Quadient célèbre sa 1 000e consigne colis installée en France et accélère le déploiement de son réseau ouvert

English French

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, et un opérateur majeur de consignes colis automatiques dans le monde, annonce avoir dépassé la barre des 1 000 consignes colis automatiques en France. Ce succès est le fruit d’une collaboration étroite avec ses différents partenaires historiques, parmi lesquels l’opérateur de points relais Relais Colis et l’enseigne de sport Decathlon.



« C'est une étape importante franchie grâce au soutien de nos partenaires stratégiques. Et tandis que nous continuons à déployer un réseau étendu de consignes colis ouvertes et partagées en France, nous nous préparons activement à accueillir de nouveaux partenaires », explique Benoit Berson, Directeur des Solutions Consignes Colis Automatiques chez Quadient. « Nous observons que plusieurs acteurs déploient leur propre réseau de consignes, ce qui crée une multiplication de mobiliers urbains au détriment de l'espace public. En plus de ne pas être soutenable à long-terme, cette solution n’est pas pensée du point de vue de l’expérience client. Nous avons conçu notre réseau de consignes universelles pour qu’il s’intègre dans l’espace urbain, en proposant une solution ouverte, partagée entre les différents acteurs du transport, les commerçants de proximité et des sociétés de services. C'est la seule solution capable de combiner à la fois le dernier et le premier kilomètre de façon réellement servicielle, écologique et rationnelle sur le long terme ».

Depuis plusieurs années, Quadient étend progressivement son réseau de consignes colis automatiques à travers plusieurs pays, offrant aux consommateurs une solution pratique, rapide et sécurisée pour le retrait de leurs achats en ligne. Disponibles dans les magasins de l’enseigne Decathlon pour leur offre de click & collect ou ceux de l’enseigne Carrefour, mais également centres commerciaux, gares, et autres lieux publics en France, les consignes Parcel Pending de Quadient sont une solution de gestion efficace des livraisons et de retrait 7/7, 24/24. Très prochainement, elles accueilleront aussi les retours de commandes ou les dépôts de colis de seconde main.

Christophe Cornilleau, Directeur Général de Relais Colis, a déclaré : « Nous sommes ravis de célébrer ce remarquable accomplissement avec Quadient. Partenaire historique sur les consignes colis, nous sommes fiers d’avoir été présents à leurs côtés depuis la première installation jusqu’à cette millième unité, contribuant au développement de leur réseau en France, notamment à travers notre accord avec l’enseigne Carrefour. C’est une importante étape franchie qui témoigne de notre engagement commun à offrir une expérience de livraison de colis toujours plus pratique et efficace pour les consommateurs. Conscients de l’enjeu climatique qui se joue pour notre secteur, nous continuerons à renforcer notre collaboration avec Quadient afin de répondre ensemble aux attentes croissantes du marché en matière de satisfaction client et de livraison responsable ».

Quadient propose un portefeuille complet de consignes colis conçues pour faciliter les livraisons et les retours, installées à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments, et qui permettent de gérer des produits de tous types et de toutes tailles pour différents secteurs d'activité. Quadient compte déjà plus de 18 500 unités opérationnelles dans le monde. L’entreprise vise à accélérer le déploiement de son réseau ouvert en France dans les prochains mois, poursuivant ses efforts dans le but de simplifier les processus de livraison, améliorer l'efficacité logistique et garantir une expérience client exceptionnelle, de façon pérenne et durable.

Pour en savoir plus sur l’offre de consignes colis Quadient, visitez https://www.parcelpending.com/fr/.

À propos de Quadient

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid 60 et EnterNext® Tech 40. Les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME. Pour plus d'informations sur Quadient, visitez www.quadient.com/fr-FR.

Contacts Presse

Quadient

Nathalie Labia, Communication Externe

01 70 83 18 53 - n.labia@quadient.com

Agence LaSuite&Co

Perrine Soymié – 06.45.33.72.18 – perrine.soymie@lasuiteandco.com

Alexandra Leoni – 06 76 88 98 17 - alexandra.leoni@lasuiteandco.com

Alexandre Ghaffari – 06.15.86.94.18 - alexandre.ghaffari@lasuiteandco.com

Pièces jointes