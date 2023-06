Statkraft inngår langsiktig kraftavtale med Hydro

English Norwegian

(Oslo, 8. juni 2023) Hydro Energi AS har signert en langsiktig kraftavtale med Statkraft om levering av 0,44 TWh per år til Hydros norske aluminiumsverk i perioden 2024-2038.



Avtalen sikrer leveransen av totalt 6,6 TWh fornybar kraft over en 15 års periode til Hydros anlegg i NO3 fra Statkrafts kraftverk i prisområdet.



Tilgang på fornybar kraft og moderne teknologi gjør Hydro i stand til å produsere aluminium i Norge med karbonavtrykk som er om lag 75 prosent mindre enn gjennomsnittet for verdens aluminiumproduksjon. Langsiktige kraftavtaler til konkurransedyktige priser er avgjørende for at Hydro kan fortsette å lede an innenfor lavkarbonaluminium globalt.

- Hydro har et stort kraftbehov fremover, og flere av våre eksisterende kraftavtaler begynner å utløpe fra 2030. Denne avtalen er et viktig steg for å sikre noe av denne kraften og muliggjøre videreutvikling av aluminiumsverkene våre i Norge, inkludert satsing på CCS og ny teknologi. Men vi har fremdeles et stort behov for ny kraft inn til våre anlegg, og det er viktig at det blir bygget ut mer fornybar energi slik at dette kan sikres, sier Ola Sæter, leder for Hydros aluminiumsverk.

- I Statkraft er vi veldig glade for å utvide samarbeidet med Hydro og levere mer fornybar kraft til Hydros industrivirksomhet på Nordvestlandet. Som Norges største kraftprodusent er det en hovedoppgave for oss å sikre norsk industri fornybar kraft – i dag og i framtiden, sier konserndirektør Marked, Hallvard Granheim.

Kontrakten med Statkraft gjelder fra 1. januar 2024 til 31. desember 2038, med levering i prisområdet NO3.

Kraftkontrakten vil inngå i den totale kraftporteføljen til Hydro Energi, som består av egen årlig vannkraftproduksjon på 9,4 TWh og en langsiktig kontraktsportefølje på rundt 10 TWh per år.

Om Statkraft

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 5300 ansatte i 21 land.

Om Hydro

Hydro er et ledende aluminium- og energiselskap dedikert til å bidra til en bærekraftig fremtid. Vårt formål er å skape mer livskraftige samfunn gjennom å foredle naturressurser til løsninger og produkter på effektive og nyskapende måter. Siden 1905 har Hydro utviklet naturressurser til verdifulle produkter for mennesker og virksomheter og skapt trygge arbeidsplasser for våre 32 000 ansatte ved flere enn 140 verk i 40 land.

