Communiqué de Presse

Vantiva annonce la nomination de Rob Wipper

à la direction de sa division Solutions Logistiques

Rob Wipper devient Directeur exécutif de la division de Vantiva qui regroupe toutes les activités logistiques, disques, DVD , vinyles et micro-fluides

Paris – Le 2 août, 2023 - Vantiva (Euronext Paris: VANTI), anciennement connu sous le nom de Technicolor, leader technologique mondial dans le domaine de la connexion ultra haut-débit, présente dans 20 pays, avec plus de 5 300 employés dans le monde, annonce ce mercredi la nomination de Rob Wipper au poste de Directeur exécutif de sa division Solutions Logistiques.

Rob Wipper a passé plus de 25 ans de sa carrière dans les opérations de fabrication et de logistique à haut volume et grande intensité. Il était jusqu’à présent Directeur exécutif des opérations Solutions Logistiques de Vantiva pour l’Amérique du Nord.

« Rob est un expert en transformation des organisations et un dirigeant expérimenté, » explique Luis Martinez-Amago, Directeur général de Vantiva. « Il a consolidé sa réputation au sein de l'entreprise en tant que leader visionnaire, tirant parti de son expertise et de son acuité stratégique pour capitaliser sur le savoir-faire industriel de Vantiva Solutions Logistiques et son application au profit de nouvelles opportunités commerciales. Rob est un défenseur passionné des relations clients à long terme, tout en menant des initiatives internes qui responsabilisent les employés, encouragent la collaboration et créent des opportunités de croissance professionnelle. »

Solutions Logistiques regroupe les activités de fabrication de disques (CD, DVD, vinyles) et de la chaîne logistique. Vantiva possède plusieurs décennies d’expertise dans la fabrication, la logistique et la distribution de produits de haute précision. La division fournit notamment des services pour les grandes entreprises de l’Entertainment : Disney, Universal, Sony ou Paramount entre autres.

Vantiva a développé au cours des décennies une expertise logistique forte et reconnue, tant pour son approvisionnement en amont, que pour le service de ses clients en aval. Dans un contexte global d’approvisionnement fluctuant, cette expertise constitue un atout solide pour Vantiva.

Parmi les savoir-faire de pointe développés par la division Solutions Logistiques pour les disques optiques, Vantiva a également construit une expertise forte sur la micro-fluidique (technique de manipulation des fluides à l’échelle micro- ou nanométrique, pouvant inclure des composants magnétiques ou optiques par exemple).

Rob Wipper sera basé à Memphis, Tennessee (Etats-Unis). Il remplacera Bruno Roqueplo, qui assurait l’intérim en au poste de Directeur exécutif de la division. Bruno Roqueplo restera au sein de l'équipe Solutions Logistiques jusqu'à la fin de l'année 2023, en tant que Conseiller stratégique auprès de Rob Wipper. Vantiva salue sa contribution à la préparation de Solutions Logistiques en vue d'une croissance et d'une rentabilité continues.

« Nous sommes convaincus que, sous la direction de Rob, nous poursuivrons sur la voie de la transformation et de la réussite de l'entreprise », conclut Luis Martinez-Amago.

À propos de Vantiva

Repoussons les limites

Les actions Vantiva sont admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris (VANTI).

Vantiva, auparavant connue sous le nom de Technicolor, a son siège à Paris, en France. Société indépendante, elle est un leader technologique mondial dans la conception, le développement et la fourniture de produits et solutions innovants qui connectent les consommateurs du monde entier aux contenus et aux services qu'ils aiment – que ce soit à la maison, au travail ou dans d'autres espaces intelligents. Vantiva s'est également forgée une solide réputation dans l'optimisation des performances de la supply chain en tirant parti de son expertise de plusieurs décennies dans la fabrication de haute précision, la logistique, l'exécution de commandes et la distribution. Présente sur le continent américain, en Asie-Pacifique et dans la région EMEA, Vantiva est reconnue comme un partenaire stratégique par des entreprises de premier plan dans diverses industries, notamment celles des opérateurs télécoms, des éditeurs de logiciels et des créateurs de jeux vidéo, et ce depuis plus de 25 ans. Les relations du groupe avec l'industrie du film et du divertissement remontent elles à plus de 100 ans, grâce à la fourniture de solutions globales à ses clients.

Vantiva s'engage à respecter les normes les plus strictes en matière de responsabilité sociale des entreprises et de développement durable dans tous les aspects de ses activités.

Pour plus d'informations, consultez vantiva.com et suivez Vantiva sur LinkedIn et Twitter.

Contacts

Relations presse Vantiva Image 7 pour Vantiva

press.relations@vantiva.com vantiva.press@image7.fr

Pièce jointe