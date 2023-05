Share buy-back programme - week 21

English Danish

The share buy-back programme runs from and including 2 February 2023 up to and including 27 July 2023. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 385 million under a share buy-back programme, see company announcement of 1 February 2023.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 319,200 990.38 315,489,541 15. May 2023 4,000 926.08 3,704,320 16. May 2023 3,800 928.83 3,529,554 17. May 2023 4,000 921.22 3,684,880 18. May 2023 3,500 921.57 3,225,495 19. maj 2023 3,800 919.12 3,492,656 Total under the share buy-back programme 338,300 984.71 333,126,446

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

338,300 shares under the completed and present share buy-back programme(-s) corresponding to 1.2 % of the company’s share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO





Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 17 927 XCSE 20230522 9:00:39.502000 16 930,5 XCSE 20230522 9:02:57.710000 17 926,5 XCSE 20230522 9:04:58.154000 16 930 XCSE 20230522 9:07:02.944000 17 929 XCSE 20230522 9:08:50.155000 13 927 XCSE 20230522 9:15:03.037000 17 927 XCSE 20230522 9:16:51.301000 10 926,5 XCSE 20230522 9:19:11.242000 16 926 XCSE 20230522 9:20:52.212000 16 923,5 XCSE 20230522 9:24:06.488000 16 923,5 XCSE 20230522 9:28:10.641000 16 926 XCSE 20230522 9:30:13.952000 17 925 XCSE 20230522 9:30:34.269000 16 926,5 XCSE 20230522 9:37:24.518000 11 926 XCSE 20230522 10:35:14.304000 5 926 XCSE 20230522 10:38:38.124000 11 926 XCSE 20230522 10:38:38.124000 10 926 XCSE 20230522 11:04:37.274419 340 926 XCSE 20230522 11:04:37.274419 10 928 XCSE 20230522 11:21:59.123022 490 928 XCSE 20230522 11:21:59.123022 10 928 XCSE 20230522 11:23:12.461373 393 928 XCSE 20230522 11:23:12.461373 50 927,5 XCSE 20230522 11:32:28.788489 250 927,5 XCSE 20230522 11:32:28.788489 10 928,5 XCSE 20230522 11:45:16.524605 490 928,5 XCSE 20230522 11:45:16.524605 16 926 XCSE 20230522 12:40:19.116000 16 925,5 XCSE 20230522 12:40:53.121000 15 925 XCSE 20230522 12:50:29.181000 15 925 XCSE 20230522 12:53:42.229000 16 924 XCSE 20230522 12:56:06.528000 16 924 XCSE 20230522 12:56:07.681000 17 925,5 XCSE 20230522 13:02:53.212000 16 925,5 XCSE 20230522 13:02:53.212000 15 926 XCSE 20230522 13:12:00.784000 16 926 XCSE 20230522 13:14:58.723000 16 926 XCSE 20230522 13:18:22.515000 33 925 XCSE 20230522 13:19:10.116000 16 925 XCSE 20230522 13:19:25.350000 16 925 XCSE 20230522 13:26:25.925000 16 925 XCSE 20230522 13:26:25.925000 17 925 XCSE 20230522 13:28:40.431000 16 924 XCSE 20230522 13:35:30.588000 8 924 XCSE 20230522 13:35:30.588000 8 924 XCSE 20230522 13:35:30.588000 16 923,5 XCSE 20230522 13:38:01.715000 9 923,5 XCSE 20230522 13:49:50.884000 17 923,5 XCSE 20230522 13:49:50.884000 16 923,5 XCSE 20230522 13:49:50.884000 7 923,5 XCSE 20230522 13:50:19.061000 10 923,5 XCSE 20230522 13:50:19.061000 15 923 XCSE 20230522 13:53:51.540000 14 923 XCSE 20230522 13:55:42.473000 1 923 XCSE 20230522 13:55:42.473000 15 923 XCSE 20230522 14:06:07.053000 16 923 XCSE 20230522 14:14:12.883000 15 923 XCSE 20230522 14:14:12.883000 16 923 XCSE 20230522 14:14:12.883000 1 923 XCSE 20230522 14:14:12.883000 15 923 XCSE 20230522 14:14:12.883000 17 922 XCSE 20230522 14:18:41.116000 16 922 XCSE 20230522 14:19:33.223000 31 922,5 XCSE 20230522 14:22:20.911000 29 923 XCSE 20230522 14:36:05.308000 21 922 XCSE 20230522 14:36:12.757000 29 922 XCSE 20230522 14:36:12.757000 12 922 XCSE 20230522 14:36:12.757000 17 921,5 XCSE 20230522 14:36:32.926000 16 921,5 XCSE 20230522 14:39:14.328000 16 921,5 XCSE 20230522 14:43:42.039000 1 921,5 XCSE 20230522 14:43:42.039000 15 921,5 XCSE 20230522 14:52:50.109000 16 921,5 XCSE 20230522 14:52:50.109000 15 921,5 XCSE 20230522 14:52:50.109000 16 921 XCSE 20230522 14:54:16.020000 15 920 XCSE 20230522 15:00:16.083000 16 920 XCSE 20230522 15:00:16.083000 15 920 XCSE 20230522 15:03:49.962000 16 920 XCSE 20230522 15:03:49.962000 17 919 XCSE 20230522 15:04:24.121000 16 920 XCSE 20230522 15:10:38.321000 15 920,5 XCSE 20230522 15:19:19.984000 16 920,5 XCSE 20230522 15:20:23.767000 16 920,5 XCSE 20230522 15:21:22.064000 15 920,5 XCSE 20230522 15:22:16.787000 16 920,5 XCSE 20230522 15:22:42.046000 14 924 XCSE 20230522 15:43:13.710000 11 923,5 XCSE 20230522 15:43:45.154000 35 923,5 XCSE 20230522 15:43:45.154000 15 923,5 XCSE 20230522 15:43:45.154000 31 926 XCSE 20230522 15:50:13.058000 15 926 XCSE 20230522 15:55:29.446000 1 926 XCSE 20230522 15:56:02.034000 15 926 XCSE 20230522 15:56:42.046000 1 926 XCSE 20230522 15:57:14.987000 15 925,5 XCSE 20230522 15:57:21.352000 2 925,5 XCSE 20230522 15:58:05.073000 13 925,5 XCSE 20230522 15:58:05.073000 2 925,5 XCSE 20230522 15:58:09.477000 14 925,5 XCSE 20230522 15:58:09.477000 16 925,5 XCSE 20230522 15:59:24.660000 32 925,5 XCSE 20230522 16:03:05.740000 33 925,5 XCSE 20230522 16:06:22.333000 16 925,5 XCSE 20230522 16:06:22.333000 16 925 XCSE 20230522 16:06:22.461000 16 924,5 XCSE 20230522 16:08:16.844000 16 924,5 XCSE 20230522 16:08:16.844000 16 926,5 XCSE 20230522 16:17:57.745000 16 926,5 XCSE 20230522 16:18:32.700000 1 926,5 XCSE 20230522 16:19:05.112000 15 926,5 XCSE 20230522 16:19:05.112000 1 927 XCSE 20230522 16:19:45.039000 24 927 XCSE 20230522 16:19:45.048000 21 927 XCSE 20230522 16:19:45.048000 21 927 XCSE 20230522 16:20:52.317000 31 926,5 XCSE 20230522 16:21:31.219000 16 926,5 XCSE 20230522 16:21:31.219000 15 926 XCSE 20230522 16:22:07.364000 267 925 XCSE 20230522 16:26:11.500014 33 924 XCSE 20230523 9:03:01.637000 32 922,5 XCSE 20230523 9:05:08.199000 31 925 XCSE 20230523 9:15:58.127000 22 926,5 XCSE 20230523 9:15:59.529000 40 926,5 XCSE 20230523 9:15:59.529000 32 926,5 XCSE 20230523 9:15:59.530000 16 925,5 XCSE 20230523 9:18:39.154000 16 925,5 XCSE 20230523 9:18:39.154000 46 927,5 XCSE 20230523 9:23:20.161000 31 929 XCSE 20230523 9:24:31.810000 2 928 XCSE 20230523 9:24:31.867000 31 928 XCSE 20230523 9:24:31.867000 33 927 XCSE 20230523 9:29:06.475000 23 926,5 XCSE 20230523 9:29:52.277000 9 926,5 XCSE 20230523 9:29:52.277000 16 925,5 XCSE 20230523 9:30:00.732000 17 926 XCSE 20230523 9:31:10.981000 17 925 XCSE 20230523 9:32:01.910000 3 925 XCSE 20230523 9:37:44.998000 30 925 XCSE 20230523 9:37:44.998000 50 926 XCSE 20230523 9:42:10.352000 16 925 XCSE 20230523 9:46:00.847000 17 925,5 XCSE 20230523 9:51:18.346000 16 925,5 XCSE 20230523 9:51:18.476000 16 925 XCSE 20230523 9:52:23.271000 16 924,5 XCSE 20230523 9:52:38.709000 15 924,5 XCSE 20230523 9:52:38.709000 17 924,5 XCSE 20230523 9:54:41.870000 17 924,5 XCSE 20230523 9:54:42.014000 17 925,5 XCSE 20230523 10:01:45.236000 16 925,5 XCSE 20230523 10:20:20.022000 16 925,5 XCSE 20230523 10:22:37.128000 16 925 XCSE 20230523 10:23:30.910000 10 927,5 XCSE 20230523 11:38:46.216000 10 927,5 XCSE 20230523 11:39:49.547000 5 927,5 XCSE 20230523 11:39:49.547000 32 927,5 XCSE 20230523 11:43:54.456000 6 927,5 XCSE 20230523 12:00:14.148000 10 927,5 XCSE 20230523 12:00:14.148000 16 927,5 XCSE 20230523 12:05:51.920000 17 927,5 XCSE 20230523 12:19:32.732000 17 927,5 XCSE 20230523 12:19:44.608000 16 927,5 XCSE 20230523 12:33:55.489000 16 927,5 XCSE 20230523 12:45:52.534000 16 927,5 XCSE 20230523 13:07:11.216000 16 927,5 XCSE 20230523 13:07:11.217000 31 928 XCSE 20230523 13:39:20.000000 60 928 XCSE 20230523 13:49:55.002000 46 928,5 XCSE 20230523 13:55:18.038000 9 928,5 XCSE 20230523 13:55:18.049000 37 928,5 XCSE 20230523 13:55:18.049000 31 928 XCSE 20230523 13:57:23.340000 8 928 XCSE 20230523 13:57:24.015000 14 928 XCSE 20230523 13:58:39.307000 2 928 XCSE 20230523 13:58:39.307000 16 928 XCSE 20230523 13:58:39.307000 16 928 XCSE 20230523 13:59:59.052000 50 928,5 XCSE 20230523 14:10:05.753433 750 928,5 XCSE 20230523 14:10:05.753433 10 928,5 XCSE 20230523 15:07:39.591836 808 928,5 XCSE 20230523 15:07:39.591836 16 931,5 XCSE 20230523 15:16:00.868000 13 931,5 XCSE 20230523 15:16:00.868000 16 931,5 XCSE 20230523 15:16:34.431000 5 931,5 XCSE 20230523 15:18:15.618000 11 931,5 XCSE 20230523 15:18:15.618000 6 931,5 XCSE 20230523 15:18:52.229000 16 931,5 XCSE 20230523 15:20:07.157000 16 931,5 XCSE 20230523 15:23:26.818000 17 933 XCSE 20230523 15:28:16.690000 12 932,5 XCSE 20230523 15:28:23.086000 5 932,5 XCSE 20230523 15:28:23.086000 10 932 XCSE 20230523 15:32:51.051000 16 932 XCSE 20230523 15:32:51.051000 5 932 XCSE 20230523 15:32:51.060000 11 932 XCSE 20230523 15:32:51.060000 10 933 XCSE 20230523 15:35:33.620000 46 933 XCSE 20230523 15:39:42.550000 16 933 XCSE 20230523 15:39:42.661000 16 933 XCSE 20230523 15:42:24.320000 14 933 XCSE 20230523 15:46:16.145000 10 933 XCSE 20230523 15:47:23.434000 7 933 XCSE 20230523 15:47:23.434000 14 933 XCSE 20230523 15:47:23.434000 32 934 XCSE 20230523 15:50:05.313000 16 934 XCSE 20230523 15:53:07.066000 15 934 XCSE 20230523 15:53:07.066000 12 934 XCSE 20230523 15:53:07.076000 4 934 XCSE 20230523 15:53:07.076000 16 933,5 XCSE 20230523 15:56:12.469000 16 933,5 XCSE 20230523 15:56:12.773000 17 933 XCSE 20230523 15:57:53.109000 16 933 XCSE 20230523 16:03:37.224000 15 933 XCSE 20230523 16:03:37.224000 15 933,5 XCSE 20230523 16:06:37.318000 15 933 XCSE 20230523 16:07:16.946000 16 933 XCSE 20230523 16:07:16.946000 10 931 XCSE 20230523 16:27:40.541651 410 931 XCSE 20230523 16:27:40.541651 67 932 XCSE 20230523 16:28:39.180386 17 925,5 XCSE 20230524 9:03:14.985000 8 925,5 XCSE 20230524 9:03:14.985000 8 925,5 XCSE 20230524 9:03:14.985000 17 925 XCSE 20230524 9:03:15.042000 16 924 XCSE 20230524 9:03:15.083000 31 928,5 XCSE 20230524 9:10:15.084000 1 930 XCSE 20230524 9:12:13.129000 11 930 XCSE 20230524 9:12:13.249000 31 930 XCSE 20230524 9:15:34.619000 16 928,5 XCSE 20230524 9:16:15.385000 16 928,5 XCSE 20230524 9:16:15.385000 32 928,5 XCSE 20230524 9:18:42.881000 17 928 XCSE 20230524 9:18:43.673000 33 927 XCSE 20230524 9:21:44.373000 16 929 XCSE 20230524 9:24:09.045000 11 928 XCSE 20230524 9:30:06.269000 5 928 XCSE 20230524 9:30:06.269000 31 928 XCSE 20230524 9:34:26.475000 16 929 XCSE 20230524 9:37:16.678000 16 929 XCSE 20230524 9:37:16.678000 33 928,5 XCSE 20230524 9:37:45.222000 16 928 XCSE 20230524 9:41:33.116000 15 928 XCSE 20230524 9:41:33.116000 16 927,5 XCSE 20230524 9:43:07.973000 17 927 XCSE 20230524 9:43:08.002000 16 925,5 XCSE 20230524 9:45:57.507000 16 926,5 XCSE 20230524 9:51:24.551000 16 925,5 XCSE 20230524 10:00:58.908000 17 925,5 XCSE 20230524 10:03:06.921000 17 927 XCSE 20230524 10:07:09.597000 16 926,5 XCSE 20230524 10:07:32.467000 16 927,5 XCSE 20230524 10:08:07.062000 16 926 XCSE 20230524 10:11:33.549000 5 925,5 XCSE 20230524 10:12:12.281000 11 925,5 XCSE 20230524 10:12:12.281000 16 925 XCSE 20230524 10:24:28.023000 16 924,5 XCSE 20230524 10:24:28.043000 22 924,5 XCSE 20230524 10:24:28.044000 9 924,5 XCSE 20230524 10:30:13.459000 16 924,5 XCSE 20230524 10:30:13.459000 32 926 XCSE 20230524 10:37:06.130000 5 926 XCSE 20230524 10:37:06.152000 60 928 XCSE 20230524 10:42:13.378000 31 927,5 XCSE 20230524 10:42:43.205000 16 926,5 XCSE 20230524 10:44:02.212000 16 927 XCSE 20230524 10:52:01.737000 15 927 XCSE 20230524 10:52:01.737000 13 927 XCSE 20230524 10:52:01.737000 17 928 XCSE 20230524 11:05:22.664000 8 928 XCSE 20230524 11:05:22.664000 23 928 XCSE 20230524 11:05:22.673000 8 928 XCSE 20230524 11:05:22.673000 1 928 XCSE 20230524 11:06:24.141000 16 928 XCSE 20230524 11:06:24.141000 31 928 XCSE 20230524 11:09:15.190000 16 927,5 XCSE 20230524 11:11:01.115000 15 927,5 XCSE 20230524 11:11:01.115000 15 927,5 XCSE 20230524 11:11:01.115000 31 927,5 XCSE 20230524 11:14:10.747000 15 927,5 XCSE 20230524 11:14:10.747000 17 927 XCSE 20230524 11:14:21.106000 16 926,5 XCSE 20230524 11:19:48.626000 48 926,5 XCSE 20230524 11:31:47.737000 16 926 XCSE 20230524 11:36:29.376000 17 926 XCSE 20230524 11:36:29.376000 1 925,5 XCSE 20230524 11:39:03.042000 15 925,5 XCSE 20230524 11:39:03.042000 19 925,5 XCSE 20230524 11:43:03.086000 16 925 XCSE 20230524 11:50:05.208000 16 925 XCSE 20230524 11:50:23.956000 17 925 XCSE 20230524 11:51:39.655000 16 925 XCSE 20230524 11:56:31.715000 16 925 XCSE 20230524 11:56:31.715000 17 925 XCSE 20230524 12:01:43.583000 16 926 XCSE 20230524 12:07:50.764000 17 925,5 XCSE 20230524 12:10:04.608000 16 925,5 XCSE 20230524 12:10:04.608000 16 925 XCSE 20230524 12:10:18.991000 17 924,5 XCSE 20230524 12:10:28.533000 16 925 XCSE 20230524 12:14:14.220000 16 925 XCSE 20230524 12:14:14.220000 16 924,5 XCSE 20230524 12:18:07.779000 17 924 XCSE 20230524 12:20:15.447000 32 924 XCSE 20230524 12:27:09.447000 16 924 XCSE 20230524 12:27:09.681000 7 923,5 XCSE 20230524 12:34:33.665000 10 923,5 XCSE 20230524 12:34:33.665000 16 923 XCSE 20230524 12:34:50.859000 26 923,5 XCSE 20230524 12:46:08.715000 7 923,5 XCSE 20230524 12:46:08.715000 33 923 XCSE 20230524 12:47:44.455000 32 922,5 XCSE 20230524 12:47:44.475000 16 922 XCSE 20230524 12:50:16.427000 16 922 XCSE 20230524 12:50:16.427000 16 921 XCSE 20230524 12:51:28.288000 23 921,5 XCSE 20230524 13:02:42.090000 5 921,5 XCSE 20230524 13:02:42.090000 3 921,5 XCSE 20230524 13:02:42.090000 16 921 XCSE 20230524 13:03:26.796000 17 920,5 XCSE 20230524 13:10:31.513000 16 920,5 XCSE 20230524 13:10:31.513000 7 920,5 XCSE 20230524 13:10:31.513000 9 920,5 XCSE 20230524 13:10:31.513000 16 920,5 XCSE 20230524 13:10:31.513000 32 920 XCSE 20230524 13:10:31.609000 16 919,5 XCSE 20230524 13:10:31.681000 49 920 XCSE 20230524 13:11:44.577000 48 919,5 XCSE 20230524 13:19:02.011000 5 919 XCSE 20230524 13:19:02.057000 26 918,5 XCSE 20230524 13:21:06.651000 5 918,5 XCSE 20230524 13:21:06.651000 15 918,5 XCSE 20230524 13:21:06.651000 13 917,5 XCSE 20230524 13:23:58.927000 3 917,5 XCSE 20230524 13:23:58.931000 13 917,5 XCSE 20230524 13:23:58.931000 16 917,5 XCSE 20230524 13:23:58.931000 15 917 XCSE 20230524 13:34:19.262000 16 917 XCSE 20230524 13:39:02.121000 2 917 XCSE 20230524 13:39:02.121000 17 917 XCSE 20230524 13:39:02.121000 15 917 XCSE 20230524 13:39:02.121000 7 917 XCSE 20230524 13:39:02.186000 8 917,5 XCSE 20230524 13:43:18.214000 2 917,5 XCSE 20230524 13:44:44.541000 6 917,5 XCSE 20230524 13:45:56.344000 8 917,5 XCSE 20230524 13:45:56.344000 15 917,5 XCSE 20230524 13:45:56.344000 16 917 XCSE 20230524 13:48:42.839000 33 917 XCSE 20230524 13:49:37.517000 16 916,5 XCSE 20230524 13:53:35.343000 16 916,5 XCSE 20230524 13:55:02.003000 16 916,5 XCSE 20230524 13:55:02.003000 15 915,5 XCSE 20230524 13:56:16.267000 15 915,5 XCSE 20230524 13:59:21.555000 16 917 XCSE 20230524 14:21:17.847000 16 917,5 XCSE 20230524 14:21:19.466000 6 920,5 XCSE 20230524 14:27:07.721000 3 920,5 XCSE 20230524 14:27:07.721000 33 920,5 XCSE 20230524 14:28:01.626000 32 920 XCSE 20230524 14:28:01.694000 16 919,5 XCSE 20230524 14:29:01.647000 15 919,5 XCSE 20230524 14:30:50.727000 2 919,5 XCSE 20230524 14:30:50.728000 16 919,5 XCSE 20230524 14:30:50.728000 16 919 XCSE 20230524 14:32:28.543000 16 919 XCSE 20230524 14:32:31.756000 1 919 XCSE 20230524 14:32:31.756000 40 918,5 XCSE 20230524 14:52:09.299000 17 919 XCSE 20230524 14:57:19.433000 16 918,5 XCSE 20230524 14:57:19.583000 5 918 XCSE 20230524 15:00:49.166000 16 918 XCSE 20230524 15:00:49.166000 11 918 XCSE 20230524 15:00:49.166000 16 918 XCSE 20230524 15:00:49.166000 13 919,5 XCSE 20230524 15:15:29.471000 16 919,5 XCSE 20230524 15:18:26.103000 16 919 XCSE 20230524 15:26:29.627000 15 919 XCSE 20230524 15:26:29.627000 16 919 XCSE 20230524 15:27:24.609000 15 919 XCSE 20230524 15:30:05.097000 1 919 XCSE 20230524 15:30:05.097000 2 918 XCSE 20230524 15:31:27.912000 31 918 XCSE 20230524 15:31:27.912000 13 918 XCSE 20230524 15:31:27.912000 9 917,5 XCSE 20230524 15:33:18.725000 16 917,5 XCSE 20230524 15:33:18.725000 17 917,5 XCSE 20230524 15:33:18.725000 8 917,5 XCSE 20230524 15:33:18.725000 17 917,5 XCSE 20230524 15:34:56.101000 1 917,5 XCSE 20230524 15:35:05.356000 15 917,5 XCSE 20230524 15:36:05.596000 16 917 XCSE 20230524 15:36:11.186000 16 915,5 XCSE 20230524 15:40:16.011000 23 915 XCSE 20230524 15:43:33.800000 16 915 XCSE 20230524 15:44:16.683000 15 915 XCSE 20230524 15:44:16.683000 8 914,5 XCSE 20230524 15:44:51.137000 33 915,5 XCSE 20230524 15:49:12.514000 16 915,5 XCSE 20230524 15:49:12.514000 16 915 XCSE 20230524 15:53:05.423000 16 915 XCSE 20230524 15:53:05.423000 32 915,5 XCSE 20230524 15:59:57.625000 15 915,5 XCSE 20230524 15:59:57.625000 32 915 XCSE 20230524 16:00:28.999000 16 915,5 XCSE 20230524 16:02:06.095000 16 915 XCSE 20230524 16:03:51.545000 15 915 XCSE 20230524 16:03:51.545000 16 914,5 XCSE 20230524 16:07:02.304000 15 914 XCSE 20230524 16:08:39.007000 1 914 XCSE 20230524 16:09:55.509000 14 914 XCSE 20230524 16:09:55.509000 1 914 XCSE 20230524 16:09:55.525000 15 914 XCSE 20230524 16:09:55.525000 16 915 XCSE 20230524 16:12:45.167000 16 915,5 XCSE 20230524 16:15:55.974000 15 915,5 XCSE 20230524 16:15:55.974000 17 915,5 XCSE 20230524 16:18:17.331000 16 915,5 XCSE 20230524 16:20:29.150000 46 917 XCSE 20230524 16:29:28.260000 15 917 XCSE 20230524 16:29:28.260000 21 917 XCSE 20230524 16:30:17.562000 1 917,5 XCSE 20230524 16:30:50.401000 16 917,5 XCSE 20230524 16:31:38.044000 38 917,5 XCSE 20230524 16:31:57.598000 9 917,5 XCSE 20230524 16:32:30.474000 6 917,5 XCSE 20230524 16:32:30.474000 15 917,5 XCSE 20230524 16:33:01.182000 15 917,5 XCSE 20230524 16:33:34.371000 15 917,5 XCSE 20230524 16:34:06.575000 15 917,5 XCSE 20230524 16:34:34.196000 15 917,5 XCSE 20230524 16:34:59.512000 15 917,5 XCSE 20230524 16:35:28.512000 16 917 XCSE 20230524 16:35:28.553000 16 917 XCSE 20230524 16:35:28.553000 32 917,5 XCSE 20230524 16:38:40.596000 3 917,5 XCSE 20230524 16:39:47.004000 16 917,5 XCSE 20230524 16:41:59.601000 16 918 XCSE 20230524 16:43:41.221000 1 918 XCSE 20230524 16:43:41.221000 9 918 XCSE 20230524 16:43:41.221000 16 918 XCSE 20230524 16:44:02.429000 1 918 XCSE 20230524 16:44:02.473000 32 917,5 XCSE 20230524 16:45:00.478000 12 917,5 XCSE 20230524 16:45:00.478000 4 917,5 XCSE 20230524 16:45:00.478000 60 917,5 XCSE 20230524 16:45:00.491000 48 917,5 XCSE 20230524 16:48:29.073000 15 917,5 XCSE 20230524 16:48:29.073000 16 917,5 XCSE 20230524 16:48:29.073000 32 917 XCSE 20230524 16:48:29.222000 16 917,5 XCSE 20230524 16:48:54.174000 12 918 XCSE 20230524 16:49:43.851000 42 918 XCSE 20230524 16:49:43.851000 59 918 XCSE 20230524 16:50:18.415593 44 918 XCSE 20230524 16:50:18.415611 17 914,5 XCSE 20230525 9:01:13.511000 32 915,5 XCSE 20230525 9:04:38.710000 5 915 XCSE 20230525 9:04:39.346000 12 915 XCSE 20230525 9:04:39.346000 16 912,5 XCSE 20230525 9:05:17.325000 16 909 XCSE 20230525 9:05:59.693000 17 909,5 XCSE 20230525 9:07:53.601000 32 911,5 XCSE 20230525 9:13:04.609000 16 910,5 XCSE 20230525 9:14:21.074000 16 910,5 XCSE 20230525 9:14:21.074000 31 913,5 XCSE 20230525 9:22:26.441000 47 913,5 XCSE 20230525 9:24:44.519000 32 913 XCSE 20230525 9:25:12.805000 17 912,5 XCSE 20230525 9:30:14.425000 16 912 XCSE 20230525 9:30:16.562000 16 912,5 XCSE 20230525 9:30:17.013000 16 913 XCSE 20230525 9:34:12.113000 16 912,5 XCSE 20230525 9:34:54.368000 5 913 XCSE 20230525 9:40:26.092000 5 913 XCSE 20230525 9:43:26.631000 11 913 XCSE 20230525 9:43:26.631000 16 912,5 XCSE 20230525 9:46:05.505000 11 912,5 XCSE 20230525 9:47:51.510000 32 914,5 XCSE 20230525 9:48:55.542000 10 914,5 XCSE 20230525 9:50:13.097000 6 914,5 XCSE 20230525 9:50:13.115000 10 914,5 XCSE 20230525 9:50:13.115000 31 917,5 XCSE 20230525 10:00:13.105000 31 916,5 XCSE 20230525 10:00:26.826000 16 919 XCSE 20230525 10:15:01.991000 17 919 XCSE 20230525 10:15:01.991000 17 919,5 XCSE 20230525 10:18:10.879000 17 919,5 XCSE 20230525 10:19:03.781000 17 919,5 XCSE 20230525 10:19:03.801000 17 919 XCSE 20230525 10:19:15.642000 16 918,5 XCSE 20230525 10:20:28.243000 16 918,5 XCSE 20230525 10:20:28.243000 9 918,5 XCSE 20230525 10:20:28.555000 16 918 XCSE 20230525 10:28:01.695000 13 917,5 XCSE 20230525 10:28:01.968000 49 917,5 XCSE 20230525 10:45:43.218000 27 918,5 XCSE 20230525 11:00:21.584000 19 918,5 XCSE 20230525 11:00:21.584000 16 918,5 XCSE 20230525 11:00:21.584000 43 918 XCSE 20230525 11:00:22.312000 21 918 XCSE 20230525 11:00:23.161000 31 920 XCSE 20230525 11:04:55.615000 6 921 XCSE 20230525 11:18:24.394000 16 921 XCSE 20230525 11:23:26.960000 50 922 XCSE 20230525 11:25:33.487000 16 922,5 XCSE 20230525 11:33:37.561000 4 924,5 XCSE 20230525 11:49:09.210000 10 926 XCSE 20230525 12:03:42.853000 38 926 XCSE 20230525 12:03:42.853000 21 926 XCSE 20230525 12:04:13.294000 39 925 XCSE 20230525 12:13:34.544000 23 925 XCSE 20230525 12:13:34.544000 2 925 XCSE 20230525 12:26:00.229000 7 925 XCSE 20230525 12:28:48.774000 10 925 XCSE 20230525 12:28:48.774000 15 925 XCSE 20230525 12:28:48.774000 33 924,5 XCSE 20230525 12:29:15.666000 33 924 XCSE 20230525 12:29:15.809000 29 922,5 XCSE 20230525 12:30:20.270000 49 922,5 XCSE 20230525 12:49:47.663000 39 923 XCSE 20230525 12:51:12.120000 9 923 XCSE 20230525 12:51:12.120000 31 923 XCSE 20230525 12:52:10.518000 13 922 XCSE 20230525 13:00:03.733000 16 922 XCSE 20230525 13:00:03.751000 19 922 XCSE 20230525 13:00:03.751000 17 921 XCSE 20230525 14:22:17.154000 16 920,5 XCSE 20230525 14:22:33.423000 50 920,5 XCSE 20230525 14:25:14.781000 16 920 XCSE 20230525 14:25:20.231000 16 919,5 XCSE 20230525 14:27:46.184000 15 919,5 XCSE 20230525 14:27:46.184000 4 919 XCSE 20230525 14:28:16.410000 4 919 XCSE 20230525 14:28:16.558000 12 919 XCSE 20230525 14:28:16.558000 16 918,5 XCSE 20230525 14:28:44.224000 31 920 XCSE 20230525 14:37:12.466000 48 921,5 XCSE 20230525 14:53:15.427000 6 923 XCSE 20230525 15:12:19.884000 26 923 XCSE 20230525 15:12:19.884000 17 923 XCSE 20230525 15:21:33.092000 16 922 XCSE 20230525 15:21:33.155000 16 921,5 XCSE 20230525 15:21:43.683000 52 922 XCSE 20230525 15:29:32.854000 49 922 XCSE 20230525 15:29:33.929000 17 922 XCSE 20230525 15:29:59.352000 17 921,5 XCSE 20230525 15:30:01.864000 16 921,5 XCSE 20230525 15:30:01.864000 9 921,5 XCSE 20230525 15:30:01.864000 8 921,5 XCSE 20230525 15:30:01.864000 16 921,5 XCSE 20230525 15:30:29.723000 16 921,5 XCSE 20230525 15:30:37.826000 33 923 XCSE 20230525 15:40:51.203000 31 923 XCSE 20230525 15:40:51.214000 31 925 XCSE 20230525 15:47:50.004000 5 925 XCSE 20230525 15:49:12.158000 26 925 XCSE 20230525 15:49:12.158000 16 924,5 XCSE 20230525 15:49:41.848000 17 924 XCSE 20230525 15:51:11.581000 16 924 XCSE 20230525 15:51:11.581000 16 924,5 XCSE 20230525 15:56:58.821000 29 925 XCSE 20230525 15:57:02.485000 26 925 XCSE 20230525 15:59:19.268000 31 925 XCSE 20230525 15:59:25.213000 31 925 XCSE 20230525 16:02:13.015000 15 926 XCSE 20230525 16:04:48.065000 15 926 XCSE 20230525 16:05:51.176000 15 926 XCSE 20230525 16:06:47.720000 15 925 XCSE 20230525 16:07:17.614000 16 925 XCSE 20230525 16:07:17.614000 15 925 XCSE 20230525 16:10:01.200000 16 924,5 XCSE 20230525 16:10:49.240000 15 925,5 XCSE 20230525 16:19:29.757000 47 925,5 XCSE 20230525 16:19:29.757000 15 925,5 XCSE 20230525 16:19:29.757000 48 925,5 XCSE 20230525 16:19:29.758000 49 925 XCSE 20230525 16:19:48.217000 18 924 XCSE 20230525 16:24:02.107000 60 926 XCSE 20230525 16:31:52.223000 31 925,5 XCSE 20230525 16:31:52.242000 39 925,5 XCSE 20230525 16:31:52.242000 31 925,5 XCSE 20230525 16:33:24.330000 14 925,5 XCSE 20230525 16:35:06.640000 1 925,5 XCSE 20230525 16:35:06.640000 6 925,5 XCSE 20230525 16:36:04.345000 2 925,5 XCSE 20230525 16:36:04.345000 7 925,5 XCSE 20230525 16:36:04.345000 6 925,5 XCSE 20230525 16:37:07.817000 7 925,5 XCSE 20230525 16:37:07.817000 8 925,5 XCSE 20230525 16:37:55.201000 15 925,5 XCSE 20230525 16:42:10.823000 32 925,5 XCSE 20230525 16:42:10.823000 24 925,5 XCSE 20230525 16:42:10.824000 17 924,5 XCSE 20230525 16:42:12.077000 2 925 XCSE 20230525 16:45:07.793000 50 924 XCSE 20230525 16:48:00.640548 572 924 XCSE 20230525 16:48:00.640548 16 915,5 XCSE 20230526 9:00:37.440000 16 918,5 XCSE 20230526 9:02:00.133000 16 921 XCSE 20230526 9:02:14.334000 16 920,5 XCSE 20230526 9:06:13.067000 16 920,5 XCSE 20230526 9:06:13.067000 31 927,5 XCSE 20230526 9:20:35.495000 32 927 XCSE 20230526 9:20:35.524000 16 926,5 XCSE 20230526 9:22:36.351000 32 925,5 XCSE 20230526 9:28:39.523000 32 924,5 XCSE 20230526 9:28:39.548000 16 924,5 XCSE 20230526 9:29:19.235000 16 924,5 XCSE 20230526 9:29:19.235000 4 924 XCSE 20230526 9:31:16.892000 27 924 XCSE 20230526 9:31:16.892000 33 923,5 XCSE 20230526 9:31:54.641000 32 923 XCSE 20230526 9:32:11.801000 17 920,5 XCSE 20230526 9:32:13.454000 16 921,5 XCSE 20230526 9:36:43.383000 32 920 XCSE 20230526 9:39:43.949000 17 920,5 XCSE 20230526 9:42:57.106000 7 919 XCSE 20230526 9:43:27.717000 9 919 XCSE 20230526 9:43:27.717000 15 919 XCSE 20230526 9:43:27.722000 17 920,5 XCSE 20230526 9:49:51.953000 16 920,5 XCSE 20230526 9:49:51.953000 17 920 XCSE 20230526 9:51:09.834000 17 921 XCSE 20230526 9:57:38.878000 17 920,5 XCSE 20230526 9:58:56.564000 3 920 XCSE 20230526 10:01:46.534000 16 920,5 XCSE 20230526 10:09:15.456000 16 920,5 XCSE 20230526 10:10:07.117000 7 920,5 XCSE 20230526 10:15:12.398000 16 920,5 XCSE 20230526 10:15:12.398000 2 921,5 XCSE 20230526 10:22:38.722000 35 921,5 XCSE 20230526 10:22:38.722000 47 921 XCSE 20230526 10:26:40.818000 40 920,5 XCSE 20230526 10:27:40.578000 9 920,5 XCSE 20230526 10:27:40.578000 32 920,5 XCSE 20230526 10:51:18.536000 60 920,5 XCSE 20230526 10:53:13.812000 48 920,5 XCSE 20230526 10:59:18.871000 11 920,5 XCSE 20230526 10:59:18.872000 5 920,5 XCSE 20230526 10:59:18.872000 16 921,5 XCSE 20230526 11:02:45.456000 16 921 XCSE 20230526 11:05:12.776000 17 920,5 XCSE 20230526 11:06:24.492000 16 920 XCSE 20230526 11:11:04.318000 16 920 XCSE 20230526 11:11:04.318000 31 919,5 XCSE 20230526 11:11:05.568000 26 919 XCSE 20230526 11:11:06.838000 6 919 XCSE 20230526 11:11:06.839000 26 919 XCSE 20230526 11:11:06.839000 17 917,5 XCSE 20230526 11:15:03.910000 16 917,5 XCSE 20230526 11:15:03.910000 17 917 XCSE 20230526 11:20:18.133000 16 917 XCSE 20230526 11:20:18.133000 16 917 XCSE 20230526 11:22:17.392000 9 917 XCSE 20230526 11:26:21.670000 7 917 XCSE 20230526 11:26:21.670000 17 916,5 XCSE 20230526 11:28:03.461000 16 917,5 XCSE 20230526 11:48:51.548000 16 917,5 XCSE 20230526 11:48:51.548000 23 916,5 XCSE 20230526 11:52:00.498000 16 916,5 XCSE 20230526 11:55:01.806000 39 917,5 XCSE 20230526 12:00:01.511000 17 917 XCSE 20230526 12:00:01.528000 16 916,5 XCSE 20230526 12:09:32.866000 16 916,5 XCSE 20230526 12:09:32.866000 16 916,5 XCSE 20230526 12:09:32.866000 49 916,5 XCSE 20230526 12:11:37.001000 46 916,5 XCSE 20230526 12:11:41.219000 46 918 XCSE 20230526 12:15:10.121000 16 917,5 XCSE 20230526 12:23:44.119000 16 917 XCSE 20230526 12:24:45.679000 17 917 XCSE 20230526 12:30:42.138000 16 916,5 XCSE 20230526 12:37:08.267000 1 916,5 XCSE 20230526 12:37:08.267000 14 916,5 XCSE 20230526 12:37:08.267000 31 916,5 XCSE 20230526 12:42:08.031000 31 917,5 XCSE 20230526 12:46:13.777000 10 916,5 XCSE 20230526 12:46:15.914000 23 916,5 XCSE 20230526 12:46:15.920000 10 916,5 XCSE 20230526 12:46:15.920000 10 916,5 XCSE 20230526 12:47:41.791000 7 916,5 XCSE 20230526 12:47:41.791000 30 920 XCSE 20230526 13:30:30.394000 49 920 XCSE 20230526 13:45:04.134000 16 920 XCSE 20230526 13:45:04.134000 38 920 XCSE 20230526 13:47:07.118000 8 920 XCSE 20230526 13:47:07.118000 5 921 XCSE 20230526 13:50:50.736000 31 920,5 XCSE 20230526 13:50:53.365000 28 920 XCSE 20230526 13:50:56.240000 28 920 XCSE 20230526 13:50:56.241000 4 920 XCSE 20230526 13:50:56.241000 12 920 XCSE 20230526 13:52:13.726000 19 920 XCSE 20230526 13:52:13.726000 33 919,5 XCSE 20230526 13:52:13.967000 17 919 XCSE 20230526 13:53:18.648000 9 917,5 XCSE 20230526 13:58:01.702000 16 917,5 XCSE 20230526 13:58:01.702000 3 917,5 XCSE 20230526 14:00:33.959000 33 917,5 XCSE 20230526 14:17:56.136000 16 918 XCSE 20230526 14:24:49.860000 17 917,5 XCSE 20230526 14:25:43.852000 16 917,5 XCSE 20230526 14:25:43.852000 44 918 XCSE 20230526 14:29:12.364000 17 918,5 XCSE 20230526 14:33:19.553000 32 918,5 XCSE 20230526 14:37:24.974000 51 919 XCSE 20230526 14:38:18.406000 9 919 XCSE 20230526 14:38:18.406000 47 918 XCSE 20230526 14:38:21.054000 15 918 XCSE 20230526 14:45:40.170000 9 918 XCSE 20230526 14:48:01.147000 16 918 XCSE 20230526 14:48:41.657000 16 918,5 XCSE 20230526 14:50:44.140000 16 918 XCSE 20230526 14:53:13.473000 16 917,5 XCSE 20230526 14:53:16.780000 33 919 XCSE 20230526 14:54:19.859000 49 918 XCSE 20230526 15:01:58.670000 65 918 XCSE 20230526 15:06:22.426000 47 918 XCSE 20230526 15:06:22.446000 16 918 XCSE 20230526 15:06:22.465000 16 917,5 XCSE 20230526 15:15:35.121000 16 917,5 XCSE 20230526 15:15:35.121000 16 917,5 XCSE 20230526 15:15:35.121000 3 919 XCSE 20230526 15:21:42.244000 3 918,5 XCSE 20230526 15:23:00.742000 31 918,5 XCSE 20230526 15:23:41.079000 15 918 XCSE 20230526 15:39:40.969000 16 918 XCSE 20230526 15:39:40.969000 11 918 XCSE 20230526 15:41:02.155000 22 918 XCSE 20230526 15:41:02.155000 60 918,5 XCSE 20230526 15:41:02.155000 46 918,5 XCSE 20230526 15:42:27.306000 31 918 XCSE 20230526 15:46:12.931000 16 918 XCSE 20230526 15:50:25.487000 17 918 XCSE 20230526 15:50:25.487000 56 919 XCSE 20230526 15:57:22.717000 6 919 XCSE 20230526 15:57:22.717000 13 919 XCSE 20230526 15:57:22.717000 4 919 XCSE 20230526 15:57:22.717000 17 917,5 XCSE 20230526 15:59:00.846000 14 918,5 XCSE 20230526 16:09:07.198000 6 918,5 XCSE 20230526 16:09:07.198000 1 918,5 XCSE 20230526 16:09:07.219000 1 918,5 XCSE 20230526 16:09:07.225000 13 918,5 XCSE 20230526 16:09:07.847000 33 918,5 XCSE 20230526 16:14:10.179000 7 918,5 XCSE 20230526 16:20:40.998000 1 919 XCSE 20230526 16:31:02.854000 37 919 XCSE 20230526 16:31:02.854000 2 919 XCSE 20230526 16:32:00.337000 17 919 XCSE 20230526 16:37:11.773000 60 919 XCSE 20230526 16:37:11.773000 16 919 XCSE 20230526 16:37:11.838000 17 918,5 XCSE 20230526 16:37:48.061000 14 918,5 XCSE 20230526 16:37:48.061000 2 918,5 XCSE 20230526 16:37:48.061000 8 918,5 XCSE 20230526 16:40:16.684000 7 918,5 XCSE 20230526 16:40:16.684000 33 918 XCSE 20230526 16:40:41.202659 17 918 XCSE 20230526 16:40:41.202676 16 918 XCSE 20230526 16:40:46.157055 50 918,5 XCSE 20230526 16:53:07.414088 389 918,5 XCSE 20230526 16:53:07.414088

