English Dutch French

Bekaert annonce la succession de son CEO

Oswald Schmid, Chief Executive Officer et membre du Conseil d’administration de Bekaert, prendra sa retraite le 31 août 2023 après avoir dirigé l'entreprise avec succès au cours des trois dernières années. Il quittera également ses fonctions d’Administrateur à la même date.

Le Conseil d'administration de Bekaert a nommé Yves Kerstens Chief Executive Officer. Yves était déjà membre du Group Executive et occupait le poste de Divisional CEO de l’unité d’activités Specialty Businesses. La nomination prend effet le 1 septembre 2023. Le Conseil d'administration cooptera Yves Kerstens en tant qu'Administrateur jusqu'à l'Assemblée Générale des Actionnaires qui se tiendra en mai 2024.

Jürgen Tinggren, Président du Conseil d'administration, a commenté: "Au nom du Conseil d'administration et de toute l'équipe de Bekaert, je tiens à exprimer notre sincère gratitude à Oswald pour son dévouement, son leadership et ses contributions au cours d'une période très difficile. Nous lui souhaitons une retraite bien méritée. Le changement de direction d'aujourd'hui est l'aboutissement d'un processus de planification de succession bien préparé. Je suis fier d'annoncer la nomination de Yves Kerstens au poste de CEO de Bekaert. Le Conseil d'administration est convaincu qu'Yves est la bonne personne pour diriger l’entreprise. Ses capacités de leadership en tant que Divisional CEO et Chief Operations Officer ont été d'une importance capitale ces dernières années et seront un élément clé pour réaliser les grandes ambitions de Bekaert pour l'avenir".

Oswald Schmid a ajouté: "Ce fut un privilège et un honneur de diriger Bekaert au cours des dernières années et de repositionner l'entreprise en tant que leader technologique dans le domaine de la transition énergétique, de la nouvelle mobilité et des solutions de construction à bas carbone.

Je suis convaincu qu’Yves poursuivra sur cette voie et rendra Bekaert encore plus forte à l'avenir, afin qu'elle puisse réellement établir ‘the new possible’. Je suis extrêmement fier de nos employés dans le monde entier et leur enthousiasme et engagement inébranlable me manqueront".

Yves Kerstens a déclaré: "Je suis honoré d'assumer le rôle de CEO de Bekaert. C'est une responsabilité que j'entends endosser avec une passion pour ce que Bekaert peut réaliser, ainsi que pour la culture Bekaert qui, selon moi, est l'un de nos principaux facteurs de différenciation. Je me réjouis de continuer à travailler avec le Conseil d'administration, l'équipe de leadership du BGE et tous les collègues à travers le monde, afin de positionner Bekaert pour l'avenir et de créer de la valeur pour toutes nos parties prenantes."

Pièce jointe