GHD présente une nouvelle désignation des terres pour aider les communautés à gérer les risques face à la menace grandissante des feux incontrôlés au Canada

English French

TORONTO, 18 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- GHD présente BurntfieldsMC, une nouvelle désignation des terres et une nouvelle approche pour aider à lutter contre les feux incontrôlés résultant des changements climatiques, d’une végétation plus sèche et d’une expansion urbaine continue dans des régions auparavant considérées comme éloignées.



Burntfields décrit les milieux périurbains (MPU) – c’est-à-dire où des terrains non aménagés longent des terrains aménagés – qui ont subi ou pourraient subir des perturbations sociales et économiques ou une dégradation de l’environnement en raison de feux incontrôlés. La nouvelle désignation des terres a été conçue en tant que complément aux friches industrielles (brownfields), qui désignent les terrains abandonnés, et aux terrains vierges (greenfields), qui désignent les terrains qui n’ont jamais été aménagés.

La solution de gestion des risques liés aux feux incontrôlés Burntfields de GHD vise à assurer la sécurité des personnes et des biens en déterminant les facteurs de risque d’incendie, où et quand ces risques peuvent se produire, et en proposant des solutions efficaces pour améliorer la résilience des entreprises et des communautés. Burntfields utilise des évaluations de vulnérabilité et la modélisation informatique basée sur des scénarios pour gérer les risques de feux incontrôlés en travaillant proactivement avec les parties prenantes en vue d’élaborer :

des plans de prévention et d’atténuation précoces;

des mesures de préparation et d’intervention en cas de feux incontrôlés;

des programmes de rétablissement.



« Les feux incontrôlés destructeurs sont une véritable prise de conscience des changements climatiques, alors qu’ils deviennent plus fréquents, plus graves et plus dévastateurs. La migration de la population vers des régions auparavant inhabitées a entraîné un risque de feux incontrôlés sans précédent dans de nombreuses communautés », a déclaré Roy Thun, spécialiste en environnement sénior chez GHD. « Notre approche de gestion des risques liés aux feux incontrôlés Burntfields permet aux communautés de se préparer, de prévenir et d’atténuer adéquatement les feux incontrôlés, d’intervenir en cas d’urgences causées par des incendies et d’aider les entreprises, les résidents et l’environnement à se rétablir. »

La quasi-totalité de l’Alberta, une grande partie de la Saskatchewan, certaines régions de la Colombie-Britannique et une grande zone des Territoires du Nord-Ouest sont actuellement confrontées à des risques extrêmes d’incendie.

Selon le Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC), une société sans but lucratif détenue et gérée par des organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux de gestion des feux, on dénombre actuellement 208 feux incontrôlés actifs au Canada et plus de 1375 jusqu’à ce jour en 2023, représentant plus de 1,3 million hectares brûlés (données en date du 17 mai 2023).

Les ressources des gouvernements fédéral et provinciaux sont mises à rude épreuve par la fréquence et l’intensité des feux incontrôlés. Les données relatives aux effets des feux incontrôlés au Canada sont alarmantes :

Depuis 2011, les services de gestion des feux incontrôlés au Canada ont investi près de 1,4 G$ par an

5449 incendies ont été répertoriés en 2022, brûlant plus de 1,6 million d’hectares

En moyenne, 2,3 milliards d’hectares ont brûlé chaque année depuis 2000



Les communautés doivent évaluer leur situation particulière afin d’élaborer la stratégie d’atténuation et de protection la mieux adaptée à leurs besoins, comme la mise hors de danger plus rapide des personnes, la préparation d’une intervention mieux gérée, ou encore l’ajout de routes ou l’amélioration de la capacité routière », a expliqué M. Thun. « Notre objectif est de fournir les meilleures données aux planificateurs et planificatrices communautaires afin qu’ils et elles puissent agir pour maximiser la sécurité des résidents. Il est impératif de combiner les ressources des secteurs public et privé pour faire face à tous les risques ensemble. »

Pour en savoir plus, visitez le www.Burntfields.com

À propos de GHD

GHD est une entreprise de services professionnels de premier plan qui exerce ses activités dans les marchés mondiaux de l’eau, de l’énergie et des ressources, de l’environnement, des bâtiments et propriétés ainsi que du transport. Engagée à assurer la durabilité de l’eau, de l’énergie et de l’urbanisation pour les générations à venir, GHD offre des solutions de services-conseils, de services numériques, d’ingénierie, d’architecture, d’environnement et de construction aux clients des secteurs public et privé. Fondée en 1928 et détenue par ses employés et employées, GHD possède un réseau de plus de 11 000 spécialistes unis dans 200 bureaux situés sur cinq continents. www.ghd.com. Cliquez ici pour trouver un bureau local.

GHD dans les Amériques

Tant sur le plan de ses projets que d’un point de vue économique, GHD possède une présence significative dans les Amériques, formée de près de 4000 professionnels et professionnelles dans non moins de 130 bureaux aux États-Unis, au Canada et au Chili, et constituant plus de 40 pour cent de sa main-d’œuvre mondiale. En 2023, notre division du Canada a été nommée l’un des 100 meilleurs employeurs du Canada. GHD se classe au 9e rang des firmes de conception internationales aux États-Unis et au 8e rang au Canada selon le palmarès annuel 2022 des principaux secteurs de marché établi par Engineering News-Record. Ces places au classement témoignent de la taille et de l’importance de nos activités nord-américaines en pleine croissance. Pour trouver un bureau local, cliquez ici .

Références :

Personnes-ressources :

Sarah Howell, GHD

Sarah.howell@ghd.com

M 224 234-6389

Angela Pinzon, Pilot PMR

angela.pinzon@pilotpmr.com

M 647 295-0517