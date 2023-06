Coop Pank AS 2023. aasta mai tulemused

English Estonian

Coop Panga 2023. aasta mai majandustulemused:

Panga klientide arv kasvas mais 2800 võrra ja aktiivselt arveldavate klientide arv kasvas 800 võrra. Kuu lõpuks ulatus klientide arv 160 400-ni ja aktiivselt arveldavate klientide arv 71 800-ni. Aastaga on kliendibaas kasvanud 25%.

Panga klientide hoiuste maht kasvas mais 61 miljoni euro võrra ulatudes kuu lõpu seisuga 1,58 miljardi euroni. Äriklientide hoiused kasvasid 48 miljonit ja eraklientide hoiused kasvasid 0,3 miljonit eurot. Rahvusvahelistelt platvormidelt kaasatud hoiuste maht kasvas 13 miljoni euro võrra. Aastaga on panga hoiuste maht kasvanud 32%.

Panga laenuportfell kasvas mais 41 miljoni euro võrra ja jõudis kuu lõpu seisuga 1,40 miljardi euroni. Ärilaenud kasvasid 20 miljonit eurot, kodulaenud 15 miljonit eurot, liising 3 miljonit eurot ja tarbimisfinantseerimine 3 miljonit eurot. Aastaga on panga laenuportfell kasvanud 27%.

Mais tehti laenude allahindluseid 1,2 miljoni euro ulatuses.

Võrreldes möödunud aasta viie esimese kuuga on käesoleval aastal sama ajaga panga netotulud kasvanud 73% ja tegevuskulud 25%.

Pank teenis mais 3,3 miljonit eurot puhaskasumit. Aasta viie esimese kuuga on pank teeninud kokku 16 miljonit eurot puhaskasumit, mida on 138% rohkem kui aasta tagasi samal perioodil.

Panga omakapitali tootlus oli mais 24,2%, kulu-tulu suhe 37%.





Coop Panga juhatuse liikme ja finantsjuhi Paavo Truu kommentaar:

„Maikuus kandis kodumaine Coop Pank oma 36 500 aktsionäri pangakontodele kokku 4,6 miljoni eurot dividende. Üle 98% sellest läks Eesti inimestele ja ettevõtetele. Tänavu maksis pank dividendi 4,5 senti aktsia kohta, mida on 50% rohkem kui aasta tagasi.

Pangandusturu üleselt kujunes maikuu peamiseks märksõnaks tähtajaline hoius, mille üle kõik pangad juba viimased 12 kuud tugevalt konkureerinud on. See on tähtajalise hoiuse intresse kergitanud viimase kümnendi rekordtasemetele, millest võidavad eelkõige kodumaised ärid ja majapidamised, kes on järjest motiveeritumad oma arvelduskonto jääke paigutama tähtajalisele hoiusele. Selle tulemusel on tähtajaliste hoiuste osakaal kogu pangandussektoris jõudsalt kasvamas ja nii ka Coop Pangas. Tänu atraktiivsetele nõudmiseni ja tähtajalise hoiuse intressipakkumistele, kasvasid Coop Panga hoiused maikuus kokku ligi 61 miljonit eurot.

Samal ajal kasvas Coop Panga laenuportfell enam kui 41 miljonit eurot. Kui aasta alguses nägime kodulaenude vastu varasemast mõnevõrra tagasihoidlikumat huvi, siis nüüdseks on nõudlus taastunud ja väljastatud laenude maht väga heal tasemel. Kogu Coop Panga laenuportfelli kvaliteet püsib väga hea, kuid samal ajal on mõnevõrra sagenenud ka klientide küsimused maksepuhkuste kohta.

Coop Panga maikuu puhaskasum oli 3,3 miljonit eurot, omakapitali tootlus 24,2% ja kulu-tulu suhe 37%.“

Coop Panga põhjalikumad finantsaruanded on leitavad aadressil: https://www.cooppank.ee/finantsaruanded



Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 160 400 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.

Lisainfo:

Paavo Truu

Finantsjuht

Telefon: 5160 231

E-post: paavo.truu@cooppank.ee

Manus