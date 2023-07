English Dutch French

COMMUNIQÉ DE PRESSE

Bruxelles, le 24 juillet 2023, 17h40 CEST

information réglementée

NEXTENSA SA : PUBLICATION D’UNE NOTIFICATION DE TRANSPARENCE

Ackermans & van Haaren SA annonce par une notification de transparence du 20 juillet 2023 que le nombre total de droits de vote d'Ackermans & van Haaren SA dans Nextensa a augmenté pour atteindre 75,55% des droits de vote.

Ce franchissement de seuil est principalement dû à l'octroi de droits de vote double (en atteignant la période de détention de 2 ans) aux actions dans Nextensa SA émises suite à l'apport par Ackermans & van Haaren SA, le 19 juillet 2021, des actions dans Extensa Group SA et dans Leasinvest Real Estate Management SA.

Sur la base de cette notification de transparence, Nextensa comprend qu'Ackermans & van Haaren SA détient 60,73% du nombre total d'actions (= participation financière) dans Nextensa SA le 20 juillet 2023.

-------------------

Contenu de la notification :

MOTIF DE LA NOTIFICATION : l’acquisition ou cession de titres conférant le droit de vote ou de droits de vote

NOTIFICATION PAR: une société-mère ou une personne détenant le contrôle

PERSONNE(S) TENUE(S) A NOTIFICATION

Nom et forme juridique Adresse Stichting Administratiekantoor "Het Torentje" Parklaan 34, 3018 BC Rotterdam, Nederland Ackermans & van Haaren NV Begijnenvest 113, 2000 Anwerpen, België Nextensa NV Picardstraat 11 bus 505, 1000 Brussel, België Leasinvest Services NV Picardstraat 11 bus 505, 1000 Brussel, België



DATE DE LA TRANSACTION : le 19 juillet 2023

SEUIL FRANCHI : 75%

DENOMINATEUR : 15 875 379

DETAILS DE LA NOTIFICATION

A) Droits de vote Notification précédente Après la transaction # droits de vote # droits de vote % droits de vote Détenteurs de droits de vote Liés à des titres Non liés à des titres Liés à des titres Non liés à des titres Stichting Administratiekantoor "Het Torentje" 0 0 0,00% Ackermans & van Haaren NV 7 632 176 11 927 747 75,13% Nextensa NV (actions propres) 38 708 65 000 0,41% Leasinvest Services NV 408 408 0,00% Sous-total 7 671 292 11 993 155 75,55% TOTAL 11 993 155 75,55% 0,00%

B)

Instruments financiers assimilés Après la transaction Détenteurs d’instruments financiers assimilés Type d’instrum-ent financier Date d’éché-ance Date ou délai d’exercice # droits de vote pouvant être acquis en cas d’exercice de l’instrument % de droits de vote Règlement 0 0,00%

TOTAAL (A & B) # droits de vote % droits de vote 11 993 155 75,55%

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE : Cette notification concerne un dépassement de seuil suite à l'acquisition de droits de vote double (atteinte de la période de détention de 2 ans).

ENSEMBLE DE LA CHAÎNE DE CONTRÔLE DES SOCIÉTÉS VIA LESQUELLES LA PARTICIPATION EST EFFECTIVEMENT DÉTENUE :

Chaîne de contrôle au-dessus de Leasinvest Services NV et Nextensa NV

(i) Leasinvest Services NV est directement contrôlée par Nextensa SA, une société de droit belge.

(ii) Nextensa SA est directement contrôlée par Ackermans & van Haaren SA, une société de droit belge.

Chaîne de contrôle au-dessus de Ackermans & van Haaren NV

(i) Ackermans & van Haaren NV est directement contrôlée par Scaldis Invest SA, une société de droit belge.

(ii) Scaldis Invest NV est directement contrôlée par Belfimas SA, une société de droit belge.

(iii) Belfimas NV est directement contrôlée par Celfloor S.A., une société de droit luxembourgeois.

(iv) Celfloor S.A. est directement contrôlée par Apodia International Holding B.V., une société de droit néerlandais.

(v) Apodia International Holding B.V. est directement contrôlée par Palamount S.A., une société de droit luxembourgeois.

(vi) Palamount S.A. est directement contrôlée par « Het Torentje », une ‘stichting administratiekantoor’ constitué conformément au droit néerlandais.

(vii) Stichting administratiekantoor « Het Torentje » est le dernier actionnaire détenant le contrôle.





Conformément à l’article 11 §1 de la loi du 2 mai 2007, stichting administratiekantoor « Het Torentje » agit en son nom propre et pour le compte des sociétés énumérées sous (ii) t.e.m. (vi).

-------------------

La notification peut être consulté sur le site internet de la société https://nextensa.eu/fr/investor-relations-fr/shareholders-transparency-fr/.

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Michel Van Geyte | Chief Executive Officer

Gare Maritime, Picardstraat 11, B505, 1000 Brussels

+32 2 882 10 08 | investor.relations@nextensa.eu

www.nextensa.eu

À PROPOS DE NEXTENSA

Nextensa NV est un investisseur et un promoteur immobilier mixte. Le portefeuille d’investissement de la société est réparti entre le Grand-Duché de Luxembourg (41%), la Belgique (44%) et l’Autriche (15%) ; sa valeur totale au 31/03/2023 était d’environ 1,28 milliard d’euros.

En tant que promoteur, Nextensa est principalement active dans la conception de grands développements urbains. À Tour & Taxis (développement de plus de 350 000 m²) à Bruxelles, Nextensa construit un portefeuille immobilier mixte composé d’une revalorisation de bâtiments emblématiques et de nouvelles constructions. Au Luxembourg (Cloche d’Or), elle travaille en partenariat sur une extension urbaine majeure de plus de 400 000 m² comprenant des bureaux, des commerces et des logements.

La société est cotée sur Euronext Brussels et a une capitalisation boursière de 442,1 millions d’euros (valeur 30/06/2023).

