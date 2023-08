Havila Shipping ASA: Regnskap for andre kvartal 2023

Sammendrag

Fraktinntektene var i andre kvartal NOK 43 million høyere enn første kvartal i år og NOK 13 million høyere enn andre kvartal i fjor, til tross for at ett skip ble solgt ut av flåten i januar i år. Spotmarkedet for både ankerhåndteringsfartøy og forsyningsfartøy har bidratt til økningen i fraktinntektene i tillegg til høyere inntekter fra inngåtte kontrakter.

Havila Shipping ASA hadde et resultat før avskrivninger på NOK 98,4 million i 2. kvartal 2023, mot NOK 189,7 million i 2. kvartal 2022.

Totale inntekter var NOK 206,0 million i 2. kvartal 2023, mot NOK 287,3 million i 2. kvartal 2022.

Rederiet hadde pr. 30.06.23 17 fartøy som opereres fra Fosnavåg hvorav seks for eksterne eiere.

Flåteutnyttelsen i 2. kvartal 2023 var på 90 %.

Resultat for 2. kvartal 2023

Totale inntekter var NOK 206,0 million (NOK 287,3 million hvorav NOK 96,5 million var gevinst ved salg anleggsmidler).

Totale driftskostnader var på NOK 107,5 million (NOK 97,6 million).

Driftsresultat før avskrivninger ble NOK 98,4 million (NOK 189,7

million).

Avskrivninger var NOK 35,4 million (NOK 50,4 million).

Netto finansposter var NOK - 68,0 million (NOK - 102,5 million), hvorav urealisert agio gevinst var NOK 0,4 million (urealisert agio tap NOK 89,5 million), og verdijustering lån var NOK - 67,0 million (NOK - 11,2 million).

Resultat før skatt var NOK - 5,4 million (NOK 33,6 million).

Resultat for 1. halvår 2023

Totale inntekter var NOK 581,0 million (NOK 435,2 million).

Totale driftskostnader var på NOK 222,8 million (NOK 193,3 million hvorav NOK - 19,7 million er refusjon av kostnader fra bankene for opplagsfartøyene. Denne refusjonen fordeler seg med NOK 6,9 million på mannskapskostnader, NOK 8,5 million på driftskostnader skip og NOK 4,3 million på andre driftskostnader. Ordinære driftskostnader utgjør NOK 213,1 million).

Driftsresultat før avskrivninger ble NOK 358,2 million (NOK 241,9 million).

Avskrivninger var NOK 73,4 million (NOK 103,2 million).

Netto finansposter var NOK - 170,3 million (NOK - 118,3 million), hvorav urealisert agio gevinst var NOK 0,2 million (urealisert agio tap NOK 84,3 million) og verdijustering lån NOK - 147,7 million (NOK - 29,8 million).

Resultat før skatt ble NOK 112,9 million (NOK 17,4 million).

Balanse og likviditet pr. 30.06.23

Sum omløpsmidler var NOK 312,7 million pr. 30.06.23, hvorav bankbeholdning utgjorde NOK 82,2 million (herav NOK 9,5 million bundne midler knyttet til skattetrekksmidler). Pr. 30.06.22 var sum omløpsmidler NOK 395,3 million, hvorav bankbeholdning utgjorde NOK 106,6 million (herav NOK 3,4 million bundne skattetrekksmidler).

Netto kontantstrøm fra drift var pr. 30.06.23 NOK - 42,9 million (NOK - 39,4 million). Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var NOK 1,9 million (NOK 6,9 million). Betaling av avdrag lån og leieforpliktelser utgjorde nettoendring fra finansieringsaktiviteter på NOK - 31,6 million (NOK - 39,7 million).

Bokført verdi på flåten er NOK 1 078 million pr. 30.06.23.

Balanseført verdi av langsiktig lånegjeld var pr. 30.06.23 NOK 1 116,8 million, av dette var rentebærende gjeld NOK 1 012,2 million og ikke rentebærende gjeld NOK 104,6 million. Nominell verdi av rentebærende gjeld var pr. 30.06.23 NOK 1 184,2 million, og nominell verdi av ikke rentebærende gjeld var NOK 1 744,7 million. All nominell rente-bærende gjeld er i NOK. Sikret gjeld er klassifisert som langsiktig gjeld, bortsett fra kjente avdrag som klassifiseres som kortsiktig gjeld.

Flåte

Havila Shipping ASA driver idag 17 fartøy,

11 PSV

- Fire eiet eksternt

- En eiet 50% og ikke konsolidert

2 AHTS

3 Subsea

- En eiet eksternt

- En utleid på bareboat kontrakt

1 RRV (Innleid)

Ansatte

Havila Shipping ASA hadde pr. 30.06.23 359 ansatte på selskapets fartøy og 15 ansatte i administrasjonen.

Kontakt:

Administrerende direktør Njål Sævik, +47 909 35 722

Finansdirektør Arne Johan Dale, +47 909 87 706

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg