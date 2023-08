Muudatused Inbanki juhatuses

AS-i Inbank nõukogu valis 6. augustil 2023 panga juhatuse liikmeks Evelin Lindversi, kelle volitused algavad 7. augustil 2023.

Evelin Lindvers on töötanud Inbankis alates 2022. aastast riskikontrolli juhina. Aastatel 2008–2021 oli ta ärikonsultatsioonifirmas PriceWaterhouseCoopers audiitor ning alates 2019. aastast samas ettevõttes juhatuse liige. Enne seda töötas Evelin Lindvers üle kümne aasta Hansapangas mitmel krediidivaldkonna ametikohal.

Inbanki juhatusel on nüüd kaheksa liiget. Juhatusse kuuluvad veel juhatuse esimees Priit Põldoja, finantsjuht Marko Varik, Baltikumi äriüksuse juht Margus Kastein, Kesk- ja Ida-Euroopa äriüksuse juht Maciej Pieczkowski, tugiüksuste juht Ivar Kurvits, kasvu ja äriarenduse juht Piret Paulus ning toote- ja tehnoloogiaüksuse juht Erik Kaju.

Inbank on Euroopa Liidu panganduslitsentsiga finantstehnoloogiaettevõte, mis ühendab kaupmehi, tarbijaid ja finantsasutusi järgmise põlvkonna embedded finance platvormil. Koostöös 5400+ kaupmehega on Inbankil 891 000+ aktiivset lepingut ja hoiuseid kogutakse kaheksas Euroopa riigis. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.

Lisainfo:

Merit Arva

Inbank AS

kommunikatsioonijuht

merit.arva@inbank.ee

+372 553 3550