English Danish

Nasdaq Copenhagen

London Stock Exchange

Euronext Dublin

Other stakeholders

Date 22.05.2023

Share buy-back programme - week 20

The share buy-back programme runs from and including 2 February 2023 up to and including 27 July 2023. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 385 million under a share buy-back programme, see company announcement of 1 February 2023.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 308,200 990.68 305,326,401 15. May 2023 4,000 922.63 4,690,520 16. May 2023 4,000 924.36 3,697,440 17. May 2023 3,000 925.06 2,775,180 18. May 2023 19. maj 2023 Total under the share buy-back programme 319,200 988.38 315,489,541

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

319,200 shares under the completed and present share buy-back programme(-s) corresponding to 1.2 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 15 929,5 XCSE 20230515 9:02:36.788000 31 927,5 XCSE 20230515 9:04:34.312000 2 927,5 XCSE 20230515 9:04:34.312000 24 926,5 XCSE 20230515 9:06:32.201000 24 926,5 XCSE 20230515 9:06:32.219000 7 926,5 XCSE 20230515 9:06:32.219000 2 927 XCSE 20230515 9:09:00.695000 29 927 XCSE 20230515 9:09:00.695000 33 926,5 XCSE 20230515 9:11:02.227000 18 927 XCSE 20230515 9:13:24.654000 13 927 XCSE 20230515 9:13:24.654000 32 928 XCSE 20230515 9:15:44.857000 16 925,5 XCSE 20230515 9:18:28.938000 17 925,5 XCSE 20230515 9:18:28.938000 33 925 XCSE 20230515 9:18:29.171000 16 924 XCSE 20230515 9:19:54.624000 32 923 XCSE 20230515 9:23:36.119000 5 924 XCSE 20230515 9:29:33.032000 26 924 XCSE 20230515 9:29:33.041000 5 924 XCSE 20230515 9:29:33.041000 15 925 XCSE 20230515 9:35:11.429000 33 925,5 XCSE 20230515 9:38:44.367000 32 925,5 XCSE 20230515 9:38:53.703000 17 923,5 XCSE 20230515 9:43:29.365000 1 923,5 XCSE 20230515 9:47:49.085000 32 924 XCSE 20230515 10:01:58.673000 15 924 XCSE 20230515 10:01:58.673000 60 925 XCSE 20230515 10:02:25.483000 33 925 XCSE 20230515 10:04:13.591000 48 924,5 XCSE 20230515 10:06:02.134000 26 924,5 XCSE 20230515 10:17:35.856000 13 924,5 XCSE 20230515 10:17:35.860000 31 923,5 XCSE 20230515 10:20:22.728000 33 923 XCSE 20230515 10:21:35.806000 9 922,5 XCSE 20230515 10:22:19.276000 24 922,5 XCSE 20230515 10:22:19.276000 31 922 XCSE 20230515 10:22:57.150000 4 921,5 XCSE 20230515 10:32:43.198000 4 921,5 XCSE 20230515 10:33:07.435000 12 921,5 XCSE 20230515 10:33:07.435000 16 921 XCSE 20230515 10:33:15.830000 37 923,5 XCSE 20230515 10:42:31.592000 27 925 XCSE 20230515 10:47:05.046000 2 925 XCSE 20230515 10:47:05.046000 15 925 XCSE 20230515 10:50:00.010000 61 925 XCSE 20230515 10:52:53.691000 31 923,5 XCSE 20230515 10:55:22.612000 3 923,5 XCSE 20230515 10:55:22.612000 15 923,5 XCSE 20230515 10:55:22.612000 29 921,5 XCSE 20230515 10:57:47.346000 19 921,5 XCSE 20230515 10:57:47.347000 21 923 XCSE 20230515 11:08:29.034000 11 923 XCSE 20230515 11:08:29.034000 16 924 XCSE 20230515 11:32:59.966000 17 923,5 XCSE 20230515 11:36:53.140000 14 925 XCSE 20230515 11:44:21.047000 60 925 XCSE 20230515 11:49:57.170000 22 925 XCSE 20230515 11:49:57.173000 40 925 XCSE 20230515 12:15:25.162000 13 925,5 XCSE 20230515 12:19:55.017000 20 925,5 XCSE 20230515 12:19:55.017000 24 925,5 XCSE 20230515 12:19:55.017000 3 925,5 XCSE 20230515 12:19:55.017000 8 925,5 XCSE 20230515 12:19:55.017000 31 925 XCSE 20230515 12:21:35.113000 31 924 XCSE 20230515 12:38:56.251000 14 923 XCSE 20230515 12:38:59.647000 17 923 XCSE 20230515 12:38:59.647000 31 922 XCSE 20230515 12:39:12.277000 1 922 XCSE 20230515 12:39:12.277000 15 922 XCSE 20230515 12:44:48.087000 15 922 XCSE 20230515 12:48:01.906000 16 922 XCSE 20230515 12:50:36.696000 2 922 XCSE 20230515 12:58:20.776000 28 922 XCSE 20230515 13:08:36.745000 11 922 XCSE 20230515 13:08:36.821000 33 922 XCSE 20230515 13:11:28.258000 53 922 XCSE 20230515 13:11:38.323000 8 922 XCSE 20230515 13:11:51.342000 7 922 XCSE 20230515 13:11:51.342000 6 922 XCSE 20230515 13:12:34.029000 8 922 XCSE 20230515 13:12:34.029000 1 922 XCSE 20230515 13:12:34.029000 31 921 XCSE 20230515 13:14:08.468000 32 922 XCSE 20230515 13:19:45.288000 16 921 XCSE 20230515 13:20:55.111000 15 921 XCSE 20230515 13:20:55.111000 31 922 XCSE 20230515 13:22:09.953000 33 921,5 XCSE 20230515 13:22:10.316000 8 921 XCSE 20230515 13:24:53.722000 23 921 XCSE 20230515 13:24:53.722000 16 921,5 XCSE 20230515 13:39:44.024000 33 921,5 XCSE 20230515 13:39:44.024000 7 921,5 XCSE 20230515 13:40:07.291000 12 922,5 XCSE 20230515 14:01:57.840000 8 922,5 XCSE 20230515 14:01:57.860000 50 922 XCSE 20230515 14:02:00.335000 52 922 XCSE 20230515 14:02:02.138000 9 923 XCSE 20230515 14:02:44.045000 38 922,5 XCSE 20230515 14:02:54.097000 23 922,5 XCSE 20230515 14:02:54.097000 5 922 XCSE 20230515 14:02:55.342000 56 922 XCSE 20230515 14:02:55.342000 16 922,5 XCSE 20230515 14:14:05.056000 15 922 XCSE 20230515 14:27:55.918000 16 922 XCSE 20230515 14:27:55.918000 7 921,5 XCSE 20230515 14:28:58.024000 10 921,5 XCSE 20230515 14:28:58.028000 7 921,5 XCSE 20230515 14:28:58.028000 8 921 XCSE 20230515 14:30:35.076000 8 921 XCSE 20230515 14:30:35.076000 9 920 XCSE 20230515 14:40:06.928000 15 920 XCSE 20230515 14:40:06.928000 7 920 XCSE 20230515 14:40:06.928000 15 920 XCSE 20230515 14:40:06.928000 41 920 XCSE 20230515 14:46:43.635000 25 920 XCSE 20230515 14:46:43.652000 1 920 XCSE 20230515 14:46:43.652000 16 920 XCSE 20230515 14:46:44.869000 14 920 XCSE 20230515 14:53:18.964000 4 920 XCSE 20230515 14:53:20.079000 31 920 XCSE 20230515 14:59:09.311000 2 920 XCSE 20230515 14:59:09.311000 31 919,5 XCSE 20230515 15:00:00.467000 32 919 XCSE 20230515 15:00:00.551000 32 919 XCSE 20230515 15:05:42.112000 16 919 XCSE 20230515 15:05:42.112000 31 919 XCSE 20230515 15:09:31.959000 10 919,5 XCSE 20230515 15:15:46.286000 16 920 XCSE 20230515 15:19:56.772000 16 920 XCSE 20230515 15:20:17.745000 14 920 XCSE 20230515 15:21:38.220000 2 920 XCSE 20230515 15:21:38.220000 9 920 XCSE 20230515 15:24:29.530000 50 920 XCSE 20230515 15:31:05.016000 13 919,5 XCSE 20230515 15:31:05.407000 15 919,5 XCSE 20230515 15:31:05.407000 3 919,5 XCSE 20230515 15:31:05.407000 16 919,5 XCSE 20230515 15:31:05.407000 15 919,5 XCSE 20230515 15:31:05.407000 6 918,5 XCSE 20230515 15:34:17.808000 21 921 XCSE 20230515 15:37:53.661000 26 921 XCSE 20230515 15:37:53.661000 48 920,5 XCSE 20230515 15:37:54.664000 16 920 XCSE 20230515 15:37:56.666000 2 920,5 XCSE 20230515 15:45:37.638000 15 920,5 XCSE 20230515 15:45:37.638000 16 920 XCSE 20230515 15:49:12.706000 17 921 XCSE 20230515 16:01:46.621000 16 921 XCSE 20230515 16:01:46.621000 32 921 XCSE 20230515 16:01:46.621000 16 921 XCSE 20230515 16:01:46.621000 16 920,5 XCSE 20230515 16:04:10.561000 16 920,5 XCSE 20230515 16:04:10.561000 16 920,5 XCSE 20230515 16:04:10.561000 16 920,5 XCSE 20230515 16:04:10.561000 15 920,5 XCSE 20230515 16:04:16.188000 1 920,5 XCSE 20230515 16:04:16.188000 9 921,5 XCSE 20230515 16:08:16.007000 46 921 XCSE 20230515 16:08:18.384000 31 921 XCSE 20230515 16:08:18.384000 19 920,5 XCSE 20230515 16:08:30.290000 31 920,5 XCSE 20230515 16:08:30.290000 13 920,5 XCSE 20230515 16:08:30.290000 31 920 XCSE 20230515 16:08:30.370000 16 920 XCSE 20230515 16:08:32.980000 11 921 XCSE 20230515 16:16:12.637000 33 920,5 XCSE 20230515 16:26:15.753000 33 920 XCSE 20230515 16:26:44.724000 12 920,5 XCSE 20230515 16:26:44.803000 4 921 XCSE 20230515 16:26:56.384000 8 920,5 XCSE 20230515 16:27:37.724000 8 920,5 XCSE 20230515 16:27:47.739000 8 920,5 XCSE 20230515 16:27:57.743000 6 920,5 XCSE 20230515 16:28:55.738000 6 921,5 XCSE 20230515 16:30:29.599000 6 922 XCSE 20230515 16:30:31.749000 12 922 XCSE 20230515 16:30:31.771000 25 922,5 XCSE 20230515 16:30:32.769000 33 922 XCSE 20230515 16:31:23.749000 33 921,5 XCSE 20230515 16:31:31.223000 1 922 XCSE 20230515 16:32:00.840000 8 921,5 XCSE 20230515 16:32:00.858000 36 921,5 XCSE 20230515 16:32:00.858000 3 921,5 XCSE 20230515 16:32:00.858000 50 922 XCSE 20230515 16:38:46.771342 8 922 XCSE 20230515 16:38:52.791738 8 922 XCSE 20230515 16:39:01.783648 50 924,5 XCSE 20230515 16:48:48.045861 27 924,5 XCSE 20230515 16:49:38.279500 23 924,5 XCSE 20230515 16:49:38.279524 12 924,5 XCSE 20230515 16:50:20.956630 38 924,5 XCSE 20230515 16:50:20.956634 50 924,5 XCSE 20230515 16:50:20.956654 30 924,5 XCSE 20230515 16:50:20.956654 50 924,5 XCSE 20230515 16:50:20.973305 50 924,5 XCSE 20230515 16:50:20.973305 20 924,5 XCSE 20230515 16:50:20.973316 15 920 XCSE 20230516 9:01:23.165000 16 920 XCSE 20230516 9:01:23.165000 16 919 XCSE 20230516 9:01:30.172000 31 919,5 XCSE 20230516 9:05:24.551000 16 919,5 XCSE 20230516 9:05:25.056000 16 918 XCSE 20230516 9:06:09.645000 48 918 XCSE 20230516 9:11:41.490000 60 922 XCSE 20230516 9:21:30.038000 18 922,5 XCSE 20230516 9:27:57.787000 33 922,5 XCSE 20230516 9:27:57.787000 16 922,5 XCSE 20230516 9:30:09.427000 47 923 XCSE 20230516 9:33:03.104000 46 922,5 XCSE 20230516 9:33:23.112000 16 925 XCSE 20230516 9:37:21.372000 16 924 XCSE 20230516 9:41:31.995000 17 924,5 XCSE 20230516 9:46:05.359000 9 923 XCSE 20230516 9:46:58.184000 7 923 XCSE 20230516 9:46:58.184000 4 923 XCSE 20230516 9:46:59.980000 16 925 XCSE 20230516 9:55:28.934000 50 923 XCSE 20230516 10:02:27.198000 16 923 XCSE 20230516 10:02:27.198000 31 922 XCSE 20230516 10:02:28.583000 32 924 XCSE 20230516 10:07:17.514000 16 924 XCSE 20230516 10:19:37.238000 16 924 XCSE 20230516 10:19:37.238000 16 924 XCSE 20230516 10:19:37.238000 16 923,5 XCSE 20230516 10:22:59.453000 10 922,5 XCSE 20230516 10:28:19.995000 2 923 XCSE 20230516 10:31:36.738000 14 923 XCSE 20230516 10:31:36.738000 33 921,5 XCSE 20230516 10:42:19.479000 3 921 XCSE 20230516 11:01:33.307000 16 921,5 XCSE 20230516 11:09:05.310000 16 921,5 XCSE 20230516 11:09:05.310000 38 921,5 XCSE 20230516 11:09:27.095000 31 920,5 XCSE 20230516 11:10:02.122000 16 921,5 XCSE 20230516 11:20:51.517000 15 921,5 XCSE 20230516 11:20:51.517000 19 923,5 XCSE 20230516 11:37:05.172000 18 923,5 XCSE 20230516 11:37:05.235000 51 923,5 XCSE 20230516 11:42:25.411000 32 923 XCSE 20230516 11:42:25.428000 16 924,5 XCSE 20230516 11:45:23.114000 16 924,5 XCSE 20230516 11:48:05.840000 33 925 XCSE 20230516 12:00:12.501000 16 925 XCSE 20230516 12:00:12.501000 17 925 XCSE 20230516 12:00:12.501000 16 924,5 XCSE 20230516 12:00:12.526000 16 924,5 XCSE 20230516 12:00:19.651000 16 923,5 XCSE 20230516 12:05:37.295000 16 925 XCSE 20230516 12:37:00.037000 16 925 XCSE 20230516 12:43:19.997000 17 925 XCSE 20230516 12:44:03.010000 31 925 XCSE 20230516 12:48:23.000000 31 927 XCSE 20230516 12:58:40.831000 17 927 XCSE 20230516 13:05:21.115000 16 927 XCSE 20230516 13:08:49.072000 16 926,5 XCSE 20230516 13:09:13.162000 16 927 XCSE 20230516 13:22:35.796000 16 926,5 XCSE 20230516 13:32:07.237000 17 926,5 XCSE 20230516 13:32:07.237000 16 927 XCSE 20230516 13:44:23.851000 15 927 XCSE 20230516 13:44:23.851000 33 927 XCSE 20230516 13:52:09.492000 16 927 XCSE 20230516 13:58:45.168000 16 927 XCSE 20230516 13:58:45.168000 25 926 XCSE 20230516 14:18:37.790000 6 926 XCSE 20230516 14:24:33.010000 10 926 XCSE 20230516 14:24:33.010000 16 925,5 XCSE 20230516 14:27:54.679000 4 926,5 XCSE 20230516 14:33:26.810000 31 926,5 XCSE 20230516 14:33:26.819000 14 926,5 XCSE 20230516 14:33:26.819000 16 926,5 XCSE 20230516 14:33:26.819000 10 925,5 XCSE 20230516 14:50:40.302424 390 925,5 XCSE 20230516 14:50:40.302424 10 925,5 XCSE 20230516 14:50:40.319133 47 925,5 XCSE 20230516 14:50:40.319133 61 925 XCSE 20230516 15:31:13.859000 11 925 XCSE 20230516 15:31:20.168000 6 925 XCSE 20230516 15:31:20.168000 50 925 XCSE 20230516 15:33:11.708641 489 925 XCSE 20230516 15:33:11.708641 16 924 XCSE 20230516 15:46:50.447000 16 924 XCSE 20230516 15:48:16.012000 13 923,5 XCSE 20230516 15:48:50.815000 16 924 XCSE 20230516 15:50:47.342000 16 923,5 XCSE 20230516 15:51:30.713000 16 923 XCSE 20230516 15:54:13.238000 17 923 XCSE 20230516 15:54:13.238000 33 923 XCSE 20230516 15:54:13.241000 4 923,5 XCSE 20230516 15:55:30.075000 8 924 XCSE 20230516 16:00:51.039000 4 924 XCSE 20230516 16:00:51.039000 31 924 XCSE 20230516 16:10:00.018000 16 924 XCSE 20230516 16:10:00.018000 60 924 XCSE 20230516 16:10:24.444000 31 923,5 XCSE 20230516 16:11:19.131000 3 923,5 XCSE 20230516 16:12:04.377000 2 924 XCSE 20230516 16:13:47.375000 17 924 XCSE 20230516 16:13:47.375000 17 924 XCSE 20230516 16:14:20.739000 46 924 XCSE 20230516 16:20:38.959000 45 925 XCSE 20230516 16:32:10.898000 5 925 XCSE 20230516 16:32:10.898000 16 925 XCSE 20230516 16:36:51.274000 49 924,5 XCSE 20230516 16:36:53.312000 1 924,5 XCSE 20230516 16:36:53.312000 10 925 XCSE 20230516 16:49:49.121010 875 925 XCSE 20230516 16:49:49.121010 16 923 XCSE 20230517 9:00:03.616000 13 923 XCSE 20230517 9:03:01.896000 3 923 XCSE 20230517 9:03:01.896000 17 921,5 XCSE 20230517 9:03:45.608000 32 923,5 XCSE 20230517 9:11:49.253000 6 922,5 XCSE 20230517 9:16:21.733000 25 922,5 XCSE 20230517 9:16:21.733000 26 920,5 XCSE 20230517 9:18:52.321000 7 920,5 XCSE 20230517 9:18:52.321000 21 920,5 XCSE 20230517 9:21:08.941000 11 919,5 XCSE 20230517 9:21:33.124000 9 919,5 XCSE 20230517 9:21:33.124000 22 919,5 XCSE 20230517 9:21:33.125000 11 919,5 XCSE 20230517 9:21:33.125000 16 919 XCSE 20230517 9:24:42.946000 17 918,5 XCSE 20230517 9:25:33.977000 33 922 XCSE 20230517 9:36:24.744000 33 921,5 XCSE 20230517 9:37:38.169000 16 921 XCSE 20230517 9:39:42.062000 15 921 XCSE 20230517 9:39:42.062000 16 921 XCSE 20230517 9:41:43.172000 16 921 XCSE 20230517 9:45:56.025000 16 920,5 XCSE 20230517 9:49:08.459000 16 919,5 XCSE 20230517 9:53:18.334000 15 923 XCSE 20230517 10:03:21.718000 33 924 XCSE 20230517 10:08:35.489000 32 923,5 XCSE 20230517 10:08:53.125000 31 924,5 XCSE 20230517 10:09:51.041000 16 923 XCSE 20230517 10:17:36.610000 12 923,5 XCSE 20230517 10:27:45.193000 4 923,5 XCSE 20230517 10:27:45.193000 14 923,5 XCSE 20230517 10:28:59.784000 16 924 XCSE 20230517 10:37:38.103000 18 924 XCSE 20230517 10:54:36.879000 25 924 XCSE 20230517 10:54:36.879000 15 924 XCSE 20230517 10:54:36.885000 3 924 XCSE 20230517 11:00:22.301000 17 924 XCSE 20230517 11:00:22.352000 1 924 XCSE 20230517 11:03:45.280000 4 924 XCSE 20230517 11:05:27.980000 16 924 XCSE 20230517 11:05:27.980000 5 925 XCSE 20230517 11:13:55.743000 4 925 XCSE 20230517 11:13:55.743000 25 925 XCSE 20230517 11:13:55.754000 10 925 XCSE 20230517 11:16:18.469752 690 925 XCSE 20230517 11:16:18.469752 10 925 XCSE 20230517 12:57:54.689680 10 925 XCSE 20230517 12:57:54.706645 10 925 XCSE 20230517 12:58:04.076956 351 925 XCSE 20230517 12:58:04.076956 16 926,5 XCSE 20230517 13:07:52.032000 31 926,5 XCSE 20230517 13:29:06.622000 16 926,5 XCSE 20230517 15:08:43.993000 17 927 XCSE 20230517 15:18:51.215000 16 926,5 XCSE 20230517 15:29:18.570000 15 926,5 XCSE 20230517 15:29:18.570000 16 926,5 XCSE 20230517 15:41:13.122000 15 927 XCSE 20230517 15:48:07.484000 16 927 XCSE 20230517 15:48:07.484000 16 926,5 XCSE 20230517 15:52:18.967000 66 925,5 XCSE 20230517 16:09:08.166000 33 926,5 XCSE 20230517 16:10:31.663000 21 926,5 XCSE 20230517 16:10:31.663000 6 926,5 XCSE 20230517 16:10:31.683000 31 926 XCSE 20230517 16:11:49.921000 11 926 XCSE 20230517 16:13:31.626000 6 926 XCSE 20230517 16:13:31.626000 6 925,5 XCSE 20230517 16:13:44.716000 19 926,5 XCSE 20230517 16:14:17.589000 10 926,5 XCSE 20230517 16:14:17.600000 32 926,5 XCSE 20230517 16:14:42.568000 60 927 XCSE 20230517 16:18:24.078000 32 926,5 XCSE 20230517 16:18:41.683000 33 927 XCSE 20230517 16:26:24.611000 32 927 XCSE 20230517 16:26:24.612000 19 927 XCSE 20230517 16:26:24.621000 13 927 XCSE 20230517 16:28:29.988000 19 927 XCSE 20230517 16:28:29.988000 33 927 XCSE 20230517 16:29:56.954000 10 927 XCSE 20230517 16:30:18.864917 534 927 XCSE 20230517 16:30:18.864917

Attachment