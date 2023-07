L'usine de produits de suspension d'origine de Tenneco à Changzhou, en Chine, célèbre cinq années de croissance consécutives

French German

NORTHVILLE, Illinois, 18 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'entreprise Tenneco, spécialisée dans la suspension, a récemment célébré cinq années de croissance consécutives concernant les produits de suspension d'origine de la marque Monroe® sur son site de fabrication basé à Changzhou, en Chine.



Établie en 2018, l'usine a été étendue en 2021 pour devenir le premier fournisseur national chinois de suspensions électroniques lorsqu'elle a lancé les amortisseurs électroniques CVSAe Monroe® Intelligent Suspension sur le break de chasse électrique premium ZEEKR 001, de Zhejiang Geely Holding Group. Aujourd'hui, l'usine de Changzhou est l'un des sites de fabrication d'amortisseurs automobiles les plus importants du pays, avec 900 membres dans son équipe et une capacité annuelle combinée de 18 millions d'amortisseurs passifs Monroe® OE Solutions et d'amortisseurs électroniques CVSAe Monroe Intelligent Suspension.

En mai, l'usine de Changzhou a produit son millionième amortisseur électronique CVSAe, mettant en lumière la position de plus en plus forte de la technologie Monroe Intelligent Suspension sur le marché automobile le plus important et à la plus rapide expansion au monde.

Développés par l'activité Advanced Suspension Technologies (AST) de Tenneco, les amortisseurs CVSAe sont inclus dans plus de 75 modèles de véhicules populaires en Europe, en Chine et dans d'autres régions. Le client le plus important de la technologie CVSAe en Chine aujourd'hui est Li Auto, constructeur de véhicules électriques premium basé à Beijing.

Outre des amortisseurs électroniques, l'installation de Changzhou produit annuellement des millions d'amortisseurs passifs à tube simple et double, commercialisés sous la marque Monroe OE Solutions. Ces unités de suspension passive sont fournies à environ 25 acheteurs d'équipements d'origine dans 66 régions, comprenant General Motors, Mercedes-Benz et les marques de Volkswagen Group que sont Audi et VW.

« La croissance impressionnante et continue de nos opérations à Changzhou reflète une demande accrue en Chine et à l'échelle mondiale pour les amortisseurs et technologies connexes de Monroe Intelligent Suspension et Monroe OE Solutions », a déclaré Steven Wu, vice-président et directeur général de la division Ride Control pour la région APAC chez Tenneco. « Tous les membres de notre équipe en Chine contribuent à ce succès à travers leur engagement en faveur du partenariat client, de la qualité, de la performance et de la valeur. »

En mai, l'usine de Changzhou a produit son millionième amortisseur électronique CVSAe, mettant en lumière la position de plus en plus forte de la technologie Monroe Intelligent Suspension sur le marché automobile le plus important et à la plus rapide expansion au monde.





Outre des amortisseurs électroniques, l'installation de Changzhou produit annuellement des millions d'amortisseurs passifs à tube simple et double, commercialisés sous la marque Monroe OE Solutions. Ces unités de suspension passive sont fournies à environ 25 acheteurs d'équipements d'origine dans 66 régions, comprenant General Motors, Mercedes-Benz et les marques de Volkswagen Group que sont Audi et VW.

Le dévouement et l'engagement de l'équipe chinoise pour la création d'expériences de mobilité de qualité supérieure.





Développés par l'activité Advanced Suspension Technologies (AST) de Tenneco, les amortisseurs CVSAe sont inclus dans plus de 75 modèles de véhicules populaires en Europe, en Chine et dans d'autres régions. Le client le plus important de la technologie CVSAe en Chine aujourd'hui est Li Auto, constructeur de véhicules électriques premium basé à Beijing.

