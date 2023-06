English Swedish

Pressmeddelande

9 juni, 2023

Göteborg Sverige

Hexatronics återköpsprogram avslutas

Heaxtronic Group AB (publ) (”Hexatronic”) har återköpt samtliga 1 200 000 egna stamaktier som omfattades av det återköpsprogram som styrelsen beslutat om. Det primära syftet med återköpsprogrammet är att begränsa utspädningen till följd av bolagets utestående aktiebaserade incitamentsprogram. Därutöver kan de återköpta aktierna komma att användas som betalningsmedel vid eventuella framtida förvärv.

Återköpen har skett mellan den 22 maj och 9 juni 2023 och har uppgått till mellan 30 282 och 139 037 aktier per dag vilket totalt är under 6% av den genomsnittliga omsättningen av aktier under perioden och som högst 8% för en enskild dag. Återköpen har skett till en kurs inom det på börsen gällande kursintervallet som publiceras löpande av börsen. Återköpsprogrammet är härmed avslutat då maximalt antal aktier har återköpts. Totalbeloppet för återköpet var 80,4 MSEK med en snittkurs per aktie på 67,0 SEK.

Göteborg 9 juni, 2023

Henrik Larsson Lyon

VD Hexatronic Group

För eventuella frågor kontakta:

Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00

Pernilla Lindén, CFO Hexatronic Group, +46 708 77 58 32

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juni 2023 kl. 18:00 CEST.

Hexatronic skapar hållbara nätverk över hela världen. Vi samarbetar med kunder på fyra kontinenter – från teleoperatörer till nätverksägare – och erbjuder ledande, högklassig fiberteknik för alla tänkbara användningsområden. Hexatronic Group (publ.) grundades i Sverige 1993 och koncernen är listad på Nasdaq OMX Stockholm. Våra globala varumärken omfattar Viper, Stingray, Raptor, InOne, and Wistom®.

