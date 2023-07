Sidetrade : record de prises de commandes (+178%) et une forte croissance de son chiffre d’affaires en T2 2023 (+17%)

French English

Un trimestre historique de prises de commandes

Record absolu sur les abonnements avec 2,41 M€ de nouveau ARR : +178%

Performance inégalée en prestations de services avec 1,7 M€ : +133%

=> +158% de croissance en valeur annuelle de nouveaux contrats (ACV)

Une attractivité grandissante auprès des entreprises globales

3 projets mondiaux remportés sur le trimestre

L’avance technologique de Sidetrade en IA plébiscitée par les Directions Financières

Forte croissance du CA à +17% dont +22% pour les abonnements SaaS

Sidetrade , plateforme d’intelligence artificielle dédiée à la sécurisation et à la génération du cashflow des entreprises, annonce aujourd’hui un deuxième trimestre 2023 record de prises de commandes et une forte croissance de son chiffre d’affaires à +17% dont +22% sur les abonnements SaaS.

En commentant cette publication, Olivier Novasque, président-directeur général de Sidetrade, a déclaré :

« Le deuxième trimestre 2023 se distingue pour Sidetrade avec un niveau de prises de commandes sans précédent sur un trimestre, que ce soit pour les abonnements SaaS ou les prestations de services. Au-delà de ces chiffres remarquables, Sidetrade récolte désormais les fruits de ses orientations stratégiques mises en place ces dernières années. En premier lieu, les investissements significatifs, initiés il y a plus de cinq ans en matière d’intelligence artificielle, avec la création du premier Data Lake mondial de transactions interentreprises qui alimentent nos algorithmes, nous permet de disposer d’une avance technologique indéniable, difficilement rattrapable et plébiscitée par les grands donneurs d’ordre. De plus, notre expansion en Amérique du Nord, marquée par le recrutement d’une cinquantaine de collaborateurs au cours des deux dernières années, contribue avec succès à l’accélération de notre croissance.

Au-delà des prises de commandes réalisées directement sur cette zone, notre capacité à accompagner les multinationales des deux côtés de l’Atlantique dans le déploiement mondial de leurs projets Order-to-Cash nous confère une crédibilité sans précédent auprès de ces entreprises globales. En effet, notre présence aux Etats-Unis a joué un rôle déterminant dans le succès des trois contrats mondiaux remportés ce trimestre auprès de multinationales européennes. Trimestre après trimestre, Sidetrade continue de démontrer sa capacité à devenir l’acteur mondial de référence dans un marché de l’Order-to-Cash en plein essor et de plus en plus globalisé. »

Un trimestre historique avec plus de 4 M€ de valeur annuelle de nouveaux contrats

(en millions d’euros) T2 2023 T2 2022 Variation Prises de commandes SaaS (New ARR) 2,4 0,9 +178% Prises de commandes en prestations de services 1,7 0,7 +133% Valeur annuelle des nouveaux contrats (ACV) 4,1 1,6 +158%





Les informations 2023 sont des données consolidées non auditées.



Sur le plan des abonnements SaaS, Sidetrade affiche le trimestre le plus élevé de son histoire avec un gain de 2,41M€ de nouveaux revenus d'abonnements en base annuelle (« Annual Recurring Revenue » ou « ARR »), soit une croissance de +178% par rapport au T2 2022 (0,87 M€).

A ces commandes SaaS, s’ajoutent 1,68 M€ de prestations de services complémentaires (implémentation, paramétrage, formation, services récurrents, etc.) lesquelles sont généralement facturées dans les douze mois suivants, soit une croissance de +133% par rapport au T2 2022 (0,72 M€).

En conséquence, les prises de commandes au deuxième trimestre 2023 représentent une valeur totale de nouveaux contrats en base annuelle (« Annual Contract Value » ou « ACV ») de 4,1 M€ contre 1,6 M€ au T2 2022, soit une croissance de +158%.

Sur ce trimestre, la durée initiale moyenne d’engagement des nouveaux clients (hors renouvellement) atteint 44,9 mois, témoignant de la confiance des nouveaux clients. De plus, cette période d’engagement consolide encore davantage la prédictibilité du modèle de revenus de la société.

Une multiplication de nouveaux contrats globaux

Au cours du deuxième trimestre 2023, Sidetrade étend son envergure internationale par la signature de contrats globaux avec Bayer AG, BIC, et Dassault Systèmes. Au-delà de son avance technologique en IA, la présence de Sidetrade des deux côtés de l'Atlantique a été déterminante pour remporter ces trois appels d’offre. Ces entreprises globales, qui réalisent une part significative de leurs activités aux Etats-Unis et en Europe, disposent d’équipes financières distinctes qui opèrent simultanément sur les deux continents. La capacité de Sidetrade à aligner ses équipes commerciales expérimentées dans chaque région en face des équipes locales du client, tout en coordonnant les discussions avec les achats au niveau du groupe, a joué un rôle décisif dans ces succès.

En outre, le fait que Gartner ait désigné Sidetrade comme l’un des Leaders mondiaux des solutions « Invoice-to-Cash » pour la deuxième année consécutive dans son Magic Quadrant (cf. communiqué du 8 mai 2023 ) a renforcé encore davantage la position de Sidetrade.

En plus de ces trois contrats majeurs, de nouveaux contrats ont été signés en France et à l’international avec des entreprises telles que Border States (Etats-Unis), Bunzl (extension aux Etats-Unis), Norauto (France), UGI (Europe de l’Est, 5 pays), Underwriters Laboratories (Etats-Unis) ainsi que Veolia North America (Etats-Unis).

Une nouvelle application basée sur l’IA, CashApp, qui révolutionne la gestion des paiements

Le succès remarquable que connait Sidetrade sur ce trimestre est en partie attribuable à la vente de CashApp, récemment lancée par la société. Entièrement intégrée à la plateforme Order-to-Cash de Sidetrade, CashApp est une application qui automatise le rapprochement des règlements clients reçus en banque avec les factures ouvertes. Grâce à la puissance des algorithmes de machine learning et du deep learning de Sidetrade, toutes les données pertinentes extraites des documents reçus, tels que les copies de chèques ou de remises de règlement qui accompagnent souvent les règlements effectués, sont utilisées pour faciliter cette correspondance. Grâce à CashApp de Sidetrade, plus de 90% des avis de paiements clients sont automatiquement imputés aux factures en suspens, éliminant ainsi la nécessité d’interventions manuelles.

Cette nouvelle application, exploitant les toutes dernières avancées en matière d’IA, commence à être reconnue par les grands donneurs d’ordre. Par exemple, le groupe Bayer a opté pour CashApp de Sidetrade à l’échelle mondiale, alors même qu’il utilisait déjà une technologie de cash application. De son côté, BIC a choisi CashApp de Sidetrade pour ses équipes situées en Europe et aux Etats-Unis.

Au global sur le deuxième trimestre 2023, les commandes provenant de nouveaux clients (« New Business ») représentent 62% du total. L’extension sur de nouvelles entités au sein d’un groupe (« Cross-Sell ») s’établit à 17% des prises de commandes, et les ventes de modules additionnels auprès des clients existants (« UpSell ») représentent 21% du total.

L’impact des projets mondiaux sur le montant moyen des nouvelles signatures (hors UpSell) est également remarquable puisque celui-ci culmine à 231 000 euros par année d’abonnement (« ARR ») au deuxième trimestre 2023 contre 106 000 euros d’abonnement par an au T2 2022.

Forte croissance du chiffre d’affaires à +17% dont +22% pour les abonnements SaaS

(en millions d’euros) T2 2023 T2 2022 Variation Activités ‘Order-to-Cash’ 10,9 9,2 +18% dont Abonnements SaaS 9,3 7,6 +22% Activités ‘Sales & Marketing’ 0,2 0,3 -27% Chiffre d’affaires 11,1 9,5 +17%

Les informations 2023 sont des données consolidées non auditées.

Au deuxième trimestre 2023, les activités ‘Order to Cash’, au cœur de la stratégie (98% du chiffre d’affaires de la société), sont en forte croissance, à +18%, avec des abonnements SaaS qui progressent de +22%. Conformément à la stratégie de la société, les activités ‘Sales & Marketing’ ont continué de décroître en termes d’abonnements pour ne représenter que 0,2 M€ au deuxième trimestre 2023, soit 2% du chiffre d’affaires total. En conséquence, leur impact sur la croissance globale s’estompera encore davantage sur les trimestres à venir.

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2023 franchit pour la première fois le seuil des dix millions d’euros sur un trimestre pour atteindre 11,1 M€, soit une hausse de 17% par rapport à la même période de l’année précédente. Deux raisons expliquent cette croissance :

Décollage des revenus aux Etats-Unis, à +37%

Au deuxième trimestre 2023, les revenus de Sidetrade s'appuient sur la progression de l'international, qui représente désormais 58% du chiffre d'affaires total, dont 28% provenant de l'Amérique du Nord. La stratégie d'expansion internationale de Sidetrade porte ses fruits, notamment aux Etats-Unis, où les revenus ont bondi de 37%, faisant de ce pays un puissant moteur de croissance pour la société.

Croissance de 35% pour les abonnements auprès d’entreprises multinationales

En analysant la typologie des clients sur les activités ‘Order to Cash’, la part des abonnements auprès d’entreprises multinationales ayant des contrats d’abonnements annuels supérieurs à 250 000€, connait une croissance marquée de 35% au deuxième trimestre 2023. Ce segment de marché représente désormais 41% du total des abonnements de Sidetrade et devrait continuer à être un moteur de croissance significatif dans les mois à venir.

Après la performance des deux premiers trimestres 2023, la direction est confiante dans la capacité de Sidetrade à afficher une croissance à deux chiffres sur l’exercice 2023.

Prochaine communication financière

Résultats du 1er semestre 2023 : 12 septembre 2023 (après Bourse)

