OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

25 May 2023

LEI: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the Company)

Transaction in Own Shares

The Company announces that on 24 May 2023 it had purchased a total of 220,196 of its ordinary shares of £0.01 each on the London Stock Exchange and CBOE BXE Exchange through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE Exchange Number of ordinary shares purchased 175,076 45,120 Highest price paid (per ordinary share) £5.1150 £5.0800 Lowest price paid (per ordinary share) £5.0150 £5.0200 Volume weighted average price paid (per ordinary share) £5.0591 £5.0560

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 16 March 2023.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 424,998,498 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 424,998,498.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Enquiries:

OSB GROUP PLC

Jason Elphick

Group General Counsel and Company Secretary t: 01634 848 944

Investor relations

Email: osbrelations@osb.co.uk t: 01634 838 973

Brunswick

Robin Wrench/Simone Selzer t: 020 7404 5959

Notes to Editors



About OSB GROUP PLC

OSB began trading as a bank on 1 February 2011 and was admitted to the main market of the London Stock Exchange in June 2014 (OSB.L). OSB joined the FTSE 250 index in June 2015. On 4 October 2019, OSB acquired Charter Court Financial Services Group plc and its subsidiary businesses. On 30 November 2020, OSB GROUP PLC became the listed entity and holding company for the OSB Group. OSB is a specialist lending and retail savings Group authorised by the Prudential Regulation Authority, part of the Bank of England, and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. The Group reports under two segments, OneSavings Bank and Charter Court Financial Services.

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT+1 Currency GBp

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:28:35 GBp 600 509.50 XLON xHa9e87IQ$y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:28:35 GBp 600 509.50 XLON xHa9e87IQ$7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:28:35 GBp 611 509.50 XLON xHa9e87IQ$D OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:28:35 GBp 502 509.50 XLON xHa9e87IQ$F OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:28:35 GBp 504 509.50 XLON xHa9e87IQ$H OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:28:35 GBp 700 509.50 XLON xHa9e87IQ$J OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:28:35 GBp 247 509.50 XLON xHa9e87IQ$L OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:28:35 GBp 869 509.00 XLON xHa9e87IQ$R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:28:35 GBp 935 509.00 XLON xHa9e87IQ$T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:28:35 GBp 393 509.50 XLON xHa9e87IQ$U OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:28:35 GBp 367 509.50 XLON xHa9e87IQ@W OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:28:24 GBp 2,264 509.50 XLON xHa9e87IQ6a OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:28:24 GBp 300 509.50 XLON xHa9e87IQ6Y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:28:23 GBp 2,564 509.50 XLON xHa9e87IQ6L OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:23:40 GBp 44 508.00 XLON xHa9e87IPBq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:20:18 GBp 515 508.00 XLON xHa9e87I7v3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:20:13 GBp 315 507.50 BATE xHa9e87I7uU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:20:12 GBp 732 508.00 XLON xHa9e87I7xZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:20:12 GBp 549 508.00 XLON xHa9e87I7xh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:20:12 GBp 139 508.00 XLON xHa9e87I7xj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:20:12 GBp 436 508.00 XLON xHa9e87I7xp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:20:12 GBp 700 508.00 XLON xHa9e87I7xr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:20:12 GBp 36 508.00 XLON xHa9e87I7xt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:20:12 GBp 519 508.00 XLON xHa9e87I7x1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:20:07 GBp 127 508.00 BATE xHa9e87I722 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:20:07 GBp 91 508.00 XLON xHa9e87I72B OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:20:06 GBp 236 508.00 XLON xHa9e87I78h OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:20:06 GBp 241 508.00 XLON xHa9e87I78r OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:20:06 GBp 450 508.00 BATE xHa9e87I78w OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:20:06 GBp 177 508.00 XLON xHa9e87I781 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:20:06 GBp 270 508.00 XLON xHa9e87I783 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:20:06 GBp 230 508.00 BATE xHa9e87I788 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:20:06 GBp 192 508.00 XLON xHa9e87I78S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:20:06 GBp 700 508.00 XLON xHa9e87I78U OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:20:06 GBp 337 508.00 XLON xHa9e87I78Q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:20:06 GBp 1,400 508.00 XLON xHa9e87I7Ba OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:20:06 GBp 700 508.00 XLON xHa9e87I7BW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:20:06 GBp 2,800 508.00 XLON xHa9e87I7BY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:20:06 GBp 18 508.00 XLON xHa9e87I7Bc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:20:06 GBp 1,908 508.00 BATE xHa9e87I7Bi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:17:29 GBp 517 507.00 XLON xHa9e87I4Jl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:08:14 GBp 61 507.00 XLON xHa9e87I0QV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:08:14 GBp 38 507.00 BATE xHa9e87I1bY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:08:10 GBp 461 507.50 XLON xHa9e87I1bQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:08:10 GBp 700 507.50 XLON xHa9e87I1bS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:08:10 GBp 55 507.50 XLON xHa9e87I1aY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:08:10 GBp 535 507.50 XLON xHa9e87I1aa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:08:10 GBp 464 507.50 XLON xHa9e87I1ag OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:08:10 GBp 490 507.50 XLON xHa9e87I1ai OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:08:10 GBp 315 507.50 XLON xHa9e87I1ak OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:08:10 GBp 284 507.00 BATE xHa9e87I1ar OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:08:10 GBp 1,341 507.50 XLON xHa9e87I1ay OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:08:10 GBp 700 507.50 XLON xHa9e87I1a@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:08:10 GBp 383 507.50 XLON xHa9e87I1a0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:08:10 GBp 800 507.50 XLON xHa9e87I1a2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:08:10 GBp 1,131 507.00 XLON xHa9e87I1a9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:08:10 GBp 1,225 507.00 BATE xHa9e87I1aB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:08:10 GBp 172 507.00 BATE xHa9e87I1aD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:08:08 GBp 1,795 507.50 BATE xHa9e87I1de OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:08:08 GBp 1,131 507.50 XLON xHa9e87I1dj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:06:26 GBp 160 508.00 BATE xHa9e87I1BW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:06:26 GBp 155 508.00 BATE xHa9e87I1Ba OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:06:08 GBp 211 508.00 BATE xHa9e87I1JG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:06:08 GBp 117 508.00 BATE xHa9e87I1JI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:06:08 GBp 213 508.00 BATE xHa9e87I1JK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:06:08 GBp 70 508.00 BATE xHa9e87I1IZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:06:08 GBp 600 508.00 BATE xHa9e87I1IX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:06:08 GBp 319 508.00 BATE xHa9e87I1Il OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:06:08 GBp 300 508.00 BATE xHa9e87I1Ix OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:05:30 GBp 22 508.00 BATE xHa9e87IEco OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:05:30 GBp 867 508.00 BATE xHa9e87IEcq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:05:30 GBp 383 508.00 BATE xHa9e87IEcs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:05:30 GBp 163 508.00 BATE xHa9e87IEcu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:05:30 GBp 143 507.50 XLON xHa9e87IEc@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:01:33 GBp 857 508.00 XLON xHa9e87IFe$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:01:33 GBp 700 508.00 XLON xHa9e87IFe1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:01:33 GBp 521 508.00 XLON xHa9e87IFe3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:01:33 GBp 324 508.00 XLON xHa9e87IFe5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:01:33 GBp 105 507.50 BATE xHa9e87IFeJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:01:33 GBp 937 507.50 BATE xHa9e87IFeL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:01:33 GBp 89 507.50 BATE xHa9e87IFeN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 16:01:33 GBp 1,131 507.50 XLON xHa9e87IFeH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 15:48:58 GBp 151 508.00 XLON xHa9e87I8mt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 15:48:58 GBp 800 508.00 XLON xHa9e87I8mv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 15:48:54 GBp 1,260 508.00 XLON xHa9e87I8zu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 15:48:51 GBp 694 508.00 XLON xHa9e87I8uc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 15:48:51 GBp 1,001 508.00 XLON xHa9e87I8ue OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 15:48:51 GBp 517 508.00 XLON xHa9e87I8ug OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 15:48:51 GBp 136 508.00 XLON xHa9e87I8ui OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 15:48:51 GBp 7 508.00 XLON xHa9e87I8uk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 15:45:01 GBp 53 507.50 BATE xHa9e87Js@U OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 15:45:01 GBp 750 507.50 BATE xHa9e87Jsvb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 15:44:50 GBp 546 507.50 XLON xHa9e87Js47 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 15:32:06 GBp 331 507.00 XLON xHa9e87Jmfn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 15:32:06 GBp 800 507.00 XLON xHa9e87Jmfp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 15:32:06 GBp 700 507.00 BATE xHa9e87Jmf@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 15:32:06 GBp 46 507.00 BATE xHa9e87Jmf0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 15:32:06 GBp 223 507.00 BATE xHa9e87Jmfy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 15:32:06 GBp 289 507.00 XLON xHa9e87Jmfs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 15:32:06 GBp 700 507.00 XLON xHa9e87Jmfu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 15:32:06 GBp 142 507.00 XLON xHa9e87Jmfw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 15:28:33 GBp 750 506.50 XLON xHa9e87JnKY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 15:28:33 GBp 750 506.50 BATE xHa9e87JnKg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 15:20:55 GBp 800 506.50 XLON xHa9e87JyRa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 15:20:55 GBp 386 506.50 XLON xHa9e87JyRW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 15:20:55 GBp 750 506.50 XLON xHa9e87JyRY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 15:19:12 GBp 199 506.00 BATE xHa9e87Jz8R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 15:14:08 GBp 871 505.00 BATE xHa9e87JuxO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 15:14:08 GBp 1,131 505.00 XLON xHa9e87JuxM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 15:09:59 GBp 612 505.50 XLON xHa9e87Jcqv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 15:09:55 GBp 617 505.50 XLON xHa9e87Jcsz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 15:08:32 GBp 611 505.50 XLON xHa9e87JcUb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 15:05:10 GBp 200 505.50 XLON xHa9e87Ja1H OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 15:05:10 GBp 1,301 505.50 XLON xHa9e87Ja1J OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 15:05:10 GBp 317 505.50 BATE xHa9e87Ja1L OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 15:05:10 GBp 700 505.50 BATE xHa9e87Ja1N OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 15:04:36 GBp 439 506.00 XLON xHa9e87JaBa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 15:04:36 GBp 423 506.00 XLON xHa9e87JaBW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 15:04:36 GBp 650 506.00 XLON xHa9e87JaBY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 15:04:36 GBp 439 506.00 XLON xHa9e87JaBg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 15:04:36 GBp 433 506.00 XLON xHa9e87JaBm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 15:04:36 GBp 428 506.00 XLON xHa9e87JaB2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:59:57 GBp 1,011 505.50 XLON xHa9e87JYcr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:59:57 GBp 456 505.50 BATE xHa9e87JYct OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:59:22 GBp 431 506.00 BATE xHa9e87JYmm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:59:22 GBp 499 506.00 BATE xHa9e87JYmo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:59:22 GBp 1,033 506.00 XLON xHa9e87JYmg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:59:22 GBp 290 506.00 XLON xHa9e87JYmi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:59:22 GBp 600 506.00 XLON xHa9e87JYmk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:59:15 GBp 375 506.50 XLON xHa9e87JYpk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:59:15 GBp 226 506.50 XLON xHa9e87JYpm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:59:10 GBp 192 506.50 XLON xHa9e87JYpF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:59:10 GBp 573 506.50 XLON xHa9e87JYpN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:59:10 GBp 556 506.50 XLON xHa9e87JYpP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:53:04 GBp 7 504.50 XLON xHa9e87JWiC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:53:00 GBp 113 505.50 XLON xHa9e87JWfe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:53:00 GBp 800 505.50 XLON xHa9e87JWfg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:53:00 GBp 635 505.00 XLON xHa9e87JWfn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:53:00 GBp 432 505.00 BATE xHa9e87JWfp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:53:00 GBp 1,450 505.50 XLON xHa9e87JWfr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:53:00 GBp 630 505.50 BATE xHa9e87JWft OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:52:00 GBp 1,669 506.00 XLON xHa9e87JW@G OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:52:00 GBp 1,104 506.00 BATE xHa9e87JW@I OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:49:27 GBp 342 506.00 BATE xHa9e87JXsL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:49:25 GBp 563 506.00 BATE xHa9e87JXn5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:49:25 GBp 1,280 506.00 XLON xHa9e87JXn7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:47:57 GBp 904 506.50 BATE xHa9e87JXKb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:47:57 GBp 1,259 506.50 XLON xHa9e87JXKZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:45:35 GBp 373 507.00 BATE xHa9e87Jk3J OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:45:35 GBp 108 508.00 BATE xHa9e87Jk36 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:45:35 GBp 318 508.00 BATE xHa9e87Jk38 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:45:35 GBp 97 508.00 BATE xHa9e87Jk3A OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:45:35 GBp 440 507.00 XLON xHa9e87Jk3C OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:45:35 GBp 270 507.00 XLON xHa9e87Jk3H OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:45:35 GBp 1,727 507.50 XLON xHa9e87Jk3N OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:45:35 GBp 905 507.50 BATE xHa9e87Jk3P OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:45:13 GBp 750 508.50 XLON xHa9e87JkJa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:44:58 GBp 192 509.00 XLON xHa9e87JkOp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:44:58 GBp 205 509.00 XLON xHa9e87JkOr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:44:55 GBp 192 509.00 XLON xHa9e87JkQS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:44:55 GBp 603 509.00 XLON xHa9e87JlbY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:44:55 GBp 755 509.00 XLON xHa9e87Jlbu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:44:55 GBp 700 509.00 XLON xHa9e87Jlbw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:44:55 GBp 843 509.00 XLON xHa9e87Jlb@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:44:55 GBp 206 509.00 XLON xHa9e87Jlb0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:44:55 GBp 700 509.00 XLON xHa9e87Jlby OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:44:55 GBp 331 509.00 XLON xHa9e87JlaY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:44:55 GBp 80 508.50 XLON xHa9e87Jlat OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:44:55 GBp 357 508.50 XLON xHa9e87Jlay OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:43:41 GBp 502 508.00 XLON xHa9e87Jl0L OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:43:41 GBp 3,286 508.00 XLON xHa9e87Jl0N OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:43:41 GBp 183 508.00 XLON xHa9e87Jl0T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:43:41 GBp 24 508.00 XLON xHa9e87Jl0V OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:43:41 GBp 407 508.00 XLON xHa9e87Jl3b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:43:41 GBp 410 508.00 XLON xHa9e87Jl3r OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:43:41 GBp 410 508.00 XLON xHa9e87Jl3@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:43:41 GBp 74 508.00 XLON xHa9e87Jl3J OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:43:41 GBp 251 508.00 XLON xHa9e87Jl3L OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:43:41 GBp 417 508.00 XLON xHa9e87Jl3N OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:38:31 GBp 583 507.50 BATE xHa9e87Jgg8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:38:31 GBp 345 507.50 XLON xHa9e87JggA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:38:31 GBp 1,131 506.50 XLON xHa9e87Jgre OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:38:31 GBp 43 506.50 BATE xHa9e87Jgrg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:38:31 GBp 33 506.50 BATE xHa9e87Jgri OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:38:31 GBp 700 506.50 BATE xHa9e87Jgrk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:32:53 GBp 445 506.50 BATE xHa9e87JeCX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:32:36 GBp 200 506.50 XLON xHa9e87JeK@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:32:36 GBp 197 506.50 XLON xHa9e87JeKA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:32:22 GBp 203 506.50 BATE xHa9e87JeSG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:32:22 GBp 199 506.50 BATE xHa9e87JeSM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:32:16 GBp 192 506.50 BATE xHa9e87JeOc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:30:38 GBp 66 506.00 XLON xHa9e87JMCU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:30:38 GBp 700 506.00 XLON xHa9e87JMFW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:30:23 GBp 1,254 506.50 XLON xHa9e87JNaS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:30:23 GBp 21 506.50 XLON xHa9e87JNaU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:30:23 GBp 474 506.50 XLON xHa9e87JNdW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:30:22 GBp 349 506.00 BATE xHa9e87JNdp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:30:22 GBp 68 506.50 BATE xHa9e87JNds OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:30:22 GBp 314 506.50 BATE xHa9e87JNdw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:30:22 GBp 417 506.50 BATE xHa9e87JNdu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:30:22 GBp 463 506.00 XLON xHa9e87JNdU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:30:22 GBp 795 506.50 BATE xHa9e87JNca OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:30:22 GBp 1,131 506.50 XLON xHa9e87JNcW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:30:22 GBp 348 506.00 BATE xHa9e87JNcY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:26:00 GBp 2,450 507.00 XLON xHa9e87JJrH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:24:18 GBp 192 504.00 XLON xHa9e87JJIJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:24:18 GBp 246 504.00 XLON xHa9e87JJTZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:24:18 GBp 312 504.00 XLON xHa9e87JJTf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:21:07 GBp 115 503.00 XLON xHa9e87JGL8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:20:42 GBp 547 503.50 XLON xHa9e87JGGL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:20:42 GBp 398 503.50 XLON xHa9e87JGGR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:20:42 GBp 324 503.50 XLON xHa9e87JGGT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:17:39 GBp 490 503.00 XLON xHa9e87JHIq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:17:39 GBp 160 503.00 XLON xHa9e87JHI4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:17:39 GBp 44 503.00 XLON xHa9e87JHI6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:17:38 GBp 211 503.00 XLON xHa9e87JHIF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:17:38 GBp 372 503.00 BATE xHa9e87JHIG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:17:38 GBp 123 503.50 XLON xHa9e87JHIR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:17:38 GBp 100 503.50 XLON xHa9e87JHIT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:17:38 GBp 217 503.50 XLON xHa9e87JHTe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:17:38 GBp 219 503.50 XLON xHa9e87JHTs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:14:39 GBp 1,102 501.50 XLON xHa9e87JUSd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:11:20 GBp 295 502.00 XLON xHa9e87JVIk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:10:36 GBp 302 502.00 XLON xHa9e87JSjF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:09:52 GBp 211 502.00 XLON xHa9e87JSu6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:08:31 GBp 472 502.00 XLON xHa9e87JSHO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:08:31 GBp 599 502.00 XLON xHa9e87JSHQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:08:31 GBp 110 502.00 XLON xHa9e87JSHS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:08:31 GBp 498 502.00 XLON xHa9e87JSHU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:08:30 GBp 110 502.00 XLON xHa9e87JSGe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:08:30 GBp 1,247 502.00 XLON xHa9e87JSGa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:08:30 GBp 59 502.00 XLON xHa9e87JSGc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:08:30 GBp 498 502.00 XLON xHa9e87JSGi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:08:30 GBp 1,455 502.00 XLON xHa9e87JSGv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:08:30 GBp 110 502.00 XLON xHa9e87JSGx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:08:30 GBp 498 502.00 XLON xHa9e87JSGz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:08:30 GBp 714 502.00 XLON xHa9e87JSGD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:08:30 GBp 1,539 502.00 XLON xHa9e87JSGF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:08:30 GBp 67 502.00 XLON xHa9e87JSGH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:03:21 GBp 208 501.50 XLON xHa9e87JQnF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:03:12 GBp 988 501.75 XLON xHa9e87JQo2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:03:12 GBp 256 502.00 BATE xHa9e87JQoL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:03:12 GBp 256 502.00 XLON xHa9e87JQoO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:03:12 GBp 1,067 502.00 XLON xHa9e87JQoV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:03:12 GBp 64 502.00 XLON xHa9e87JQzX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 14:03:12 GBp 860 502.00 BATE xHa9e87JQzZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 13:56:26 GBp 1,031 502.50 BATE xHa9e87JOeQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 13:56:26 GBp 1,131 502.50 XLON xHa9e87JOhX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 13:56:26 GBp 1,131 502.50 XLON xHa9e87JOhd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 13:56:26 GBp 627 502.50 BATE xHa9e87JOhf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 13:56:26 GBp 39 502.50 BATE xHa9e87JOhh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 13:48:33 GBp 319 503.00 BATE xHa9e87JPyH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 13:35:26 GBp 189 503.00 XLON xHa9e87J4Wm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 13:35:26 GBp 4 503.00 XLON xHa9e87J4Wo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 13:34:40 GBp 98 503.00 XLON xHa9e87J4f@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 13:34:40 GBp 343 503.00 XLON xHa9e87J4f0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 13:33:12 GBp 350 503.00 XLON xHa9e87J4Sj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 13:33:12 GBp 241 503.00 XLON xHa9e87J4Sn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 13:31:25 GBp 290 502.50 BATE xHa9e87J5yj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 13:31:25 GBp 604 503.50 XLON xHa9e87J5yk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 13:31:25 GBp 313 503.50 XLON xHa9e87J5ym OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 13:31:25 GBp 192 503.50 XLON xHa9e87J5ys OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 13:31:25 GBp 6,018 503.50 XLON xHa9e87J5yy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 13:31:24 GBp 206 503.50 XLON xHa9e87J5y2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 13:31:24 GBp 401 503.50 XLON xHa9e87J5y8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 13:31:24 GBp 260 503.50 XLON xHa9e87J5yA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 13:31:24 GBp 309 503.50 XLON xHa9e87J5yM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 13:31:24 GBp 178 503.50 XLON xHa9e87J5yK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 13:31:24 GBp 491 503.50 XLON xHa9e87J5yS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 13:31:24 GBp 430 503.00 BATE xHa9e87J5$b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 13:31:24 GBp 117 504.00 XLON xHa9e87J5$d OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 13:31:24 GBp 358 504.00 XLON xHa9e87J5$f OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 13:31:24 GBp 169 503.50 XLON xHa9e87J5$h OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 13:31:24 GBp 162 503.50 XLON xHa9e87J5$j OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 13:31:24 GBp 108 503.50 XLON xHa9e87J5$l OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 13:31:24 GBp 270 504.00 BATE xHa9e87J5$7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 13:31:24 GBp 300 504.00 BATE xHa9e87J5$9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 13:31:24 GBp 99 503.50 BATE xHa9e87J5$B OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 13:31:24 GBp 495 503.00 XLON xHa9e87J5$5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 13:31:24 GBp 409 503.00 BATE xHa9e87J5$C OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 13:31:24 GBp 1,227 504.00 XLON xHa9e87J5$G OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 13:31:24 GBp 381 504.00 XLON xHa9e87J5$K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 13:31:24 GBp 23 504.00 XLON xHa9e87J5$I OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 13:31:24 GBp 543 503.50 BATE xHa9e87J5$Q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 13:31:24 GBp 812 503.50 XLON xHa9e87J5@X OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 13:31:24 GBp 319 503.50 XLON xHa9e87J5@Z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 13:31:24 GBp 1,110 503.50 XLON xHa9e87J5@f OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 13:31:24 GBp 21 503.50 XLON xHa9e87J5@h OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 13:31:24 GBp 552 503.50 BATE xHa9e87J5@j OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 13:10:23 GBp 463 504.00 XLON xHa9e87J1Sh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 13:10:23 GBp 90 504.00 XLON xHa9e87J1S2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 13:10:23 GBp 331 504.00 XLON xHa9e87J1S8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 13:10:23 GBp 74 504.00 XLON xHa9e87J1SE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 13:10:22 GBp 347 504.00 XLON xHa9e87J1SN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 13:10:22 GBp 82 504.00 XLON xHa9e87J1Vb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 13:10:22 GBp 194 504.00 XLON xHa9e87J1Vd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 13:10:22 GBp 72 504.00 XLON xHa9e87J1Vf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 13:10:22 GBp 309 504.00 XLON xHa9e87J1Vl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 13:10:22 GBp 40 504.00 XLON xHa9e87J1Vr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 13:10:22 GBp 800 504.00 XLON xHa9e87J1Vt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 13:10:22 GBp 743 504.00 XLON xHa9e87J1Vv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 13:10:22 GBp 132 504.00 XLON xHa9e87J1V@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 13:10:22 GBp 420 504.00 XLON xHa9e87J1V0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 13:10:22 GBp 1 504.00 BATE xHa9e87J1V2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 13:10:17 GBp 1,189 504.50 BATE xHa9e87J1Uk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 13:10:17 GBp 99 504.50 BATE xHa9e87J1Um OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 13:10:17 GBp 201 504.00 BATE xHa9e87J1Uy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 13:10:17 GBp 350 504.00 BATE xHa9e87J1U@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 12:54:51 GBp 605 504.00 BATE xHa9e87JCGr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 12:54:51 GBp 612 504.00 XLON xHa9e87JCG1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 12:54:51 GBp 607 504.00 BATE xHa9e87JCGC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 12:42:02 GBp 601 504.00 XLON xHa9e87JA4X OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 12:33:54 GBp 335 504.00 XLON xHa9e87JBSE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 12:33:54 GBp 333 504.00 XLON xHa9e87JBSK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 12:33:54 GBp 332 504.00 XLON xHa9e87JBSQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 12:33:54 GBp 332 504.00 XLON xHa9e87JBVd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 12:33:54 GBp 335 504.00 XLON xHa9e87JBVm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 12:33:53 GBp 348 504.00 BATE xHa9e87JBV8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 12:33:53 GBp 201 504.00 XLON xHa9e87JBVE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 12:33:53 GBp 48 504.00 XLON xHa9e87JBVG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 12:33:53 GBp 93 504.00 XLON xHa9e87JBVI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 12:33:53 GBp 599 504.00 XLON xHa9e87JBVQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 12:33:53 GBp 493 504.00 BATE xHa9e87JBUY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 12:33:53 GBp 105 504.00 BATE xHa9e87JBUa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 12:33:53 GBp 614 504.00 XLON xHa9e87JBUm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 12:33:53 GBp 611 504.00 BATE xHa9e87JBUz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 12:28:18 GBp 590 504.00 BATE xHa9e87J8LD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 12:28:18 GBp 44 503.50 BATE xHa9e87J8LG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 12:02:33 GBp 1,687 504.00 XLON xHa9e87CqQ8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 12:02:33 GBp 495 503.50 XLON xHa9e87CqQF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 12:02:33 GBp 606 504.00 BATE xHa9e87Crbb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 12:02:33 GBp 1,131 504.00 XLON xHa9e87CrbZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 11:59:46 GBp 373 504.50 XLON xHa9e87Cr8b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 11:59:46 GBp 630 504.50 XLON xHa9e87Cr8d OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 11:59:46 GBp 581 504.50 XLON xHa9e87Cr8w OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 11:59:46 GBp 700 504.50 XLON xHa9e87Cr8y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 11:59:46 GBp 700 504.50 XLON xHa9e87Cr8@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 11:59:46 GBp 1,260 504.50 XLON xHa9e87Cr80 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 11:59:46 GBp 700 504.50 XLON xHa9e87Cr82 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 11:59:46 GBp 195 504.50 XLON xHa9e87Cr84 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 11:51:55 GBp 59 503.00 XLON xHa9e87Cpmz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 11:51:38 GBp 256 503.00 BATE xHa9e87Cp$5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 11:51:38 GBp 110 503.00 XLON xHa9e87Cp$B OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 11:51:38 GBp 756 503.00 BATE xHa9e87Cp$D OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 11:51:38 GBp 1,021 503.00 XLON xHa9e87Cp$F OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 11:48:26 GBp 255 504.00 BATE xHa9e87CmeY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 11:48:26 GBp 4 504.00 BATE xHa9e87Cmea OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 11:44:56 GBp 243 504.00 BATE xHa9e87Cnja OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 11:44:56 GBp 78 504.00 BATE xHa9e87Cnjc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 11:44:56 GBp 679 503.50 XLON xHa9e87Cnji OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 11:44:56 GBp 186 503.50 XLON xHa9e87Cnjk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 11:44:56 GBp 609 503.50 BATE xHa9e87Cnjv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 11:44:56 GBp 871 503.50 XLON xHa9e87Cnjy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 11:44:56 GBp 253 503.00 BATE xHa9e87CnjD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 11:44:56 GBp 598 503.50 BATE xHa9e87CnjF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 11:44:56 GBp 126 503.00 BATE xHa9e87CnjB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 11:44:53 GBp 733 503.50 XLON xHa9e87Cni1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 11:22:45 GBp 1,543 503.50 XLON xHa9e87Cx7J OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 11:22:31 GBp 228 503.50 BATE xHa9e87Cx1F OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 11:19:00 GBp 223 504.50 BATE xHa9e87Cu4C OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 11:19:00 GBp 127 504.50 BATE xHa9e87Cu4E OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 11:19:00 GBp 85 504.50 BATE xHa9e87Cu4G OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 11:19:00 GBp 78 504.00 BATE xHa9e87Cu4I OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 11:19:00 GBp 223 503.50 BATE xHa9e87Cu7d OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 11:19:00 GBp 1,276 504.00 XLON xHa9e87Cu7f OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 11:19:00 GBp 322 504.00 BATE xHa9e87Cu7h OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 11:19:00 GBp 559 503.50 XLON xHa9e87Cu7b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 11:15:13 GBp 471 504.00 XLON xHa9e87Cv3L OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 11:15:13 GBp 612 505.00 XLON xHa9e87Cv3N OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 11:15:13 GBp 58 504.50 BATE xHa9e87Cv3U OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 11:15:13 GBp 292 504.50 BATE xHa9e87Cv2W OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 11:15:13 GBp 817 504.50 XLON xHa9e87Cv3Q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 11:15:13 GBp 259 504.50 XLON xHa9e87Cv3S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 11:09:10 GBp 591 505.00 XLON xHa9e87CcGT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 11:09:10 GBp 597 505.00 XLON xHa9e87CcJf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 11:02:30 GBp 1,295 505.00 XLON xHa9e87CdQ6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 11:02:30 GBp 331 505.00 XLON xHa9e87CdQ8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 11:02:30 GBp 1,512 505.00 XLON xHa9e87CdQQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 11:02:30 GBp 93 505.00 XLON xHa9e87CdQS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 11:02:30 GBp 382 505.00 XLON xHa9e87CdQU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 11:02:30 GBp 800 505.00 XLON xHa9e87CabW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 11:02:30 GBp 345 504.50 BATE xHa9e87Cabj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 11:02:30 GBp 1,011 504.50 XLON xHa9e87Cabh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 10:52:18 GBp 599 505.00 XLON xHa9e87CY4a OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 10:41:36 GBp 501 506.00 XLON xHa9e87CW$A OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 10:37:02 GBp 989 504.50 XLON xHa9e87CXvJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 10:37:02 GBp 279 504.50 XLON xHa9e87CXvL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 10:37:02 GBp 379 504.50 XLON xHa9e87CXvN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 10:37:02 GBp 800 504.50 XLON xHa9e87CXvP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 10:37:02 GBp 902 504.00 XLON xHa9e87CXvS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 10:33:15 GBp 218 504.50 XLON xHa9e87ClWO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 10:33:15 GBp 47 504.50 XLON xHa9e87ClWQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 10:32:40 GBp 407 504.50 XLON xHa9e87Clp6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 10:31:21 GBp 605 505.00 XLON xHa9e87Cl8H OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 10:31:21 GBp 236 505.00 XLON xHa9e87Cl8K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 10:31:21 GBp 286 505.00 XLON xHa9e87Cl8M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 10:31:21 GBp 247 505.00 XLON xHa9e87Cl8O OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 10:14:56 GBp 390 505.50 XLON xHa9e87Cfd0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 10:14:56 GBp 269 504.50 XLON xHa9e87Cfd7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 10:14:56 GBp 447 505.00 XLON xHa9e87Cfd9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 10:14:56 GBp 1,020 505.50 XLON xHa9e87CfdB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 10:10:17 GBp 1,154 506.00 XLON xHa9e87CMKM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 09:58:19 GBp 256 506.50 XLON xHa9e87CJrP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 09:55:10 GBp 323 506.50 XLON xHa9e87CG5l OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 09:55:10 GBp 389 507.00 XLON xHa9e87CG5m OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 09:53:49 GBp 435 508.00 XLON xHa9e87CHl6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 09:53:49 GBp 750 508.00 XLON xHa9e87CHl8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 09:53:49 GBp 458 508.00 XLON xHa9e87CHlA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 09:53:49 GBp 256 508.00 XLON xHa9e87CHlJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 09:53:49 GBp 305 507.50 XLON xHa9e87CHlM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 09:27:37 GBp 275 508.00 XLON xHa9e87C5k5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 09:27:31 GBp 256 508.50 XLON xHa9e87C5fZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 09:27:31 GBp 31 508.50 XLON xHa9e87C5fc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 09:27:31 GBp 479 508.50 XLON xHa9e87C5fe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 09:19:40 GBp 507 509.00 XLON xHa9e87C2Cy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 09:11:18 GBp 392 509.50 XLON xHa9e87C0Ud OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 09:11:18 GBp 345 509.50 XLON xHa9e87C0Ug OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 09:11:18 GBp 57 509.50 XLON xHa9e87C0Ui OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 09:11:18 GBp 39 509.50 XLON xHa9e87C0Uk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 09:07:38 GBp 187 510.50 XLON xHa9e87CEXc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 09:07:38 GBp 233 510.50 XLON xHa9e87CEXe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 09:07:38 GBp 440 510.00 XLON xHa9e87CEXl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 09:02:55 GBp 157 510.50 XLON xHa9e87CFsS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 09:02:55 GBp 341 510.50 XLON xHa9e87CFsU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 09:02:55 GBp 195 510.00 XLON xHa9e87CFnd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 09:02:55 GBp 281 510.50 XLON xHa9e87CFnf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 09:00:59 GBp 282 510.50 XLON xHa9e87CFIp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 08:51:23 GBp 438 510.00 XLON xHa9e87CALx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 08:40:20 GBp 207 507.50 XLON xHa9e87DtRP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 08:37:03 GBp 85 507.50 XLON xHa9e87DrR7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 08:37:03 GBp 234 507.50 XLON xHa9e87DrR9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 08:37:03 GBp 85 507.50 XLON xHa9e87DrRB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 08:29:47 GBp 260 508.00 XLON xHa9e87Dmwd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 08:29:47 GBp 348 508.50 XLON xHa9e87Dmwk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 08:21:08 GBp 232 508.50 XLON xHa9e87D$Iy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 08:17:05 GBp 256 510.50 XLON xHa9e87DwdR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 08:16:25 GBp 309 511.00 XLON xHa9e87Dwh9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 08:12:07 GBp 306 511.50 XLON xHa9e87Dufp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 08:07:00 GBp 261 509.00 XLON xHa9e87Daw@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 08:07:00 GBp 377 509.50 XLON xHa9e87Daw0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-May-2023 08:01:37 GBp 306 508.50 XLON xHa9e87DXmG

END