OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

 | Source: OSB GROUP PLC OSB GROUP PLC

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
23 December 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 22 December 2025 it had purchased a total of 168,283 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased115,20553,078-
Highest price paid (per ordinary share)634.00p634.00p-
Lowest price paid (per ordinary share)626.50p628.00p-
Volume weighted average price paid (per ordinary share)630.46p631.04p-

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 356,235,197 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 356,235,197.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
22-12-202516:28:42GBp134632.50XLONxeaMPRzZ3XE
22-12-202516:26:31GBp322632.50XLONxeaMPRzZ1t9
22-12-202516:26:01GBp650632.00XLONxeaMPRzZ1B1
22-12-202516:25:51GBp310632.50XLONxeaMPRzZEdz
22-12-202516:25:50GBp361632.50XLONxeaMPRzZEco
22-12-202516:25:50GBp245632.50XLONxeaMPRzZEcq
22-12-202516:25:50GBp221632.50XLONxeaMPRzZEcs
22-12-202516:25:50GBp54632.50XLONxeaMPRzZEcy
22-12-202516:25:50GBp214632.50XLONxeaMPRzZEc@
22-12-202516:25:50GBp3632.50XLONxeaMPRzZEc0
22-12-202516:25:50GBp426632.50XLONxeaMPRzZEc6
22-12-202516:25:50GBp343632.50XLONxeaMPRzZEc8
22-12-202516:25:50GBp217632.50XLONxeaMPRzZEcA
22-12-202516:25:50GBp152632.50XLONxeaMPRzZEcC
22-12-202516:25:50GBp363632.50XLONxeaMPRzZEcE
22-12-202516:25:50GBp147632.50XLONxeaMPRzZEcG
22-12-202516:25:50GBp992632.50XLONxeaMPRzZEcI
22-12-202516:25:50GBp1,178632.50XLONxeaMPRzZEcS
22-12-202516:25:14GBp583632.00XLONxeaMPRzZE9q
22-12-202516:25:11GBp480632.00XLONxeaMPRzZEB5
22-12-202516:23:50GBp257632.50XLONxeaMPRzZCjU
22-12-202516:21:56GBp132632.50XLONxeaMPRzZAkU
22-12-202516:21:56GBp183632.50XLONxeaMPRzZAfY
22-12-202516:18:46GBp232632.50XLONxeaMPRzZ9@e
22-12-202516:15:19GBp193632.50XLONxeaMPRySqRW
22-12-202516:15:19GBp1,004632.50XLONxeaMPRySqRg
22-12-202516:08:10GBp193632.00XLONxeaMPRyS@1x
22-12-202516:08:10GBp6632.00XLONxeaMPRyS@1z
22-12-202516:06:55GBp633632.00XLONxeaMPRyS$$a
22-12-202515:49:35GBp1,004630.00XLONxeaMPRySXXi
22-12-202515:38:40GBp856630.00BATExeaMPRySMlR
22-12-202515:38:40GBp1,004630.00XLONxeaMPRySMlP
22-12-202515:37:31GBp360630.00BATExeaMPRySNZQ
22-12-202515:33:42GBp217630.50XLONxeaMPRySIrV
22-12-202515:26:23GBp123629.00XLONxeaMPRySSVc
22-12-202515:25:55GBp210629.50XLONxeaMPRySTyh
22-12-202515:25:55GBp497629.50XLONxeaMPRySTyj
22-12-202515:25:55GBp172629.50BATExeaMPRySTyl
22-12-202515:25:55GBp1,613630.00XLONxeaMPRySTyw
22-12-202515:25:55GBp250630.00BATExeaMPRySTyy
22-12-202515:25:45GBp370630.50XLONxeaMPRyST5X
22-12-202515:25:45GBp87630.50XLONxeaMPRyST5Z
22-12-202515:25:45GBp35630.50XLONxeaMPRyST5b
22-12-202515:24:55GBp121630.50XLONxeaMPRySQxr
22-12-202515:24:55GBp79630.50XLONxeaMPRySQxt
22-12-202515:24:55GBp31630.50XLONxeaMPRySQxv
22-12-202515:24:55GBp182630.50XLONxeaMPRySQxx
22-12-202515:22:25GBp389630.00XLONxeaMPRySOJy
22-12-202515:22:15GBp359630.00BATExeaMPRySOPS
22-12-202515:21:42GBp380630.00XLONxeaMPRySPzE
22-12-202515:21:14GBp360630.00BATExeaMPRySPKp
22-12-202515:20:46GBp402630.00BATExeaMPRyS6kY
22-12-202515:19:39GBp358630.00XLONxeaMPRyS7pW
22-12-202515:19:39GBp494630.00XLONxeaMPRyS7pY
22-12-202515:19:39GBp291630.00XLONxeaMPRyS7pa
22-12-202515:19:39GBp196630.00BATExeaMPRyS7pc
22-12-202515:19:15GBp356630.00BATExeaMPRyS79L
22-12-202515:18:08GBp897630.00BATExeaMPRyS4AJ
22-12-202515:18:08GBp345630.00BATExeaMPRyS4AL
22-12-202515:17:17GBp913630.50XLONxeaMPRyS5w9
22-12-202515:17:06GBp1,475631.00XLONxeaMPRyS5FJ
22-12-202515:15:08GBp392631.00XLONxeaMPRyS3gn
22-12-202515:15:08GBp514631.00XLONxeaMPRyS3gr
22-12-202515:15:08GBp14631.00XLONxeaMPRyS3gt
22-12-202515:14:55GBp201632.00XLONxeaMPRyS36v
22-12-202515:14:43GBp546632.00XLONxeaMPRyS3E7
22-12-202515:14:43GBp507632.00XLONxeaMPRyS3E9
22-12-202515:14:43GBp524632.00XLONxeaMPRyS3EB
22-12-202515:14:43GBp1,244632.00XLONxeaMPRyS3EU
22-12-202515:14:43GBp365632.00XLONxeaMPRyS39a
22-12-202515:14:43GBp414632.00XLONxeaMPRyS39c
22-12-202515:14:43GBp539632.00XLONxeaMPRyS39e
22-12-202515:14:43GBp210632.00XLONxeaMPRyS39i
22-12-202515:14:43GBp363632.00XLONxeaMPRyS39Y
22-12-202515:14:43GBp1,004631.50XLONxeaMPRyS39r
22-12-202515:12:28GBp550632.00XLONxeaMPRyS1x8
22-12-202515:12:28GBp4632.00XLONxeaMPRyS1xA
22-12-202515:12:28GBp8632.00XLONxeaMPRyS1xO
22-12-202515:05:00GBp1,004632.00XLONxeaMPRySBoj
22-12-202514:57:59GBp480631.50XLONxeaMPRyTrvS
22-12-202514:57:14GBp466631.50XLONxeaMPRyTrRR
22-12-202514:57:10GBp730632.00XLONxeaMPRyTodt
22-12-202514:57:10GBp743633.00XLONxeaMPRyTod2
22-12-202514:57:10GBp368633.00XLONxeaMPRyTod6
22-12-202514:57:10GBp31633.00XLONxeaMPRyTod8
22-12-202514:57:10GBp161633.00XLONxeaMPRyTodA
22-12-202514:57:10GBp32633.00XLONxeaMPRyTodE
22-12-202514:57:10GBp250633.00XLONxeaMPRyTodG
22-12-202514:57:10GBp517633.00XLONxeaMPRyTodI
22-12-202514:57:10GBp644633.00XLONxeaMPRyTodK
22-12-202514:57:10GBp1,004632.50XLONxeaMPRyTodS
22-12-202514:52:25GBp144633.50XLONxeaMPRyT@ra
22-12-202514:52:25GBp179633.50XLONxeaMPRyT@rc
22-12-202514:52:25GBp36633.50XLONxeaMPRyT@rY
22-12-202514:51:00GBp440632.50XLONxeaMPRyT$4A
22-12-202514:50:58GBp475633.50XLONxeaMPRyT$67
22-12-202514:50:57GBp292633.50XLONxeaMPRyT$1w
22-12-202514:50:57GBp2,818633.50XLONxeaMPRyT$10
22-12-202514:50:57GBp403633.50XLONxeaMPRyT$16
22-12-202514:50:57GBp199633.50XLONxeaMPRyT$1C
22-12-202514:50:57GBp392633.50XLONxeaMPRyT$0i
22-12-202514:50:57GBp203633.50XLONxeaMPRyT$0o
22-12-202514:50:57GBp399633.50XLONxeaMPRyT$0E
22-12-202514:50:57GBp373633.50XLONxeaMPRyT$0K
22-12-202514:50:57GBp195633.50XLONxeaMPRyT$0Q
22-12-202514:50:56GBp403633.50XLONxeaMPRyT$3W
22-12-202514:50:56GBp196633.50XLONxeaMPRyT$3f
22-12-202514:50:56GBp413633.50XLONxeaMPRyT$3o
22-12-202514:50:56GBp190633.50XLONxeaMPRyT$3q
22-12-202514:50:56GBp310633.50XLONxeaMPRyT$3s
22-12-202514:50:56GBp216633.50XLONxeaMPRyT$3u
22-12-202514:50:56GBp818633.50XLONxeaMPRyT$37
22-12-202514:50:56GBp1,004633.00XLONxeaMPRyT$3A
22-12-202514:50:50GBp868633.50XLONxeaMPRyT$Eb
22-12-202514:50:50GBp136633.50XLONxeaMPRyT$Ed
22-12-202514:47:05GBp1,004634.00XLONxeaMPRyTx2h
22-12-202514:45:37GBp38634.00BATExeaMPRyTvba
22-12-202514:45:37GBp188634.00BATExeaMPRyTvbY
22-12-202514:38:57GBp385633.50BATExeaMPRyTZXj
22-12-202514:38:56GBp401633.50BATExeaMPRyTZXv
22-12-202514:38:56GBp391633.50BATExeaMPRyTZXD
22-12-202514:38:56GBp399633.50BATExeaMPRyTZXL
22-12-202514:38:56GBp9633.50BATExeaMPRyTZXN
22-12-202514:38:56GBp399633.50BATExeaMPRyTZWX
22-12-202514:38:56GBp406633.50BATExeaMPRyTZWh
22-12-202514:38:56GBp401633.50BATExeaMPRyTZW9
22-12-202514:38:56GBp130633.50BATExeaMPRyTZWR
22-12-202514:38:56GBp188633.50BATExeaMPRyTZWT
22-12-202514:38:56GBp1,152633.50BATExeaMPRyTZWV
22-12-202514:34:56GBp230632.50BATExeaMPRyTkMO
22-12-202514:31:54GBp528632.00BATExeaMPRyTgb9
22-12-202514:31:53GBp115632.50XLONxeaMPRyTgaQ
22-12-202514:31:53GBp144632.50XLONxeaMPRyTgaS
22-12-202514:31:53GBp26632.50XLONxeaMPRyTgaU
22-12-202514:31:53GBp1,113632.00XLONxeaMPRyTgdb
22-12-202514:31:53GBp628632.00BATExeaMPRyTgdd
22-12-202514:31:53GBp376632.00BATExeaMPRyTgdf
22-12-202514:31:11GBp262632.50XLONxeaMPRyTgGw
22-12-202514:31:11GBp255632.50BATExeaMPRyTgG7
22-12-202514:31:11GBp239632.50XLONxeaMPRyTgGH
22-12-202514:31:11GBp237632.50BATExeaMPRyTgGO
22-12-202514:31:00GBp170632.50BATExeaMPRyThfT
22-12-202514:31:00GBp268632.50XLONxeaMPRyTheZ
22-12-202514:31:00GBp7,546632.50BATExeaMPRyThei
22-12-202514:31:00GBp3,776632.50BATExeaMPRyThek
22-12-202514:31:00GBp1,004632.00XLONxeaMPRyTher
22-12-202514:31:00GBp226632.00BATExeaMPRyThet
22-12-202514:31:00GBp214632.00BATExeaMPRyThev
22-12-202514:30:27GBp331633.00XLONxeaMPRyThHI
22-12-202514:30:27GBp134633.00XLONxeaMPRyThHK
22-12-202514:30:27GBp253633.00XLONxeaMPRyThHG
22-12-202514:30:27GBp205633.00XLONxeaMPRyThGb
22-12-202514:30:27GBp221633.00XLONxeaMPRyThGZ
22-12-202514:30:27GBp8633.00XLONxeaMPRyThG$
22-12-202514:30:27GBp206633.00XLONxeaMPRyThG1
22-12-202514:30:27GBp206633.00XLONxeaMPRyThG3
22-12-202514:30:12GBp106633.00XLONxeaMPRyTeXh
22-12-202514:30:12GBp261633.00XLONxeaMPRyTeXj
22-12-202514:30:12GBp488633.00XLONxeaMPRyTeXl
22-12-202514:30:03GBp193632.00XLONxeaMPRyTeye
22-12-202514:30:03GBp1,144632.00XLONxeaMPRyTeyg
22-12-202514:19:31GBp1,004632.00XLONxeaMPRyTHHf
22-12-202514:19:31GBp1,004632.00BATExeaMPRyTHHh
22-12-202514:14:10GBp243632.00XLONxeaMPRyTTE9
22-12-202514:14:10GBp15632.00XLONxeaMPRyTTEB
22-12-202514:11:10GBp103631.00XLONxeaMPRyTOdb
22-12-202514:11:10GBp145631.00XLONxeaMPRyTOdd
22-12-202514:07:12GBp1,148631.00XLONxeaMPRyT6Hg
22-12-202514:07:12GBp345631.00XLONxeaMPRyT6Hi
22-12-202514:07:12GBp250631.00XLONxeaMPRyT6Hk
22-12-202514:07:12GBp6,606630.50XLONxeaMPRyT6Ht
22-12-202514:07:12GBp17,716630.50BATExeaMPRyT6Hu
22-12-202514:06:12GBp616630.50XLONxeaMPRyT75d
22-12-202514:06:12GBp1,172630.50XLONxeaMPRyT75f
22-12-202514:06:12GBp72630.50XLONxeaMPRyT75l
22-12-202514:06:12GBp530630.50BATExeaMPRyT75x
22-12-202514:06:12GBp170630.50BATExeaMPRyT75z
22-12-202514:06:12GBp617630.50BATExeaMPRyT75$
22-12-202514:06:12GBp361630.50BATExeaMPRyT751
22-12-202514:05:55GBp173630.00XLONxeaMPRyT78L
22-12-202514:05:55GBp411630.00XLONxeaMPRyT78N
22-12-202513:58:55GBp96630.00XLONxeaMPRyT0wA
22-12-202513:58:55GBp439630.00XLONxeaMPRyT0wC
22-12-202513:58:55GBp535630.00BATExeaMPRyT0wE
22-12-202513:25:47GBp82630.00BATExeaMPRyUx2X
22-12-202513:25:02GBp340630.00BATExeaMPRyUuo0
22-12-202513:25:02GBp342630.00BATExeaMPRyUuo6
22-12-202513:25:02GBp330630.00BATExeaMPRyUuoF
22-12-202513:25:02GBp200630.00BATExeaMPRyUuoL
22-12-202513:25:02GBp543630.00BATExeaMPRyUuzY
22-12-202513:24:01GBp1,254629.50BATExeaMPRyUvcf
22-12-202513:24:01GBp244629.50BATExeaMPRyUvch
22-12-202513:24:01GBp23629.50BATExeaMPRyUvcj
22-12-202513:24:01GBp887629.00BATExeaMPRyUvcp
22-12-202513:24:01GBp972629.00XLONxeaMPRyUvcr
22-12-202513:24:01GBp117629.00BATExeaMPRyUvct
22-12-202513:22:42GBp859629.50BATExeaMPRyUvG0
22-12-202513:22:42GBp145629.50BATExeaMPRyUvG2
22-12-202513:22:42GBp464629.50XLONxeaMPRyUvGy
22-12-202513:22:42GBp1,146629.50XLONxeaMPRyUvG@
22-12-202513:21:39GBp624629.00XLONxeaMPRyUc1E
22-12-202513:21:39GBp260628.50BATExeaMPRyUc1S
22-12-202513:21:39GBp261628.50BATExeaMPRyUc1U
22-12-202513:21:39GBp626629.00BATExeaMPRyUc0d
22-12-202513:21:39GBp710629.00XLONxeaMPRyUc0p
22-12-202513:21:39GBp412629.00XLONxeaMPRyUc0r
22-12-202513:21:39GBp738629.00XLONxeaMPRyUc0t
22-12-202513:21:39GBp700629.00XLONxeaMPRyUc0v
22-12-202513:21:39GBp28629.00XLONxeaMPRyUc0x
22-12-202513:21:39GBp138629.00XLONxeaMPRyUc0z
22-12-202513:21:39GBp98629.00XLONxeaMPRyUc0$
22-12-202513:21:39GBp193629.00XLONxeaMPRyUc01
22-12-202513:04:31GBp1628.00XLONxeaMPRyUjpe
22-12-202513:03:07GBp1628.00BATExeaMPRyUgX2
22-12-202513:00:08GBp1,424628.50XLONxeaMPRyUhGv
22-12-202513:00:08GBp1,379628.50BATExeaMPRyUhGx
22-12-202512:59:38GBp43629.00XLONxeaMPRyUej6
22-12-202512:59:38GBp347629.00XLONxeaMPRyUejB
22-12-202512:59:38GBp393629.00XLONxeaMPRyUejS
22-12-202512:59:38GBp386629.00XLONxeaMPRyUeiv
22-12-202512:59:38GBp28629.00XLONxeaMPRyUeix
22-12-202512:59:31GBp195629.00BATExeaMPRyUeqm
22-12-202512:59:31GBp62629.00BATExeaMPRyUeqo
22-12-202512:58:56GBp447629.00BATExeaMPRyUe2I
22-12-202512:58:56GBp161629.00BATExeaMPRyUeDs
22-12-202512:58:56GBp161629.00BATExeaMPRyUeDu
22-12-202512:51:05GBp72629.00XLONxeaMPRyUL2h
22-12-202512:51:05GBp98629.00XLONxeaMPRyUL2j
22-12-202512:49:07GBp70629.00XLONxeaMPRyUI0r
22-12-202512:49:07GBp80629.00XLONxeaMPRyUI0s
22-12-202512:49:07GBp20629.00XLONxeaMPRyUI0x
22-12-202512:42:39GBp700629.00XLONxeaMPRyUUKv
22-12-202512:37:42GBp351629.00XLONxeaMPRyUT3Z
22-12-202512:37:42GBp148629.00XLONxeaMPRyUT3b
22-12-202512:37:42GBp229629.00XLONxeaMPRyUT3j
22-12-202512:37:42GBp330629.00XLONxeaMPRyUT3k
22-12-202512:37:42GBp184629.00XLONxeaMPRyUT3m
22-12-202512:37:42GBp229629.00XLONxeaMPRyUT3o
22-12-202512:30:11GBp272629.00XLONxeaMPRyU61z
22-12-202512:30:03GBp356629.00XLONxeaMPRyU6Lm
22-12-202512:26:16GBp622628.50XLONxeaMPRyU4DU
22-12-202512:08:34GBp641628.00XLONxeaMPRyUAdK
22-12-202512:07:10GBp431628.00XLONxeaMPRyUAJ4
22-12-202512:07:10GBp363628.00XLONxeaMPRyUAJ6
22-12-202512:07:10GBp371628.00XLONxeaMPRyUAJ8
22-12-202512:07:10GBp152628.00XLONxeaMPRyUAJA
22-12-202512:07:10GBp488628.00XLONxeaMPRyUAJC
22-12-202512:07:10GBp2,120628.00XLONxeaMPRyUAJI
22-12-202512:07:10GBp746627.50XLONxeaMPRyUAJP
22-12-202512:06:32GBp411628.50XLONxeaMPRyUBsK
22-12-202512:06:32GBp229628.50XLONxeaMPRyUBsM
22-12-202512:06:32GBp108628.50XLONxeaMPRyUBsO
22-12-202512:06:32GBp476628.00XLONxeaMPRyUBnW
22-12-202512:06:32GBp597628.50XLONxeaMPRyUBna
22-12-202511:35:00GBp335628.50XLONxeaMPRyVxtc
22-12-202511:19:02GBp287628.50XLONxeaMPRyVZ@x
22-12-202511:18:55GBp170628.50XLONxeaMPRyVZw@
22-12-202511:18:55GBp1,132628.50XLONxeaMPRyVZw6
22-12-202511:15:21GBp2,383627.50XLONxeaMPRyVXm$
22-12-202511:15:21GBp36627.50XLONxeaMPRyVXm1
22-12-202511:15:21GBp207627.50XLONxeaMPRyVXm3
22-12-202511:15:21GBp2627.50XLONxeaMPRyVXm5
22-12-202511:14:57GBp311627.50XLONxeaMPRyVX3W
22-12-202511:14:57GBp169627.50XLONxeaMPRyVX3Y
22-12-202511:14:07GBp184628.00XLONxeaMPRyVXO$
22-12-202511:14:07GBp299628.00XLONxeaMPRyVXOz
22-12-202511:14:06GBp12628.50XLONxeaMPRyVXRb
22-12-202511:14:06GBp12628.50XLONxeaMPRyVXRd
22-12-202511:14:06GBp452628.50XLONxeaMPRyVXRZ
22-12-202510:54:47GBp527628.50XLONxeaMPRyVNWK
22-12-202510:54:47GBp270628.50XLONxeaMPRyVNWM
22-12-202510:54:47GBp345628.50XLONxeaMPRyVNWO
22-12-202510:54:47GBp573628.50XLONxeaMPRyVNWQ
22-12-202510:54:47GBp95628.50XLONxeaMPRyVNWS
22-12-202510:54:47GBp21628.50XLONxeaMPRyVNWU
22-12-202510:42:52GBp151628.00XLONxeaMPRyVGRc
22-12-202510:42:52GBp26628.00XLONxeaMPRyVGRe
22-12-202510:42:52GBp113628.00XLONxeaMPRyVGRg
22-12-202510:42:52GBp486627.50XLONxeaMPRyVGRq
22-12-202510:39:21GBp1627.50XLONxeaMPRyVU5K
22-12-202510:31:46GBp105627.50XLONxeaMPRyVQc@
22-12-202510:31:46GBp179627.50XLONxeaMPRyVQc0
22-12-202510:31:46GBp154627.50XLONxeaMPRyVQcy
22-12-202510:29:11GBp755628.00XLONxeaMPRyVRvf
22-12-202510:28:44GBp178629.00XLONxeaMPRyVRFc
22-12-202510:28:44GBp297629.00XLONxeaMPRyVRFg
22-12-202510:28:44GBp400629.00XLONxeaMPRyVRFi
22-12-202509:53:04GBp669626.50XLONxeaMPRyOqBP
22-12-202509:52:07GBp25627.50XLONxeaMPRyOrio
22-12-202509:52:07GBp189627.50XLONxeaMPRyOriq
22-12-202509:50:09GBp109627.50XLONxeaMPRyOol9
22-12-202509:50:09GBp1627.50XLONxeaMPRyOolB
22-12-202509:50:09GBp142627.50XLONxeaMPRyOolD
22-12-202509:47:12GBp36627.50XLONxeaMPRyOpBa
22-12-202509:47:12GBp389627.50XLONxeaMPRyOpBc
22-12-202509:45:14GBp1627.50XLONxeaMPRyOmCl
22-12-202509:45:14GBp179627.50XLONxeaMPRyOmCn
22-12-202509:45:14GBp12627.50XLONxeaMPRyOmCp
22-12-202509:42:17GBp506627.50XLONxeaMPRyO@WK
22-12-202509:40:19GBp130627.50XLONxeaMPRyO$kI
22-12-202509:40:19GBp30627.50XLONxeaMPRyO$kK
22-12-202509:40:19GBp60627.50XLONxeaMPRyO$kM
22-12-202509:37:22GBp406627.50XLONxeaMPRyOy6W
22-12-202509:33:26GBp92627.50XLONxeaMPRyOw1f
22-12-202509:33:26GBp458627.50XLONxeaMPRyOw1h
22-12-202509:29:49GBp113627.50XLONxeaMPRyOu$x
22-12-202509:29:49GBp444627.50XLONxeaMPRyOu$z
22-12-202509:27:32GBp53627.50XLONxeaMPRyOvCD
22-12-202509:27:32GBp185627.50XLONxeaMPRyOvCE
22-12-202509:26:28GBp36627.50XLONxeaMPRyOchr
22-12-202509:26:28GBp146627.50XLONxeaMPRyOcht
22-12-202509:26:28GBp87627.50XLONxeaMPRyOchv
22-12-202509:26:28GBp13627.50XLONxeaMPRyOchx
22-12-202509:24:35GBp170627.50XLONxeaMPRyOds7
22-12-202509:19:16GBp732627.00XLONxeaMPRyObHm
22-12-202509:19:16GBp363628.00XLONxeaMPRyObHw
22-12-202509:19:16GBp134628.00XLONxeaMPRyObHy
22-12-202509:06:55GBp188627.50XLONxeaMPRyOi9p
22-12-202509:06:53GBp274628.00XLONxeaMPRyOi80
22-12-202509:05:57GBp451628.00XLONxeaMPRyOjez
22-12-202509:04:29GBp446628.50XLONxeaMPRyOgb9
22-12-202509:04:29GBp227628.50XLONxeaMPRyOgbB
22-12-202509:00:21GBp642628.00XLONxeaMPRyOe92
22-12-202509:00:21GBp181628.50XLONxeaMPRyOe98
22-12-202509:00:21GBp220628.50XLONxeaMPRyOe9A
22-12-202508:57:03GBp14629.50XLONxeaMPRyOMzo
22-12-202508:57:03GBp50629.50XLONxeaMPRyOMzq
22-12-202508:57:03GBp213629.50XLONxeaMPRyOMzs
22-12-202508:57:03GBp34629.50XLONxeaMPRyOMzu
22-12-202508:55:05GBp191629.50XLONxeaMPRyONsE
22-12-202508:55:05GBp34629.50XLONxeaMPRyONsG
22-12-202508:55:05GBp65629.50XLONxeaMPRyONsI
22-12-202508:51:09GBp576629.50XLONxeaMPRyOLd7
22-12-202508:51:09GBp37629.50XLONxeaMPRyOLd9
22-12-202508:51:09GBp67629.50XLONxeaMPRyOLdB
22-12-202508:49:23GBp248629.50XLONxeaMPRyOLIf
22-12-202508:49:23GBp209629.50XLONxeaMPRyOLIp
22-12-202508:49:23GBp189629.50XLONxeaMPRyOLIr
22-12-202508:49:23GBp126629.50XLONxeaMPRyOLIz
22-12-202508:49:23GBp183629.50XLONxeaMPRyOLI@
22-12-202508:49:23GBp32629.50XLONxeaMPRyOLI0
22-12-202508:49:23GBp383629.50XLONxeaMPRyOLI2
22-12-202508:36:27GBp69628.00XLONxeaMPRyOSbM
22-12-202508:36:27GBp653628.50XLONxeaMPRyOSbO
22-12-202508:34:55GBp62630.00XLONxeaMPRyOSU$
22-12-202508:34:55GBp711630.00XLONxeaMPRyOSUt
22-12-202508:34:55GBp182630.00XLONxeaMPRyOSUv
22-12-202508:34:55GBp425630.00XLONxeaMPRyOSUx
22-12-202508:34:55GBp291630.00XLONxeaMPRyOSUz
22-12-202508:30:24GBp57629.00XLONxeaMPRyOReG
22-12-202508:30:24GBp250629.00XLONxeaMPRyOReK
22-12-202508:30:23GBp89629.00XLONxeaMPRyOReU
22-12-202508:30:23GBp125629.00XLONxeaMPRyORhW
22-12-202508:30:23GBp229629.00XLONxeaMPRyORhY
22-12-202508:18:42GBp390630.00XLONxeaMPRyO48H
22-12-202508:18:42GBp37630.00XLONxeaMPRyO48J
22-12-202508:18:42GBp241630.00XLONxeaMPRyO48L
22-12-202508:16:44GBp69630.00XLONxeaMPRyO5wa
22-12-202508:16:44GBp44630.00XLONxeaMPRyO5wc
22-12-202508:16:44GBp77630.00XLONxeaMPRyO5we
22-12-202508:16:44GBp122630.00XLONxeaMPRyO5wY
22-12-202508:13:47GBp30630.00XLONxeaMPRyO2Ob
22-12-202508:13:47GBp60630.00XLONxeaMPRyO2Od
22-12-202508:13:47GBp346630.00XLONxeaMPRyO2Of
22-12-202508:13:47GBp247630.00XLONxeaMPRyO2OW
22-12-202508:11:49GBp97630.00XLONxeaMPRyO3Ab
22-12-202508:11:49GBp38630.00XLONxeaMPRyO3Ad
22-12-202508:11:49GBp74630.00XLONxeaMPRyO3Af
22-12-202508:11:49GBp66630.00XLONxeaMPRyO3Ah
22-12-202508:08:52GBp210630.00XLONxeaMPRyO1b@
22-12-202508:08:52GBp37630.00XLONxeaMPRyO1b0
22-12-202508:08:52GBp47630.00XLONxeaMPRyO1b2
22-12-202508:08:52GBp362630.00XLONxeaMPRyO1b4
22-12-202508:08:52GBp45630.00XLONxeaMPRyO1by
22-12-202508:06:54GBp47630.00XLONxeaMPRyO1JI
22-12-202508:06:54GBp285630.00XLONxeaMPRyO1JK
22-12-202508:04:20GBp822630.50XLONxeaMPRyOFnp
22-12-202508:04:20GBp82630.50XLONxeaMPRyOFny
22-12-202508:04:20GBp332630.50XLONxeaMPRyOFn@
22-12-202508:04:20GBp458630.50XLONxeaMPRyOFn0



