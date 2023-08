Working Group Two kjøpes av Cisco

(Fornebu, 10. august 2023) Det globale kommunikasjonsteknologiselskapet Cisco kjøper alle aksjene i programvareselskapet Working Group Two.

Telenor selger sin andel på 44.6 prosent i Working Group Two, i en transaksjon der Cisco kjøper alle aksjene i selskapet. Transaksjonen tilsvarer en selskapsverdi på 150 millioner dollar, over 1,5 milliarder kroner, for Working Group Two. Selskapet vil bli innlemmet fullt ut i Cisco.

Working Group Two startet som et utviklingsprosjekt i Telenor før det ble skilt ut i 2017 med Telenor og Digital Alpha, et ledende investeringsselskap innen digital infrastruktur, som investor. Selskapet, som tilbyr mobiloperatører en skybasert kjernenettverksplattform designet for å øke produktinnovasjonen og redusere tiden det tar å rulle ut tjenester til kunder, har siden 2017 vokst fra rundt 5 til mer enn 90 ansatte med en global kundebase i Europa, Nord-Amerika og Asia.

– Working Group Two er en Telenor-innovasjon og et norsk teknologieventyr som vi er stolte av å være en del av. Telenor og Cisco samarbeidet om lanseringen av selskapet og har hatt et fruktbart samarbeid på mange områder de siste årene. Cisco er et utmerket fremtidig hjem for Working Group Two med en felles visjon for hvordan bransjen skal utvikle seg. Denne transaksjonen representerer nok en milepæl i vår strategi om å realisere verdier i Telenor Amp-porteføljen, sier konserndirektør og leder av Telenor Amp, Dan Ouchterlony.

Pressekontakt:

David Fidjeland | Informasjonssjef, Telenor Group