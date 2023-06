Havila Shipping ASA: Forlengelse av kontrakter for PSVer

English Norwegian

Havila Shipping har inngått avtale med Equinor Energy AS for PSV fartøyet Havila Clipper for forlengelse av den faste perioden fram til juni 2024.

I tillegg er det avtalt en opsjonsperiode for 6 måneder fram til desember 2024.

Selskapet har videre inngått kontrakt med Peterson Den Helder BV om 2 årlige opsjoner for PSV fartøyet Havila Borg.

Opsjonene gjelder fra april 2024 til april 2026.



Kontakter:

Administrerende direktør Njål Sævik, +47 909 35 722

Finansdirektør Arne Johan Dale, +47 909 87 706

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12