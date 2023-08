Endringer i Telenors konsernledelse

(Fornebu, 22. august 2023) Telenor annonserer i dag endringer i konsernledelsen. Jørgen C. Arentz Rostrup utnevnes som leder for Telenor Norden, og Petter-Børre Furberg utnevnes som leder for Telenor Asia. I tillegg tiltrer Amol Phadke som teknologidirektør og nytt tilskudd i selskapets toppledelse.



Telenors konsernsjef Sigve Brekke sier endringene gjør at selskapet kan fortsette arbeidet med å levere på strategien som ble presentert på fjorårets kapitalmarkedsdag. Dette gjelder både strategien og ambisjonene for Asia og Norden, samt arbeidet med strukturelle initiativ og partnerskap i Asia.

- For tre år siden dro Jørgen til Asia med et mandat om å sikre vekst, modernisering og oppnå strukturelle muligheter i regionen. Etter å ha fullført de to største telekomfusjonene i Sørøst-Asia og etablert en sterk organisasjon ved selskapets regionskontor i Singapore, kommer han nå tilbake til Norden, sier Brekke.

Rostrup var Telenors finansdirektør fra 2016-2020, og spilte en avgjørende rolle i å modernisere organisasjonen og forenkle selskapets portefølje.

- Jeg ser frem til at Jørgen, sammen med teamet og de lokale selskapene i Norden, vil gjennomføre transformasjonen som trengs for å nå målene om lønnsom vekst og pan-nordiske synergier. Vi presenterte disse ambisjonene på kapitalmarkedsdagen i fjor, og det bygger videre på plattformen som Petter-Børre og hans team har etablert, sier han.

- Petter-Børre er en av våre mest erfarende ledere med over 15 år i Asia. Når han nå vender tilbake til regionen kan vi utnytte hans unike kompetanse, og han kommer til å spille en avgjørende rolle i å sikre implementering av sammenslåingene i Thailand og Malysia i tillegg til å videreutvikle vår virksomhet i Asia, sier Brekke.

Som tidligere administrerende direktør for Telenor Norge og leder for Telenor Norden vil Furberg ta med seg verdifull erfaring fra en av verdens mest digitale regioner med et bredt spekter av digitale tjenester, som vil bli avgjørende i Asia der markedene digitaliseres i rekordtempo.

Telenor annonserer også at Amol Phadke tiltrer som ny teknologidirektør og vil nå bli en del av selskapets konsernledelse. Han vil lede konsernets teknologiavdeling, og være ansvarlig for selskapets overordnede teknologistrategi samt innovasjon- og forskningsambisjoner. Phadke vil også være ansvarlig for konsernets sikkerhetsstrategi og tiltre som styreleder for Telenors innkjøpsselskap (TPC).

Phadke kommer fra Google Cloud, hvor han var Global General Manager for selskapets Telecom Industry Vertical. Han har over 20 års erfaring fra globale tek- og telekomselskaper.

- Det gleder meg at Amol har takket ja til å lede oss gjennom den teknologiske transformasjonen som ligger foran oss. Vi må sikre at teknologien spiller på lag slik at vi lykkes med å lønnsom vekst, og Amols mangeårige ledelseserfaring fra globale tek-selskap og unike telekomkompetanse vil være svært verdifull for Telenor, våre kunder og våre partnere, sier Brekke.

Det vil bli kommunisert på et senere tidspunkt hva dagens teknologidirektør, Ruza Sabanovic, skal gjøre videre.

- Jeg har jobbet tett med Ruza gjennom min Telenor-karriere, fra hennes tid i indiske Uninor til hennes verdifulle bidrag som medlem av konsernledelsen fra 2015. Hun har gjort en imponerende jobb for selskapet, sier Brekke.

Phadke starter i sin stilling den 1. september, mens Rostrup og Furberg tiltrer sine respektive stillinger den 1. oktober.

- Jeg er trygg på at vi har en sterk og kompetent konsernledelse som vil fortsette å utvikle gode og sikre tjenester for alle våre kunder, og som vil sikre at vi gjennomfører strategien vår for langsiktig lønnsom vekst, avslutter Brekke.

