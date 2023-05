Kennisgeving transparantieverklaring

English Dutch

In overeenstemming met de vereisten van artikel 14 van de Belgische wet van 2 mei 2007 over de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten, maakt Ontex Group NV (“Ontex”) de verklaring van belangrijke deelnemingen bekend die op 24 mei 2023 werd ontvangen.

Op 19 mei 2023 bezat Black Creek Investment Management Inc. 2.483.000 stemrechtverlenende effecten of stemrechten van Ontex, wat 3,02% van de stemverlenende effecten voorstelt, en heeft daarmee de drempel van 3% opwaarts overschreden.

Kennisgevingsdetails

Reden van de kennisgeving: Verwerving of overdracht van stemverlenende effecten of stemrechten

Kennisgeving door: Een persoon die alleen meldt

Kennisgevingsplichtige personen: Black Creek Investment Management Inc.,

met als adres 123 Front Street West, Suite 1200, Toronto, Ontario, Canada, M5J 2M2 Datum van drempeloverschrijding: 19 mei 2023

Overschreden drempel: 3% opwaarts

Noemer op datum van kennisgeving: 82.347.218 aandelen

Volledige keten van gecontroleerde ondernemingen waarmee de deelneming daadwerkelijk wordt aangehouden:

Black Creek Investment Management Inc. is geen gecontroleerde entiteit.

Black Creek Investment Management Inc. ("Black Creek") treedt op als discretionaire vermogensbeheerder en bezit stemrechten verbonden aan aandelen namens haar klanten. De openbaarmakingsverplichting is ontstaan doordat de stemrechten van de uitgevende instelling in handen van Black Creek de drempel van 3% overschreden. Black Creek kan het stemrecht naar eigen goeddunken uitoefenen, zonder enige instructie van haar klanten.

Details van de kennisgeving:

Stemrechten Vorige kennisgeving Na de transactie # stemrechten % stemrechten Houders van stemrechten # stemrechten Verbonden aan effecten Niet verbonden aan effecten Verbonden aan effecten Niet verbonden aan effecten Black Creek Investment Management Inc. 2.468.000 2.483.000 0 3,02% 0,00% Totaal 2.483.000 0 3,02% 0,00%

Vragen

Beleggers Geoffroy Raskin +32 53 33 37 30 investor.relations@ontexglobal.com

Geoffroy Raskin +32 53 33 37 30 Media Maarten Verbanck +32 53 33 36 20 corporate.communications@ontexglobal.com

Over Ontex

Ontex is een toonaangevende, internationale producent van artikelen voor persoonlijke hygiëne, met een grote expertise in babyverzorging, vrouwelijke hygiëne en volwassenenzorg. De innovatieve producten van Ontex worden verdeeld in ongeveer 100 landen via toonaangevende retailermerken, lifestyle merken en eigen merken van de Ontex groep. Wereldwijd werken er ongeveer 7,500 mensen voor Ontex in 20 landen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Aalst, België. De aandelen van Ontex zijn genoteerd op Euronext Brussel en Ontex maakt deel uit van de Bel Mid®. Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, kan u terecht op ontex.com of Ontex volgen op LinkedIn, Facebook, Instagram en YouTube.

