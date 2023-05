Tenneco inaugura il nuovo centro ingegneristico europeo di Monroe a Gliwice, in Polonia

English French German Italian Spanish Polish

NORTHVILLE, Illinois, May 24, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Oggi Tenneco ha celebrato l'inaugurazione di un centro ingegneristico all’avanguardia di 9.600 metri quadrati, che servirà le attività europee Ride Control e Advanced Suspension Technologies (AST) della società. Il nuovo centro ingegneristico europeo di Monroe si trova a circa 2 chilometri dal complesso produttivo di Tenneco, a Gliwice, in Polonia.



Insieme ai dirigenti Tenneco si sono riuniti i rappresentanti del governo nazionale e locale, i clienti, i membri di importanti istituti di ricerca europei e i media; la celebrazione si è svolta durante la mattinata e ha previsto presentazioni, una cerimonia di taglio del nastro e visite alla nuova struttura.

“Questa nuova e imponente struttura consentirà ai nostri team Ride Control e Advanced Suspension Technologies di introdurre innovazioni tecnologiche migliori e in tempi più rapidi per conto degli OEM di tutto il mondo” ha dichiarato Romain Nollet, vicepresidente del Gruppo e General Manager di Ride Control. “Investiamo continuamente nel personale, nelle strutture, nelle risorse e nei sistemi migliori, per aiutare i nostri clienti a raggiungere i propri obiettivi di business, con ogni piattaforma e ogni modello di veicolo”.

Il centro ingegneristico europeo di Monroe ospita circa 240 ingegneri di prodotto di Tenneco Ride Control e AST, che lavorano a supporto di diversi leader mondiali nella produzione di veicoli e degli stabilimenti Performance Solutions della società in Spagna, Repubblica Ceca, Belgio e Polonia. Tra i principali prodotti progettati e convalidati nel nuovo centro ci sono gli ammortizzatori passivi e i moduli Monroe OE Solutions e gli ammortizzatori semi-attivi e i moduli Monroe Intelligent Suspension. Tutte queste tecnologie sono presenti in milioni di veicoli passeggeri, autocarri commerciali, autobus, rimorchi e altre applicazioni di ultima generazione.

La struttura è inoltre responsabile della progettazione di un'ampia gamma di componenti fondamentali, tra cui sistemi di valvole, sistemi di guida e di tenuta, componenti strutturali e materiali, presenti negli ammortizzatori Monroe OE Solutions e Monroe Intelligent Suspension. Inoltre, il nuovo centro supervisiona le attività “ride work” europee, attraverso le quali gli ingegneri Tenneco collaborano con i produttori di veicoli per testare e perfezionare le valvole degli ammortizzatori prima del lancio di ogni nuovo modello di veicolo.

In concomitanza con il progetto di costruzione, Tenneco ha investito nelle più recenti tecnologie di progettazione e ingegneria assistite da computer (CAD e CAE) e in altre soluzioni necessarie per lo sviluppo di sistemi meccanici, elettronici e idraulici. L'officina dello stabilimento, che misura 5.330 metri quadrati, è attrezzata per produrre e testare rapidamente prototipi di ammortizzatori passivi e semi-attivi di ogni tipo. I processi di validazione del prodotto in loco includono test della resistenza, della durata, della resistenza alla corrosione, delle prestazioni e della rumorosità, nonché simulazioni computerizzate delle prestazioni dei componenti e dei prodotti.

Con l'apertura del centro ingegneristico europeo di Monroe, Tenneco serve ora i clienti Ride Control e AST attraverso una rete di cinque strutture tecnologicamente avanzate, a Gliwice; Monroe, Mich., USA; Ermua, Spagna; Sint-Truiden, Belgio; e Pechino, Cina.

Per saperne di più sul segmento di Tenneco, visita il sito www.tenneco.com . Per maggiori informazioni su Monroe OE Solutions e/o sulle tecnologie Monroe Intelligent Suspension, visita i siti www.monroe-oe.com e www.monroeintelligentsuspension.com .

Tenneco:

Tenneco è uno dei principali progettisti, produttori e commercianti di prodotti per auto per i clienti di accessori originali e aftermarket. Con i quattro gruppi DRiV, Performance Solutions, Clean Air e Powertrain in cui si articola la nostra attività, Tenneco porta avanti il progresso nella mobilità a livello mondiale, fornendo soluzioni tecnologiche per veicoli leggeri, veicoli commerciali, mezzi fuoristrada, veicoli industriali, sport motoristici e aftermarket.

Visita il sito www.tenneco.com per ulteriori informazioni.

