OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

19 June 2023

LEI: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the Company)

Transaction in Own Shares

The Company announces that on 16 June 2023 it had purchased a total of 145,621 of its ordinary shares of £0.01 each on the London Stock Exchange and CBOE BXE through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE Number of ordinary shares purchased 132,150 13,471 Highest price paid (per ordinary share) £5.2100 £5.1500 Lowest price paid (per ordinary share) £5.0900 £5.1250 Volume weighted average price paid (per ordinary share) £5.1398 £5.1477

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 16 March 2023.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 423,694,278 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 423,694,278.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Enquiries:

OSB GROUP PLC

Jason Elphick

Group General Counsel and Company Secretary t: 01634 848 944

Investor relations

Email: osbrelations@osb.co.uk t: 01634 838 973

Brunswick

Robin Wrench/Simone Selzer t: 020 7404 5959

Notes to Editors



About OSB GROUP PLC

OSB began trading as a bank on 1 February 2011 and was admitted to the main market of the London Stock Exchange in June 2014 (OSB.L). OSB joined the FTSE 250 index in June 2015. On 4 October 2019, OSB acquired Charter Court Financial Services Group plc and its subsidiary businesses. On 30 November 2020, OSB GROUP PLC became the listed entity and holding company for the OSB Group. OSB is a specialist lending and retail savings Group authorised by the Prudential Regulation Authority, part of the Bank of England, and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. The Group reports under two segments, OneSavings Bank and Charter Court Financial Services.

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT+1 Currency GBp

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 16:27:36 GBp 235 509.00 XLON xHa9iM27sz@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 16:27:36 GBp 595 509.50 XLON xHa9iM27sz0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 16:27:35 GBp 545 509.50 XLON xHa9iM27sy6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 16:27:35 GBp 220 509.50 XLON xHa9iM27sy8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 16:27:35 GBp 712 509.50 XLON xHa9iM27syU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 16:27:35 GBp 296 509.50 XLON xHa9iM27s$Y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 16:27:35 GBp 15 509.50 XLON xHa9iM27s$W OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 16:27:35 GBp 616 509.50 XLON xHa9iM27s$r OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 16:27:35 GBp 290 509.50 XLON xHa9iM27s$x OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 16:27:35 GBp 700 509.50 XLON xHa9iM27s$t OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 16:27:35 GBp 510 509.50 XLON xHa9iM27s$$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 16:27:35 GBp 134 509.50 XLON xHa9iM27s$1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 16:27:35 GBp 700 509.50 XLON xHa9iM27s$3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 16:27:35 GBp 57 509.50 XLON xHa9iM27s$z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 16:27:35 GBp 298 509.50 XLON xHa9iM27s$v OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 16:27:35 GBp 21 509.50 XLON xHa9iM27s@b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 16:27:35 GBp 700 509.50 XLON xHa9iM27s@X OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 16:27:35 GBp 409 509.50 XLON xHa9iM27s@Z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 16:27:35 GBp 1,169 509.50 XLON xHa9iM27s$P OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 16:27:35 GBp 328 509.50 XLON xHa9iM27s$R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 16:27:35 GBp 155 509.50 XLON xHa9iM27s$V OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 16:27:35 GBp 283 509.50 XLON xHa9iM27s$T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 16:27:30 GBp 589 509.50 XLON xHa9iM27sxE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 16:21:26 GBp 1,777 509.50 XLON xHa9iM27rNt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 16:21:15 GBp 677 509.50 XLON xHa9iM27rJg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 16:21:06 GBp 180 509.50 XLON xHa9iM27rS@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 16:21:02 GBp 76 509.50 XLON xHa9iM27rPG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 16:21:02 GBp 46 509.50 XLON xHa9iM27rPI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 16:17:20 GBp 182 509.00 XLON xHa9iM27mnz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 16:10:53 GBp 81 509.50 XLON xHa9iM27$PA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 16:10:53 GBp 204 509.50 XLON xHa9iM27$PC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 16:10:53 GBp 752 509.50 XLON xHa9iM27$PE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 16:09:24 GBp 876 510.00 XLON xHa9iM27yA$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 16:09:24 GBp 260 510.00 XLON xHa9iM27yA1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 16:09:24 GBp 309 510.00 XLON xHa9iM27yA3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 16:09:24 GBp 700 510.00 XLON xHa9iM27yA5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 16:09:24 GBp 700 510.00 XLON xHa9iM27yA7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 16:09:24 GBp 283 510.00 XLON xHa9iM27yA9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 16:09:24 GBp 72 510.00 XLON xHa9iM27yAB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 16:09:24 GBp 291 510.00 XLON xHa9iM27yLZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 16:09:24 GBp 1,037 509.50 XLON xHa9iM27yLh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 16:05:09 GBp 1,037 510.00 XLON xHa9iM27wGg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 16:01:57 GBp 1,449 510.00 XLON xHa9iM27uJY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 16:01:57 GBp 126 510.00 XLON xHa9iM27uJa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 16:00:36 GBp 1,873 510.50 XLON xHa9iM27vwM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 16:00:22 GBp 496 510.50 XLON xHa9iM27vDZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 16:00:22 GBp 139 510.50 XLON xHa9iM27vDb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 16:00:22 GBp 282 510.50 XLON xHa9iM27vDd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 16:00:22 GBp 152 510.50 XLON xHa9iM27vDf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 16:00:22 GBp 1,037 510.50 XLON xHa9iM27vDr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 15:52:32 GBp 412 510.50 XLON xHa9iM27bQA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 15:51:44 GBp 436 511.00 XLON xHa9iM27Y$D OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 15:51:44 GBp 422 511.00 XLON xHa9iM27Y$F OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 15:51:44 GBp 309 511.00 XLON xHa9iM27Y$H OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 15:51:44 GBp 12 511.00 XLON xHa9iM27Y$J OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 15:51:44 GBp 309 510.50 XLON xHa9iM27Y$L OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 15:51:44 GBp 1,037 510.50 XLON xHa9iM27Y$V OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 15:45:26 GBp 1,244 511.00 XLON xHa9iM27XMm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 15:43:35 GBp 158 511.00 XLON xHa9iM27kCu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 15:43:35 GBp 178 511.50 XLON xHa9iM27kC9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 15:39:16 GBp 475 511.50 XLON xHa9iM27jaG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 15:39:16 GBp 1,248 511.50 XLON xHa9iM27jaI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 15:36:52 GBp 604 512.50 XLON xHa9iM27g5r OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 15:36:52 GBp 309 512.50 XLON xHa9iM27g5t OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 15:36:52 GBp 91 512.50 XLON xHa9iM27g5v OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 15:36:52 GBp 510 512.50 XLON xHa9iM27g5x OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 15:36:52 GBp 383 512.50 XLON xHa9iM27g5z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 15:36:52 GBp 802 512.50 XLON xHa9iM27g5$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 15:36:52 GBp 800 512.50 XLON xHa9iM27g51 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 15:36:52 GBp 1,037 512.00 XLON xHa9iM27g5F OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 15:29:20 GBp 254 512.50 XLON xHa9iM27NiF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 15:29:08 GBp 181 512.50 XLON xHa9iM27Nq8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 15:29:08 GBp 179 512.50 XLON xHa9iM27NqI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 15:29:08 GBp 176 512.50 XLON xHa9iM27NqS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 15:29:08 GBp 5,728 512.50 XLON xHa9iM27Ntf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 15:29:07 GBp 304 512.50 XLON xHa9iM27NtB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 15:16:37 GBp 203 512.50 XLON xHa9iM27UUX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 15:15:24 GBp 1,056 512.00 XLON xHa9iM27V3z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 15:10:29 GBp 49 512.00 XLON xHa9iM27Qma OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 15:10:29 GBp 154 512.00 XLON xHa9iM27Qmc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 15:10:29 GBp 81 512.00 XLON xHa9iM27Qme OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 15:09:19 GBp 206 512.00 XLON xHa9iM27QPW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 15:09:19 GBp 1 512.00 XLON xHa9iM27QUQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 15:09:19 GBp 91 512.00 XLON xHa9iM27QUS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 15:09:19 GBp 99 512.00 XLON xHa9iM27QUU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 15:09:19 GBp 1,847 512.00 XLON xHa9iM27QPg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 15:09:15 GBp 1,037 512.00 XLON xHa9iM27QO6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 14:57:25 GBp 213 512.00 XLON xHa9iM275EL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 14:54:45 GBp 1,306 512.00 XLON xHa9iM273cg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 14:54:42 GBp 900 512.00 XLON xHa9iM273W8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 14:53:50 GBp 26 511.50 XLON xHa9iM273Dk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 14:53:04 GBp 754 512.00 XLON xHa9iM270Xf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 14:53:04 GBp 283 512.00 XLON xHa9iM270Xh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 14:53:04 GBp 1,792 512.50 XLON xHa9iM270Xj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 14:53:02 GBp 1,029 512.50 XLON xHa9iM270WO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 14:53:02 GBp 8 512.50 XLON xHa9iM270WQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 14:45:43 GBp 704 513.50 XLON xHa9iM27DQ5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 14:45:43 GBp 382 513.50 XLON xHa9iM27DQ7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 14:45:43 GBp 800 513.50 XLON xHa9iM27DQ9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 14:45:43 GBp 1,037 513.00 XLON xHa9iM27DQC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 14:38:20 GBp 740 513.00 XLON xHa9iM20qxq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 14:38:20 GBp 1,690 513.50 XLON xHa9iM20qxs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 14:37:37 GBp 297 514.50 XLON xHa9iM20qUe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 14:32:24 GBp 271 514.50 XLON xHa9iM20pN@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 14:32:24 GBp 406 514.50 XLON xHa9iM20pN0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 14:32:24 GBp 17 514.50 XLON xHa9iM20pN2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 14:32:24 GBp 447 514.00 XLON xHa9iM20pNJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 14:32:24 GBp 1,020 514.50 XLON xHa9iM20pNL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 14:30:22 GBp 960 514.50 XLON xHa9iM20nna OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 14:30:22 GBp 388 514.50 XLON xHa9iM20nnc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 14:30:22 GBp 1,790 514.50 XLON xHa9iM20nne OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 14:30:22 GBp 186 514.00 XLON xHa9iM20nnG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 14:30:22 GBp 668 514.00 BATE xHa9iM20nnI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 14:29:56 GBp 228 514.00 XLON xHa9iM20n2Y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 14:29:56 GBp 744 515.00 BATE xHa9iM20n2n OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 14:29:56 GBp 339 515.00 BATE xHa9iM20n22 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 14:29:55 GBp 1,645 515.00 BATE xHa9iM20n28 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 14:29:55 GBp 51 515.00 BATE xHa9iM20n2A OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 14:29:55 GBp 477 515.00 BATE xHa9iM20n2J OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 14:29:55 GBp 54 515.00 BATE xHa9iM20n2L OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 14:29:55 GBp 290 515.00 BATE xHa9iM20nDX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 14:29:55 GBp 85 515.00 BATE xHa9iM20nDZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 14:29:55 GBp 321 515.00 BATE xHa9iM20n2T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 14:29:55 GBp 199 515.00 BATE xHa9iM20n2V OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 14:29:55 GBp 600 514.50 XLON xHa9iM20nDi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 14:29:54 GBp 544 515.00 BATE xHa9iM20nD4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 14:29:54 GBp 280 515.00 BATE xHa9iM20nD6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 14:29:54 GBp 34 515.00 BATE xHa9iM20nD8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 14:29:54 GBp 944 514.50 XLON xHa9iM20nDH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 14:29:54 GBp 434 514.50 BATE xHa9iM20nDJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 14:27:16 GBp 457 515.00 BATE xHa9iM20@S9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 14:27:16 GBp 496 515.00 BATE xHa9iM20@SA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 14:27:16 GBp 85 515.00 BATE xHa9iM20@SC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 14:27:10 GBp 450 515.00 BATE xHa9iM20@PV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 14:22:36 GBp 235 515.00 XLON xHa9iM20zX4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 14:20:57 GBp 918 515.00 XLON xHa9iM20zHj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 14:20:57 GBp 416 515.00 BATE xHa9iM20zHl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 14:13:44 GBp 133 514.50 BATE xHa9iM20uTq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 14:10:48 GBp 1,000 514.00 XLON xHa9iM20cmd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 14:10:43 GBp 344 514.50 XLON xHa9iM20cox OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 14:10:43 GBp 490 514.50 BATE xHa9iM20coz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 14:10:43 GBp 81 515.00 XLON xHa9iM20co$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 14:10:43 GBp 309 515.00 XLON xHa9iM20co1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 14:10:43 GBp 800 515.00 XLON xHa9iM20co3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 14:10:43 GBp 788 515.00 XLON xHa9iM20coN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 14:10:43 GBp 469 515.00 BATE xHa9iM20coP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 14:02:24 GBp 210 515.00 BATE xHa9iM20b94 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 14:01:46 GBp 731 515.50 XLON xHa9iM20bPr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 13:54:17 GBp 321 515.00 XLON xHa9iM20W1v OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 13:54:07 GBp 1,203 515.50 XLON xHa9iM20W3Y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 13:54:07 GBp 428 515.50 XLON xHa9iM20W3e OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 13:54:07 GBp 704 515.50 XLON xHa9iM20W3p OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 13:54:06 GBp 1,268 515.50 XLON xHa9iM20W3@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 13:54:06 GBp 998 516.50 XLON xHa9iM20W3F OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 13:54:06 GBp 510 516.50 XLON xHa9iM20W3H OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 13:54:06 GBp 398 516.50 XLON xHa9iM20W3J OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 13:54:06 GBp 336 515.50 XLON xHa9iM20W3R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 13:54:06 GBp 768 516.00 XLON xHa9iM20W3T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 13:53:02 GBp 512 515.50 XLON xHa9iM20WJb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 13:37:07 GBp 732 515.00 XLON xHa9iM20jba OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 13:37:07 GBp 304 515.00 BATE xHa9iM20jbn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 13:30:07 GBp 1,048 515.00 BATE xHa9iM20g8R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 13:30:07 GBp 362 515.00 BATE xHa9iM20gBf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 13:30:07 GBp 352 515.00 XLON xHa9iM20gBl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 13:30:07 GBp 1,823 515.00 XLON xHa9iM20gBv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 13:29:40 GBp 1,921 515.00 XLON xHa9iM20gV$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 13:27:19 GBp 695 515.00 XLON xHa9iM20hvH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 13:27:19 GBp 289 515.00 BATE xHa9iM20hvJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 13:27:19 GBp 150 515.50 XLON xHa9iM20hvO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 13:27:19 GBp 91 515.50 XLON xHa9iM20hvS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 13:27:19 GBp 376 515.50 XLON xHa9iM20hvU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 13:27:19 GBp 665 515.00 XLON xHa9iM20hul OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 13:27:19 GBp 279 515.00 BATE xHa9iM20hun OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 13:22:10 GBp 133 515.00 BATE xHa9iM20e@S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 13:15:20 GBp 652 515.00 XLON xHa9iM20fIr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 13:15:20 GBp 250 515.00 BATE xHa9iM20fIt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 13:15:20 GBp 44 515.00 BATE xHa9iM20fIv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 13:15:00 GBp 396 515.00 XLON xHa9iM20fUG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 13:05:57 GBp 711 515.00 XLON xHa9iM20NNP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 13:05:57 GBp 11 515.00 BATE xHa9iM20NNR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 13:05:57 GBp 278 515.00 BATE xHa9iM20NNT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 12:53:33 GBp 132 513.50 BATE xHa9iM20Imz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 12:50:42 GBp 132 513.50 BATE xHa9iM20IV4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 12:49:07 GBp 1,515 514.50 XLON xHa9iM20JgH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 12:46:46 GBp 1,501 514.50 XLON xHa9iM20JCH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 12:46:46 GBp 92 514.50 XLON xHa9iM20JCJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 12:46:46 GBp 418 514.00 BATE xHa9iM20JCO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 12:46:46 GBp 503 514.00 XLON xHa9iM20JCQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 12:46:46 GBp 626 514.00 XLON xHa9iM20JCS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 12:46:46 GBp 215 514.50 XLON xHa9iM20JFd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 12:46:46 GBp 448 514.50 XLON xHa9iM20JFf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 12:44:57 GBp 474 514.00 XLON xHa9iM20GdD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 12:44:57 GBp 1,856 514.50 XLON xHa9iM20GdE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 12:34:52 GBp 518 512.50 XLON xHa9iM20Uko OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 12:34:52 GBp 120 512.50 XLON xHa9iM20Ukq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 12:34:52 GBp 59 512.50 BATE xHa9iM20Uks OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 12:34:52 GBp 355 512.50 BATE xHa9iM20Uku OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 12:34:52 GBp 6 512.50 BATE xHa9iM20Ukw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 12:17:56 GBp 8 513.00 XLON xHa9iM20TYf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 12:17:56 GBp 162 513.00 XLON xHa9iM20TYh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 12:13:08 GBp 310 512.50 XLON xHa9iM20TOw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 12:12:41 GBp 242 512.00 XLON xHa9iM20Qdh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 12:10:27 GBp 132 512.00 XLON xHa9iM20Q@S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 12:06:12 GBp 345 512.00 XLON xHa9iM20Rge OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 11:51:51 GBp 166 512.50 XLON xHa9iM206gb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 11:51:51 GBp 127 512.50 XLON xHa9iM206gZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 11:32:04 GBp 310 513.00 XLON xHa9iM205N2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 11:19:08 GBp 238 514.00 XLON xHa9iM2002m OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 11:16:51 GBp 250 514.50 XLON xHa9iM201dg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 11:16:40 GBp 352 514.50 XLON xHa9iM201Xw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 11:14:53 GBp 507 515.00 XLON xHa9iM201mJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 11:06:22 GBp 542 515.00 XLON xHa9iM20EPE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 11:05:52 GBp 238 515.50 XLON xHa9iM20FaB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 11:04:38 GBp 224 515.50 XLON xHa9iM20Fsu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 11:04:38 GBp 25 515.50 XLON xHa9iM20Fsw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 10:59:32 GBp 308 515.50 XLON xHa9iM20C7g OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 10:57:35 GBp 241 515.50 XLON xHa9iM20D@W OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 10:57:29 GBp 348 516.00 XLON xHa9iM20Dwh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 10:57:29 GBp 513 516.00 XLON xHa9iM20Dw$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 10:56:09 GBp 475 516.50 XLON xHa9iM20ArB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 10:56:09 GBp 85 516.50 XLON xHa9iM20ArD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 10:55:03 GBp 732 517.00 XLON xHa9iM20AOR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 10:54:14 GBp 543 517.00 XLON xHa9iM20B5K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 10:54:04 GBp 200 517.50 XLON xHa9iM20B2N OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 10:54:04 GBp 37 517.50 XLON xHa9iM20B2P OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 10:54:04 GBp 106 517.50 XLON xHa9iM20B2R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 10:53:05 GBp 969 517.50 XLON xHa9iM208yR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 10:52:29 GBp 148 517.00 XLON xHa9iM208N9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 10:52:06 GBp 150 517.50 XLON xHa9iM209Y6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 10:52:06 GBp 170 517.50 XLON xHa9iM209Y8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 10:51:40 GBp 253 517.00 XLON xHa9iM209yl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 10:51:24 GBp 262 517.00 XLON xHa9iM20935 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 10:51:13 GBp 288 517.50 XLON xHa9iM209At OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 10:51:07 GBp 176 518.00 XLON xHa9iM209MR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 10:50:03 GBp 280 517.00 XLON xHa9iM21s6K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 10:49:59 GBp 255 518.50 XLON xHa9iM21sDa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 10:49:59 GBp 386 518.50 XLON xHa9iM21sDc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 10:49:59 GBp 41 518.00 XLON xHa9iM21sDe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 10:49:59 GBp 340 518.00 XLON xHa9iM21sD$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 10:49:59 GBp 800 518.00 XLON xHa9iM21sD1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 10:43:15 GBp 731 516.50 XLON xHa9iM21qmf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 10:39:19 GBp 711 516.50 XLON xHa9iM21rsk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 10:37:21 GBp 214 516.50 XLON xHa9iM21rBK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 10:36:19 GBp 176 516.50 XLON xHa9iM21obr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 10:36:16 GBp 277 516.50 XLON xHa9iM21oak OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 10:36:16 GBp 510 516.50 XLON xHa9iM21oam OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 10:36:16 GBp 279 516.50 XLON xHa9iM21oao OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 10:36:16 GBp 346 516.50 XLON xHa9iM21oaq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 10:36:16 GBp 376 516.50 XLON xHa9iM21oas OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 10:36:16 GBp 17 516.50 XLON xHa9iM21oau OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 10:36:16 GBp 160 516.00 XLON xHa9iM21oa3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 10:36:16 GBp 122 516.00 XLON xHa9iM21oa5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 10:24:44 GBp 176 516.00 XLON xHa9iM21mk2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 10:24:44 GBp 643 516.00 XLON xHa9iM21mkF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 10:17:21 GBp 37 515.00 XLON xHa9iM21nFI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 10:17:21 GBp 236 515.00 XLON xHa9iM21nFM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 10:16:44 GBp 318 515.50 XLON xHa9iM21nHd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 10:16:01 GBp 373 516.00 XLON xHa9iM21nPV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 10:15:11 GBp 30 516.50 XLON xHa9iM21@vU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 10:15:11 GBp 254 516.50 XLON xHa9iM21@uW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 10:09:46 GBp 214 516.50 XLON xHa9iM21$NQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 10:07:57 GBp 303 517.00 XLON xHa9iM21yqG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 10:07:38 GBp 573 517.50 XLON xHa9iM21yoV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 10:07:38 GBp 489 517.00 XLON xHa9iM21yzY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 10:07:33 GBp 2,542 517.50 XLON xHa9iM21yyM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 10:07:33 GBp 595 518.00 XLON xHa9iM21y$h OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 10:07:33 GBp 295 517.50 XLON xHa9iM21y$q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 09:20:55 GBp 199 517.50 XLON xHa9iM21ZVc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 09:20:55 GBp 61 517.50 XLON xHa9iM21ZVe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 09:17:47 GBp 374 517.50 XLON xHa9iM21WDF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 09:17:47 GBp 280 517.50 XLON xHa9iM21WDQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 09:17:47 GBp 231 517.50 XLON xHa9iM21WDS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 09:15:44 GBp 276 518.00 XLON xHa9iM21XZG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 09:15:44 GBp 407 518.00 XLON xHa9iM21XZI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 09:15:44 GBp 46 518.00 XLON xHa9iM21XZK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 09:09:11 GBp 537 518.00 XLON xHa9iM21kE1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 09:09:11 GBp 334 518.00 XLON xHa9iM21kE4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 09:03:31 GBp 257 518.50 XLON xHa9iM21iiX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 09:02:09 GBp 124 519.00 XLON xHa9iM21iv0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 09:02:01 GBp 373 519.00 XLON xHa9iM21iwg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 08:58:59 GBp 413 519.00 XLON xHa9iM21jkS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 08:55:49 GBp 310 520.00 XLON xHa9iM21jI1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 08:55:36 GBp 287 520.00 XLON xHa9iM21jTR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 08:55:36 GBp 51 520.00 XLON xHa9iM21jTT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 08:55:36 GBp 229 520.00 XLON xHa9iM21jSr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 08:55:36 GBp 343 519.50 XLON xHa9iM21jSu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 08:45:29 GBp 273 520.00 XLON xHa9iM21eeo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 08:45:15 GBp 615 521.00 XLON xHa9iM21eqp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 08:43:17 GBp 363 521.00 XLON xHa9iM21eEf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 08:41:19 GBp 310 521.00 XLON xHa9iM21fZh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 08:40:27 GBp 30 521.00 XLON xHa9iM21fnX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 08:40:27 GBp 128 521.00 XLON xHa9iM21fsT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 08:40:27 GBp 437 521.00 XLON xHa9iM21fsV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 08:35:25 GBp 316 519.50 XLON xHa9iM21My0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 08:32:31 GBp 202 519.50 XLON xHa9iM21NWV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 08:32:31 GBp 400 519.50 XLON xHa9iM21NZX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 08:32:31 GBp 265 519.00 XLON xHa9iM21NZa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 08:29:01 GBp 387 519.50 XLON xHa9iM21NSf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 08:26:49 GBp 379 519.50 XLON xHa9iM21Kxd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 08:26:34 GBp 171 520.00 XLON xHa9iM21K79 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 08:26:34 GBp 5 520.00 XLON xHa9iM21K7B OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 08:23:11 GBp 235 520.00 XLON xHa9iM21Ls0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 08:23:11 GBp 429 520.00 XLON xHa9iM21Ls9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 08:23:11 GBp 1,800 520.00 XLON xHa9iM21LsB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 08:23:11 GBp 82 520.00 XLON xHa9iM21LsG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 08:23:11 GBp 159 520.00 XLON xHa9iM21LsI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 08:23:11 GBp 435 520.00 XLON xHa9iM21LsK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 08:23:10 GBp 75 520.00 XLON xHa9iM21LsS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 08:23:10 GBp 464 520.00 XLON xHa9iM21LsU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 08:23:10 GBp 282 520.00 XLON xHa9iM21LnW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 16-Jun-2023 08:23:10 GBp 100 519.50 XLON xHa9iM21Lnd

END