Date 19.06.2023

Share buy-back programme - week 24

The share buy-back programme runs from and including 2 February 2023 up to and including 27 July 2023. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 385 million under a share buy-back programme, see company announcement of 1 February 2023.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 360,200 982.28 353,817,380 12. june 2023 900 979,52 881,568 13. june 2023 900 976.90 879,210 14. june 2023 1,500 987.56 1,481,340 15. June 2023 1,000 986.67 986,670 16. June 2023 900 990.45 891,405 Total under the share buy-back programme 365,400 982.31 358,937,573

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

365,400 shares under the completed and present share buy-back programme(-s) corresponding to 1.3 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 9 982,5 XCSE 20230612 9:00:22.149000 6 982,5 XCSE 20230612 9:00:22.149000 14 982,5 XCSE 20230612 9:05:33.334000 14 980 XCSE 20230612 9:10:00.009000 14 978,5 XCSE 20230612 9:23:01.410000 14 984 XCSE 20230612 9:30:34.370000 14 983,5 XCSE 20230612 9:30:34.502000 12 985,5 XCSE 20230612 9:49:28.053000 14 985 XCSE 20230612 9:51:03.859000 15 986,5 XCSE 20230612 9:56:20.475000 14 987,5 XCSE 20230612 10:07:37.320000 14 986,5 XCSE 20230612 10:08:34.190000 14 985 XCSE 20230612 10:12:52.120000 10 986 XCSE 20230612 10:19:34.358000 14 987 XCSE 20230612 10:37:18.994000 15 987 XCSE 20230612 10:50:25.307000 14 985 XCSE 20230612 10:57:05.615000 9 986,5 XCSE 20230612 11:19:00.524000 14 985,5 XCSE 20230612 11:26:49.315000 6 985,5 XCSE 20230612 11:26:50.227000 13 985 XCSE 20230612 11:30:24.127000 1 985 XCSE 20230612 11:30:24.127000 14 983,5 XCSE 20230612 11:32:59.373000 6 984 XCSE 20230612 11:48:40.267000 8 984 XCSE 20230612 11:48:55.171000 2 984 XCSE 20230612 11:48:55.171000 14 982 XCSE 20230612 11:56:45.387000 14 980 XCSE 20230612 12:06:38.736000 3 979 XCSE 20230612 12:15:58.840000 14 979 XCSE 20230612 12:17:00.146000 14 978,5 XCSE 20230612 12:20:21.244000 14 978 XCSE 20230612 12:23:18.361000 14 977 XCSE 20230612 12:36:56.705000 13 977 XCSE 20230612 12:36:56.705000 14 976,5 XCSE 20230612 12:42:15.964000 15 975 XCSE 20230612 12:42:16.164000 14 975 XCSE 20230612 12:45:12.497000 1 976 XCSE 20230612 12:52:15.146000 13 976 XCSE 20230612 12:52:15.146000 14 974 XCSE 20230612 13:09:20.128000 14 975,5 XCSE 20230612 13:44:49.713000 14 975,5 XCSE 20230612 13:53:42.391000 14 975,5 XCSE 20230612 13:53:42.391000 3 975 XCSE 20230612 13:54:55.424000 11 975 XCSE 20230612 13:54:55.424000 14 975,5 XCSE 20230612 14:06:40.977000 15 975 XCSE 20230612 14:21:11.304000 14 973,5 XCSE 20230612 14:21:14.705000 14 974 XCSE 20230612 14:23:00.076000 16 975,5 XCSE 20230612 14:55:32.862000 16 975 XCSE 20230612 15:05:10.129000 15 975,5 XCSE 20230612 15:20:52.125000 14 975,5 XCSE 20230612 15:20:52.125000 14 975,5 XCSE 20230612 15:29:20.697000 6 976 XCSE 20230612 15:35:43.771000 5 975,5 XCSE 20230612 15:36:52.079000 9 975,5 XCSE 20230612 15:36:52.080000 19 981 XCSE 20230612 16:00:36.013000 14 980 XCSE 20230612 16:05:39.720000 11 980 XCSE 20230612 16:07:31.430000 3 980 XCSE 20230612 16:07:31.431000 14 980 XCSE 20230612 16:08:31.469000 14 980 XCSE 20230612 16:10:36.598000 14 981 XCSE 20230612 16:15:31.355000 9 979 XCSE 20230612 16:23:12.553000 5 979 XCSE 20230612 16:23:12.553000 14 978,5 XCSE 20230612 16:25:27.296000 34 978 XCSE 20230612 16:33:29.887000 14 978 XCSE 20230612 16:35:11.094000 14 977,5 XCSE 20230612 16:35:11.100000 13 976,5 XCSE 20230612 16:38:50.441000 13 976,5 XCSE 20230612 16:40:25.443000 14 976 XCSE 20230612 16:41:26.288000 8 975,5 XCSE 20230612 16:46:41.483902 13 975 XCSE 20230613 9:01:01.772000 13 976,5 XCSE 20230613 9:04:16.189000 13 973,5 XCSE 20230613 9:10:00.094000 13 972 XCSE 20230613 9:11:57.002000 21 971 XCSE 20230613 9:21:40.465000 1 972,5 XCSE 20230613 9:32:01.028000 27 974 XCSE 20230613 9:39:17.568000 13 974 XCSE 20230613 9:51:32.970000 13 974 XCSE 20230613 9:51:32.970000 14 973 XCSE 20230613 9:52:46.230000 13 971,5 XCSE 20230613 9:57:49.151000 13 972,5 XCSE 20230613 10:01:57.299000 13 972,5 XCSE 20230613 10:05:42.114000 13 972,5 XCSE 20230613 10:11:31.802000 13 972,5 XCSE 20230613 10:21:49.283000 13 972,5 XCSE 20230613 10:21:49.283000 13 971,5 XCSE 20230613 10:23:00.211000 3 973,5 XCSE 20230613 10:49:14.886000 13 973,5 XCSE 20230613 10:53:22.226000 12 974,5 XCSE 20230613 11:05:12.509000 13 974,5 XCSE 20230613 11:08:50.701000 10 974 XCSE 20230613 11:11:05.131000 3 974 XCSE 20230613 11:11:05.131000 13 974 XCSE 20230613 11:11:05.131000 13 973 XCSE 20230613 11:13:39.210000 13 974 XCSE 20230613 11:31:13.037000 13 973 XCSE 20230613 11:31:39.894000 14 974,5 XCSE 20230613 11:46:30.645000 13 974 XCSE 20230613 11:56:45.203000 13 972,5 XCSE 20230613 12:15:09.672000 13 972,5 XCSE 20230613 12:15:23.496000 13 972,5 XCSE 20230613 12:26:32.110000 13 972,5 XCSE 20230613 12:26:32.110000 4 974 XCSE 20230613 12:46:30.583000 9 974 XCSE 20230613 12:48:20.187000 4 974 XCSE 20230613 12:48:20.187000 13 973,5 XCSE 20230613 12:50:36.464000 13 972 XCSE 20230613 12:52:09.116000 13 972,5 XCSE 20230613 13:01:10.431000 13 972,5 XCSE 20230613 13:04:48.159000 5 973,5 XCSE 20230613 13:33:10.224000 25 972,5 XCSE 20230613 13:37:43.963000 10 972 XCSE 20230613 13:54:54.105000 4 972 XCSE 20230613 13:54:54.191000 13 972 XCSE 20230613 13:54:54.191000 13 972 XCSE 20230613 13:54:54.191000 13 972 XCSE 20230613 13:55:15.224000 5 973,5 XCSE 20230613 14:21:56.145000 9 973,5 XCSE 20230613 14:26:38.334000 21 973,5 XCSE 20230613 14:30:01.143000 4 973,5 XCSE 20230613 14:30:01.143000 13 975,5 XCSE 20230613 14:30:39.721000 5 974,5 XCSE 20230613 14:41:13.847000 13 977 XCSE 20230613 15:10:17.534000 13 979 XCSE 20230613 15:26:02.806000 13 982,5 XCSE 20230613 15:38:15.745000 13 982,5 XCSE 20230613 15:38:18.069000 13 983 XCSE 20230613 15:41:12.741000 13 984 XCSE 20230613 15:58:58.495000 13 986,5 XCSE 20230613 16:09:20.192000 13 986 XCSE 20230613 16:11:52.026000 13 985,5 XCSE 20230613 16:11:58.853000 14 986 XCSE 20230613 16:16:57.241000 14 987,5 XCSE 20230613 16:21:29.019000 18 988 XCSE 20230613 16:25:05.039000 10 987,5 XCSE 20230613 16:27:27.641868 101 987,5 XCSE 20230613 16:27:27.641868 13 985 XCSE 20230614 9:00:27.561000 13 983,5 XCSE 20230614 9:01:59.112000 25 983 XCSE 20230614 9:16:35.114000 13 990 XCSE 20230614 9:22:20.026000 13 990 XCSE 20230614 9:22:20.026000 30 990 XCSE 20230614 9:22:20.026000 1 990 XCSE 20230614 9:22:20.026000 25 989 XCSE 20230614 9:24:03.878000 12 989 XCSE 20230614 9:32:21.161000 27 988,5 XCSE 20230614 9:35:12.823000 13 988,5 XCSE 20230614 9:35:12.823000 13 988,5 XCSE 20230614 9:49:21.453000 13 990 XCSE 20230614 9:57:04.113000 26 990 XCSE 20230614 9:57:04.188000 12 991 XCSE 20230614 10:00:58.756000 12 991 XCSE 20230614 10:07:08.394000 5 991 XCSE 20230614 10:15:44.548000 8 991 XCSE 20230614 10:15:44.548000 13 990,5 XCSE 20230614 10:18:48.747000 13 990,5 XCSE 20230614 10:18:48.747000 21 990,5 XCSE 20230614 10:22:00.535000 13 991 XCSE 20230614 10:30:37.075000 13 990 XCSE 20230614 10:32:57.691000 13 990 XCSE 20230614 10:45:17.109000 13 989,5 XCSE 20230614 10:45:17.265000 13 988,5 XCSE 20230614 10:51:21.691000 13 989,5 XCSE 20230614 11:00:16.103000 13 989 XCSE 20230614 11:12:00.388000 12 989 XCSE 20230614 11:12:00.388000 13 987,5 XCSE 20230614 11:13:39.012000 25 987 XCSE 20230614 11:36:42.218000 13 988,5 XCSE 20230614 11:42:00.066000 13 988 XCSE 20230614 11:43:00.037000 12 985,5 XCSE 20230614 11:54:10.911000 25 987 XCSE 20230614 12:16:51.115000 13 986,5 XCSE 20230614 12:17:10.731000 15 990 XCSE 20230614 12:52:11.437000 26 988,5 XCSE 20230614 12:53:24.111000 12 988,5 XCSE 20230614 12:53:24.111000 13 988 XCSE 20230614 12:59:58.974000 14 987 XCSE 20230614 13:03:37.577000 13 987,5 XCSE 20230614 13:14:31.226000 13 987,5 XCSE 20230614 13:29:30.366000 13 987 XCSE 20230614 13:35:50.760000 13 986,5 XCSE 20230614 13:35:51.768000 13 986 XCSE 20230614 13:35:54.387000 13 986 XCSE 20230614 13:48:15.598000 6 985,5 XCSE 20230614 14:07:19.062000 4 986 XCSE 20230614 14:23:33.093000 18 986,5 XCSE 20230614 14:29:51.771000 21 986,5 XCSE 20230614 14:29:51.771000 13 986,5 XCSE 20230614 14:29:51.771000 13 986,5 XCSE 20230614 14:29:51.791000 13 986,5 XCSE 20230614 14:38:02.146000 13 986,5 XCSE 20230614 14:38:02.146000 13 986,5 XCSE 20230614 14:38:02.196000 13 986 XCSE 20230614 14:49:06.184000 13 986 XCSE 20230614 14:49:06.184000 13 985,5 XCSE 20230614 14:51:17.461000 13 985,5 XCSE 20230614 14:51:17.461000 13 986,5 XCSE 20230614 14:56:47.806000 13 986,5 XCSE 20230614 14:56:47.806000 13 988 XCSE 20230614 15:20:44.618000 13 986,5 XCSE 20230614 15:26:12.225000 13 986 XCSE 20230614 15:28:34.903000 13 988,5 XCSE 20230614 15:34:46.770000 13 987,5 XCSE 20230614 15:35:53.627000 13 988,5 XCSE 20230614 15:40:04.441000 14 987,5 XCSE 20230614 15:45:53.349000 13 986,5 XCSE 20230614 15:48:42.461000 13 986,5 XCSE 20230614 15:48:42.461000 12 986,5 XCSE 20230614 15:48:42.461000 8 986,5 XCSE 20230614 15:48:42.461000 5 986,5 XCSE 20230614 15:48:42.461000 12 986,5 XCSE 20230614 15:49:15.335000 13 986,5 XCSE 20230614 15:52:20.363000 25 986,5 XCSE 20230614 15:52:20.363000 7 986 XCSE 20230614 15:59:57.186000 6 986 XCSE 20230614 15:59:57.186000 34 987 XCSE 20230614 16:04:25.579000 10 986,5 XCSE 20230614 16:10:58.544000 29 986,5 XCSE 20230614 16:10:58.544000 21 986,5 XCSE 20230614 16:10:58.565000 13 986 XCSE 20230614 16:11:00.177000 19 987,5 XCSE 20230614 16:14:46.021000 12 987,5 XCSE 20230614 16:16:11.492000 22 988,5 XCSE 20230614 16:19:41.038000 12 988,5 XCSE 20230614 16:21:07.060000 13 987,5 XCSE 20230614 16:21:51.596000 5 988 XCSE 20230614 16:23:54.775000 7 988 XCSE 20230614 16:23:54.775000 13 987,5 XCSE 20230614 16:23:54.777000 13 987 XCSE 20230614 16:26:27.903000 13 987 XCSE 20230614 16:26:27.912000 1 987 XCSE 20230614 16:26:27.912000 162 987 XCSE 20230614 16:27:59.894237 7 987 XCSE 20230614 16:27:59.905178 13 982 XCSE 20230615 9:01:09.358000 13 982,5 XCSE 20230615 9:10:11.500000 23 984,5 XCSE 20230615 9:19:53.408000 12 984,5 XCSE 20230615 9:24:11.335000 12 984 XCSE 20230615 9:29:29.203000 13 984 XCSE 20230615 9:29:29.203000 13 984 XCSE 20230615 9:30:17.574000 13 984 XCSE 20230615 9:43:13.586000 40 987,5 XCSE 20230615 10:00:06.973000 27 987 XCSE 20230615 10:23:50.100000 16 989 XCSE 20230615 10:28:42.707000 2 988 XCSE 20230615 10:34:37.902000 5 989 XCSE 20230615 10:42:37.795000 11 989 XCSE 20230615 10:42:37.795000 26 989,5 XCSE 20230615 10:48:44.467000 13 989,5 XCSE 20230615 10:48:44.467000 13 989,5 XCSE 20230615 10:59:50.151000 13 990 XCSE 20230615 11:07:41.948000 14 990 XCSE 20230615 11:18:35.305000 13 989 XCSE 20230615 11:25:30.022000 13 989,5 XCSE 20230615 11:45:12.251000 13 989 XCSE 20230615 11:50:30.477000 12 989 XCSE 20230615 11:50:30.477000 13 988,5 XCSE 20230615 11:52:40.028000 13 988 XCSE 20230615 11:56:17.343000 13 987 XCSE 20230615 12:17:04.550000 13 986,5 XCSE 20230615 12:20:56.946000 14 986,5 XCSE 20230615 12:33:15.287000 13 986 XCSE 20230615 12:34:25.596000 13 987 XCSE 20230615 12:46:48.825000 13 985,5 XCSE 20230615 12:48:09.315000 13 986 XCSE 20230615 13:07:01.721000 13 985,5 XCSE 20230615 13:07:01.740000 13 985,5 XCSE 20230615 13:10:34.570000 22 985,5 XCSE 20230615 13:27:46.548000 4 985,5 XCSE 20230615 13:27:46.548000 13 985,5 XCSE 20230615 13:38:40.437000 13 985,5 XCSE 20230615 13:38:40.437000 20 987 XCSE 20230615 13:59:10.706000 38 986,5 XCSE 20230615 14:01:31.451000 1 986,5 XCSE 20230615 14:01:31.451000 11 986,5 XCSE 20230615 14:05:20.157000 8 986 XCSE 20230615 14:14:55.470000 5 986 XCSE 20230615 14:14:55.470000 13 985,5 XCSE 20230615 14:26:22.064000 25 986 XCSE 20230615 14:32:13.992000 4 985 XCSE 20230615 14:39:12.074000 10 985 XCSE 20230615 14:39:12.074000 13 984,5 XCSE 20230615 14:41:32.680000 13 984,5 XCSE 20230615 14:52:18.302000 13 984 XCSE 20230615 14:55:31.893000 14 983,5 XCSE 20230615 15:00:15.306000 13 983,5 XCSE 20230615 15:06:30.726000 13 983,5 XCSE 20230615 15:15:05.548000 3 984 XCSE 20230615 15:26:45.531000 12 987,5 XCSE 20230615 15:34:23.036000 21 987,5 XCSE 20230615 15:36:07.050000 13 987 XCSE 20230615 15:41:24.367000 13 987 XCSE 20230615 15:41:59.825000 26 986 XCSE 20230615 15:54:58.540000 13 986 XCSE 20230615 15:58:47.803000 9 987 XCSE 20230615 16:02:00.473000 11 986,5 XCSE 20230615 16:04:05.597000 2 986,5 XCSE 20230615 16:04:05.597000 13 987 XCSE 20230615 16:10:40.220000 13 988 XCSE 20230615 16:22:14.111000 98 988,5 XCSE 20230615 16:28:26.707770 4 985,5 XCSE 20230616 9:01:04.657000 12 985,5 XCSE 20230616 9:07:01.275000 25 985,5 XCSE 20230616 9:10:54.821000 13 986,5 XCSE 20230616 9:15:35.633000 12 988,5 XCSE 20230616 9:24:47.038000 60 991 XCSE 20230616 9:58:00.061000 25 990,5 XCSE 20230616 9:58:52.752000 18 992,5 XCSE 20230616 10:17:29.174000 25 991,5 XCSE 20230616 10:23:46.976000 14 991,5 XCSE 20230616 10:25:38.098000 13 992 XCSE 20230616 10:45:22.033000 13 992 XCSE 20230616 11:00:46.953000 12 992 XCSE 20230616 11:00:46.953000 10 991,5 XCSE 20230616 11:04:28.524000 14 991 XCSE 20230616 11:09:12.799000 13 990,5 XCSE 20230616 11:14:02.923000 14 990 XCSE 20230616 11:14:54.529000 13 988 XCSE 20230616 11:20:28.460000 11 990 XCSE 20230616 11:44:38.618000 2 990 XCSE 20230616 11:50:14.970000 3 990,5 XCSE 20230616 11:50:29.969000 26 990,5 XCSE 20230616 11:50:44.200000 8 990,5 XCSE 20230616 11:50:44.200000 2 990,5 XCSE 20230616 11:50:44.200000 13 991 XCSE 20230616 11:50:48.219000 13 990 XCSE 20230616 11:52:59.200000 13 991,5 XCSE 20230616 11:56:29.969000 14 992 XCSE 20230616 11:58:59.969000 14 991,5 XCSE 20230616 12:12:27.057000 5 989,5 XCSE 20230616 12:25:13.599000 20 990,5 XCSE 20230616 12:49:02.998000 5 990,5 XCSE 20230616 12:49:02.998000 14 990,5 XCSE 20230616 12:50:28.942000 7 989,5 XCSE 20230616 12:51:35.034000 7 989,5 XCSE 20230616 12:51:35.034000 13 990 XCSE 20230616 13:01:46.727000 13 990,5 XCSE 20230616 13:08:11.693000 13 990,5 XCSE 20230616 13:19:52.395000 13 990 XCSE 20230616 13:26:40.161000 13 990,5 XCSE 20230616 13:46:20.252000 13 990,5 XCSE 20230616 13:46:27.254000 13 991,5 XCSE 20230616 14:04:14.117000 13 993 XCSE 20230616 14:37:19.600000 13 992,5 XCSE 20230616 14:42:33.472000 12 992,5 XCSE 20230616 15:02:59.270000 1 992,5 XCSE 20230616 15:02:59.270000 13 992 XCSE 20230616 15:06:42.686000 13 991,5 XCSE 20230616 15:09:14.292000 13 991 XCSE 20230616 15:15:41.794000 26 991 XCSE 20230616 15:30:57.074000 13 990,5 XCSE 20230616 15:36:41.476000 12 990,5 XCSE 20230616 15:36:41.476000 13 990 XCSE 20230616 15:37:51.783000 20 992,5 XCSE 20230616 15:50:26.146000 4 992 XCSE 20230616 15:55:28.123000 9 992 XCSE 20230616 15:55:28.123000 13 991,5 XCSE 20230616 15:57:39.165000 13 991 XCSE 20230616 15:57:39.312000 12 990,5 XCSE 20230616 16:10:32.651000 12 990,5 XCSE 20230616 16:13:07.463000 13 989,5 XCSE 20230616 16:14:36.193000 84 989 XCSE 20230616 16:19:19.976412

