevõtetele, see tähendab, et ka Coop Pangal on läinud hästi. Kuue aastaga on pank kasvatanud turuosa ühelt protsendilt ligi kuuele protsendile ning kasvuruumi on veelgi. Coop Pangal ja Coopi jaeketil on suurepärased koostöövõimalused, mida teised pangad ei oma ning mis aitab olla meie klientidele veelgi lähemal igapäevaste sisseostude sooritamisel, arvelduste tegemisel ja suuremate või väiksemate ostude finantseerimisel. Olen kindel, et pank saab haarata hoogsalt turuosa ka edaspidi kõikjal Eestis, sest oleme kohalikud ja alati meie klientide jaoks olemas, olgu see Tallinna kesklinnas või Tõrva pangakontoris Valgamaal. Oleme kiirelt kasvav pank, kes on loodud igale eestimaalasele,“ märkis Rohtla.

Alates 2023. aasta veebruarist töötab Rainer Rohtla Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimehena ning 12.04.2023 toimunud Coop Panga üldkoosolek valis ta Coop Panga nõukogu liikmeks. Varem on ta töötanud erinevatel juhtivatel positsioonidel logistikaga seotud ettevõtetes, mis tegutsevad rahvusvaheliselt, DPD Eesti AS tegevjuhina ja viimati aastatel 2019-2022 oli ta Via 3L Grupi tegevjuht.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 157 600 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust