Pipefy anuncia Mark Pinard como Chief Marketing Officer

SÃO FRANCISCO, May 31, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pipefy , líder global em automação de processos no-code, anunciou que o líder de marketing Mark Pinard foi nomeado para Chief Marketing Officer (CMO) da empresa, com a missão de supervisionar programas globais de marketing. Pinard, com mais de 17 anos de experiência na área, reúne profundo conhecimento em produtos de tecnologia.



"Mark tem quase duas décadas de experiência em marketing, com uma bagagem robusta no desenvolvimento de estratégias escaláveis de entrada em mercados para outras startups", afirma Alessio Alionço, CEO da Pipefy. "Ele já transformou o time de marketing ao impulsionar nosso crescimento e aproveitar ações bem-sucedidas."

Pinard ingressou na Pipefy em dezembro de 2021, como Diretor Sênior de Product and Partner Marketing. Antes, ele ocupou cargos de liderança na Lob, como Head de Product Marketing, e na Recurly, como Diretor Sênior de Product Marketing. Na Mynd, empresa de administração de propriedades, Pinard atuou como Head de Marketing e Vendas. Na Xero, empresa de software de contabilidade, ocupou vários cargos, incluindo o de Diretor Global de Product Marketing e Estratégia.

“Estou animado para assumir como CMO neste momento crucial, aproveitando o sucesso que a Pipefy já alcançou”, conta Pinard. “Pipefy fornece soluções de automação consistentes, que melhoram muito a eficiência operacional de processos e ajudam clientes a aproveitar melhor as soluções tecnológicas que já usam. Nossa solução de automação de processos permite que usuários implementem integrações e automações de fluxos de trabalho sem precisar de uma linha de código.”

