FirstFarms A/S' delårsrapport for 1. januar - 31. marts 2023 for FirstFarms A/S

Tilfredsstillende start på 2023

FirstFarms har fået en tilfredsstillende start på året med fremgang på flere nøgletal.

FirstFarms har i regnskabsperioden Q1 realiseret:

En omsætning på 109 mDKK (2022: 68 mDKK)

Et EBITDA på 33 mDKK (2022: 30 mDKK)

Et EBIT på 22 mDKK (2022: 19 mDKK)

Et resultat før skat på 20 mDKK (2022: 17 mDKK)

EBITDA og EBIT er forbedret med 3,0 mDKK sammenlignet med samme periode sidste år.

Administrerende direktør i FirstFarms, Anders H. Nørgaard, glæder sig over Q1-resultatet, men understreger, at resultatet ikke er en varsling om et nyt rekord-resultat i koncernen.

”Det er vigtigt med en god start, og det har vi fået. Men det er også nødvendigt, for vi ser ind i en uforudsigelig udvikling i markedet fremadrettet. Lige nu kan vi konstatere tilfredsstillende vækstbetingelser men også vigende priser i markedet for afgrøder. Det er positivt, at vi har solgt en væsentlig del af vores salgsafgrøder fra den kommende høst til gode priser. Vi oplever faldende, men stadig fornuftige, mælkepriser sammenlignet med Q1 i fjor. Sidst men ikke mindst er vi vidne til meget høje grisepriser. Billedet kan være et helt andet, når vi om tre og seks måneder præsenterer vores næste kvartalsresultater med uforudsigeligheden og vejret, som vi ikke er herre over, in mente.”

FirstFarms understreger vigtigheden af at levere effektivitet, der svarer til det høje 2022-niveau i hele driften som en forudsætning for et tilfredsstillende resultat. Koncernen har derfor fokus på at skabe mest mulig værdi i den cirkulære drift og værdikæderne omkring selskabets produkter.

FirstFarms tror på et tilfredsstillende 2023-resultat og fastholder de udmeldte forventninger for året om et EBITDA i intervallet 90-120 mDKK og et EBIT på 45-75 mDKK.

”Vi har fortsat fokus på udvikling og vækst, hvilket er en forudsætning, hvis vi skal indfri vores ambition om en fremtid blandt Europas bedst drevne og mest profitable virksomheder indenfor jordbrug og fødevarer,” siger Anders H. Nørgaard.

Om FirstFarms:

FirstFarms er et dansk børsnoteret selskab. Vi driver FirstFarms med ansvar for de omkringliggende samfund, og vi leverer højeste kvalitet, som primært afsættes lokalt. Vi handler på nye muligheder, der skaber værdi for vores investorer og for omverdenen. Vi arbejder hver dag på at skabe en mere bæredygtig virksomhed.

