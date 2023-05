OSB GROUP PLC

18 May 2023

OSB GROUP PLC (the Company)

Transaction in Own Shares

The Company announces that on 17 May 2023 it had purchased a total of 117,000 of its ordinary shares of £0.01 each on the London Stock Exchange through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 117,000 Highest price paid (per ordinary share) £5.0300 Lowest price paid (per ordinary share) £4.9900 Volume weighted average price paid (per ordinary share) £5.0164

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 16 March 2023.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 425,372,053 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 425,372,053.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

About OSB GROUP PLC

OSB began trading as a bank on 1 February 2011 and was admitted to the main market of the London Stock Exchange in June 2014 (OSB.L). OSB joined the FTSE 250 index in June 2015. On 4 October 2019, OSB acquired Charter Court Financial Services Group plc and its subsidiary businesses. On 30 November 2020, OSB GROUP PLC became the listed entity and holding company for the OSB Group. OSB is a specialist lending and retail savings Group authorised by the Prudential Regulation Authority, part of the Bank of England, and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. The Group reports under two segments, OneSavings Bank and Charter Court Financial Services.

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT+1 Currency GBp

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 16:28:21 GBp 245 502.50 XLON xHa9tFton4L OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 16:28:05 GBp 275 502.50 XLON xHa9tFtonK$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 16:28:05 GBp 196 502.50 XLON xHa9tFtonK1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 16:27:54 GBp 139 502.50 XLON xHa9tFto@cc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 16:26:09 GBp 411 502.00 XLON xHa9tFto$D$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 16:25:29 GBp 138 502.00 XLON xHa9tFtoyql OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 16:24:49 GBp 510 502.50 XLON xHa9tFtoyJn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 16:24:49 GBp 700 502.50 XLON xHa9tFtoyJp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 16:24:49 GBp 147 502.50 XLON xHa9tFtoyJr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 16:24:49 GBp 370 502.50 XLON xHa9tFtoyJt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 16:24:09 GBp 256 502.50 XLON xHa9tFtozzi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 16:24:04 GBp 92 502.50 XLON xHa9tFtozvR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 16:24:04 GBp 399 502.50 XLON xHa9tFtozvS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 16:23:28 GBp 5 502.50 XLON xHa9tFtowYQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 16:23:28 GBp 592 502.50 XLON xHa9tFtowjt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 16:23:22 GBp 860 502.50 XLON xHa9tFtowgG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 16:23:22 GBp 240 502.50 XLON xHa9tFtowgI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 16:22:53 GBp 116 502.50 XLON xHa9tFtowId OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 16:22:49 GBp 17 502.50 XLON xHa9tFtowPm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 16:22:22 GBp 1,131 502.50 XLON xHa9tFtox4$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 16:17:43 GBp 205 502.00 XLON xHa9tFtoanD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 16:16:03 GBp 331 502.00 XLON xHa9tFtobTK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 16:14:51 GBp 232 502.50 XLON xHa9tFtoZb4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 16:14:51 GBp 321 502.50 XLON xHa9tFtoZb6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 16:14:51 GBp 430 502.50 XLON xHa9tFtoZag OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 16:14:37 GBp 295 502.50 XLON xHa9tFtoZrR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 16:14:37 GBp 56 502.50 XLON xHa9tFtoZqY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 16:14:36 GBp 1,032 502.50 XLON xHa9tFtoZn5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 16:14:36 GBp 791 502.50 XLON xHa9tFtoZn7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 16:14:36 GBp 1,219 502.50 XLON xHa9tFtoZn9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 16:14:33 GBp 211 502.50 XLON xHa9tFtoZzl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 16:14:33 GBp 178 502.50 XLON xHa9tFtoZzy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 16:14:33 GBp 642 502.50 XLON xHa9tFtoZz@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 16:14:33 GBp 496 502.50 XLON xHa9tFtoZz0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 16:14:33 GBp 876 502.50 XLON xHa9tFtoZz6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 16:14:33 GBp 755 502.50 XLON xHa9tFtoZzC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 16:14:33 GBp 455 502.50 XLON xHa9tFtoZzE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 16:14:33 GBp 335 502.50 XLON xHa9tFtoZzG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 16:14:33 GBp 603 502.50 XLON xHa9tFtoZyW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 16:12:48 GBp 586 502.50 XLON xHa9tFtoXXM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 16:12:48 GBp 545 502.50 XLON xHa9tFtoXXO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 16:11:46 GBp 7 502.50 XLON xHa9tFtokbU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 16:11:46 GBp 468 502.50 XLON xHa9tFtokaW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 16:11:46 GBp 497 502.50 XLON xHa9tFtokac OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 16:11:45 GBp 496 502.50 XLON xHa9tFtokai OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 16:11:45 GBp 498 502.50 XLON xHa9tFtokat OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 16:11:45 GBp 406 502.50 XLON xHa9tFtoka3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 16:11:45 GBp 382 502.50 XLON xHa9tFtokaJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 16:11:45 GBp 379 502.50 XLON xHa9tFtokaQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 16:11:44 GBp 522 502.50 XLON xHa9tFtokdb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 16:11:44 GBp 534 502.50 XLON xHa9tFtokdq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 16:11:44 GBp 519 502.50 XLON xHa9tFtokdJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 16:11:44 GBp 540 502.50 XLON xHa9tFtokcf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 16:11:44 GBp 716 502.50 XLON xHa9tFtokcl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 16:11:44 GBp 5 502.50 XLON xHa9tFtokcz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 16:11:44 GBp 687 502.50 XLON xHa9tFtokc$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 16:11:44 GBp 248 502.50 XLON xHa9tFtokc1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:31:12 GBp 154 501.50 XLON xHa9tFtprcd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:31:12 GBp 76 501.50 XLON xHa9tFtprcf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:31:12 GBp 64 501.50 XLON xHa9tFtprch OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:31:12 GBp 179 501.50 XLON xHa9tFtprcj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:29:44 GBp 122 501.50 XLON xHa9tFtpo3B OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:29:44 GBp 638 501.50 XLON xHa9tFtpo3D OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:29:44 GBp 97 501.50 XLON xHa9tFtpo3I OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:29:44 GBp 323 501.50 XLON xHa9tFtpo3K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:29:44 GBp 533 501.50 XLON xHa9tFtpo3M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:29:44 GBp 209 501.50 XLON xHa9tFtpo3V OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:29:44 GBp 247 501.50 XLON xHa9tFtpo2X OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:29:44 GBp 174 501.50 XLON xHa9tFtpo2o OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:29:44 GBp 337 501.50 XLON xHa9tFtpo2q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:29:44 GBp 110 501.50 XLON xHa9tFtpo2i OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:29:44 GBp 74 501.50 XLON xHa9tFtpo2k OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:29:44 GBp 62 501.50 XLON xHa9tFtpo2m OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:29:44 GBp 337 501.50 XLON xHa9tFtpo2$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:29:44 GBp 184 501.50 XLON xHa9tFtpo2z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:29:44 GBp 519 501.50 XLON xHa9tFtpo2A OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:29:44 GBp 247 501.50 XLON xHa9tFtpo2C OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:29:44 GBp 247 501.50 XLON xHa9tFtpo2N OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:29:44 GBp 510 501.50 XLON xHa9tFtpo2L OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:29:44 GBp 526 501.50 XLON xHa9tFtpo2S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:29:44 GBp 247 501.50 XLON xHa9tFtpo2U OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:29:44 GBp 241 501.50 XLON xHa9tFtpoDe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:29:44 GBp 148 501.50 XLON xHa9tFtpoDg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:29:44 GBp 247 501.50 XLON xHa9tFtpoDi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:29:44 GBp 508 501.50 XLON xHa9tFtpoD0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:29:44 GBp 132 501.50 XLON xHa9tFtpoD2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:29:44 GBp 36 501.50 XLON xHa9tFtpoD4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:29:44 GBp 30 501.50 XLON xHa9tFtpoD6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:29:44 GBp 84 501.50 XLON xHa9tFtpoD8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:29:44 GBp 57 501.50 XLON xHa9tFtpoDA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:29:44 GBp 63 501.50 XLON xHa9tFtpoDK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:29:44 GBp 176 501.50 XLON xHa9tFtpoDM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:29:44 GBp 340 501.50 XLON xHa9tFtpoDO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:29:44 GBp 75 501.50 XLON xHa9tFtpoDI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:29:44 GBp 540 501.50 XLON xHa9tFtpoDG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:29:44 GBp 255 501.50 XLON xHa9tFtpoCg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:29:44 GBp 391 501.50 XLON xHa9tFtpoCe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:29:44 GBp 250 501.50 XLON xHa9tFtpoCF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:29:44 GBp 162 501.50 XLON xHa9tFtpoCH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:29:44 GBp 83 501.50 XLON xHa9tFtpoCB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:29:44 GBp 286 501.50 XLON xHa9tFtpoCD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:29:44 GBp 547 501.50 XLON xHa9tFtpoCR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:29:44 GBp 76 501.50 XLON xHa9tFtpoCT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:29:44 GBp 63 501.50 XLON xHa9tFtpoCV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:29:44 GBp 177 501.50 XLON xHa9tFtpoFX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:29:44 GBp 342 501.50 XLON xHa9tFtpoFZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:29:43 GBp 367 501.50 XLON xHa9tFtpoFe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:29:43 GBp 342 501.50 XLON xHa9tFtpoFg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:29:43 GBp 258 501.50 XLON xHa9tFtpoFF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:29:43 GBp 2,263 501.50 XLON xHa9tFtpoFD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:21:23 GBp 700 500.50 XLON xHa9tFtpz8J OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:21:23 GBp 400 500.50 XLON xHa9tFtpz8L OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:21:23 GBp 115 500.50 XLON xHa9tFtpz8N OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:21:23 GBp 67 500.50 XLON xHa9tFtpz8P OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:21:23 GBp 631 500.50 XLON xHa9tFtpz8V OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:21:23 GBp 724 500.50 XLON xHa9tFtpzBb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:21:23 GBp 683 500.50 XLON xHa9tFtpzBd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:21:23 GBp 507 500.50 XLON xHa9tFtpzBX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:21:23 GBp 780 500.50 XLON xHa9tFtpzBZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:21:23 GBp 117 500.50 XLON xHa9tFtpzBj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:21:23 GBp 320 500.50 XLON xHa9tFtpzBl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:21:23 GBp 365 499.80 XLON xHa9tFtpzBo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:21:23 GBp 833 500.00 XLON xHa9tFtpzBq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:21:20 GBp 836 500.50 XLON xHa9tFtpzNt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:19:00 GBp 337 500.50 XLON xHa9tFtpuX0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:06:26 GBp 1,143 501.00 XLON xHa9tFtpXRi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:04:06 GBp 205 500.50 XLON xHa9tFtpieu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:04:06 GBp 800 500.50 XLON xHa9tFtpiew OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 15:04:06 GBp 901 500.50 XLON xHa9tFtpie1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 14:40:27 GBp 751 500.50 XLON xHa9tFtpO1n OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 14:38:34 GBp 186 501.00 XLON xHa9tFtp6qT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 14:38:34 GBp 374 501.00 XLON xHa9tFtp6qV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 14:38:34 GBp 946 501.00 XLON xHa9tFtp6tX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 14:38:34 GBp 1,175 501.00 XLON xHa9tFtp6tZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 14:38:34 GBp 1,175 501.00 XLON xHa9tFtp6tb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 14:38:34 GBp 141 501.00 XLON xHa9tFtp6td OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 14:38:34 GBp 117 501.00 XLON xHa9tFtp6tf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 14:38:34 GBp 950 501.00 XLON xHa9tFtp6th OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 14:38:34 GBp 304 501.00 XLON xHa9tFtp6tj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 14:38:34 GBp 2,429 501.50 XLON xHa9tFtp6tp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 14:38:34 GBp 182 501.50 XLON xHa9tFtp6tr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 14:38:34 GBp 98 501.50 XLON xHa9tFtp6tt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 14:38:34 GBp 308 501.50 XLON xHa9tFtp6tv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 14:38:34 GBp 141 501.50 XLON xHa9tFtp6tz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 14:38:34 GBp 117 501.50 XLON xHa9tFtp6tx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 14:38:34 GBp 329 501.50 XLON xHa9tFtp6t$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 14:38:34 GBp 256 501.00 XLON xHa9tFtp6t7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 13:55:42 GBp 373 501.00 XLON xHa9tFticY6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 13:33:50 GBp 280 500.00 XLON xHa9tFtii9j OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 13:33:50 GBp 69 501.00 XLON xHa9tFtii9l OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 13:33:50 GBp 551 501.00 XLON xHa9tFtii9n OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 13:33:50 GBp 528 501.00 XLON xHa9tFtii9p OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 13:33:50 GBp 377 501.00 XLON xHa9tFtii9r OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 13:33:50 GBp 800 501.00 XLON xHa9tFtii9t OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 13:33:50 GBp 523 500.50 XLON xHa9tFtii9w OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 13:26:40 GBp 7,648 501.00 XLON xHa9tFtiepB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 13:26:40 GBp 147 501.00 XLON xHa9tFtiepH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 12:20:08 GBp 561 500.50 XLON xHa9tFtiEBE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 12:15:44 GBp 594 501.00 XLON xHa9tFtiCny OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 12:14:37 GBp 341 501.50 XLON xHa9tFtiCM4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 12:14:37 GBp 271 501.50 XLON xHa9tFtiCM6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 12:10:33 GBp 607 501.50 XLON xHa9tFtiA7X OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 12:10:33 GBp 616 501.50 XLON xHa9tFtiA7f OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 12:10:33 GBp 614 501.50 XLON xHa9tFtiA7t OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 12:03:45 GBp 126 501.50 XLON xHa9tFti9No OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 12:03:45 GBp 194 501.50 XLON xHa9tFti9Nq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 12:03:39 GBp 316 501.50 XLON xHa9tFti9GB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 11:52:25 GBp 536 501.50 XLON xHa9tFtjp1i OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 11:52:25 GBp 396 501.50 XLON xHa9tFtjp15 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 11:52:25 GBp 386 501.50 XLON xHa9tFtjp1T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 11:38:56 GBp 303 502.00 XLON xHa9tFtjzTG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 11:38:56 GBp 123 502.00 XLON xHa9tFtjzTI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 11:38:56 GBp 531 502.00 XLON xHa9tFtjzTK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 11:38:56 GBp 317 502.00 XLON xHa9tFtjzTM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 11:38:56 GBp 225 501.50 XLON xHa9tFtjzTT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 11:38:56 GBp 105 501.50 XLON xHa9tFtjzTV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 11:38:27 GBp 1,596 502.00 XLON xHa9tFtjwiF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 11:38:27 GBp 1,376 503.00 XLON xHa9tFtjwiP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 11:38:27 GBp 280 503.00 XLON xHa9tFtjwiR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 11:38:27 GBp 832 503.00 XLON xHa9tFtjwiT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 11:38:27 GBp 600 503.00 XLON xHa9tFtjwiV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 11:38:27 GBp 318 503.00 XLON xHa9tFtjwlX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 11:38:27 GBp 800 503.00 XLON xHa9tFtjwlZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 11:38:27 GBp 122 502.50 XLON xHa9tFtjwlc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 11:38:27 GBp 212 502.50 XLON xHa9tFtjwle OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 10:52:58 GBp 276 502.00 XLON xHa9tFtjI2q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 10:52:58 GBp 294 502.00 XLON xHa9tFtjI2x OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 10:23:21 GBp 473 501.50 XLON xHa9tFtj2sm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 10:23:20 GBp 673 501.50 XLON xHa9tFtj2s2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 10:23:20 GBp 59 502.50 XLON xHa9tFtj2sB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 10:23:20 GBp 147 502.50 XLON xHa9tFtj2sD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 10:18:59 GBp 30 502.50 XLON xHa9tFtj0$M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 10:18:59 GBp 750 502.50 XLON xHa9tFtj0$O OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 10:18:59 GBp 320 502.50 XLON xHa9tFtj0$Q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 10:18:59 GBp 800 502.50 XLON xHa9tFtj0$S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 10:18:59 GBp 425 502.00 XLON xHa9tFtj0@Y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 10:16:22 GBp 594 502.50 XLON xHa9tFtj1xi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 10:09:00 GBp 595 502.50 XLON xHa9tFtjDxt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 10:05:20 GBp 707 502.00 XLON xHa9tFtjBpb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 10:04:08 GBp 293 502.50 XLON xHa9tFtjBSm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 10:02:41 GBp 618 502.50 XLON xHa9tFtj82s OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 10:02:41 GBp 905 502.50 XLON xHa9tFtj820 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 10:01:47 GBp 402 502.00 XLON xHa9tFtj9ln OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 09:56:06 GBp 140 502.50 XLON xHa9tFtkqMq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 09:56:06 GBp 3 502.50 XLON xHa9tFtkqMs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 09:56:04 GBp 2 502.50 XLON xHa9tFtkqGH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 09:56:02 GBp 2,800 502.50 XLON xHa9tFtkqSb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 09:56:02 GBp 4,756 502.50 XLON xHa9tFtkqSd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 09:56:02 GBp 561 502.50 XLON xHa9tFtkqSZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 09:56:02 GBp 700 502.50 XLON xHa9tFtkqSf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 09:56:02 GBp 159 502.50 XLON xHa9tFtkqSh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 09:56:02 GBp 2,100 502.50 XLON xHa9tFtkqSj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 09:56:02 GBp 2,551 502.50 XLON xHa9tFtkqSl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 09:56:02 GBp 37 502.50 XLON xHa9tFtkqSn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 09:17:47 GBp 339 500.50 XLON xHa9tFtklSt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 09:12:36 GBp 110 501.00 XLON xHa9tFtkgVZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 09:12:14 GBp 108 501.00 XLON xHa9tFtkhkU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 09:12:14 GBp 52 501.00 XLON xHa9tFtkhff OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 09:12:14 GBp 338 501.00 XLON xHa9tFtkhfh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 09:12:11 GBp 75 501.00 XLON xHa9tFtkhhd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 09:12:11 GBp 310 501.00 XLON xHa9tFtkhhf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 08:55:16 GBp 105 500.50 XLON xHa9tFtkGUL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 08:55:16 GBp 265 500.50 XLON xHa9tFtkGUN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 08:55:16 GBp 280 500.50 XLON xHa9tFtkGPa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 08:55:16 GBp 560 500.50 XLON xHa9tFtkGPc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 08:55:16 GBp 1,103 500.50 XLON xHa9tFtkGPY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 08:55:16 GBp 196 500.50 XLON xHa9tFtkGPz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 08:55:16 GBp 344 500.50 XLON xHa9tFtkGP$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 08:55:16 GBp 1,918 500.50 XLON xHa9tFtkGPt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 08:55:16 GBp 198 500.50 XLON xHa9tFtkGPv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 08:55:16 GBp 281 500.50 XLON xHa9tFtkGPx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 08:55:16 GBp 225 499.60 XLON xHa9tFtkGP4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 08:55:16 GBp 326 499.80 XLON xHa9tFtkGP6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 08:31:30 GBp 203 499.00 XLON xHa9tFtk5yJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 08:31:29 GBp 256 499.20 XLON xHa9tFtk5@P OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 08:31:29 GBp 200 499.00 XLON xHa9tFtk5@U OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 08:31:29 GBp 295 499.20 XLON xHa9tFtk5vW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 08:27:57 GBp 294 499.20 XLON xHa9tFtk343 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 08:24:16 GBp 45 499.40 XLON xHa9tFtk1x9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 08:24:16 GBp 204 499.20 XLON xHa9tFtk1xB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 08:24:16 GBp 249 499.40 XLON xHa9tFtk1xD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 08:21:11 GBp 830 499.60 XLON xHa9tFtkFl1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 08:21:11 GBp 74 499.00 XLON xHa9tFtkFl4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 08:21:11 GBp 130 499.00 XLON xHa9tFtkFl6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 08:21:11 GBp 295 499.20 XLON xHa9tFtkFl8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 08:21:11 GBp 203 499.80 XLON xHa9tFtkFlL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-May-2023 08:21:11 GBp 290 500.00 XLON xHa9tFtkFlM

END