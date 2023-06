English Finnish

13:15 Lontoo, 15:15 Helsinki, 21.6.2023 – Afarak Group SE (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

AFARAK GROUP SE:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Afarak Group SE:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 21. kesäkuuta 2023.

Yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätökset ja myönsi Yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2022. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2022 ei makseta osinkoa. Lisäksi yhtiökokous vahvisti Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.

HALLITUS

Yhtiökokous päätti, että Yhtiön hallitukseen valitaan kolme (3) jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jelena Manojlovic (Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen), Thorstein Abrahamsen (Norjan kansalainen) ja Guy Konsbruck (Luxemburgin kansalainen).

Yhtiökokous päätti, että johtoon kuulumattomille hallituksen jäsenille maksetaan 5.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi 1.500 euroa kuukaudessa. Lisäksi yhtiön johtoon kuulumattomille hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan valiokuntatyöskentelystä 1.500 euroa kuukaudessa. Yhtiön johtoon kuuluvat hallituksen jäsenet eivät ole oikeutettuja hallitustyöskentelystä tai valiokuntatyöstä maksettaviin palkkioihin. Hallituksen jäsenille korvataan matka- ja majoituskulut sekä muut välittömästi hallitus- ja valiokuntatyöstä aiheutuneet kulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

TILINTARKASTAJA

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan Yhtiön tarkastaman laskun mukaan ja että Yhtiön tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Tietotili Audit Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Urpo Salo.

YHTIÖN JOHTOON KUULUMATTOMILLE HALLITUKSEN JÄSENILLE MAKSETTAVA KERTALUONTEINEN TAKAUTUVA LISÄKORVAUS

Yhtiökokous päätti, että johtoon kuulumattomille hallituksen jäsenille Thorstein Abrahamsenille ja Dr Jelena Manojlovicille maksetaan kummallekin 50.000 euroa kertaluonteisena takautuvana lisäkorvauksena heidän viime vuosina tekemästään huomattavasta ylimääräisestä työstä ja ympärivuorokautisesta saavutettavuudesta toiminnan helpottamiseksi vaikeina aikoina ja pienemmillä tuloilla pandemian aikana, samanaikaisesti Yhtiössä tapahtuneiden monien muutosten (omaisuuserien myynti, saneeraus, jatkokehitys) kanssa, ja Yhtiön elpymisen ja merkittävästi parantuneen tuloksen kautta kaikkien aikojen parhaaseen taloudelliseen tulokseen vuonna 2022.

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestystä muutetaan muuttamalla pykälää 8 (Kokouskutsu) siten, että yhtiökokous voidaan pitää kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena.

Muutoksen seurauksena edellä mainittu yhtiöjärjestyksen pykälä kuuluu seuraavasti:

”8 Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen julkistetaan yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista tiedon yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa valtakunnallisessa sanomalehdessä tai lähettämällä tiedon yhtiökokouksesta osakkeenomistajille heidän osakasluettelossa olevalla osoitteellaan postitetuilla kirjatuilla kirjeillä tai muulla todisteellisella tavalla. Yhtiökokous voidaan yhtiön kotipaikan lisäksi pitää myös Espoossa, Oulussa, Oulunsalossa tai Vantaalla. Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous pidetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen laitteen avulla kokouksen aikana”.

LL-RESOURCES GMBH:N HANKINTA

Yhtiökokous päätti hyväksyä 31. toukokuuta 2023 julkaistussa kirjeessä osakkeenomistajille kuvatun Transaktion, ja valtuutti hallituksen ryhtymään kaikkiin tarvittaviin ja hyväksyttäviin toimenpiteisiin sen suhteen sekä saattamaan se voimaan sellaisin muunnoksin, muunnelmin, muokkauksin tai muutoksin (edellyttäen, että mainitut muunnokset, muunnelmat, muokkaukset ja muutokset eivät ole luonteeltaan merkittäviä), jotka se katsoo tarpeellisiksi tai toivottaviksi.

Transaktioon liittyen yhtiökokous valtuutti hallituksen laskemaan liikkeeseen uusia osakkeita.

Valtuutuksen nojalla voidaan laskea liikkeeseen enintään 140.000.000 uutta osaketta. Tämä vastaa noin 52,43 % Yhtiön tämänhetkisistä rekisteröidyistä osakkeista. Hallituksella on valtuutuksen nojalla oikeus päättää Transaktion toteuttamiseen liittyvästä suunnatusta osakeannista siten, että merkintähinta maksetaan kokonaisuudessaan apporttina (LL-resources GmbH:n koko osakekanta). Valtuutus ei kumoa aikaisempia valtuutuksia ja että se on voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

HALLITUKSELLE VALTUUTUS PÄÄTTÄÄ OSAKEANNISTA JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla voidaan laskea liikkeeseen yhdessä tai useammassa erässä enintään 250.000.000 uutta tai Yhtiön hallussa olevaa osaketta, mikä vastaa noin 93,62 prosenttia Yhtiön tällä hetkellä rekisteröidystä osakemäärästä. Hallitus voi käyttää valtuutusta muun muassa lisärahoituksen keräämiseen sekä yrityskauppoihin tai muihin liiketoiminnan järjestelyihin ja sijoituksiin tai työntekijöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmiin. Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta annista. Merkintähinnan maksuna voidaan käyttää myös muuta

vastiketta kuin rahaa. Valtuutus sisältä oikeuden päättää osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta osakeyhtiölaissa määrättyjen edellytysten täyttyessä. Valtuutus korvaa aikaisemmat vuoden 2022 varsinaisessa yhtiökokouksessa annetut valtuutukset ja se on voimassa kahden (2) vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

Yhtiön hallitus piti yhtiökokouksen päätyttyä järjestäytymiskokouksen, jossa Thorstein Abrahamsen valittiin yksimielisesti uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksen valiokunnat kokoonpanoineen ovat seuraavat:

Tarkastusvaliokunta

Thorstein Abrahamsen, puheenjohtaja

Jelena Manojlovic

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Jelena Manojlovic, puheenjohtaja

Thorstein Abrahamsen

Terveyden, turvallisuuden ja kestävän kehityksen valiokunta

Thorstein Abrahamsen, puheenjohtaja

Jelena Manojlovic

Guy Konsbruck

MUUT TIEDOT

Afarak Group SE:n osakkeiden kokonaismäärä 21.6.2023 on yhteensä 267.041.814 osaketta ja ääntä, ja Yhtiön hallussa on 6.541.514 omaa osaketta.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön verkkosivuilla www.afarak.com

viimeistään 5. heinäkuuta 2023 alkaen.

HELSINGISSÄ 21. KESÄKUUTA 2023

AFARAK GROUP SE

Guy Konsbruck

Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

