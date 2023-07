11:11 Systems breidt relatie met AWS uit om wereldwijd toonaangevende databeschermingsdiensten te bieden

De uitbreiding biedt klanten meer keuzemogelijkheden, waaronder nieuwe wereldwijde toegang tot 11:11 Services en de mogelijkheid om gegevensbescherming in hybride omgevingen te standaardiseren

Londen (VK), 19 juli 2023: 11:11 Systems (‘11:11’), leverancier van beheerde infrastructuuroplossingen, kondigde vandaag aan dat het zijn relatie met Amazon Web Services (AWS) heeft uitgebreid door toe te treden tot het AWS Partner Network (APN). Het bedrijf biedt klanten holistische strategieën voor gegevensbescherming die aanvullende Veeam softwareoplossingen omvatten op AWS. Het APN is een wereldwijde gemeenschap van AWS-partners die programma's, expertise en resources gebruiken om producten voor klanten te ontwikkelen, op de markt te brengen en te verkopen.



"De wereldwijde uitbreiding van onze gegevensbeschermingsservices is de logische volgende stap in onze missie om ervoor te zorgen dat de netwerken en infrastructuur van onze klanten altijd actief, toegankelijk en beschermd zijn", zegt Brett Diamond, CEO van 11:11 Systems. "Door onze relatie met AWS uit te breiden, kunnen we onze bekroonde gegevensbeschermingsservices snel implementeren in de regio's waar onze klanten zakendoen en in hun gehele ICT-portfolio, inclusief hun huidige en toekomstige cloudomgevingen. Dit biedt onze klanten een betere bescherming in een steeds vijandiger wordend cyberbeveiligingslandschap."



Volgens Gartner zullen de totale verwachte wereldwijde uitgaven van eindgebruikers aan openbare clouddiensten in 2023 een recordbedrag van 597,3 miljard dollar bereiken.*



11:11 Systems is zevenvoudig winnaar van de Veeam Cloud & Service Provider (VCSP) Impact Partner of the Year-award voor Noord-Amerika.



"11:11 Systems heeft een uitstekende reputatie bij klanten, die verder werd versterkt door de recente overnames van Sungard AS Recovery en Cloud Managed Services en iland", aldus Matt Kalmenson, vice president Global Cloud and Service Providers van Veeam®. "Uit het Veeam Cloud Protection Trends Report 2023 blijkt dat 98% van de organisaties gebruikmaakt van een gehoste cloudinfrastructuur als onderdeel van hun strategie voor gegevensbescherming en ransomwareherstel, en deze uitgebreide relatie biedt klanten onbeperkte flexibiliteit bij het uitvoeren van die strategie."



De toonaangevende combinatie van 11:11 Systems en Veeam-technologie biedt klanten uitgebreide oplossingen en verbeterde expertise om escalerende cyberaanvallen aan te pakken en hun gegevens te beschermen, ongeacht waar deze zich bevinden. Deze oplossingen omvatten:

