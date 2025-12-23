OSB GROUP PLC
ISIN: GB00BLDRH360
23 December 2025
LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459
OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares
The Company announces that on 22 December 2025 it had purchased a total of 168,283 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.
|London Stock Exchange
|CBOE BXE
|CBOE CXE
|Number of ordinary shares purchased
|115,205
|53,078
|-
|Highest price paid (per ordinary share)
|634.00p
|634.00p
|-
|Lowest price paid (per ordinary share)
|626.50p
|628.00p
|-
|Volume weighted average price paid (per ordinary share)
|630.46p
|631.04p
|-
The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.
Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 356,235,197 ordinary shares.
No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 356,235,197.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.
This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.
Schedule of Purchases – Individual Transactions
|Issuer Name
|OSB GROUP PLC
|LEI
|213800ZBKL9BHSL2K459
|ISIN
|GB00BLDRH360
|Intermediary Name
|Citigroup Global Markets Limited
|Intermediary Code
|SBILGB2L
|Timezone
|GMT+1
|Currency
|GBP
|Transaction Date
|Trade Time
|Currency
|Volume
|Price
|Trading Venue
|Transaction ID
|22-12-2025
|16:28:42
|GBp
|134
|632.50
|XLON
|xeaMPRzZ3XE
|22-12-2025
|16:26:31
|GBp
|322
|632.50
|XLON
|xeaMPRzZ1t9
|22-12-2025
|16:26:01
|GBp
|650
|632.00
|XLON
|xeaMPRzZ1B1
|22-12-2025
|16:25:51
|GBp
|310
|632.50
|XLON
|xeaMPRzZEdz
|22-12-2025
|16:25:50
|GBp
|361
|632.50
|XLON
|xeaMPRzZEco
|22-12-2025
|16:25:50
|GBp
|245
|632.50
|XLON
|xeaMPRzZEcq
|22-12-2025
|16:25:50
|GBp
|221
|632.50
|XLON
|xeaMPRzZEcs
|22-12-2025
|16:25:50
|GBp
|54
|632.50
|XLON
|xeaMPRzZEcy
|22-12-2025
|16:25:50
|GBp
|214
|632.50
|XLON
|xeaMPRzZEc@
|22-12-2025
|16:25:50
|GBp
|3
|632.50
|XLON
|xeaMPRzZEc0
|22-12-2025
|16:25:50
|GBp
|426
|632.50
|XLON
|xeaMPRzZEc6
|22-12-2025
|16:25:50
|GBp
|343
|632.50
|XLON
|xeaMPRzZEc8
|22-12-2025
|16:25:50
|GBp
|217
|632.50
|XLON
|xeaMPRzZEcA
|22-12-2025
|16:25:50
|GBp
|152
|632.50
|XLON
|xeaMPRzZEcC
|22-12-2025
|16:25:50
|GBp
|363
|632.50
|XLON
|xeaMPRzZEcE
|22-12-2025
|16:25:50
|GBp
|147
|632.50
|XLON
|xeaMPRzZEcG
|22-12-2025
|16:25:50
|GBp
|992
|632.50
|XLON
|xeaMPRzZEcI
|22-12-2025
|16:25:50
|GBp
|1,178
|632.50
|XLON
|xeaMPRzZEcS
|22-12-2025
|16:25:14
|GBp
|583
|632.00
|XLON
|xeaMPRzZE9q
|22-12-2025
|16:25:11
|GBp
|480
|632.00
|XLON
|xeaMPRzZEB5
|22-12-2025
|16:23:50
|GBp
|257
|632.50
|XLON
|xeaMPRzZCjU
|22-12-2025
|16:21:56
|GBp
|132
|632.50
|XLON
|xeaMPRzZAkU
|22-12-2025
|16:21:56
|GBp
|183
|632.50
|XLON
|xeaMPRzZAfY
|22-12-2025
|16:18:46
|GBp
|232
|632.50
|XLON
|xeaMPRzZ9@e
|22-12-2025
|16:15:19
|GBp
|193
|632.50
|XLON
|xeaMPRySqRW
|22-12-2025
|16:15:19
|GBp
|1,004
|632.50
|XLON
|xeaMPRySqRg
|22-12-2025
|16:08:10
|GBp
|193
|632.00
|XLON
|xeaMPRyS@1x
|22-12-2025
|16:08:10
|GBp
|6
|632.00
|XLON
|xeaMPRyS@1z
|22-12-2025
|16:06:55
|GBp
|633
|632.00
|XLON
|xeaMPRyS$$a
|22-12-2025
|15:49:35
|GBp
|1,004
|630.00
|XLON
|xeaMPRySXXi
|22-12-2025
|15:38:40
|GBp
|856
|630.00
|BATE
|xeaMPRySMlR
|22-12-2025
|15:38:40
|GBp
|1,004
|630.00
|XLON
|xeaMPRySMlP
|22-12-2025
|15:37:31
|GBp
|360
|630.00
|BATE
|xeaMPRySNZQ
|22-12-2025
|15:33:42
|GBp
|217
|630.50
|XLON
|xeaMPRySIrV
|22-12-2025
|15:26:23
|GBp
|123
|629.00
|XLON
|xeaMPRySSVc
|22-12-2025
|15:25:55
|GBp
|210
|629.50
|XLON
|xeaMPRySTyh
|22-12-2025
|15:25:55
|GBp
|497
|629.50
|XLON
|xeaMPRySTyj
|22-12-2025
|15:25:55
|GBp
|172
|629.50
|BATE
|xeaMPRySTyl
|22-12-2025
|15:25:55
|GBp
|1,613
|630.00
|XLON
|xeaMPRySTyw
|22-12-2025
|15:25:55
|GBp
|250
|630.00
|BATE
|xeaMPRySTyy
|22-12-2025
|15:25:45
|GBp
|370
|630.50
|XLON
|xeaMPRyST5X
|22-12-2025
|15:25:45
|GBp
|87
|630.50
|XLON
|xeaMPRyST5Z
|22-12-2025
|15:25:45
|GBp
|35
|630.50
|XLON
|xeaMPRyST5b
|22-12-2025
|15:24:55
|GBp
|121
|630.50
|XLON
|xeaMPRySQxr
|22-12-2025
|15:24:55
|GBp
|79
|630.50
|XLON
|xeaMPRySQxt
|22-12-2025
|15:24:55
|GBp
|31
|630.50
|XLON
|xeaMPRySQxv
|22-12-2025
|15:24:55
|GBp
|182
|630.50
|XLON
|xeaMPRySQxx
|22-12-2025
|15:22:25
|GBp
|389
|630.00
|XLON
|xeaMPRySOJy
|22-12-2025
|15:22:15
|GBp
|359
|630.00
|BATE
|xeaMPRySOPS
|22-12-2025
|15:21:42
|GBp
|380
|630.00
|XLON
|xeaMPRySPzE
|22-12-2025
|15:21:14
|GBp
|360
|630.00
|BATE
|xeaMPRySPKp
|22-12-2025
|15:20:46
|GBp
|402
|630.00
|BATE
|xeaMPRyS6kY
|22-12-2025
|15:19:39
|GBp
|358
|630.00
|XLON
|xeaMPRyS7pW
|22-12-2025
|15:19:39
|GBp
|494
|630.00
|XLON
|xeaMPRyS7pY
|22-12-2025
|15:19:39
|GBp
|291
|630.00
|XLON
|xeaMPRyS7pa
|22-12-2025
|15:19:39
|GBp
|196
|630.00
|BATE
|xeaMPRyS7pc
|22-12-2025
|15:19:15
|GBp
|356
|630.00
|BATE
|xeaMPRyS79L
|22-12-2025
|15:18:08
|GBp
|897
|630.00
|BATE
|xeaMPRyS4AJ
|22-12-2025
|15:18:08
|GBp
|345
|630.00
|BATE
|xeaMPRyS4AL
|22-12-2025
|15:17:17
|GBp
|913
|630.50
|XLON
|xeaMPRyS5w9
|22-12-2025
|15:17:06
|GBp
|1,475
|631.00
|XLON
|xeaMPRyS5FJ
|22-12-2025
|15:15:08
|GBp
|392
|631.00
|XLON
|xeaMPRyS3gn
|22-12-2025
|15:15:08
|GBp
|514
|631.00
|XLON
|xeaMPRyS3gr
|22-12-2025
|15:15:08
|GBp
|14
|631.00
|XLON
|xeaMPRyS3gt
|22-12-2025
|15:14:55
|GBp
|201
|632.00
|XLON
|xeaMPRyS36v
|22-12-2025
|15:14:43
|GBp
|546
|632.00
|XLON
|xeaMPRyS3E7
|22-12-2025
|15:14:43
|GBp
|507
|632.00
|XLON
|xeaMPRyS3E9
|22-12-2025
|15:14:43
|GBp
|524
|632.00
|XLON
|xeaMPRyS3EB
|22-12-2025
|15:14:43
|GBp
|1,244
|632.00
|XLON
|xeaMPRyS3EU
|22-12-2025
|15:14:43
|GBp
|365
|632.00
|XLON
|xeaMPRyS39a
|22-12-2025
|15:14:43
|GBp
|414
|632.00
|XLON
|xeaMPRyS39c
|22-12-2025
|15:14:43
|GBp
|539
|632.00
|XLON
|xeaMPRyS39e
|22-12-2025
|15:14:43
|GBp
|210
|632.00
|XLON
|xeaMPRyS39i
|22-12-2025
|15:14:43
|GBp
|363
|632.00
|XLON
|xeaMPRyS39Y
|22-12-2025
|15:14:43
|GBp
|1,004
|631.50
|XLON
|xeaMPRyS39r
|22-12-2025
|15:12:28
|GBp
|550
|632.00
|XLON
|xeaMPRyS1x8
|22-12-2025
|15:12:28
|GBp
|4
|632.00
|XLON
|xeaMPRyS1xA
|22-12-2025
|15:12:28
|GBp
|8
|632.00
|XLON
|xeaMPRyS1xO
|22-12-2025
|15:05:00
|GBp
|1,004
|632.00
|XLON
|xeaMPRySBoj
|22-12-2025
|14:57:59
|GBp
|480
|631.50
|XLON
|xeaMPRyTrvS
|22-12-2025
|14:57:14
|GBp
|466
|631.50
|XLON
|xeaMPRyTrRR
|22-12-2025
|14:57:10
|GBp
|730
|632.00
|XLON
|xeaMPRyTodt
|22-12-2025
|14:57:10
|GBp
|743
|633.00
|XLON
|xeaMPRyTod2
|22-12-2025
|14:57:10
|GBp
|368
|633.00
|XLON
|xeaMPRyTod6
|22-12-2025
|14:57:10
|GBp
|31
|633.00
|XLON
|xeaMPRyTod8
|22-12-2025
|14:57:10
|GBp
|161
|633.00
|XLON
|xeaMPRyTodA
|22-12-2025
|14:57:10
|GBp
|32
|633.00
|XLON
|xeaMPRyTodE
|22-12-2025
|14:57:10
|GBp
|250
|633.00
|XLON
|xeaMPRyTodG
|22-12-2025
|14:57:10
|GBp
|517
|633.00
|XLON
|xeaMPRyTodI
|22-12-2025
|14:57:10
|GBp
|644
|633.00
|XLON
|xeaMPRyTodK
|22-12-2025
|14:57:10
|GBp
|1,004
|632.50
|XLON
|xeaMPRyTodS
|22-12-2025
|14:52:25
|GBp
|144
|633.50
|XLON
|xeaMPRyT@ra
|22-12-2025
|14:52:25
|GBp
|179
|633.50
|XLON
|xeaMPRyT@rc
|22-12-2025
|14:52:25
|GBp
|36
|633.50
|XLON
|xeaMPRyT@rY
|22-12-2025
|14:51:00
|GBp
|440
|632.50
|XLON
|xeaMPRyT$4A
|22-12-2025
|14:50:58
|GBp
|475
|633.50
|XLON
|xeaMPRyT$67
|22-12-2025
|14:50:57
|GBp
|292
|633.50
|XLON
|xeaMPRyT$1w
|22-12-2025
|14:50:57
|GBp
|2,818
|633.50
|XLON
|xeaMPRyT$10
|22-12-2025
|14:50:57
|GBp
|403
|633.50
|XLON
|xeaMPRyT$16
|22-12-2025
|14:50:57
|GBp
|199
|633.50
|XLON
|xeaMPRyT$1C
|22-12-2025
|14:50:57
|GBp
|392
|633.50
|XLON
|xeaMPRyT$0i
|22-12-2025
|14:50:57
|GBp
|203
|633.50
|XLON
|xeaMPRyT$0o
|22-12-2025
|14:50:57
|GBp
|399
|633.50
|XLON
|xeaMPRyT$0E
|22-12-2025
|14:50:57
|GBp
|373
|633.50
|XLON
|xeaMPRyT$0K
|22-12-2025
|14:50:57
|GBp
|195
|633.50
|XLON
|xeaMPRyT$0Q
|22-12-2025
|14:50:56
|GBp
|403
|633.50
|XLON
|xeaMPRyT$3W
|22-12-2025
|14:50:56
|GBp
|196
|633.50
|XLON
|xeaMPRyT$3f
|22-12-2025
|14:50:56
|GBp
|413
|633.50
|XLON
|xeaMPRyT$3o
|22-12-2025
|14:50:56
|GBp
|190
|633.50
|XLON
|xeaMPRyT$3q
|22-12-2025
|14:50:56
|GBp
|310
|633.50
|XLON
|xeaMPRyT$3s
|22-12-2025
|14:50:56
|GBp
|216
|633.50
|XLON
|xeaMPRyT$3u
|22-12-2025
|14:50:56
|GBp
|818
|633.50
|XLON
|xeaMPRyT$37
|22-12-2025
|14:50:56
|GBp
|1,004
|633.00
|XLON
|xeaMPRyT$3A
|22-12-2025
|14:50:50
|GBp
|868
|633.50
|XLON
|xeaMPRyT$Eb
|22-12-2025
|14:50:50
|GBp
|136
|633.50
|XLON
|xeaMPRyT$Ed
|22-12-2025
|14:47:05
|GBp
|1,004
|634.00
|XLON
|xeaMPRyTx2h
|22-12-2025
|14:45:37
|GBp
|38
|634.00
|BATE
|xeaMPRyTvba
|22-12-2025
|14:45:37
|GBp
|188
|634.00
|BATE
|xeaMPRyTvbY
|22-12-2025
|14:38:57
|GBp
|385
|633.50
|BATE
|xeaMPRyTZXj
|22-12-2025
|14:38:56
|GBp
|401
|633.50
|BATE
|xeaMPRyTZXv
|22-12-2025
|14:38:56
|GBp
|391
|633.50
|BATE
|xeaMPRyTZXD
|22-12-2025
|14:38:56
|GBp
|399
|633.50
|BATE
|xeaMPRyTZXL
|22-12-2025
|14:38:56
|GBp
|9
|633.50
|BATE
|xeaMPRyTZXN
|22-12-2025
|14:38:56
|GBp
|399
|633.50
|BATE
|xeaMPRyTZWX
|22-12-2025
|14:38:56
|GBp
|406
|633.50
|BATE
|xeaMPRyTZWh
|22-12-2025
|14:38:56
|GBp
|401
|633.50
|BATE
|xeaMPRyTZW9
|22-12-2025
|14:38:56
|GBp
|130
|633.50
|BATE
|xeaMPRyTZWR
|22-12-2025
|14:38:56
|GBp
|188
|633.50
|BATE
|xeaMPRyTZWT
|22-12-2025
|14:38:56
|GBp
|1,152
|633.50
|BATE
|xeaMPRyTZWV
|22-12-2025
|14:34:56
|GBp
|230
|632.50
|BATE
|xeaMPRyTkMO
|22-12-2025
|14:31:54
|GBp
|528
|632.00
|BATE
|xeaMPRyTgb9
|22-12-2025
|14:31:53
|GBp
|115
|632.50
|XLON
|xeaMPRyTgaQ
|22-12-2025
|14:31:53
|GBp
|144
|632.50
|XLON
|xeaMPRyTgaS
|22-12-2025
|14:31:53
|GBp
|26
|632.50
|XLON
|xeaMPRyTgaU
|22-12-2025
|14:31:53
|GBp
|1,113
|632.00
|XLON
|xeaMPRyTgdb
|22-12-2025
|14:31:53
|GBp
|628
|632.00
|BATE
|xeaMPRyTgdd
|22-12-2025
|14:31:53
|GBp
|376
|632.00
|BATE
|xeaMPRyTgdf
|22-12-2025
|14:31:11
|GBp
|262
|632.50
|XLON
|xeaMPRyTgGw
|22-12-2025
|14:31:11
|GBp
|255
|632.50
|BATE
|xeaMPRyTgG7
|22-12-2025
|14:31:11
|GBp
|239
|632.50
|XLON
|xeaMPRyTgGH
|22-12-2025
|14:31:11
|GBp
|237
|632.50
|BATE
|xeaMPRyTgGO
|22-12-2025
|14:31:00
|GBp
|170
|632.50
|BATE
|xeaMPRyThfT
|22-12-2025
|14:31:00
|GBp
|268
|632.50
|XLON
|xeaMPRyTheZ
|22-12-2025
|14:31:00
|GBp
|7,546
|632.50
|BATE
|xeaMPRyThei
|22-12-2025
|14:31:00
|GBp
|3,776
|632.50
|BATE
|xeaMPRyThek
|22-12-2025
|14:31:00
|GBp
|1,004
|632.00
|XLON
|xeaMPRyTher
|22-12-2025
|14:31:00
|GBp
|226
|632.00
|BATE
|xeaMPRyThet
|22-12-2025
|14:31:00
|GBp
|214
|632.00
|BATE
|xeaMPRyThev
|22-12-2025
|14:30:27
|GBp
|331
|633.00
|XLON
|xeaMPRyThHI
|22-12-2025
|14:30:27
|GBp
|134
|633.00
|XLON
|xeaMPRyThHK
|22-12-2025
|14:30:27
|GBp
|253
|633.00
|XLON
|xeaMPRyThHG
|22-12-2025
|14:30:27
|GBp
|205
|633.00
|XLON
|xeaMPRyThGb
|22-12-2025
|14:30:27
|GBp
|221
|633.00
|XLON
|xeaMPRyThGZ
|22-12-2025
|14:30:27
|GBp
|8
|633.00
|XLON
|xeaMPRyThG$
|22-12-2025
|14:30:27
|GBp
|206
|633.00
|XLON
|xeaMPRyThG1
|22-12-2025
|14:30:27
|GBp
|206
|633.00
|XLON
|xeaMPRyThG3
|22-12-2025
|14:30:12
|GBp
|106
|633.00
|XLON
|xeaMPRyTeXh
|22-12-2025
|14:30:12
|GBp
|261
|633.00
|XLON
|xeaMPRyTeXj
|22-12-2025
|14:30:12
|GBp
|488
|633.00
|XLON
|xeaMPRyTeXl
|22-12-2025
|14:30:03
|GBp
|193
|632.00
|XLON
|xeaMPRyTeye
|22-12-2025
|14:30:03
|GBp
|1,144
|632.00
|XLON
|xeaMPRyTeyg
|22-12-2025
|14:19:31
|GBp
|1,004
|632.00
|XLON
|xeaMPRyTHHf
|22-12-2025
|14:19:31
|GBp
|1,004
|632.00
|BATE
|xeaMPRyTHHh
|22-12-2025
|14:14:10
|GBp
|243
|632.00
|XLON
|xeaMPRyTTE9
|22-12-2025
|14:14:10
|GBp
|15
|632.00
|XLON
|xeaMPRyTTEB
|22-12-2025
|14:11:10
|GBp
|103
|631.00
|XLON
|xeaMPRyTOdb
|22-12-2025
|14:11:10
|GBp
|145
|631.00
|XLON
|xeaMPRyTOdd
|22-12-2025
|14:07:12
|GBp
|1,148
|631.00
|XLON
|xeaMPRyT6Hg
|22-12-2025
|14:07:12
|GBp
|345
|631.00
|XLON
|xeaMPRyT6Hi
|22-12-2025
|14:07:12
|GBp
|250
|631.00
|XLON
|xeaMPRyT6Hk
|22-12-2025
|14:07:12
|GBp
|6,606
|630.50
|XLON
|xeaMPRyT6Ht
|22-12-2025
|14:07:12
|GBp
|17,716
|630.50
|BATE
|xeaMPRyT6Hu
|22-12-2025
|14:06:12
|GBp
|616
|630.50
|XLON
|xeaMPRyT75d
|22-12-2025
|14:06:12
|GBp
|1,172
|630.50
|XLON
|xeaMPRyT75f
|22-12-2025
|14:06:12
|GBp
|72
|630.50
|XLON
|xeaMPRyT75l
|22-12-2025
|14:06:12
|GBp
|530
|630.50
|BATE
|xeaMPRyT75x
|22-12-2025
|14:06:12
|GBp
|170
|630.50
|BATE
|xeaMPRyT75z
|22-12-2025
|14:06:12
|GBp
|617
|630.50
|BATE
|xeaMPRyT75$
|22-12-2025
|14:06:12
|GBp
|361
|630.50
|BATE
|xeaMPRyT751
|22-12-2025
|14:05:55
|GBp
|173
|630.00
|XLON
|xeaMPRyT78L
|22-12-2025
|14:05:55
|GBp
|411
|630.00
|XLON
|xeaMPRyT78N
|22-12-2025
|13:58:55
|GBp
|96
|630.00
|XLON
|xeaMPRyT0wA
|22-12-2025
|13:58:55
|GBp
|439
|630.00
|XLON
|xeaMPRyT0wC
|22-12-2025
|13:58:55
|GBp
|535
|630.00
|BATE
|xeaMPRyT0wE
|22-12-2025
|13:25:47
|GBp
|82
|630.00
|BATE
|xeaMPRyUx2X
|22-12-2025
|13:25:02
|GBp
|340
|630.00
|BATE
|xeaMPRyUuo0
|22-12-2025
|13:25:02
|GBp
|342
|630.00
|BATE
|xeaMPRyUuo6
|22-12-2025
|13:25:02
|GBp
|330
|630.00
|BATE
|xeaMPRyUuoF
|22-12-2025
|13:25:02
|GBp
|200
|630.00
|BATE
|xeaMPRyUuoL
|22-12-2025
|13:25:02
|GBp
|543
|630.00
|BATE
|xeaMPRyUuzY
|22-12-2025
|13:24:01
|GBp
|1,254
|629.50
|BATE
|xeaMPRyUvcf
|22-12-2025
|13:24:01
|GBp
|244
|629.50
|BATE
|xeaMPRyUvch
|22-12-2025
|13:24:01
|GBp
|23
|629.50
|BATE
|xeaMPRyUvcj
|22-12-2025
|13:24:01
|GBp
|887
|629.00
|BATE
|xeaMPRyUvcp
|22-12-2025
|13:24:01
|GBp
|972
|629.00
|XLON
|xeaMPRyUvcr
|22-12-2025
|13:24:01
|GBp
|117
|629.00
|BATE
|xeaMPRyUvct
|22-12-2025
|13:22:42
|GBp
|859
|629.50
|BATE
|xeaMPRyUvG0
|22-12-2025
|13:22:42
|GBp
|145
|629.50
|BATE
|xeaMPRyUvG2
|22-12-2025
|13:22:42
|GBp
|464
|629.50
|XLON
|xeaMPRyUvGy
|22-12-2025
|13:22:42
|GBp
|1,146
|629.50
|XLON
|xeaMPRyUvG@
|22-12-2025
|13:21:39
|GBp
|624
|629.00
|XLON
|xeaMPRyUc1E
|22-12-2025
|13:21:39
|GBp
|260
|628.50
|BATE
|xeaMPRyUc1S
|22-12-2025
|13:21:39
|GBp
|261
|628.50
|BATE
|xeaMPRyUc1U
|22-12-2025
|13:21:39
|GBp
|626
|629.00
|BATE
|xeaMPRyUc0d
|22-12-2025
|13:21:39
|GBp
|710
|629.00
|XLON
|xeaMPRyUc0p
|22-12-2025
|13:21:39
|GBp
|412
|629.00
|XLON
|xeaMPRyUc0r
|22-12-2025
|13:21:39
|GBp
|738
|629.00
|XLON
|xeaMPRyUc0t
|22-12-2025
|13:21:39
|GBp
|700
|629.00
|XLON
|xeaMPRyUc0v
|22-12-2025
|13:21:39
|GBp
|28
|629.00
|XLON
|xeaMPRyUc0x
|22-12-2025
|13:21:39
|GBp
|138
|629.00
|XLON
|xeaMPRyUc0z
|22-12-2025
|13:21:39
|GBp
|98
|629.00
|XLON
|xeaMPRyUc0$
|22-12-2025
|13:21:39
|GBp
|193
|629.00
|XLON
|xeaMPRyUc01
|22-12-2025
|13:04:31
|GBp
|1
|628.00
|XLON
|xeaMPRyUjpe
|22-12-2025
|13:03:07
|GBp
|1
|628.00
|BATE
|xeaMPRyUgX2
|22-12-2025
|13:00:08
|GBp
|1,424
|628.50
|XLON
|xeaMPRyUhGv
|22-12-2025
|13:00:08
|GBp
|1,379
|628.50
|BATE
|xeaMPRyUhGx
|22-12-2025
|12:59:38
|GBp
|43
|629.00
|XLON
|xeaMPRyUej6
|22-12-2025
|12:59:38
|GBp
|347
|629.00
|XLON
|xeaMPRyUejB
|22-12-2025
|12:59:38
|GBp
|393
|629.00
|XLON
|xeaMPRyUejS
|22-12-2025
|12:59:38
|GBp
|386
|629.00
|XLON
|xeaMPRyUeiv
|22-12-2025
|12:59:38
|GBp
|28
|629.00
|XLON
|xeaMPRyUeix
|22-12-2025
|12:59:31
|GBp
|195
|629.00
|BATE
|xeaMPRyUeqm
|22-12-2025
|12:59:31
|GBp
|62
|629.00
|BATE
|xeaMPRyUeqo
|22-12-2025
|12:58:56
|GBp
|447
|629.00
|BATE
|xeaMPRyUe2I
|22-12-2025
|12:58:56
|GBp
|161
|629.00
|BATE
|xeaMPRyUeDs
|22-12-2025
|12:58:56
|GBp
|161
|629.00
|BATE
|xeaMPRyUeDu
|22-12-2025
|12:51:05
|GBp
|72
|629.00
|XLON
|xeaMPRyUL2h
|22-12-2025
|12:51:05
|GBp
|98
|629.00
|XLON
|xeaMPRyUL2j
|22-12-2025
|12:49:07
|GBp
|70
|629.00
|XLON
|xeaMPRyUI0r
|22-12-2025
|12:49:07
|GBp
|80
|629.00
|XLON
|xeaMPRyUI0s
|22-12-2025
|12:49:07
|GBp
|20
|629.00
|XLON
|xeaMPRyUI0x
|22-12-2025
|12:42:39
|GBp
|700
|629.00
|XLON
|xeaMPRyUUKv
|22-12-2025
|12:37:42
|GBp
|351
|629.00
|XLON
|xeaMPRyUT3Z
|22-12-2025
|12:37:42
|GBp
|148
|629.00
|XLON
|xeaMPRyUT3b
|22-12-2025
|12:37:42
|GBp
|229
|629.00
|XLON
|xeaMPRyUT3j
|22-12-2025
|12:37:42
|GBp
|330
|629.00
|XLON
|xeaMPRyUT3k
|22-12-2025
|12:37:42
|GBp
|184
|629.00
|XLON
|xeaMPRyUT3m
|22-12-2025
|12:37:42
|GBp
|229
|629.00
|XLON
|xeaMPRyUT3o
|22-12-2025
|12:30:11
|GBp
|272
|629.00
|XLON
|xeaMPRyU61z
|22-12-2025
|12:30:03
|GBp
|356
|629.00
|XLON
|xeaMPRyU6Lm
|22-12-2025
|12:26:16
|GBp
|622
|628.50
|XLON
|xeaMPRyU4DU
|22-12-2025
|12:08:34
|GBp
|641
|628.00
|XLON
|xeaMPRyUAdK
|22-12-2025
|12:07:10
|GBp
|431
|628.00
|XLON
|xeaMPRyUAJ4
|22-12-2025
|12:07:10
|GBp
|363
|628.00
|XLON
|xeaMPRyUAJ6
|22-12-2025
|12:07:10
|GBp
|371
|628.00
|XLON
|xeaMPRyUAJ8
|22-12-2025
|12:07:10
|GBp
|152
|628.00
|XLON
|xeaMPRyUAJA
|22-12-2025
|12:07:10
|GBp
|488
|628.00
|XLON
|xeaMPRyUAJC
|22-12-2025
|12:07:10
|GBp
|2,120
|628.00
|XLON
|xeaMPRyUAJI
|22-12-2025
|12:07:10
|GBp
|746
|627.50
|XLON
|xeaMPRyUAJP
|22-12-2025
|12:06:32
|GBp
|411
|628.50
|XLON
|xeaMPRyUBsK
|22-12-2025
|12:06:32
|GBp
|229
|628.50
|XLON
|xeaMPRyUBsM
|22-12-2025
|12:06:32
|GBp
|108
|628.50
|XLON
|xeaMPRyUBsO
|22-12-2025
|12:06:32
|GBp
|476
|628.00
|XLON
|xeaMPRyUBnW
|22-12-2025
|12:06:32
|GBp
|597
|628.50
|XLON
|xeaMPRyUBna
|22-12-2025
|11:35:00
|GBp
|335
|628.50
|XLON
|xeaMPRyVxtc
|22-12-2025
|11:19:02
|GBp
|287
|628.50
|XLON
|xeaMPRyVZ@x
|22-12-2025
|11:18:55
|GBp
|170
|628.50
|XLON
|xeaMPRyVZw@
|22-12-2025
|11:18:55
|GBp
|1,132
|628.50
|XLON
|xeaMPRyVZw6
|22-12-2025
|11:15:21
|GBp
|2,383
|627.50
|XLON
|xeaMPRyVXm$
|22-12-2025
|11:15:21
|GBp
|36
|627.50
|XLON
|xeaMPRyVXm1
|22-12-2025
|11:15:21
|GBp
|207
|627.50
|XLON
|xeaMPRyVXm3
|22-12-2025
|11:15:21
|GBp
|2
|627.50
|XLON
|xeaMPRyVXm5
|22-12-2025
|11:14:57
|GBp
|311
|627.50
|XLON
|xeaMPRyVX3W
|22-12-2025
|11:14:57
|GBp
|169
|627.50
|XLON
|xeaMPRyVX3Y
|22-12-2025
|11:14:07
|GBp
|184
|628.00
|XLON
|xeaMPRyVXO$
|22-12-2025
|11:14:07
|GBp
|299
|628.00
|XLON
|xeaMPRyVXOz
|22-12-2025
|11:14:06
|GBp
|12
|628.50
|XLON
|xeaMPRyVXRb
|22-12-2025
|11:14:06
|GBp
|12
|628.50
|XLON
|xeaMPRyVXRd
|22-12-2025
|11:14:06
|GBp
|452
|628.50
|XLON
|xeaMPRyVXRZ
|22-12-2025
|10:54:47
|GBp
|527
|628.50
|XLON
|xeaMPRyVNWK
|22-12-2025
|10:54:47
|GBp
|270
|628.50
|XLON
|xeaMPRyVNWM
|22-12-2025
|10:54:47
|GBp
|345
|628.50
|XLON
|xeaMPRyVNWO
|22-12-2025
|10:54:47
|GBp
|573
|628.50
|XLON
|xeaMPRyVNWQ
|22-12-2025
|10:54:47
|GBp
|95
|628.50
|XLON
|xeaMPRyVNWS
|22-12-2025
|10:54:47
|GBp
|21
|628.50
|XLON
|xeaMPRyVNWU
|22-12-2025
|10:42:52
|GBp
|151
|628.00
|XLON
|xeaMPRyVGRc
|22-12-2025
|10:42:52
|GBp
|26
|628.00
|XLON
|xeaMPRyVGRe
|22-12-2025
|10:42:52
|GBp
|113
|628.00
|XLON
|xeaMPRyVGRg
|22-12-2025
|10:42:52
|GBp
|486
|627.50
|XLON
|xeaMPRyVGRq
|22-12-2025
|10:39:21
|GBp
|1
|627.50
|XLON
|xeaMPRyVU5K
|22-12-2025
|10:31:46
|GBp
|105
|627.50
|XLON
|xeaMPRyVQc@
|22-12-2025
|10:31:46
|GBp
|179
|627.50
|XLON
|xeaMPRyVQc0
|22-12-2025
|10:31:46
|GBp
|154
|627.50
|XLON
|xeaMPRyVQcy
|22-12-2025
|10:29:11
|GBp
|755
|628.00
|XLON
|xeaMPRyVRvf
|22-12-2025
|10:28:44
|GBp
|178
|629.00
|XLON
|xeaMPRyVRFc
|22-12-2025
|10:28:44
|GBp
|297
|629.00
|XLON
|xeaMPRyVRFg
|22-12-2025
|10:28:44
|GBp
|400
|629.00
|XLON
|xeaMPRyVRFi
|22-12-2025
|09:53:04
|GBp
|669
|626.50
|XLON
|xeaMPRyOqBP
|22-12-2025
|09:52:07
|GBp
|25
|627.50
|XLON
|xeaMPRyOrio
|22-12-2025
|09:52:07
|GBp
|189
|627.50
|XLON
|xeaMPRyOriq
|22-12-2025
|09:50:09
|GBp
|109
|627.50
|XLON
|xeaMPRyOol9
|22-12-2025
|09:50:09
|GBp
|1
|627.50
|XLON
|xeaMPRyOolB
|22-12-2025
|09:50:09
|GBp
|142
|627.50
|XLON
|xeaMPRyOolD
|22-12-2025
|09:47:12
|GBp
|36
|627.50
|XLON
|xeaMPRyOpBa
|22-12-2025
|09:47:12
|GBp
|389
|627.50
|XLON
|xeaMPRyOpBc
|22-12-2025
|09:45:14
|GBp
|1
|627.50
|XLON
|xeaMPRyOmCl
|22-12-2025
|09:45:14
|GBp
|179
|627.50
|XLON
|xeaMPRyOmCn
|22-12-2025
|09:45:14
|GBp
|12
|627.50
|XLON
|xeaMPRyOmCp
|22-12-2025
|09:42:17
|GBp
|506
|627.50
|XLON
|xeaMPRyO@WK
|22-12-2025
|09:40:19
|GBp
|130
|627.50
|XLON
|xeaMPRyO$kI
|22-12-2025
|09:40:19
|GBp
|30
|627.50
|XLON
|xeaMPRyO$kK
|22-12-2025
|09:40:19
|GBp
|60
|627.50
|XLON
|xeaMPRyO$kM
|22-12-2025
|09:37:22
|GBp
|406
|627.50
|XLON
|xeaMPRyOy6W
|22-12-2025
|09:33:26
|GBp
|92
|627.50
|XLON
|xeaMPRyOw1f
|22-12-2025
|09:33:26
|GBp
|458
|627.50
|XLON
|xeaMPRyOw1h
|22-12-2025
|09:29:49
|GBp
|113
|627.50
|XLON
|xeaMPRyOu$x
|22-12-2025
|09:29:49
|GBp
|444
|627.50
|XLON
|xeaMPRyOu$z
|22-12-2025
|09:27:32
|GBp
|53
|627.50
|XLON
|xeaMPRyOvCD
|22-12-2025
|09:27:32
|GBp
|185
|627.50
|XLON
|xeaMPRyOvCE
|22-12-2025
|09:26:28
|GBp
|36
|627.50
|XLON
|xeaMPRyOchr
|22-12-2025
|09:26:28
|GBp
|146
|627.50
|XLON
|xeaMPRyOcht
|22-12-2025
|09:26:28
|GBp
|87
|627.50
|XLON
|xeaMPRyOchv
|22-12-2025
|09:26:28
|GBp
|13
|627.50
|XLON
|xeaMPRyOchx
|22-12-2025
|09:24:35
|GBp
|170
|627.50
|XLON
|xeaMPRyOds7
|22-12-2025
|09:19:16
|GBp
|732
|627.00
|XLON
|xeaMPRyObHm
|22-12-2025
|09:19:16
|GBp
|363
|628.00
|XLON
|xeaMPRyObHw
|22-12-2025
|09:19:16
|GBp
|134
|628.00
|XLON
|xeaMPRyObHy
|22-12-2025
|09:06:55
|GBp
|188
|627.50
|XLON
|xeaMPRyOi9p
|22-12-2025
|09:06:53
|GBp
|274
|628.00
|XLON
|xeaMPRyOi80
|22-12-2025
|09:05:57
|GBp
|451
|628.00
|XLON
|xeaMPRyOjez
|22-12-2025
|09:04:29
|GBp
|446
|628.50
|XLON
|xeaMPRyOgb9
|22-12-2025
|09:04:29
|GBp
|227
|628.50
|XLON
|xeaMPRyOgbB
|22-12-2025
|09:00:21
|GBp
|642
|628.00
|XLON
|xeaMPRyOe92
|22-12-2025
|09:00:21
|GBp
|181
|628.50
|XLON
|xeaMPRyOe98
|22-12-2025
|09:00:21
|GBp
|220
|628.50
|XLON
|xeaMPRyOe9A
|22-12-2025
|08:57:03
|GBp
|14
|629.50
|XLON
|xeaMPRyOMzo
|22-12-2025
|08:57:03
|GBp
|50
|629.50
|XLON
|xeaMPRyOMzq
|22-12-2025
|08:57:03
|GBp
|213
|629.50
|XLON
|xeaMPRyOMzs
|22-12-2025
|08:57:03
|GBp
|34
|629.50
|XLON
|xeaMPRyOMzu
|22-12-2025
|08:55:05
|GBp
|191
|629.50
|XLON
|xeaMPRyONsE
|22-12-2025
|08:55:05
|GBp
|34
|629.50
|XLON
|xeaMPRyONsG
|22-12-2025
|08:55:05
|GBp
|65
|629.50
|XLON
|xeaMPRyONsI
|22-12-2025
|08:51:09
|GBp
|576
|629.50
|XLON
|xeaMPRyOLd7
|22-12-2025
|08:51:09
|GBp
|37
|629.50
|XLON
|xeaMPRyOLd9
|22-12-2025
|08:51:09
|GBp
|67
|629.50
|XLON
|xeaMPRyOLdB
|22-12-2025
|08:49:23
|GBp
|248
|629.50
|XLON
|xeaMPRyOLIf
|22-12-2025
|08:49:23
|GBp
|209
|629.50
|XLON
|xeaMPRyOLIp
|22-12-2025
|08:49:23
|GBp
|189
|629.50
|XLON
|xeaMPRyOLIr
|22-12-2025
|08:49:23
|GBp
|126
|629.50
|XLON
|xeaMPRyOLIz
|22-12-2025
|08:49:23
|GBp
|183
|629.50
|XLON
|xeaMPRyOLI@
|22-12-2025
|08:49:23
|GBp
|32
|629.50
|XLON
|xeaMPRyOLI0
|22-12-2025
|08:49:23
|GBp
|383
|629.50
|XLON
|xeaMPRyOLI2
|22-12-2025
|08:36:27
|GBp
|69
|628.00
|XLON
|xeaMPRyOSbM
|22-12-2025
|08:36:27
|GBp
|653
|628.50
|XLON
|xeaMPRyOSbO
|22-12-2025
|08:34:55
|GBp
|62
|630.00
|XLON
|xeaMPRyOSU$
|22-12-2025
|08:34:55
|GBp
|711
|630.00
|XLON
|xeaMPRyOSUt
|22-12-2025
|08:34:55
|GBp
|182
|630.00
|XLON
|xeaMPRyOSUv
|22-12-2025
|08:34:55
|GBp
|425
|630.00
|XLON
|xeaMPRyOSUx
|22-12-2025
|08:34:55
|GBp
|291
|630.00
|XLON
|xeaMPRyOSUz
|22-12-2025
|08:30:24
|GBp
|57
|629.00
|XLON
|xeaMPRyOReG
|22-12-2025
|08:30:24
|GBp
|250
|629.00
|XLON
|xeaMPRyOReK
|22-12-2025
|08:30:23
|GBp
|89
|629.00
|XLON
|xeaMPRyOReU
|22-12-2025
|08:30:23
|GBp
|125
|629.00
|XLON
|xeaMPRyORhW
|22-12-2025
|08:30:23
|GBp
|229
|629.00
|XLON
|xeaMPRyORhY
|22-12-2025
|08:18:42
|GBp
|390
|630.00
|XLON
|xeaMPRyO48H
|22-12-2025
|08:18:42
|GBp
|37
|630.00
|XLON
|xeaMPRyO48J
|22-12-2025
|08:18:42
|GBp
|241
|630.00
|XLON
|xeaMPRyO48L
|22-12-2025
|08:16:44
|GBp
|69
|630.00
|XLON
|xeaMPRyO5wa
|22-12-2025
|08:16:44
|GBp
|44
|630.00
|XLON
|xeaMPRyO5wc
|22-12-2025
|08:16:44
|GBp
|77
|630.00
|XLON
|xeaMPRyO5we
|22-12-2025
|08:16:44
|GBp
|122
|630.00
|XLON
|xeaMPRyO5wY
|22-12-2025
|08:13:47
|GBp
|30
|630.00
|XLON
|xeaMPRyO2Ob
|22-12-2025
|08:13:47
|GBp
|60
|630.00
|XLON
|xeaMPRyO2Od
|22-12-2025
|08:13:47
|GBp
|346
|630.00
|XLON
|xeaMPRyO2Of
|22-12-2025
|08:13:47
|GBp
|247
|630.00
|XLON
|xeaMPRyO2OW
|22-12-2025
|08:11:49
|GBp
|97
|630.00
|XLON
|xeaMPRyO3Ab
|22-12-2025
|08:11:49
|GBp
|38
|630.00
|XLON
|xeaMPRyO3Ad
|22-12-2025
|08:11:49
|GBp
|74
|630.00
|XLON
|xeaMPRyO3Af
|22-12-2025
|08:11:49
|GBp
|66
|630.00
|XLON
|xeaMPRyO3Ah
|22-12-2025
|08:08:52
|GBp
|210
|630.00
|XLON
|xeaMPRyO1b@
|22-12-2025
|08:08:52
|GBp
|37
|630.00
|XLON
|xeaMPRyO1b0
|22-12-2025
|08:08:52
|GBp
|47
|630.00
|XLON
|xeaMPRyO1b2
|22-12-2025
|08:08:52
|GBp
|362
|630.00
|XLON
|xeaMPRyO1b4
|22-12-2025
|08:08:52
|GBp
|45
|630.00
|XLON
|xeaMPRyO1by
|22-12-2025
|08:06:54
|GBp
|47
|630.00
|XLON
|xeaMPRyO1JI
|22-12-2025
|08:06:54
|GBp
|285
|630.00
|XLON
|xeaMPRyO1JK
|22-12-2025
|08:04:20
|GBp
|822
|630.50
|XLON
|xeaMPRyOFnp
|22-12-2025
|08:04:20
|GBp
|82
|630.50
|XLON
|xeaMPRyOFny
|22-12-2025
|08:04:20
|GBp
|332
|630.50
|XLON
|xeaMPRyOFn@
|22-12-2025
|08:04:20
|GBp
|458
|630.50
|XLON
|xeaMPRyOFn0