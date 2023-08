KH Group Oyj

Lehdistötiedote 10.8.2023 klo 11.00

KH Groupin puolivuosikatsauksen 2023 julkaisu ja webcast

KH Group Oyj:n puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2023 julkaistaan torstaina 17.8. noin klo 8. Yhtiö järjestää analyytikoille, sijoittajille ja medialle suunnatun suomenkielisen webcast-tilaisuuden samana päivänä klo 13.00.

KH Groupin toimitusjohtaja Lauri Veijalainen ja talousjohtaja Tuomas Joensuu sekä Ville Nikulainen esittelevät tilaisuudessa puolivuotiskauden tuloksia ja keskeisiä tapahtumia.

Suoraa webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa https://khgroup.videosync.fi/h1-2023

Osallistujat voivat esittää kysymyksiä webcast-alustalla tai lähettämällä kysymykset etukäteen sähköpostitse osoitteeseen info@khgroup.com torstaihin 17.8. klo 10.00 mennessä.

Tilaisuuden tallenne ja esitysaineisto ovat saatavilla myöhemmin samana päivänä KH Groupin verkkosivuilla.

toimitusjohtaja Lauri Veijalainen, 046 876 1648

