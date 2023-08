12:40 Lontoo, 14:40 Helsinki, 3.8.2023 – Afarak Group SE (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

KILPAILUVIRANOMAISET HYVÄKSYVÄT YHDISTYMISEN LL RESOURCESIN KANSSA

Afarakin ja LL-Resources GmbH.n yhdistymistä koskevien hakemusten johdosta Itävallan kilpailuviranomainen (Austrian Federal Competition Authority) ja Saksan kilpailuviranomainen (German Federal Cartel Office) ovat antaneet tarvittavat luvat ja hyväksynnät yhdistimiselle siten, että Transaktio voidaan toteuttaa. Lisäksi Itävallan työ- ja talousministeriö (Federal Ministry of Labour and Economy) on antanut FDI luvan Transaktiolle Itävallan ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain (Austrian Investment Control Act) mukaisesti.

Afarakin ja LL-Resources GmbH:n yhdistyminen etenee suunnitelmien mukaan ja Transaktion odotetaan toteutuvan vuoden 2023 loppuun mennessä.

Helsingissä, 3.8.2023

Afarak Group SE

Hallitus

Roman Lurf, toimitusjohtaja, +436641135012, Roman.Lurf@afarak.com

