11:11 Systems erweitert die Beziehung zu AWS, um marktführende Datensicherungsdienste weltweit zu erweitern

FAIRFIELD, NJ. - 19. Juli 2023 - 11:11 Systems („11:11“), ein Anbieter von verwalteten Infrastrukturlösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen seine Beziehung zu Amazon Web Services (AWS) durch den Beitritt zum AWS Partner Network (APN) erweitert hat und Kunden ganzheitliche Datensicherungsstrategien anbieten wird, die zusätzliche Lösungen von Veeam Software auf AWS umfassen. Das APN ist eine globale Gemeinschaft von AWS-Partnern, die Programme, Fachwissen und Ressourcen nutzen, um Kundenangebote zu entwickeln, zu vermarkten und zu verkaufen.



„Die Ausweitung unserer Datensicherungsdienste auf die ganze Welt ist der logische nächste Schritt auf dem Weg zu unserer Mission, dafür zu sorgen, dass die Netzwerke und Infrastrukturen unserer Kunden immer in Betrieb, zugänglich und geschützt sind“, sagt Brett Diamond, CEO von 11:11 Systems. „Die Ausweitung unserer Beziehung zu AWS ermöglicht uns, unsere preisgekrönten Datensicherungsdienste schnell in den Regionen bereitzustellen, in denen unsere Kunden geschäftlich tätig sind, und zwar für ihr gesamtes IT-Portfolio, einschließlich ihrer aktuellen und zukünftigen Cloud-Umgebungen. Dies führt zu einem größeren Schutz für unsere Kunden in einer zunehmend feindlichen Cybersicherheitslandschaft.“

Laut Gartner werden die prognostizierten weltweiten Gesamtausgaben der Endnutzer für öffentliche Cloud-Dienste im Jahr 2023 einen Rekordwert von 597,3 Milliarden US-Dollar erreichen.*

11:11 Systems ist siebenfacher Gewinner des Veeam Cloud & Service Provider (VCSP) Impact Partner of the Year Award für Nordamerika.

„Der Ruf von 11:11 Systems bei den Kunden - der durch die kürzlichen Übernahmen der Geschäftsbereiche Sungard AS Recovery und Cloud Managed Services sowie iland noch verstärkt wird - ist bekannt“, sagt Matt Kalmenson, Vice President of Global Cloud and Service Providers, Veeam®. "Der Veeam Cloud Protection Trends Report 2023 zeigt, dass 98 % der Unternehmen eine in der Cloud gehostete Infrastruktur als Teil ihrer Datenschutz- und Ransomware-Wiederherstellungsstrategie nutzen, und diese erweiterte Beziehung bietet Kunden unbegrenzte Flexibilität bei der Umsetzung dieser Strategie.“



Die branchenweit führende Kombination aus 11:11 Systems und Veeam-Technologie bietet Kunden umfassende Lösungen und erweitertes Fachwissen, um den eskalierenden Cyberangriffen zu begegnen und ihre Daten zu schützen, unabhängig davon, wo sie sich befinden. Diese Lösungen umfassen:

