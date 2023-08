Virtune AB (Publ) ingår samarbete med Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund

Stockholm, 25 augusti 2023 - Virtune, en svensk reglerad kapitalförvaltare av digitala tillgångar i Sverige, har idag ingått ett samarbete med Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund (Unga Aktiesparare).



Virtune är mycket stolta och glada över att idag meddela att man har ingått ett samarbete med Unga Aktiesparare. Samarbetet har föregåtts av diskussioner som har förts mellan Virtune och Unga Aktiesparare under 2023. Unga Aktiesparare har alltid lagt mycket resurser och insatser kring att utbilda sina knappt 10 000 medlemmar i sparandefrågor. Som andra placeringsalternativ som till exempel fonder, derivat, private equity och börshandlade produkter så har också intresset och framförallt behovet av utbildning om kryptomarknaden tilltagit de senaste åren. Dessutom har de händelser som inträffade under 2022 i kryptomarknaden gjort att vikten av utbildning och att skapa insikt hos Unga Aktiesparares medlemmar blivit allt viktigare.

Unga Aktiesparare har en längre tid försökt finna en lämplig partner inom området krypto och är nu mycket glada över att ha ingått samarbetet med svenska Virtune om att erbjuda sina medlemmar möjligheten till utbildningar i ämnet krypto. Dessa kommer att finnas tillgängliga på Unga Aktiesparares utbildningsplattform under hösten 2023.

Henrik Johansson, vd för Unga Aktiesparare:

“Jag är mycket glad och stolt över att idag kunna berätta om samarbetet med Virtune. Unga Aktiesparare har under flera år letat efter en partner som kan guida våra medlemmar i att utbilda och vägleda dem i den spännande kryptomarknaden. Det kommer att hända mycket i kryptomarknaden under de kommande åren och det blir därför än viktigare för Unga Aktiesparare att kunna erbjuda sina medlemmar denna fantastiska möjlighet att kunna förkovra sig i ämnet krypto. Dessutom är det extra kul då Henry Forelius, Client Director på Virtune, är en av de som var med vid grundandet av Unga Aktiesparare 1990, och har varit en uppskattad och aktiv profil inom Unga Aktiesparare under sina 7 år som aktiv medlem.”

Christopher Kock, vd för Virtune:

“Det är en stor dag för Virtune och för vårt team att ingå detta viktiga och spännande samarbete och vi ser mycket fram emot att utbilda Unga Aktiesparares 10 000 medlemmar i den framväxande kryptomarknaden. Virtune har, precis som Unga Aktiesparare, noterat stor avsaknad av privatekonomisk undervisning i grundskola och gymnasium och där vi är övertygade om att vi kommer att kunna bidra med vår kunskap och erfarenheter kring sparande samt krypto. Detta samarbete är också i linje med Virtunes vision om att bli den ledande kapitalförvaltaren inom digitala tillgångar och att ta på oss en utbildande roll. Vi hoppas att Unga Aktiesparares medlemmar kommer att visa ett stort intresse för att ta del av våra utbildningar via Unga Aktiesparares utbildningsplattform. Vi hoppas på ett mångårigt samarbete med spännande och givande år framöver!”

Presskontakter:

Christopher Kock, vd Virtune AB (Publ)

christopher@virtune.com

+46 70 073 45 64

www.virtune.com



Henrik Johansson, vd Unga Aktiesparare

henrik.johansson@ungaaktiesparare.se

Om Virtune:

Virtune är en reglerad svensk kapitalförvaltare av kryptovalutor och emittent av börshandlade produkter inom krypto på reglerande börser i Europa. Vi erbjuder innovativa investeringsprodukter inom krypto genom beprövade och väletablerade finansiella instrument som handlas på Nasdaq Stockholm. Virtune AB (publ) är ett registrerat finansiellt institut av Finansinspektionen i Sverige och erhåller ett godkänt EU-Grundprospekt för emission av börshandlade produkter.



Om Unga Aktiesparare:

Unga Aktiesparare är den oberoende, ideella föreningen som hjälper Sveriges unga att spara och investera smart. Unga Aktiesparare har knappt 10 000 medlemmar. Genom kunskap, nätverkande och andra förmåner får man som medlem lära sig mer om finansmarknaden och hur man investerar framgångsrikt för att nå sina spardrömmar.