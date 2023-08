AFARAK GROUP: PUOLIVUOSIKATSAUS H1 2023

07:30 Lontoo, 09:30 Helsinki, 18.8.2023 – Afarak Group SE (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

PUOLIVUOSIKATSAUS H1 2023

H1/23 H1/22



2022 Liikevaihto MEUR 95,3 92,1 198,7 Käyttökate MEUR 15,1 24,5 53,7 Liikevoitto MEUR 14,4 24,0 52,3 Tulos ennen veroja MEUR 12,1 22,6 49,2 Tulos – jatkuvat toiminnot MEUR 10,5 21,2 44,7 Tulos – lopetetut toiminnot MEUR 0,0 2,9 2,9 Kauden tulos MEUR 10,5 24,1 47,6 Osakekohtainen tulos EUR 0,04 0,10 0,19 Käyttökate-% % 15,8 26,7 27,1 Liikevoitto-% % 15,1 26,1 26,3 Tulos-% % 12,7 24,6 24,8 Henkilöstö (kauden lopussa) 610 549 600

VUODEN 2023 ENSIMMÄISEN VUOSIPUOLISKON YHTEENVETO

Liikevaihto kasvoi 3,6 % 95,3 (H1/2022: 92,1) miljoonaan euroon;

Jalostetun materiaalin myynti laski 15,5 % 12 855 (H1/2022: 15 205) tonniin;

Louhitut tonnit kasvoivat merkittävästi 162 971 (H1/2022: 39 109) tonniin;

Konsernin käyttökate oli 15,1 (H1/2022: 24,5) miljoonaa euroa ja käyttökateprosentti 15,8 % (H1/2022: 26,7 %);

Liiketulos oli 14,4 (H1/2022: 24,0) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 15,1 % (H1/2022: 26,1 %);

Katsauskauden voitto oli 10,5 (H1/2022: 21,2) miljoonaa euroa;

Liiketoiminnan rahavirta oli 8,3 (H1/2022: 10,1) miljoonaa euroa;

Korollinen nettovelka oli 3,8 (26,4) (31.12.2022: 2,2) miljoonaa euroa;

Rahavarat 30.6. olivat 19,9 (30.6.2022: 5,0) (31.12.2022: 12,4) miljoonaa euroa





NÄKYMÄ VUODEN 2023 TOISELLE VUOSIPUOLISKOLLE

Tyypillisesti ferrokromimarkkinat hidastuvat sekä kysynnän että hinnan osalta kolmannella vuosineljänneksellä kesätauon vuoksi. Vähähiilisen ferrokromin hinnat ovat laskeneet huomattavasti ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, mutta näyttävät nyt löytäneen pohjan. Vuoden 2023 halpatuonti Kiinasta ja Intiasta on saanut meidät vähentämään tuotantoamme (etenkin standardilaatujen osalta). Emme odota tässä suhteessa merkittäviä muutoksia H2/2023 aikana. Afarak on ollut useiden vuosien ajan ainoa länsimainen vähähiilisen ferrokromin tuottaja, joka on tärkeä materiaali ilmailu-, auto-, vihreän energian ja useiden muiden teollisuudenalojen tuotannossa.

TOIMITUSJOHTAJA Dr ROMAN LURF

”Vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla yhtiö onnistui haastavissa markkinaolosuhteissa saavuttamaan erittäin vahvan tuloksen perusliiketoiminnastamme. Erikoissegmenttimme osoitti kestävää kannattavuutta ja vakaata kysyntää ydinmarkkinoillamme Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Japanissa, vaikka vähähiilisen ferrokromin maailmanlaajuinen kysyntä ja sen markkinahinnat ovat laskeneet merkittävästi kyseisenä ajanjaksona.

Odotamme H2:lle jatkuvan haastavan markkinaympäristön, jossa maailmanmarkkinahinnat jatkuvat edelleen heikkoina yhdistettynä alhaiseen kysyntään. Paljon riippuu keskuspankkien inflaatiostrategiasta, poliittisista päätöksistä, kuten Yhdysvaltain inflaatiota vähentävästä laista, EU:n ehdottamasta Vihreästä Sopimuksesta ja nykyisten geopoliittisten jännitteiden jatkokehityksestä sekä Euroopassa että Kaakkois-Aasiassa.

Siitä huolimatta olemme varmoja siitä, että pysymme kannattavina, koska olemme laadukkain vähähiilisen ferrokromin tuottaja globaaleilla markkinoilla ja meillä on käynnissä olevat kustannussäästö- ja tuottavuuden parantamisohjelmat.

Rautametalliseossegmentti, joka perustuu kaivostoimintaamme Etelä-Afrikassa, paranee jatkuvasti ja on ollut kannattava ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Odotamme toisen vuosipuoliskon osalta positiivista kehitystä, joka perustuu jatkuviin liiketoiminta- ja kehityshankkeisiimme.

Yhtiö aikoo myös jatkaa Magnokromi projektimme kehitystä ja toimintaa Serbiassa vahvistaakseen liiketoimintamalliamme monipuolistumalla. Ensimmäiset investoinnit tulisi käynnistää toisen vuosipuoliskon aikana.

Suunniteltu LL-resources Groupin integroiminen Afarakiin odotetaan tuovan ensimmäiset synergiavaikutukset vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä, ja olemme erittäin positiivisia organisaatioiden yhdistämisen tuomien lisätulojen ja -voittojen suhteen.

Lopuksi haluan kiittää kaikkia osakkeenomistajiamme, asiakkaitamme ja toimittajiamme sekä erinomaisia ​​työntekijöitämme jatkuvasta tuesta ja ponnisteluista, jotka ovat olleet menestyksemme kannalta ratkaisevia.”

Helsingissä, 18.8.2023

Afarak Group SE

Hallitus

Lisätietoja:

