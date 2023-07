OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

05 July 2023

LEI: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the Company)

Transaction in Own Shares

The Company announces that on 04 July 2023 it had purchased a total of 173,242 of its ordinary shares of £0.01 each on the London Stock Exchange, CBOE CXE and CBOE BXE through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE CXE CBOE BXE Number of ordinary shares purchased 109,249 6,663 57,330 Highest price paid (per ordinary share) £4.9480 £4.9200 £4.9400 Lowest price paid (per ordinary share) £4.8860 £4.8940 £4.8940 Volume weighted average price paid (per ordinary share) £4.9322 £4.9110 £4.9282

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 16 March 2023.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 420,571,123 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 420,571,123.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT+1 Currency GBp

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 16:27:40 GBp 1,054 492.40 XLON xHa9ldMnlFV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 16:27:40 GBp 700 492.40 XLON xHa9ldMnlEX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 16:27:40 GBp 700 492.40 XLON xHa9ldMnlEZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 16:27:35 GBp 700 492.40 XLON xHa9ldMnl8X OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 16:27:35 GBp 701 492.40 XLON xHa9ldMnl9V OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 16:27:35 GBp 152 492.40 XLON xHa9ldMnl8l OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 16:27:35 GBp 448 492.40 XLON xHa9ldMnl8n OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 16:27:35 GBp 1,495 492.00 CHIX xHa9ldMnl8q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 16:27:35 GBp 165 492.20 XLON xHa9ldMnl8s OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 16:27:35 GBp 418 492.20 BATE xHa9ldMnl8u OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 16:27:35 GBp 176 492.20 BATE xHa9ldMnl8w OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 16:26:30 GBp 103 492.00 CHIX xHa9ldMnijz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 16:25:24 GBp 859 492.00 XLON xHa9ldMniCu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 16:25:23 GBp 182 492.00 BATE xHa9ldMniC6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 16:25:23 GBp 182 492.00 XLON xHa9ldMniC8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 16:25:23 GBp 839 492.00 XLON xHa9ldMniCA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 16:21:46 GBp 1,428 492.00 XLON xHa9ldMngvK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 16:19:59 GBp 309 492.00 BATE xHa9ldMnh$9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 16:19:39 GBp 1,129 492.00 CHIX xHa9ldMnh4K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 16:18:54 GBp 20 492.00 CHIX xHa9ldMnhPu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 16:18:20 GBp 459 492.20 XLON xHa9ldMnelE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 16:18:20 GBp 459 492.20 BATE xHa9ldMnelG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 16:18:19 GBp 1,428 492.20 XLON xHa9ldMnelV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 16:18:19 GBp 1,428 492.20 BATE xHa9ldMnekX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 16:00:54 GBp 2 492.00 BATE xHa9ldMnJmf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 16:00:00 GBp 362 492.60 BATE xHa9ldMnJFg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 16:00:00 GBp 353 492.60 BATE xHa9ldMnJEn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 16:00:00 GBp 362 492.60 BATE xHa9ldMnJEp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 16:00:00 GBp 476 492.60 BATE xHa9ldMnJ9G OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:59:54 GBp 438 492.60 BATE xHa9ldMnJNW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:59:54 GBp 606 492.60 BATE xHa9ldMnJNc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:59:54 GBp 25 492.60 BATE xHa9ldMnJNi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:59:54 GBp 1,229 492.20 BATE xHa9ldMnJNv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:59:54 GBp 614 492.20 XLON xHa9ldMnJNp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:59:54 GBp 101 492.20 XLON xHa9ldMnJNr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:59:54 GBp 444 492.20 XLON xHa9ldMnJNt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:59:38 GBp 16 492.60 XLON xHa9ldMnJVa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:59:24 GBp 715 492.60 XLON xHa9ldMnGdK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:59:24 GBp 7,078 492.60 XLON xHa9ldMnGdM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:59:24 GBp 5,544 492.60 XLON xHa9ldMnGdO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:59:24 GBp 4,387 492.60 XLON xHa9ldMnGdQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:59:24 GBp 2,345 492.60 XLON xHa9ldMnGdS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:59:24 GBp 20 492.60 XLON xHa9ldMnGdU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:59:24 GBp 24 492.60 BATE xHa9ldMnGcf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:59:23 GBp 1 492.60 BATE xHa9ldMnGcS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:59:23 GBp 287 492.60 BATE xHa9ldMnGXc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:59:21 GBp 514 492.60 BATE xHa9ldMnGWa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:59:20 GBp 664 492.60 BATE xHa9ldMnGZ9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:59:20 GBp 400 492.60 BATE xHa9ldMnGYp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:59:19 GBp 217 492.60 BATE xHa9ldMnGjl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:59:19 GBp 1,466 492.60 BATE xHa9ldMnGjn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:59:19 GBp 169 492.60 BATE xHa9ldMnGjp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:59:19 GBp 284 492.60 BATE xHa9ldMnGjr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:59:19 GBp 51 492.60 BATE xHa9ldMnGjt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:59:19 GBp 592 492.60 BATE xHa9ldMnGjv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:59:19 GBp 450 492.60 BATE xHa9ldMnGj9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:59:19 GBp 108 492.60 BATE xHa9ldMnGjB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:59:19 GBp 1,000 492.60 BATE xHa9ldMnGjD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:59:19 GBp 1,000 492.60 BATE xHa9ldMnGjF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:59:19 GBp 138 492.60 BATE xHa9ldMnGjH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:59:19 GBp 332 492.60 BATE xHa9ldMnGjJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:59:19 GBp 116 492.60 BATE xHa9ldMnGjL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:59:19 GBp 337 492.60 BATE xHa9ldMnGjN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:59:19 GBp 26 492.40 XLON xHa9ldMnGin OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:59:19 GBp 1,470 492.40 XLON xHa9ldMnGio OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:59:19 GBp 31 492.40 XLON xHa9ldMnGiq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:56:06 GBp 559 492.00 CHIX xHa9ldMnHwp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:54:24 GBp 607 492.40 BATE xHa9ldMnUkJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:54:24 GBp 426 492.40 XLON xHa9ldMnUkS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:54:24 GBp 173 492.40 XLON xHa9ldMnUkU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:54:24 GBp 486 492.20 XLON xHa9ldMnUfd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:54:24 GBp 234 492.20 BATE xHa9ldMnUff OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:54:24 GBp 252 492.20 BATE xHa9ldMnUfb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:54:23 GBp 534 492.40 XLON xHa9ldMnUf9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:54:23 GBp 113 492.40 XLON xHa9ldMnUfB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:54:23 GBp 866 492.40 BATE xHa9ldMnUfD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:54:03 GBp 242 492.40 XLON xHa9ldMnUsD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:54:03 GBp 242 492.40 BATE xHa9ldMnUsF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:53:58 GBp 505 492.60 BATE xHa9ldMnUoa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:53:58 GBp 106 492.60 BATE xHa9ldMnUoW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:53:58 GBp 477 492.60 BATE xHa9ldMnUoY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:53:58 GBp 1,125 492.60 XLON xHa9ldMnUpU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:52:23 GBp 950 492.60 XLON xHa9ldMnVXa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:51:16 GBp 796 492.60 XLON xHa9ldMnVLO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:48:38 GBp 495 492.60 XLON xHa9ldMnTrI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:43:46 GBp 17 492.60 XLON xHa9ldMnRAR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:35:31 GBp 16 492.60 BATE xHa9ldMn4at OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:32:48 GBp 190 492.60 XLON xHa9ldMn59e OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:32:47 GBp 681 492.60 XLON xHa9ldMn59p OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:32:47 GBp 573 492.60 BATE xHa9ldMn59r OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:32:03 GBp 235 492.60 XLON xHa9ldMn2kr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:32:03 GBp 235 492.60 BATE xHa9ldMn2kt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:27:41 GBp 816 492.60 BATE xHa9ldMn1d5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:27:41 GBp 864 492.60 XLON xHa9ldMn1d7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:27:41 GBp 948 492.80 BATE xHa9ldMn1dP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:27:41 GBp 948 492.80 XLON xHa9ldMn1dR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:26:14 GBp 573 492.80 XLON xHa9ldMn1Pj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:26:14 GBp 885 492.80 BATE xHa9ldMn1Pl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:20:50 GBp 95 493.40 BATE xHa9ldMnD5I OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:20:50 GBp 493 493.40 BATE xHa9ldMnD5K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:20:50 GBp 35 493.40 BATE xHa9ldMnD5M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:20:50 GBp 41 493.00 XLON xHa9ldMnD5T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:20:50 GBp 974 493.00 XLON xHa9ldMnD5V OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:20:50 GBp 984 493.00 BATE xHa9ldMnD4X OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:19:20 GBp 955 493.00 XLON xHa9ldMnACK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:18:07 GBp 74 493.40 BATE xHa9ldMn8wf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:18:07 GBp 493 493.40 BATE xHa9ldMn8wh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:18:07 GBp 591 493.40 BATE xHa9ldMn8wj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:18:04 GBp 723 493.20 BATE xHa9ldMn84D OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:18:04 GBp 843 493.20 XLON xHa9ldMn84Q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:18:04 GBp 104 493.20 XLON xHa9ldMn84S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:18:04 GBp 199 493.20 BATE xHa9ldMn84U OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:18:04 GBp 749 493.20 BATE xHa9ldMn87W OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:15:25 GBp 3 493.20 XLON xHa9ldMn9Fa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:15:25 GBp 246 493.20 XLON xHa9ldMn9Fm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:11:15 GBp 2 493.20 XLON xHa9ldMotVi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:11:15 GBp 72 493.20 BATE xHa9ldMotVk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:11:15 GBp 251 493.20 BATE xHa9ldMotVq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:11:03 GBp 221 493.40 BATE xHa9ldMoqbh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:11:01 GBp 196 493.40 BATE xHa9ldMoqcC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:11:01 GBp 587 493.40 BATE xHa9ldMoqcL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:11:01 GBp 11 493.40 BATE xHa9ldMoqcN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:11:01 GBp 635 493.20 BATE xHa9ldMoqcQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:11:01 GBp 281 493.20 BATE xHa9ldMoqcS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:11:01 GBp 914 493.20 XLON xHa9ldMoqcU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:10:32 GBp 251 493.40 BATE xHa9ldMoqqW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:10:32 GBp 567 493.40 BATE xHa9ldMoqqY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:10:32 GBp 1 493.40 BATE xHa9ldMoqrU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:10:32 GBp 987 493.40 XLON xHa9ldMoqqa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:05:33 GBp 583 493.60 XLON xHa9ldMoo48 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:04:59 GBp 513 493.40 BATE xHa9ldMooMP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:04:58 GBp 752 493.60 BATE xHa9ldMooG5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:04:57 GBp 128 493.60 XLON xHa9ldMooIq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:04:57 GBp 128 493.60 BATE xHa9ldMooIx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:04:57 GBp 345 493.60 XLON xHa9ldMooI2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:04:57 GBp 343 493.60 BATE xHa9ldMooI7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:04:57 GBp 350 493.60 BATE xHa9ldMooU7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:03:03 GBp 538 493.20 XLON xHa9ldMopFf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:02:43 GBp 43 493.20 XLON xHa9ldMopHG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:02:31 GBp 507 493.00 XLON xHa9ldMopSV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:01:56 GBp 784 493.00 XLON xHa9ldMomZI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 15:01:56 GBp 601 493.40 BATE xHa9ldMomZV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:48:21 GBp 591 493.40 BATE xHa9ldMozvF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:48:21 GBp 3 493.00 XLON xHa9ldMozvN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:35:50 GBp 56 493.40 BATE xHa9ldMocrJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:30:34 GBp 144 493.00 BATE xHa9ldMoanZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:30:34 GBp 40 493.00 BATE xHa9ldMoanb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:30:34 GBp 444 493.00 BATE xHa9ldMoanp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:30:33 GBp 1,360 493.00 BATE xHa9ldMoanv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:30:33 GBp 2,027 493.00 BATE xHa9ldMoanx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:30:31 GBp 407 493.00 BATE xHa9ldMoap5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:30:31 GBp 82 493.00 BATE xHa9ldMoapB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:30:31 GBp 481 493.00 BATE xHa9ldMoapH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:30:31 GBp 85 493.00 BATE xHa9ldMoapJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:30:31 GBp 47 493.00 BATE xHa9ldMoapP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:30:31 GBp 110 493.00 BATE xHa9ldMoapR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:30:31 GBp 82 493.00 BATE xHa9ldMoaoX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:30:31 GBp 109 493.00 BATE xHa9ldMoaod OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:30:31 GBp 86 493.00 BATE xHa9ldMoaoj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:30:31 GBp 103 493.00 BATE xHa9ldMoaop OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:30:31 GBp 154 493.00 BATE xHa9ldMoaov OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:30:31 GBp 1,200 493.00 BATE xHa9ldMoao$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:30:31 GBp 152 493.00 BATE xHa9ldMoao1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:30:30 GBp 1,200 493.00 BATE xHa9ldMoaoI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:30:30 GBp 34 493.00 BATE xHa9ldMoaoK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:30:30 GBp 120 493.00 BATE xHa9ldMoaoM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:30:30 GBp 1,000 493.00 BATE xHa9ldMoaz@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:30:30 GBp 1,000 493.00 BATE xHa9ldMoaz0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:30:30 GBp 350 493.00 BATE xHa9ldMoaz2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:30:30 GBp 263 493.00 BATE xHa9ldMoazw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:30:30 GBp 1,000 493.00 BATE xHa9ldMoazy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:30:30 GBp 614 492.60 XLON xHa9ldMoazC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:30:30 GBp 1,264 492.80 XLON xHa9ldMoazJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:30:30 GBp 503 492.60 BATE xHa9ldMoazL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:30:30 GBp 719 492.80 BATE xHa9ldMoazM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:30:30 GBp 752 493.40 XLON xHa9ldMoazQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:30:30 GBp 116 493.40 XLON xHa9ldMoazS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:30:30 GBp 36 493.40 XLON xHa9ldMoazU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:28:46 GBp 1 493.40 XLON xHa9ldMobd3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:28:46 GBp 813 493.40 XLON xHa9ldMobd5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:27:28 GBp 315 493.40 XLON xHa9ldMobuo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:27:28 GBp 51 493.40 XLON xHa9ldMobuq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:26:10 GBp 308 493.40 XLON xHa9ldMobIw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:24:26 GBp 5 493.40 XLON xHa9ldMoY43 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:24:26 GBp 316 493.40 XLON xHa9ldMoY45 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:24:26 GBp 182 493.40 XLON xHa9ldMoY47 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:24:26 GBp 34 493.40 XLON xHa9ldMoY49 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:23:08 GBp 1,010 493.40 XLON xHa9ldMoZbB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:21:50 GBp 824 493.40 XLON xHa9ldMoZvh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:21:50 GBp 193 493.40 XLON xHa9ldMoZvj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:21:50 GBp 81 493.40 XLON xHa9ldMoZvl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:20:32 GBp 201 493.40 XLON xHa9ldMoZU$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:20:32 GBp 175 493.40 XLON xHa9ldMoZU1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:20:32 GBp 207 493.40 XLON xHa9ldMoZUx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:20:32 GBp 596 493.40 XLON xHa9ldMoZUz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:18:48 GBp 849 493.40 XLON xHa9ldMoWKr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:18:48 GBp 182 493.40 XLON xHa9ldMoWKt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:17:56 GBp 159 493.40 XLON xHa9ldMoXcM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:17:56 GBp 188 493.40 XLON xHa9ldMoXcO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:16:12 GBp 406 493.40 XLON xHa9ldMoXAR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:16:12 GBp 2 493.40 XLON xHa9ldMoXAT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:16:12 GBp 188 493.40 XLON xHa9ldMoXAV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:14:18 GBp 281 493.00 BATE xHa9ldMokut OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:14:18 GBp 42 493.00 BATE xHa9ldMokuv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:14:18 GBp 1,200 493.40 BATE xHa9ldMoku@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:14:18 GBp 441 493.40 BATE xHa9ldMoku0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:14:17 GBp 1,666 493.40 XLON xHa9ldMokxn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:14:17 GBp 1,664 493.40 BATE xHa9ldMokxt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:14:17 GBp 619 493.40 XLON xHa9ldMokwh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:14:17 GBp 615 493.40 BATE xHa9ldMokw3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:14:17 GBp 1,109 493.40 XLON xHa9ldMokwF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:14:17 GBp 195 493.40 XLON xHa9ldMokwH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:14:17 GBp 307 493.00 BATE xHa9ldMokwK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:10:04 GBp 64 493.40 XLON xHa9ldMoit3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:10:04 GBp 289 493.40 XLON xHa9ldMoit5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:10:04 GBp 706 493.40 BATE xHa9ldMoitU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:10:04 GBp 350 493.40 BATE xHa9ldMoisW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:07:26 GBp 550 493.40 XLON xHa9ldMoj6a OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:07:26 GBp 1,070 493.40 XLON xHa9ldMoj6Y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:01:45 GBp 420 493.40 BATE xHa9ldMohAE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:01:45 GBp 196 493.40 BATE xHa9ldMohAG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:01:45 GBp 134 493.40 XLON xHa9ldMohAR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:01:45 GBp 130 493.40 XLON xHa9ldMohAT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:01:45 GBp 274 493.40 XLON xHa9ldMohAV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:01:45 GBp 440 493.20 XLON xHa9ldMohLX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:01:45 GBp 351 493.00 BATE xHa9ldMohLh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:01:45 GBp 351 493.00 XLON xHa9ldMohLj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:01:45 GBp 500 493.20 XLON xHa9ldMohLl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:01:45 GBp 220 493.20 BATE xHa9ldMohLn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 14:01:45 GBp 280 493.20 BATE xHa9ldMohLp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 13:55:30 GBp 468 493.60 XLON xHa9ldMoNnE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 13:55:30 GBp 340 493.60 BATE xHa9ldMoNnG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 13:55:30 GBp 24 493.80 BATE xHa9ldMoNnI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 13:55:27 GBp 444 493.80 BATE xHa9ldMoNpx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 13:55:27 GBp 468 493.80 XLON xHa9ldMoNp0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 13:55:27 GBp 681 494.20 XLON xHa9ldMoNp9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 13:55:27 GBp 434 494.00 BATE xHa9ldMoNpB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 13:55:26 GBp 7,233 494.80 XLON xHa9ldMoNox OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 13:55:26 GBp 5,555 494.80 XLON xHa9ldMoNoz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 13:55:26 GBp 2,543 494.80 XLON xHa9ldMoNo$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 13:55:26 GBp 2,522 494.80 XLON xHa9ldMoNo1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 13:55:26 GBp 7,774 494.80 XLON xHa9ldMoNo3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 13:55:26 GBp 189 494.80 XLON xHa9ldMoNo5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 13:38:05 GBp 171 494.80 XLON xHa9ldMoU9O OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 13:38:05 GBp 246 494.80 XLON xHa9ldMoU8h OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 13:38:05 GBp 163 494.40 XLON xHa9ldMoU8x OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 13:38:05 GBp 212 494.40 XLON xHa9ldMoU8$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 13:19:38 GBp 312 494.80 XLON xHa9ldMoPoE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 13:19:38 GBp 510 494.80 XLON xHa9ldMoPoG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 13:19:38 GBp 931 494.80 XLON xHa9ldMoPoI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 13:19:38 GBp 1,125 494.80 XLON xHa9ldMoPoN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 13:19:38 GBp 364 494.80 XLON xHa9ldMoPoP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 13:19:38 GBp 253 494.80 XLON xHa9ldMoPoR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 13:19:38 GBp 465 494.20 XLON xHa9ldMoPoU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 12:22:01 GBp 171 494.00 BATE xHa9ldMpr@h OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 12:10:24 GBp 487 494.20 XLON xHa9ldMpnZ2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 12:09:47 GBp 174 494.20 XLON xHa9ldMpnyh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 11:46:19 GBp 38 492.80 BATE xHa9ldMpYzg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 11:46:19 GBp 469 492.80 XLON xHa9ldMpYze OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 11:38:05 GBp 79 492.80 BATE xHa9ldMpkkj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 11:35:11 GBp 74 492.80 BATE xHa9ldMplhC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 11:29:45 GBp 16 492.80 XLON xHa9ldMpiGc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 11:29:19 GBp 32 492.80 XLON xHa9ldMpiPn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 11:28:51 GBp 34 492.80 XLON xHa9ldMpjZv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 11:19:53 GBp 57 492.80 BATE xHa9ldMph$C OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 11:19:53 GBp 72 492.80 BATE xHa9ldMph$E OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 11:19:53 GBp 71 492.80 BATE xHa9ldMph$G OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 11:08:55 GBp 46 492.80 BATE xHa9ldMpMBl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 11:04:09 GBp 323 493.00 XLON xHa9ldMpKgE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 11:04:09 GBp 88 493.00 XLON xHa9ldMpKgO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 11:04:09 GBp 137 493.00 XLON xHa9ldMpKgU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 11:04:09 GBp 390 493.00 XLON xHa9ldMpKrW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 11:04:09 GBp 534 492.80 XLON xHa9ldMpKrh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 11:04:09 GBp 373 492.60 XLON xHa9ldMpKrn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 11:04:09 GBp 1 492.80 BATE xHa9ldMpKrp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 09:53:03 GBp 323 491.80 BATE xHa9ldMp0X3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 09:53:03 GBp 323 491.80 CHIX xHa9ldMp0X5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 09:53:02 GBp 350 491.80 XLON xHa9ldMp0XQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 09:53:02 GBp 639 491.80 XLON xHa9ldMp0Wa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 09:53:02 GBp 133 491.80 BATE xHa9ldMp0Wc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 09:53:02 GBp 397 491.80 BATE xHa9ldMp0We OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 09:53:02 GBp 159 491.80 CHIX xHa9ldMp0Wg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 09:53:02 GBp 164 491.80 CHIX xHa9ldMp0Wi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 09:38:07 GBp 323 491.80 CHIX xHa9ldMpChC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 09:38:07 GBp 1 491.80 XLON xHa9ldMpChJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 09:36:05 GBp 3 491.20 CHIX xHa9ldMpCND OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 09:36:05 GBp 2,278 490.80 XLON xHa9ldMpCMZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 09:36:05 GBp 396 490.40 XLON xHa9ldMpCMc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 09:36:05 GBp 180 490.40 XLON xHa9ldMpCMe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 09:36:05 GBp 323 490.40 CHIX xHa9ldMpCMg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 09:36:05 GBp 116 490.40 BATE xHa9ldMpCMi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 09:36:05 GBp 369 490.40 BATE xHa9ldMpCMk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 09:19:12 GBp 161 490.80 XLON xHa9ldMp9ZO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 09:19:12 GBp 963 490.80 XLON xHa9ldMp9YX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 09:09:26 GBp 167 489.40 CHIX xHa9ldMitBl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 09:09:26 GBp 263 489.40 BATE xHa9ldMitBn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 09:09:26 GBp 247 489.40 BATE xHa9ldMitBp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 09:09:26 GBp 156 489.40 CHIX xHa9ldMitBr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 09:09:26 GBp 597 489.40 XLON xHa9ldMitBt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 09:09:20 GBp 173 489.40 BATE xHa9ldMitLL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 09:08:05 GBp 323 489.40 CHIX xHa9ldMiqiy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 09:08:05 GBp 412 489.40 XLON xHa9ldMiqi@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 09:08:05 GBp 139 489.60 CHIX xHa9ldMiqi4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 09:08:05 GBp 148 489.60 XLON xHa9ldMiqi6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 09:08:05 GBp 184 489.60 CHIX xHa9ldMiqi8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 09:08:05 GBp 444 489.60 XLON xHa9ldMiqiA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 09:08:05 GBp 381 489.60 BATE xHa9ldMiqiC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 09:08:05 GBp 122 489.60 BATE xHa9ldMiqiE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 08:28:32 GBp 68 489.40 XLON xHa9ldMivBD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 08:28:32 GBp 87 489.40 CHIX xHa9ldMivBI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 08:28:32 GBp 155 489.40 CHIX xHa9ldMivBK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 08:20:40 GBp 242 489.40 CHIX xHa9ldMiaHd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 08:16:38 GBp 242 489.40 CHIX xHa9ldMiYPL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 08:16:37 GBp 367 489.40 CHIX xHa9ldMiYPQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 08:16:01 GBp 359 488.80 XLON xHa9ldMiZq5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 04-Jul-2023 08:16:01 GBp 98 488.60 XLON xHa9ldMiZq7

