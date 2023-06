English Finnish

13:20 Lontoo, 15:20 Helsinki, 21.6.2023 – Afarak Group SE (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

MUUTOKSIA AFARAK GROUP SE:N YLIMMÄSSÄ JOHDOSSA

Pörssitiedote

Yhtiön hallitus on 21.6.2023 pidetyssä kokouksessaan nimittänyt Dr Roman Lurfin Yhtiön toimitusjohtajaksi 1.7.2023 alkaen. Dr. Lurf on koulutukseltaan kaivosinsinööri. Hän on LL-resources GmbH:n perustaja ja toimitusjohtaja. Ennen tätä hän on toiminut AlbCromen toimitusjohtajana ja liiketoiminnan kehityspäällikkönä Rio Tintossa. Yhtiön nykyinen toimitusjohtaja Guy Konsbruck jatkaa Yhtiön palveluksessa konsernin operatiivisena johtajana 1.7.2023 alkaen.

Yhtiön hallitus on nimittänyt Kylie Gaucin konsernin talousjohtajaksi 1.7.2023 alkaen. Gauci on koulutukseltaan tilintarkastaja (Certified Public Accountant). Hän on ollut Afarakin palveluksessa vuodesta 2014 ja toiminut konsernin talouspäällikkönä vuodesta 2020 lähtien.

Edelleen Yhtiön hallitus on nimittänyt Dr Stefano Bonatin vaatimustenmukaisuusjohtajaksi (Chief Compliance Officer) ja Yhtiön sihteeriksi (Corporate Secretary) 1.7.2023 alkaen. Dr Bonati on koulutukseltaan kemian tohtori, ja hän on työskennellyt Yhtiön palveluksessa vuodesta 2008. Hänellä on ollut useita johtotehtäviä Afarakissa viime vuosien aikana. Ennen tätä Dr Bonati työskenteli Italialaiselle kromikemikaalituottajalle STOPANI:lle.

Helsingissä, 21.6.2023

Afarak Group SE

Hallitus

Lisätietoja:

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Jakelu:

NASDAQ Helsinki

Lontoon pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet